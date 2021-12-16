MQL per "Duri di Comprendonio": Come Progettare e Costruire Classi di Oggetti

Introduzione alla Programmazione Orientata agli Oggetti (OOP)



Domanda di "Duri di Comprendonio": Avendo solo una vaga comprensione della programmazione procedurale, è possibile padroneggiare l'OOP e utilizzarlo per scrivere strategie di trading automatizzato? O questo compito va oltre un utente comune?



In generale, è possibile utilizzare il linguaggio di programmazione orientata agli oggetti per scrivere un Expert Advisor o un indicatore MQL5, senza l'uso dei principi di programmazione orientata agli oggetti. L'uso di nuove tecnologie nei tuoi sviluppi non è obbligatorio. Scegli il modo che ritieni sia il più semplice. Inoltre, l'applicazione dell'OOP in più non può garantire la redditività dei robot di trading che crei.



Tuttavia, il passaggio a un nuovo approccio (orientato agli oggetti), apre le basi per l'applicazione di modelli matematici adattivi più complessi delle strategie di trading ai propri Expert Advisor, che reagiranno ai cambiamenti esterni e si sincronizzeranno con il mercato.



Quindi diamo un'occhiata alle tecnologie su cui si basa l'OOP:

Eventi

Classi di oggetti



Gli eventi sono la base principale dell'OOP. L'intera logica del programma si basa sull'elaborazione degli eventi costantemente in arrivo. Le reazioni appropriate ad essi sono definite e descritte nelle classi di oggetti. In altre parole, un oggetto classe funziona intercettando ed elaborando il flusso degli eventi.

La seconda base è la classe degli oggetti, che a sua volta si poggia su "tre pilastri":



Incapsulamento - Protezione della classe basata sul principio della "scatola nera": l'oggetto reagisce agli eventi, ma la sua effettiva implementazione rimane sconosciuta.

Ereditarietà - la possibilità di creare una nuova classe da una esistente, preservando tutte le proprietà e i metodi della classe "antenata".

Polimorfismo - la capacità di modificare l'implementazione di un metodo ereditato in una classe "discendente".

I concetti di base illustrati meglio nel codice Expert Advisor.

Eventi

int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Classe Oggetto:

class CNew: public CObject { private : int X,Y; void EditXY(); protected : bool on_event; public : void CNew(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Incapsulamento:

private : int X,Y; void EditXY();

Ereditarietà

class CNew: public CObject

Polimorfismo

virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam);

Il modificatore virtuale di questo metodo significa che l’handler OnEvent può essere sovrascritto, ma il nome del metodo in questo caso rimane lo stesso della classe antenata.

2. Classi di Progettazione

Uno dei vantaggi più significativi dell'OOP è la sua estendibilità, il che significa che il sistema esistente è in grado di lavorare con nuovi componenti, senza apportare modifiche. In questa fase è possibile aggiungere nuovi componenti.

Considera il processo di progettazione creando un programma di visual design delle classi MasterWindows per MQL5.

2.1. I fase: Bozza di Progetto

Il processo di progettazione inizia con uno schizzo, disegnato a matita su un foglio di carta. Questo è uno dei momenti più impegnativi ed emozionanti della programmazione. Dobbiamo considerare non solo il dialogo tra il programma e l'utente (l'interfaccia), ma anche l'organizzazione dell'elaborazione dei dati. Questo processo potrebbe richiedere più di un giorno. È meglio iniziare con l'interfaccia, perché può diventare (in alcuni casi, come nel nostro esempio) determinante durante la strutturazione di un algoritmo.



Per l'organizzazione del dialogo del programma creato, utilizzeremo il form, simile alla finestra dell'applicazione Windows (vedi schizzo nella Figura 1). Contiene righe, e queste a loro volta sono costituite da celle e celle degli oggetti grafici. E così, già nella fase di progettazione concettuale, cominciamo a vedere la struttura del programma e la classificazione degli oggetti.







Figure 1. Forma del costruttore di classi (schizzo)

Con un numero sufficientemente grande di righe e celle (campi) nel modulo, vengono costruiti solo da due tipi di oggetti grafici: OBJ_EDIT e OBJ_BUTTON. Pertanto, una volta determinato l'aspetto visivo, la struttura e gli oggetti di base creati dal programma, possiamo presumere che la bozza del progetto sia pronta ed è ora di passare alla fase successiva.

