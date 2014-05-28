Señales de Trading en MetaTrader 5: ¡Una Alternativa Mejor a las Cuentas PAMM!
Nos complace anunciar que MetaTrader 5 ahora cuenta con Trading Signals (Señales de Trading), una poderosa herramienta para inversores y gestores. Mientras sigue las operaciones de un trader con éxito, ¡el terminal las reproducirá automáticamente en su cuenta!
El terminal MetaTrader 5 evoluciona continuamente mientras se van añadiendo nuevas funciones y opciones. Y las Señales de Trading representan otra importante prestación que se ofrece a los traders. La función estándar que permite copiar automáticamente las operaciones de otro trader está ahora disponible para los usuarios de MetaTrader 5. Se trata de una solución preparada más sencilla para aquellos que acostumbran a invertir o gestionar los fondos de otros.
El uso de las Señales de Trading en MetaTrader 5 se hace lo más sencillo posible. Además, la burocracia requerida para documentar relaciones entre inversor y gestor se elimina completamente, y se minimizan todos los riesgos. Virtualmente no hay configuración como tal, y las señales de su proveedor se gestionan automáticamente.
El uso de las Señales de Trading de MetaTrader 5 no conlleva apenas trabajo:
- Cree una cuenta en MQL5.com.
- Deposite una pequeña cantidad de dinero de la forma más conveniente para usted.
- Introduzca los detalles de su cuenta MQL5.com directamente en el terminal.
- Y suscríbase a la señal que desee.
De este momento en adelante, su terminal comenzará a recibir señales de trading del proveedor de señales que seleccionó. Y está tan solo a un paso de reproducir automáticamente todas las operaciones: ¡la función se debe activar en la configuración!
Su terminal ahora puede ganar dinero sin que usted se entere. Usted solo debe tener una suscripción activa y asegurarse de que su terminal está conectado. No obstante, las versiones futuras solo requerirán suscripción, sin necesidad de conectar el terminal.
Si ha estado buscando la posibilidad de confiar su dinero a la gestión de un trader con éxito, considere usar Trading Signals en MetaTrader 5, puesto que es la solución disponible más fácil. O si usted es un trader con éxito y está dispuesto a compartir sus señales de trading, será bienvenido en MQL5.com. ¡Regístrese como proveedor de señales para ganar beneficios extra regularmente!
Las Señales de Trading de MetaTrader 5 implican simplicidad, conveniencia y beneficios.
¡Únase a la comunidad!
Varios artículos sobre señales que podrían resultarle útiles:
Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/522
Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Hola a todos
Asegúrese de que ha hecho todo como se describe aquí:
Cómo suscribirse a la señal MT4/MT5
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Hola Eleni.
Gracias por tus buenos consejos. Por favor, ayuda a continuación.
Me suscribí por error a una señal en mi cuenta demo. Tenía la intención de suscribirse en mi cuenta real. No he comprado el VPS y tampoco he migrado todavía la señal. He leído que puedo mover mi suscripción a mi cuenta real, pero esto sólo puede ocurrir una vez a la semana. Así que mi pregunta es, ¿tengo que terminar de configurar la señal en mi cuenta demo antes de moverla a mi cuenta real? Además, ¿qué pasaría si me doy de baja en mi cuenta de demostración? ¿Voy a recibir mis 30 dólares de nuevo en mi cuenta MQL5 o una vez que se suscribió su ido?
Además, el proveedor de señales aconseja que debemos utilizar su corredor para obtener resultados exactos y mejor copia. Entonces, ¿es posible mover la suscripción a un corredor completamente diferente en una cuenta real? Por favor, ayúdenme. El servicio de atención al cliente aún no ha respondido.
Necesito el dinero de mi cuenta bancaria
Si se refiere al dinero de su cuenta de trading, contacte con su broker.
MQL5.com no es un corredor no tiene nada que ver con sus cuentas reales de comercio o dinero.