MetaTrader 5 / トレーディング
MetaTrader 5のトレードシグナル：PAMM アカウントへのよりよい代替手段

MetaTrader 5 が今トレードシグナルを備え、そのため投資家や幹事会社に力強いツールを提供できることをうれしく思います。成功しているトレーダーのトレードをフォローする間にも、ターミナルは自動でそれらをみなさんのアカウントに再生しているのです。

MetaTrader 5のトレードシグナル

MetaTrader 5 ターミナルは新しい関数やオプションを追加して絶えず進化しています。またトレードシグナルはトレーダーのみなさんに提供される別の重要な機能の代表です。別のトレーダーのトレードを自動でコピーできる標準関数は今やすべての MetaTrader 5 ユーザーが利用できるものです。これは他人に投資したり誰かの資金を管理することい慣れている人にとっては既製のよりシンプルなソリューションです。

MetaTrader 5 におけるトレードシグナルはできるだけシンプルに作られています。また、投資家と管理者の間の書類手続きはすべて廃止されリスクは最小限です。実質的にそのような設定はなく、みなさんのシグナル提供者からのシグナルは自動で処理されます。

MetaTrader 5 トレードシグナルを利用し始めるのには何もかかりません。

  1. MQL5.comにアカウントを作成します。

    MQL5.comにアカウントを作成します。


  2. 都合のよい方法で少額のデポジットを預け入れます。

    少額のデポジットを預け入れます。


  3. ターミナルで直接 MQL5.com アカウント詳細情報を入力します。

    ターミナルで直接 MQL5.com アカウント詳細情報を入力します。


  4. そしてお好きなシグナルを定期購買します。

    お好きなシグナルを定期購買します。


その瞬間からみなさんのターミナルは選んだシグナル提供者のトレードシグナルを受け取り始めます。自動ですべてのトレードを再生できるまであと一歩です。設定で関数を有効にするのです。

トレードシグナル設定

これでみなさんのターミナルは知らないあいだにお金を稼いでくれます。アクティブな定期購買を持ち、ターミナルが接続されているのを確認するだけです。ただ将来バージョンはターミナル接続なしで定期購買のみ必要です。

成功したトレーダーによる管理にご自身の資金を委ねる機会をお探しなら、MetaTrader 5でトレードシグナルを活用することをご一考ください。もっとも簡単で利用可能なソリューションです。またもしあなたが成功しているトレーダーでご自身のトレードシグナルを喜んで共有したいと思っているならMQL5.comは大歓迎です。シグナル提供者として登録し堅実に臨時収入を手にしてください。

MetaTrader 5 トレードシグナルはシンプル、便利、利益を意味します。

ご自由に参加ください！

みなさんの役に立つであろうシグナルに特化した記事

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/522

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

最後のコメント | ディスカッションに移動 (114)
削除済み | 14 2月 2021 において 03:44
皆さん、こんにちは。
端末がオンになっている必要がある」というのは、携帯電話のことですか、それともPCのことですか？というのも、PCでメタトレーダーを使うことはあまりないのですが、サブスクリプションの設定には使いますが、常にPCを持っているわけではありません。
携帯電話は常に持ち歩いています。
PCをシャットダウンして、mt5のアンドロイドを 常にオンにしていても、コピーは機能するのでしょうか？ありがとうございます。
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 14 2月 2021 において 17:41
Harimbola:
皆さん、こんにちは。
端末がオンになっている必要がある」というのは、携帯電話のことですか、それともPCのことですか？というのも、私はPCでメタトレーダーを使うことはあまりなく、サブスクリプションの設定に使いますが、PCをいつも持っているわけではないからです。
携帯は常に持ち歩いています。
PCをシャットダウンして、mt5のアンドロイドを 常にオンにしていても、コピーは機能するのでしょうか？ありがとうございます。

ここに記載されていることをすべて行ってください：

MT4/MT5シグナルを購読する方法

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

Faith Namai
Faith Namai | 26 5月 2021 において 16:17

エレニ、こんにちは。

良いアドバイスをありがとう。以下、よろしくお願いします。

私は間違えてデモ口座でシグナルを購読してしまいました。リアル口座で購読するつもりでした。まだVPSを購入しておらず、シグナルも移行していません。リアル口座にシグナルを移行することは可能ですが、1週間に1度しかできません。そこで質問なのですが、リアル口座に移行する前に、デモ口座でシグナルの設定を完了しなければならないのでしょうか？また、デモ口座で登録解除を押すとどうなりますか？MQL5口座に30ドルが戻ってくるのでしょうか、それとも一旦登録されると消えてしまうのでしょうか？


また、シグナルプロバイダーは、正確な結果とより良いコピーのために彼のブローカーを使うべきだとアドバイスしました。そこで、実際の口座で全く別のブローカーにサブスクリプションを移動することは可能ですか？助けてください。サービスデスクからの回答はまだありません。

143761102
143761102 | 11 1月 2024 において 07:58
私の銀行口座にある私のお金を取る必要がある
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 11 1月 2024 において 10:46
143761102 #:
銀行口座の資金を引き出す必要がある

取引口座のお金のことであれば、ブローカーにお問い合わせください。

MQL5.comはブローカーではありませんので、実際の取引口座や資金とは関係ありません。