2.2 Fase II: Progettare la Classe Base

Finora esistono tre classi di questo tipo e se ne possono aggiungere altre in seguito (se necessario):

cella di classe CCell;



riga di classe CRow, costituita da celle di classe CCell;

finestra di classe CWin, è costituita da righe di classe CRow.

Ora possiamo procedere direttamente alla programmazione delle classi, ma ... dobbiamo ancora risolvere un compito molto importante: lo scambio di dati tra oggetti di classi. A tal fine, il linguaggio di MQL5 contiene, oltre alle solite variabili, una nuova struttura tipo. Naturalmente, in questa fase della progettazione, non possiamo vedere tutte le connessioni ed è difficile calcolarle. Pertanto, riempiremo gradualmente la descrizione delle classi e delle strutture man mano che il progetto avanza. Inoltre, i principi dell'OOP non solo non lo ostacolano, ma di fatto il contrario: incoraggiano la tecnologia o la programmazione.

Struttura WinCell:

struct WinCell { color TextColor; color BGColor; color BGEditColor; ENUM_BASE_CORNER Corner; int H; int Corn; };

Le strutture che non contengono stringhe e oggetti di array dinamici sono chiamate strutture semplici. Le variabili di tali strutture possono essere liberamente copiate l'una nell'altra, anche se si tratta di strutture diverse. La struttura stabilita è proprio di questo tipo. Valuteremo la sua efficacia in seguito.

Classe base CCell:

class CCell { private : protected : bool on_event; ENUM_OBJECT type; public : WinCell Property; string name; void CCell(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Classe base CRow:

class CRow { protected : bool on_event; public : string name; WinCell Property; void CRow(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Classe base CWin:

class CWin { private : void SetXY( int m_corner); protected : bool on_event; public : string name; int w_corner; int w_xdelta; int w_ydelta; int w_xpos; int w_ypos; int w_bsize; int w_hsize; int w_h_corner; WinCell Property; CRowType1 STR1; CRowType2 STR2; CRowType3 STR3; CRowType4 STR4; CRowType5 STR5; CRowType6 STR6; void CWin(); void SetWin( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize, int m_corner); virtual void Draw( int &MMint[][ 3 ], string &MMstr[][ 3 ], int count); virtual void OnEventTick(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Spiegazioni e raccomandazioni:



Tutte le classi base (in questo progetto) contengono metodi di elaborazione degli eventi. Sono necessari per intercettare e trasmettere eventi più avanti lungo la catena. Senza un meccanismo per la ricezione e l'invio di eventi, il programma (o modulo) perde la sua interattività.

Quando si sviluppa una classe base, prova a crearla con un numero minimo di metodi. Quindi, implementa varie estensioni di questa classe nelle classi "discendenti" che aumenteranno la funzionalità degli oggetti creati.

Non utilizzare un appello diretto ai dati interni di un'altra classe!



2.3. Fase III: Progetto di Lavoro



A questo punto iniziamo la creazione passo dopo passo del programma. Partendo dalla struttura portante, aumenteremo le sue componenti funzionali e la riempiremo di contenuti. Durante questo, controlleremo la correttezza del lavoro, applicheremo il debug con un codice ottimizzato e terremo traccia degli errori che compaiono.



Fermiamoci qui e consideriamo la tecnologia della creazione del framework che funzionerà per quasi tutti i programmi. Il requisito principale per questo - dovrebbe essere immediatamente operativo (compilare senza errori ed eseguire all'esecuzione). I designer del linguaggio si sono occupati di questo e consigliano di utilizzare il modello Expert Advisor, generato dal Wizard MQL5, come framework.



Ad esempio, consideriamo la nostra versione di questo modello:

1) Programma = Expert Advisor

#property copyright "DC2008" #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <ClassMasterWindows.mqh> CMasterWindows MasterWin; int OnInit () { MasterWin.Run(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { MasterWin.Deinit(); } void OnTick () { MasterWin.OnEventTick(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { MasterWin.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Questo è il codice completo dell'Expert Advisor. Non è necessario aggiungere ulteriori modifiche durante il progetto!



2) Il modulo principale = classe



Tutti i moduli principali e ausiliari del progetto inizieranno da qui il loro sviluppo. Questo approccio facilita la programmazione di progetti multi-modulari complessi e facilita la ricerca di possibili errori. Ma trovarli è molto difficile. A volte è più facile e veloce scrivere un nuovo progetto piuttosto che cercare i "bug" evasivi.

