Alterar os parâmetros do Expert Advisor instantaneamente a partir do painel de usuário

Conteúdo

Introdução

1. Assuntos em foco

2. Estrutura do Expert Advisor

3. Interação com o painel de usuário

Conclusão





Introdução

Durante o desenvolvimento de Expert Advisors complexos, o número de parâmetros externos pode ser muito grande. E, muito frequentemente, é necessário alterar as configurações manualmente, o que torna todo o processo muito demorado devido a enorme lista de parâmetros. É claro que é possível preparar conjuntos com antecedência e salvá-los, mas isso pode não ser exatamente o requerido em alguns casos. É aqui que o MQL5 é útil, como sempre.

Vamos tentar criar um painel de usuário que permitirá alterarmos os parâmetros de um Expert Advisor instantaneamente enquanto negociamos. Isso pode ser relevante para aqueles que negociam em modo manual ou semi-automático. Após cada alteração, os parâmetros serão escritos em um arquivo a partir do qual eles serão lidos pelo Expert Advisor para que sejam posteriormente exibidos no painel.





1. Assuntos em foco

Como exemplo, vamos desenvolver um EA simples que abre uma posição na direção do indicador JMA. O EA irá trabalhar em barras completas no símbolo e período de tempo atual. Os parâmetros externos incluirão Indicator Period (período do indicador), Stop Loss (interromper perda), Take Profit (obter lucro), Reverse (inverso) e Lot (lote). Essas opções serão suficientes para o nosso exemplo.

Vamos incluir dois parâmetros adicionais para que seja possível ligar e desligar o painel (On/Off Info Panel) e habilitar/desabilitar o modo de configuração de parâmetros do Expert Advisor (Configuração "On the Fly"). Quando o número de parâmetros é grande, é sempre mais conveniente colocar posições adicionais no início do final da lista para acesso mais fácil e rápido.

Figura 1. Painel de informações com parâmetros do Expert Advisor

O modo de configuração "On The Fly" (instantâneo) está automaticamente desabilitado. Quando você habilita esse modo pela primeira vez, o Expert Advisor cria um arquivo para salvar todos os seus parâmetros atuais. O mesmo acontece caso o arquivo seja acidentalmente apagado. O Expert Advisor irá detectar o apagamento e criar o arquivo novamente. Com o modo de configuração "On The Fly" desabilitado, o Expert Advisor será dirigido por parâmetros externos.

Se esse modo for habilitado, o Expert Advisor lerá os parâmetros do arquivo e, com um simples clique sobre qualquer parâmetro do painel de informações, você poderá ou selecionar o valor requerido ou inserir um novo valor na janela de diálogo que aparecerá. Os dados do arquivo serão atualizados cada vez que um novo valor for selecionado.





2. Estrutura do Expert Advisor

Embora o programa seja pequeno e todas as funções possam facilmente estar em um arquivo único, ainda é muito mais conveniente navegar por todas as informações do projeto quando elas estão devidamente categorizadas. Assim, é melhor categorizar as funções pelo tipo e tê-las em diferentes arquivos desde o início para posteriormente incluí-los no arquivo mestre. A figura abaixo mostra uma pasta de projeto compartilhada com o Expert Advisor OnTheFly e todos os arquivos inclusos. Os arquivos inclusos são colocados em uma pasta separada (Include).





Figura 2. Arquivos de projeto na janela do navegador do MetaEditor

Quando os arquivos inclusos estão na mesma pasta que o arquivo mestre, o código é o seguinte:

#include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh"

Mais informações sobre como incluir arquivos podem ser encontradas na Referência MQL5.

Precisaremos de variáveis globais - cópias de parâmetros externos. Os seus valores ou serão designados a partir dos parâmetros externos ou do arquivo, dependendo do modo do Expert Advisor. Essas variáveis são utilizadas ao longo de todo o código do programa, por exemplo, para exibir valores no painel de informações, nas funções de negociação, etc.

int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ;

Como em todos os outros Expert Advisors, teremos as funções principais: OnInit, OnTick e OnDeinit. E também haverá a função OnTimer. A cada segundo, ela irá verificar a existência do arquivo de parâmetro e recuperá-lo caso ele tenha sido acidentalmente apagado. Visto que precisamos interagir com o painel de usuário, a função OnChartEvent também será usada. Essa função, juntamente com outras funções relacionadas, foi colocada em um arquivo separado (!OnChartEvent.mqh).

