Señales de Trading en MetaTrader 5: ¡Una Alternativa Mejor a las Cuentas PAMM!

Nos complace anunciar que MetaTrader 5 ahora cuenta con Trading Signals (Señales de Trading), una poderosa herramienta para inversores y gestores. Mientras sigue las operaciones de un trader con éxito, ¡el terminal las reproducirá automáticamente en su cuenta!

Señales de Trading en MetaTrader 5

El terminal MetaTrader 5 evoluciona continuamente mientras se van añadiendo nuevas funciones y opciones. Y las Señales de Trading representan otra importante prestación que se ofrece a los traders. La función estándar que permite copiar automáticamente las operaciones de otro trader está ahora disponible para los usuarios de MetaTrader 5. Se trata de una solución preparada más sencilla para aquellos que acostumbran a invertir o gestionar los fondos de otros.

El uso de las Señales de Trading en MetaTrader 5 se hace lo más sencillo posible. Además, la burocracia requerida para documentar relaciones entre inversor y gestor se elimina completamente, y se minimizan todos los riesgos. Virtualmente no hay configuración como tal, y las señales de su proveedor se gestionan automáticamente.

El uso de las Señales de Trading de MetaTrader 5 no conlleva apenas trabajo:

  1. Cree una cuenta en MQL5.com.



    Crear una cuenta en MQL5.com

  2. Deposite una pequeña cantidad de dinero de la forma más conveniente para usted.



    Depositar una pequeña cantidad de dinero

     

  3. Introduzca los detalles de su cuenta MQL5.com directamente en el terminal.


    Introducir los detalles de su cuenta MQL5.com directamente en el terminal


  4. Y suscríbase a la señal que desee.



    Suscribirse a la señal que desee

De este momento en adelante, su terminal comenzará a recibir señales de trading del proveedor de señales que seleccionó. Y está tan solo a un paso de reproducir automáticamente todas las operaciones: ¡la función se debe activar en la configuración!

Configuración de Señales de Trading


Su terminal ahora puede ganar dinero sin que usted se entere. Usted solo debe tener una suscripción activa y asegurarse de que su terminal está conectado. No obstante, las versiones futuras solo requerirán suscripción, sin necesidad de conectar el terminal.

Si ha estado buscando la posibilidad de confiar su dinero a la gestión de un trader con éxito, considere usar Trading Signals en MetaTrader 5, puesto que es la solución disponible más fácil. O si usted es un trader con éxito y está dispuesto a compartir sus señales de trading, será bienvenido en MQL5.com. ¡Regístrese como proveedor de señales para ganar beneficios extra regularmente!

Las Señales de Trading de MetaTrader 5 implican simplicidad, conveniencia y beneficios.


¡Únase a la comunidad!



Varios artículos sobre señales que podrían resultarle útiles:

Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (114)
[Eliminado] | 14 feb 2021 en 03:44
Hola a todos
Quiero saber por favor, cuando decís "el terminal debe estar encendido", ¿es en el teléfono o en el PC? Porque realmente no estoy usando metatrader en Pc, lo usaré para configurar la suscripción pero no llevo mi pc conmigo todo el tiempo.
Mi teléfono está siempre conmigo.
Así que si apago mi pc y mi mt5 android está siempre encendido, ¿la copia seguirá funcionando? Gracias
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 14 feb 2021 en 17:41
Harimbola:
Hola a todos
Quiero saber por favor, cuando decís "el terminal debe estar encendido", ¿es en el teléfono o en el PC? Porque realmente no estoy usando metatrader en Pc, lo usaré para configurar la suscripción pero no estoy llevando mi pc conmigo todo el tiempo.
Mi teléfono está siempre conmigo.
Así que si apago mi pc y mi mt5 android está siempre encendido, ¿la copia seguirá funcionando? Gracias

Asegúrese de que ha hecho todo como se describe aquí:

Cómo suscribirse a la señal MT4/MT5

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

Faith Namai
Faith Namai | 26 may 2021 en 16:17

Hola Eleni.