#property copyright "DC2008" #property link "http://www.mql5.com" class CMasterWindows { protected : bool on_event; public : void CMasterWindows(); void Run(); void Deinit(); void OnEventTick(); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Di seguito è riportata una descrizione iniziale di massima dei principali metodi della classe.

void CMasterWindows::CMasterWindows() { on_event=false; } void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); on_event=true; } void CMasterWindows::Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" ); } void CMasterWindows::OnEventTick() { if (on_event) { } } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { } }

3) La libreria delle classi base e derivate



La libreria può contenere un numero qualsiasi di classi derivate ed è meglio raggrupparle in file separati che sono inclusi insieme alla classe base (se presente). In questo modo, sarà più facile apportare le modifiche e le aggiunte necessarie, nonché cercare errori.



E così, ora abbiamo la struttura del programma. Proviamolo e vediamo se funziona correttamente: compila ed esegui. Se il test ha esito positivo, possiamo iniziare a riempire il progetto con moduli aggiuntivi.



Iniziamo con la connessione delle classi derivate e iniziamo con le celle:

Nome classe

Immagine

Class CCellText



Class CCellEdit



Classe CCellButton



Classe CCellButtonType





Tabella1. Libreria di classi di celle

Diamo uno sguardo dettagliato alla creazione di una singola classe derivata di CCellButtonType. Questa classe crea pulsanti di vario tipo.

class CCellButtonType: public CCell { public : void CCellButtonType(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_type); }; void CCellButtonType::CCellButtonType() { type= OBJ_BUTTON ; on_event=false; } void CCellButtonType::Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_type) { if (m_type<= 0 ) m_type= 0 ; name=m_name+ ".Button" +( string )m_type; if ( ObjectCreate ( 0 ,name,type, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 )==false) Print ( "Function " , __FUNCTION__ , " error " , GetLastError ()); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,Property.TextColor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,Property.BGColor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER ,Property.Corner); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,m_xdelta); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,m_ydelta); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,Property.H); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,Property.H); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); if (m_type== 0 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (MIN_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Webdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); } if (m_type== 1 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (CLOSE_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 2" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type== 2 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (MAX_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Webdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); } if (m_type== 3 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "+" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); } if (m_type== 4 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "-" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); } if (m_type== 5 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (PAGE_UP)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 3" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type== 6 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (PAGE_DOWN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 3" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type> 6 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); } on_event=true; }

Spiegazioni necessarie:

Introduciamo un divieto di elaborazione degli eventi nel costruttore della classe. Ciò è necessario per preparare l'oggetto per il lavoro ed eliminare le distrazioni degli eventi in arrivo. Al completamento di tutte le operazioni necessarie, consentiremo tale trattamento e l'oggetto inizierà a funzionare pienamente.

Il metodo draw utilizza dati interni e riceve dati esterni. Pertanto, i dati dovrebbero essere prima verificati per la conformità e solo successivamente elaborati, al fine di evitare situazioni eccezionali. Ma non eseguiremo questo test in questo caso particolare. Perché? Immagina che l'oggetto della classe sia un soldato e che i soldati non debbano necessariamente conoscere i piani dei generali. Il loro compito è quello di seguire in modo chiaro, rapido e rigoroso gli ordini dei loro comandanti, invece di analizzare i comandi ricevuti e prendere decisioni indipendenti. Pertanto, tutti i dati esterni devono essere rispettati prima di iniziare a lavorare con la sua classe.



Ora dobbiamo testare l'intera libreria di celle. Per fare ciò, inseriremo il seguente codice nel modulo principale (temporaneamente a scopo di test) ed eseguiremo l'Expert Advisor.

#include <ClassUnit.mqh> class CMasterWindows { protected : bool on_event; WinCell Property; CCellText Text; CCellEdit Edit; CCellButton Button; CCellButtonType ButtonType; public : void CMasterWindows(); void Run(); void Deinit(); void OnEventTick(); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll( 0 , 0 ,- 1 ); Comment( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); Text.Draw( "Text" , 50 , 50 , 150 , "Text field" ); Edit.Draw( "Edit" , 205 , 50 , 150 , "default value" , true ); Button.Draw( "Button" , 50 , 80 , 200 , "LARGE BUTTON" ); ButtonType.Draw( "type0" , 50 , 100 , 0 ); ButtonType.Draw( "type1" , 70 , 100 , 1 ); ButtonType.Draw( "type2" , 90 , 100 , 2 ); ButtonType.Draw( "type3" , 110 , 100 , 3 ); ButtonType.Draw( "type4" , 130 , 100 , 4 ); ButtonType.Draw( "type5" , 150 , 100 , 5 ); ButtonType.Draw( "type6" , 170 , 100 , 6 ); ButtonType.Draw( "type7" , 190 , 100 , 7 ); on_event= true ; }