O código principal do arquivo mestre é o seguinte:

#define szArrIP 5 #define NAME_EXPERT MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME) #define TRM_DP TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH) #include #include #include "Include/!OnChartEvent.mqh" #include "Include/CREATE_PANEL.mqh" #include "Include/FILE_OPERATIONS.mqh" #include "Include/ERRORS.mqh" #include "Include/ARRAYS.mqh" #include "Include/TRADE_SIGNALS.mqh" #include "Include/TRADE_FUNCTIONS.mqh" #include "Include/GET_STRING.mqh" #include "Include/GET_COLOR.mqh" #include "Include/ADD_FUNCTIONS.mqh" CSymbolInfo mysymbol; CTrade mytrade; input int Period_Ind = 10 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 30 ; input bool Reverse = false ; input double Lot = 0.1 ; input string slash= "" ; sinput bool InfoPanel = true ; sinput bool SettingOnTheFly = false ; int hdlSI= INVALID_HANDLE ; double lcheck= 0 ; bool isPos= false ; int gPeriod_Ind = 0 ; double gTakeProfit = 0.0 ; double gStopLoss = 0.0 ; bool gReverse = false ; double gLot = 0.0 ; void OnInit () { if (NotTest()) { EventSetTimer ( 1 ); } Init_arr_vparams(); SetParameters(); GetIndicatorsHandles(); NewBar(); SetInfoPanel(); } void OnTick () { if (!NewBar()) { return ; } else { TradingBlock(); } } void OnTimer () { SetParameters(); SetInfoPanel(); } void OnDeinit ( const int reason) { if (NotTest()) { { Print (getUnitReasonText(reason)); } if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteAllExpertObjects(); if (NotTest()) { EventKillTimer (); } IndicatorRelease (hdlSI); } }

Também inclui mais algumas funções no arquivo mestre:

GetIndicatorsHandles – obtém o handle do indicador.

– obtém o handle do indicador. NewBar – determina o evento de nova barra.

– determina o evento de nova barra. SetParameters – estabelece os parâmetros de acordo com o modo.

– estabelece os parâmetros de acordo com o modo. iZeroMemory – zera algumas variáveis e arrays.

bool flgRead= false ; double arrParamIP[]; void SetParameters() { if (!NotTest() || (NotTest() && !SettingOnTheFly)) { flgRead= false ; ArrayResize (arrParamIP, 0 ); if (Period_Ind<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=Period_Ind; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gStopLoss=StopLoss; gTakeProfit=TakeProfit; gReverse=Reverse; if (Lot<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=Lot; } gLot=lcheck; } else { string lpath= "" ; if ((lpath=CheckCreateGetPath())!= "" ) { WriteReadParameters(lpath); } } }

Os códigos fonte dessas funções podem ser encontrados nos arquivos anexos a este artigo Aqui, apenas analisaremos a função SetParameters function (os comentários explicativos estão apresentados no código):

O código fonte para a função SetParameters é simples e direto. Vamos analisar a função WriteReadParameters de perto. Tudo aqui é muito simples. Primeiramente, verificamos se o arquivo com os parâmetros existe. Caso exista, lemos o arquivo e escrevemos os valores de parâmetro em um array, utilizando a função GetValuesParamsFromFile. Se o arquivo não existir, ele será criado, com os parâmetros externos atuais escritos nele.

Abaixo, segue o código com mais comentários detalhados para a implementação das ações descritas acima:

