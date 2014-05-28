Señales de Trading en MetaTrader 5: ¡Una Alternativa Mejor a las Cuentas PAMM!

Nos complace anunciar que MetaTrader 5 ahora cuenta con Trading Signals (Señales de Trading), una poderosa herramienta para inversores y gestores. Mientras sigue las operaciones de un trader con éxito, ¡el terminal las reproducirá automáticamente en su cuenta!





El terminal MetaTrader 5 evoluciona continuamente mientras se van añadiendo nuevas funciones y opciones. Y las Señales de Trading representan otra importante prestación que se ofrece a los traders. La función estándar que permite copiar automáticamente las operaciones de otro trader está ahora disponible para los usuarios de MetaTrader 5. Se trata de una solución preparada más sencilla para aquellos que acostumbran a invertir o gestionar los fondos de otros.

El uso de las Señales de Trading en MetaTrader 5 se hace lo más sencillo posible. Además, la burocracia requerida para documentar relaciones entre inversor y gestor se elimina completamente, y se minimizan todos los riesgos. Virtualmente no hay configuración como tal, y las señales de su proveedor se gestionan automáticamente.

El uso de las Señales de Trading de MetaTrader 5 no conlleva apenas trabajo:

Cree una cuenta en MQL5.com.







Deposite una pequeña cantidad de dinero de la forma más conveniente para usted.











Introduzca los detalles de su cuenta MQL5.com directamente en el terminal.







Y suscríbase a la señal que desee.









De este momento en adelante, su terminal comenzará a recibir señales de trading del proveedor de señales que seleccionó. Y está tan solo a un paso de reproducir automáticamente todas las operaciones: ¡la función se debe activar en la configuración!













Su terminal ahora puede ganar dinero sin que usted se entere. Usted solo debe tener una suscripción activa y asegurarse de que su terminal está conectado. No obstante, las versiones futuras solo requerirán suscripción, sin necesidad de conectar el terminal.

Si ha estado buscando la posibilidad de confiar su dinero a la gestión de un trader con éxito, considere usar Trading Signals en MetaTrader 5, puesto que es la solución disponible más fácil. O si usted es un trader con éxito y está dispuesto a compartir sus señales de trading, será bienvenido en MQL5.com. ¡Regístrese como proveedor de señales para ganar beneficios extra regularmente!

Las Señales de Trading de MetaTrader 5 implican simplicidad, conveniencia y beneficios.