E non dobbiamo dimenticare di trasferire gli eventi per le classi risultanti! Se ciò non viene fatto, la gestione dei progetti può diventare molto difficile o addirittura impossibile.

void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { Text.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Edit.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Button.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); ButtonType.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Di conseguenza vediamo tutte le opzioni disponibili per gli oggetti della libreria delle classi di celle.





Figura 2. Libreria delle classi di cella

Verifichiamo l'efficienza lavorativa e le risposte degli oggetti agli eventi:



Inseriamo nel campo di modifica diverse variabili, invece di "default". Se i valori variano, il test ha avuto esito positivo.



Premiamo i pulsanti, rimangono nello stato premuto fino a quando non vengono premuti di nuovo. Tuttavia, questa non è una reazione soddisfacente. Abbiamo bisogno che il pulsante torni automaticamente al suo stato originale, dopo averlo premuto una volta. Ed è qui che possiamo dimostrare il potere dell'OOP - la possibilità dell'ereditarietà. Il nostro programma può utilizzare più di una dozzina di pulsanti e non è necessario aggiungere la funzionalità desiderata per ciascuno di essi separatamente. È sufficiente cambiare la classe base CCell e tutti gli oggetti delle classi derivate inizieranno miracolosamente a funzionare correttamente!



void CCell::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button" , 0 )> 0 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE )== 1 ) { Sleep (TIME_SLEEP); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } } } }

Pertanto, la libreria delle celle di classe viene testata e collegata al progetto.



Il prossimo passo è aggiungere una libreria di linee:

Nome classe

Immagine

Class CRowType1 (0)



Class CRowType1 (1)



Class CRowType1 (2)



Class CRowType1 (3)



Class CRowType2



Class CRowType3



Class CRowType4



Class CRowType5



Class CRowType6





Tabella2. Libreria di classi di riga



e lo testiamo allo stesso modo. Dopo tutti i test si passa alla fase successiva.



2.4 Fase IV: Costruire il Progetto

A questo punto tutti i moduli necessari sono stati creati e testati. Ora procediamo alla costruzione del progetto. Per prima cosa creiamo una cascata: la forma della finestra come in Figura 1 e la riempiamo di funzionalità, cioè reazioni programmate di tutti gli elementi e moduli agli eventi in arrivo.



Per fare ciò, abbiamo un frame pronto del programma e la preparazione del modulo principale. Cominciamo con questo. È una delle classi "discendenti" della classe base CWin, quindi tutti i metodi e i campi pubblici della classe "antenata" gli sono stati trasmessi per via ereditaria. Quindi abbiamo semplicemente bisogno di sovrascrivere alcuni metodi e una nuova classe CMasterWindows è pronta:

#include <ClassWin.mqh> #include <InitMasterWindows.mqh> #include <ClassMasterWindowsEXE.mqh> class CMasterWindows: public CWin { protected : CMasterWindowsEXE WinEXE; public : void Run(); void Deinit(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" ); } void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); SetWin( "CWin1" , 1 , 30 , 250 , CORNER_RIGHT_UPPER ); Draw(Mint,Mstr, 21 ); WinEXE.Init( "CWinNew" , 30 , 18 ); WinEXE.Run(); } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "CWin1" , 0 )>= 0 && StringFind (sparam, ".Button1" , 0 )> 0 ) { ExpertRemove (); } STR1.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR2.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR3.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR4.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR5.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR6.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); WinEXE.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Di per sé, il modulo principale è piuttosto piccolo, poiché non è responsabile di nient'altro che della creazione della finestra dell'applicazione. Successivamente passa il controllo al modulo eseguibile WinEXE, dove avviene la cosa più interessante: la reazione agli eventi in arrivo.