void WriteReadParameters( string pth) { string nm_fl=pth+ "ParametersOnTheFly.ini" ; int hFl= FileOpen (nm_fl, FILE_READ | FILE_ANSI ); if (hFl!= INVALID_HANDLE ) { if (!flgRead) { ArrayResize (arrParamIP,szArrIP); flgRead=GetValuesParamsFromFile(hFl,arrParamIP); } if ( ArraySize (arrParamIP)==szArrIP) { if (( int )arrParamIP[ 0 ]<= 0 ) { lcheck= 10 ; } else { lcheck=( int )arrParamIP[ 0 ]; } gPeriod_Ind=( int )lcheck; gTakeProfit=arrParamIP[ 1 ]; gStopLoss=arrParamIP[ 2 ]; gReverse=arrParamIP[ 3 ]; if (arrParamIP[ 4 ]<= 0 ) { lcheck= 0.1 ; } else { lcheck=arrParamIP[ 4 ]; } gLot=lcheck; } } else { iZeroMemory(); int hFl2= FileOpen (nm_fl, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , "" ); if (hFl2!= INVALID_HANDLE ) { string sep= "=" ; for ( int i= 0 ; i<szarrip; i++)="" ="" {="" FileWrite(hFl2,arr_nmparams[i],sep,arr_vparams[i]); } FileClose (hFl2); Print ( "File with parameters of the " +NAME_EXPERT+ " Expert Advisor created successfully." ); } } FileClose (hFl); }

As funções The WriteReadParameters e GetValuesParamsFromFile podem ser encontradas no arquivo FILE_OPERATIONS.mqh.

Algumas das funções já foram descritas em meu artigo anterior "Como preparar cotações do MetaTrader 5 para outros aplicativos", de forma que não vou me ater a elas aqui. Você também não deverá ter qualquer dificuldade com as funções de negociação, visto que elas são muito diretas e estão detalhadamente comentadas. O que vamos fazer é focar no assunto principal do artigo.





3. Interação com o painel de usuário

O arquivo !OnChartEvent.mqh contém funções para interação com o painel de usuário. Variáveis e arrays que são usados em muitas funções são declarados no escopo global logo no início:

string currVal= "" ; bool flgDialogWin= false ; int szArrList= 0 , number=- 1 ; string nmMsgBx= "" , nmValObj= "" ; string lenum[],lenmObj[]; color clrBrdBtn= clrWhite , clrBrdFonMsg= clrDimGray ,clrFonMsg= C'15,15,15' , clrChoice= clrWhiteSmoke ,clrHdrBtn= clrBlack , clrFonHdrBtn= clrGainsboro ,clrFonStr= C'22,39,38' ;

Isso é seguido pela função principal que gerencia os eventos. Em nosso exemplo, precisaremos gerenciar dois eventos:

O evento CHARTEVENT_OBJECT_CLICK – clique com o botão esquerdo sobre o objeto gráfico.

– clique com o botão esquerdo sobre o objeto gráfico. O evento CHARTEVENT_OBJECT_EDIT – fim da edição de texto no objeto gráfico Editar.

Você pode ler mais sobre outros eventos MQL5 na Referência MQL5.

Primeiramente, vamos colocar uma marca somente para gerenciamento de eventos em tempo real, sempre com a condição de que o modo de configuração "On The Fly" esteja habilitado (SettingOnTheFly). O gerenciamento de eventos será feito por duas funções separadas: ChartEvent_ObjectClick e ChartEvent_ObjectEndEdit.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (NotTest() && SettingOnTheFly) { if (ChartEvent_ObjectClick(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } if (ChartEvent_ObjectEndEdit(id,lparam,dparam,sparam)) { return ; } } return ; }

Quando você clica no objeto que pertence à lista, uma janela de diálogo aparecerá no painel de informações, permitindo que você selecione outro valor ou insira um novo valor na caixa de entrada.

Figura 3. Janela de diálogo para modificações do valor do parâmetro selecionado.

Vamos analisar o funcionamento de perto. Quando se clica sobre um objeto gráfico, o programa primeiramente usa a função ChartEvent_ObjectClick para verificar com o identificador do evento se realmente houve um clique sobre um objeto gráfico.

Se você deseja que a janela de diálogo abra no meio do gráfico, você precisa saber o tamanho dele. Isso pode ser obtido pela indicação das propriedades CHART_WIDTH_IN_PIXELS e CHART_HEIGHT_IN_PIXELS na função ChartGetInteger. O programa então comuta para o DialogWindowInfoPanel. Você pode se familiarizar com as propriedades do gráfico na Referência MQL5.

Segue abaixo o código para a implementação das ações acima:

bool ChartEvent_ObjectClick( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { Get_STV(); string clickedChartObject=sparam; width_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ); height_chart=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ); DialogWindowInfoPanel(clickedChartObject); } return ( false ); }

Utilizando a função DialogWindowInfoPanel, primeiramente verificamos se a janela de diálogo está aberta no momento. Se a janela não for encontrada, a função GetNumberClickedObjIP verifica se o clique foi em relação a um objeto da lista do painel de informações. Se o objeto clicado está na lista, a função retornará o número de elemento relevante do array de objetos. Utilizando esse número, a função InitArraysAndDefault determina o tamanho do array da lista na janela de diálogo e os valores padrão. Se todas as ações forem bem sucedidas, a janela de diálogo aparecerá.

Se a função DialogWindowInfoPanel determina que a janela de diálogo já está aberta, o programa verificará se houve ou não um clique sobre um objeto da janela de diálogo. Por exemplo, após abrir a janela de diálogo, a linha cujo valor está sendo exibido atualmente no painel aparecerá como selecionada. Se você clicar sobre outra opção da lista, o programa usará a função SelectionOptionInDialogWindow que seleciona a opção da lista que foi clicada na janela de diálogo.

Se você clicar sobre a opção da lista que está selecionada no momento, esse objeto será identificado como objeto a ser editado e uma caixa de entrada aparecerá para que um novo valor possa ser inserido quando você clicar nela. A função SetEditObjInDialogWindow é responsável pela configuração da caixa de entrada.

E finalmente, se houve um clique sobre o botão Aplicar, o programa verificará se o valor foi modificado. Caso tenha sido, o novo valor aparecerá no painel e será escrito no arquivo.

O código da função principal da janela de diálogo é fornecido abaixo:

void DialogWindowInfoPanel( string clickObj) { if (!flgDialogWin) { if ((number=GetNumberClickedObjIP(clickObj))==- 1 ) { return ; } if (!InitArraysAndDefault()) { return ; } SetDialogWindow(); flgDialogWin= true ; ChartRedraw (); } else { SetEditObjInDialogWindow(clickObj); if (clickObj== "btnApply" || clickObj== "btnCancel" ) { if (clickObj== "btnApply" ) { if (currVal!= ObjectGetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT )) { ObjectSetString ( 0 ,nmValObj, OBJPROP_TEXT ,currVal); ChartRedraw (); WriteNewData(); } } DelDialogWindow(lenmObj); iZeroMemory(); SetParameters(); GetHandlesIndicators(); SetInfoPanel(); ChartRedraw (); } else { SelectionOptionInDialogWindow(clickObj); ChartRedraw (); } } }

Cada vez que um novo valor é inserido na caixa de entrada, o evento CHARTEVENT_OBJECT_EDIT é gerado e o programa comuta para a função ChartEvent_ObjectEndEdit. Se o valor da janela de diálogo foi modificado, o valor inserido será armazenado, sua exatidão será verificada e ele será atribuído ao objeto da lista. Você pode visualizar mais detalhes no código abaixo:

bool ChartEvent_ObjectEndEdit( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { string editObject=sparam; if (editObject== "editValIP" ) { currVal= ObjectGetString ( 0 , "editValIP" , OBJPROP_TEXT ); if (number== 0 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } if (number== 4 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal=DS(SS.vol_min, 2 ); } ObjectSetString ( 0 , "enumMB0" , OBJPROP_TEXT ,DS2(SD(currVal))); } if (number== 1 || number== 2 ) { if (currVal== "0" || currVal== "" || SD(currVal)<= 0 ) { currVal= "1" ; } ObjectSetString ( 0 , "enumMB1" , OBJPROP_TEXT ,currVal); } DelObjbyName( "editValIP" ); ChartRedraw (); } } return ( false ); }

O Expert Advisor em ação pode ser visto no vídeo abaixo:









Conclusão

Você poderá fazer o download dos arquivos zipados ao final do artigo para um estudo mais detalhado.

Espero que este artigo ajude quem começou a aprender MQL5 agora a encontrar respostas rápidas para diversas questões, através do uso dos exemplos simples apresentados. Intencionalmente, deixei de fora algumas verificações dos fragmentos de código apresentados.

Por exemplo, se você alterar a altura/largura quando a janela de diálogo estiver aberta, a janela não ficará automaticamente centralizada. E se você completa isso com a seleção de outra opção da lista, o objeto que serve para selecionar a linha relevante será consideravelmente deslocada. Deixe que isso seja a sua lição de casa. É muito importante praticar programação. Quando mais você praticar, melhor.

Boa sorte!