Gracias por tus buenos consejos. Por favor, ayuda a continuación.

Me suscribí por error a una señal en mi cuenta demo. Tenía la intención de suscribirse en mi cuenta real. No he comprado el VPS y tampoco he migrado todavía la señal. He leído que puedo mover mi suscripción a mi cuenta real, pero esto sólo puede ocurrir una vez a la semana. Así que mi pregunta es, ¿tengo que terminar de configurar la señal en mi cuenta demo antes de moverla a mi cuenta real? Además, ¿qué pasaría si me doy de baja en mi cuenta de demostración? ¿Voy a recibir mis 30 dólares de nuevo en mi cuenta MQL5 o una vez que se suscribió su ido?


Además, el proveedor de señales aconseja que debemos utilizar su corredor para obtener resultados exactos y mejor copia. Entonces, ¿es posible mover la suscripción a un corredor completamente diferente en una cuenta real? Por favor, ayúdenme. El servicio de atención al cliente aún no ha respondido.

143761102
143761102 | 11 ene 2024 en 07:58
Necesidad de tomar mi dinero en mi cuenta bancaria
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 11 ene 2024 en 10:46
143761102 #:
Necesito el dinero de mi cuenta bancaria

Si se refiere al dinero de su cuenta de trading, contacte con su broker.

MQL5.com no es un corredor no tiene nada que ver con sus cuentas reales de comercio o dinero.

Cambiar los Parámetros del Asesor Experto desde el Panel de Usuario "Sobre la Marcha" Cambiar los Parámetros del Asesor Experto desde el Panel de Usuario "Sobre la Marcha"
Este artículo facilita un pequeño ejemplo que demuestra la implementación de un Asesor Experto cuyos parámetros se pueden controlar desde el panel de usuario. Al cambiar los parámetros "sobre la marcha", el Asesor Experto escribe los valores obtenidos del panel de información a un archivo para seguir leyéndolos desde el archivo y mostrarlos de la forma correspondiente en el panel. Este artículo podría ser relevante para aquellos que realizan operaciones de trading manualmente o en modo semi-automático.
Simulación Rápida de Ideas de Trading en el Gráfico Simulación Rápida de Ideas de Trading en el Gráfico
Este artículo describe el método de simulaciones rápidas virtuales de ideas de trading. El método se basa en la combinación de un gráfico de precio, un indicador de señal y un indicador de cálculo de saldo. Me gustaría compartir mi método de búsqueda de ideas de trading, así como el método que uso para la simulación rápida de estas ideas.
Aprendizaje Automático: Cómo usar las Máquinas de Vectores de Soporte en Trading Aprendizaje Automático: Cómo usar las Máquinas de Vectores de Soporte en Trading
Las máquinas de vectores de soporte se usan desde hace mucho tiempo en campos como la bioinformática y matemáticas aplicadas para estudiar conjuntos de datos complejos y extraer patrones que se pueden usar para clasificar datos. Este artículo examina qué es una máquina de vectores de soporte, cómo funciona y por qué puede resultar muy útil a la hora de extraer patrones complejos. Después investigaremos cómo se puede aplicar al mercado y usar potencialmente para tomar decisiones de trading. Usando la Herramienta de Aprendizaje de Máquina de Vectores de Soporte, el artículo facilitará ejemplos listos que permitirán a los lectores experimentar con sus propias operaciones de trading.
Comunicándonos con Meta Trader 5 usando conexiones designadas sin utilizar DLL Comunicándonos con Meta Trader 5 usando conexiones designadas sin utilizar DLL
Muchos desarrolladores se enfrentan con el mismo problema: cómo llegar al módulo del terminal sin utilizar DLL poco seguras. Una de los métodos más sencillos y seguros es utilizar conexiones designadas que funcionan como operaciones de archivo normales. Estos nos permiten organizar la comunicación cliente-servidor entre procesadores entre los programas. Eche un vistazo a los ejemplos prácticos en C++ y MQL5 que incluyen el intercambio de datos entre cliente y servidor y la prueba de rendimiento.