In precedenza, abbiamo creato una semplice struttura WinCell per lo scambio di dati tra oggetti e ora tutti i vantaggi di questo approccio diventano chiari. Il processo di copia di tutti i membri della struttura è molto razionale e compatto:

STR1.Property = Property; STR2.Property = Property; STR3.Property = Property; STR4.Property = Property; STR5.Property = Property; STR6.Property = Property;

A questo punto possiamo terminare la considerazione dettagliata del design delle classi e passare alla tecnologia visiva della loro costruzione, che accelera notevolmente il processo di creazione di nuove classi.



3. Visual design delle classi

Una classe può essere costruita molto più velocemente e può essere visualizzata più facilmente, nella modalità di progettazione visiva di MasterWindows per MQL5:





Figura 3. Il processo di visual design



Tutto ciò che è richiesto allo sviluppatore è di disegnare il modulo della finestra, utilizzando i mezzi del modulo MasterWindows e quindi, semplicemente determinare la reazione all'evento pianificato. Il codice stesso viene creato automaticamente. E questo è tutto! Il progetto è completato.



Un esempio di codice generato della classe CMasterWindows, oltre che dell'Expert Advisor, è mostrato nella Figura 4 (viene creato un file nella cartella ...\MQL5\Files):

#property copyright "DC2008" #include <ClassWin.mqh> int Mint[][ 3 ]= { { 1 , 0 , 0 }, { 2 , 100 , 0 }, { 1 , 100 , 0 }, { 3 , 100 , 0 }, { 4 , 100 , 0 }, { 5 , 100 , 0 }, { 6 , 100 , 50 }, {} }; string Mstr[][ 3 ]= { { "New window" , "" , "" }, { "NEW1" , "new1" , "" }, { "NEW2" , "new2" , "" }, { "NEW3" , "new3" , "" }, { "NEW4" , "new4" , "" }, { "NEW5" , "new5" , "" }, { "NEW6" , "new6" , "" }, {} }; class CMasterWindows: public CWin { private : long Y_hide; long Y_obj; long H_obj; public : bool on_hide; CArrayString units; void CMasterWindows() {on_event=false; on_hide=false;} void Run(); void Hide(); void Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" );} virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "Code has been generated by MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); SetWin( "project1.Exp" , 50 , 100 , 250 , CORNER_LEFT_UPPER ); Draw(Mint,Mstr, 7 ); } void CMasterWindows::Hide() { Y_obj=w_ydelta; H_obj=Property.H; Y_hide= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 )-Y_obj-H_obj;; if (on_hide==false) { int n_str=units.Total(); for ( int i= 0 ; i<n_str; i++) { long y_obj= ObjectGetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ); ObjectSetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ,( int )y_obj+( int )Y_hide); if ( StringFind (units.At(i), ".Button0" , 0 )> 0 ) ObjectSetString ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_TEXT , CharToString (MAX_WIN)); } } else { int n_str=units.Total(); for ( int i= 0 ; i<n_str; i++) { long y_obj= ObjectGetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ); ObjectSetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ,( int )y_obj-( int )Y_hide); if ( StringFind (units.At(i), ".Button0" , 0 )> 0 ) ObjectSetString ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_TEXT , CharToString (MIN_WIN)); } } ChartRedraw (); on_hide=!on_hide; } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event && StringFind (sparam, "project1.Exp" , 0 )>= 0 ) { STR1.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR2.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR3.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR4.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR5.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR6.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); if (id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) { if ( StringFind (sparam, "project1.Exp" , 0 )>= 0 ) units.Add(sparam); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT && StringFind (sparam, ".STR1" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR3" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button3" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR3" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button4" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button3" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button4" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button5" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button6" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR5" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(1)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(2)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(3)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button1" , 0 )> 0 ) { ExpertRemove (); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button0" , 0 )> 0 ) { Hide(); } } } CMasterWindows MasterWin; int OnInit () { MasterWin.Run(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { MasterWin.Deinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { MasterWin.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Con il lancio di quest’ultimo, vedremo la seguente finestra progettata:

Figura 4. Progetto Expert Advisor1 - il risultato del visual design delle classi



Conclusione

Le classi devono essere progettate fase per fase. Scomponendo l'attività in moduli, viene creata una classe separata per ciascuno di essi. I moduli, a loro volta, sono scomposti in micromoduli di classi derivate o di base.

Cerca di non sovraccaricare le classi di base con metodi incorporati: il numero di questi dovrebbe essere ridotto al minimo.

La progettazione delle classi con l'utilizzo dell'ambiente di visual design è molto semplice, anche per un "duro di comprendonio", perché il codice viene generato automaticamente.

Posizione degli allegati: