MetaTrader 5 中的交易信号:PAMM 帐户的更佳选择!

MetaTrader 5 / 交易
MetaTrader 5交易 |
2 136 114
MetaQuotes
MetaQuotes

我们很高兴地宣布，MetaTrader 5 现在有了交易信号，从而为投资人员和管理人员带来一款强大的工具。当您追踪成功交易人员的交易时，终端将自动在您的帐户中复制交易！

MetaTrader 5 中的交易信号

随着新的功能和选装功能的加入，MetaTrader 5 终端不断发展。而交易信号是为交易人员提供的又一重要功能。允许自动复制其他交易人员的交易的标准功能现已面向所有 MetaTrader 5 用户提供。对于那些习惯于向他人投资或管理他人资金的用户而言，这是更简单的现成解决方案。

我们尽可能地简化交易信号在 MetaTrader 5 中的使用。此外，我们完全省去了用于记录投资人员和管理人员之间关系的文书，并将所有风险降至最低。几乎没有自身的设置，且来自信号供应方的信号都是自动处理。

您几乎什么也不需要做，就可以开始使用 MetaTrader 5 交易信号：

  1. 在 MQL5.com 上注册一个帐户。



    在 MQL5.com 上注册一个帐户

  2. 以任何您觉得便利的方式向帐户存入少量资金。



    存入少量资金

     

  3. 直接在终端中输入您的 MQL5.com 帐户相关信息。


    直接在终端中输入您的 MQL5.com 帐户相关信息


  4. 最后，订阅您钟意的信号。



    订阅您钟意的信号

从这一刻起，您的终端将开始接收选定信号供应方的交易信号。至此，离自动复制所有的交易只有一步之遥 - 在设置中启用该功能！

交易信号设置


您甚至还没有注意，您的终端就可以为您挣钱了。您只需要有一个有效的订阅并确保连接了终端。然而，未来版本将无需连接终端，只需订阅即可。

因此，如果您正在寻求将资金委托给成功交易人员管理的机会，不妨考虑使用 MetaTrader 5 交易信号，这是最简单的可用解决方案。或反过来，您是一名成功的交易人员，并愿意分享您的交易信号，您就是 MQL5.com 上最受欢迎的人。注册成为信号供应方，以获得源源不断的额外利润！

MetaTrader 5 交易信号即是简单、便捷和收益的代名词。

随时加入！

一些致力于信号的文章可能对您有用

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/522

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

最近评论 | 前往讨论 (114)
[删除] | 14 2月 2021 在 03:44
大家好
我想知道，你们说的 "终端必须打开 "是指手机还是电脑？因为我不是真的在电脑上使用 metatrader，我会用它来配置订阅，但我不会一直带着电脑。
我的手机一直在身边。
因此，如果我关闭电脑，而我的mt5 和安卓 手机一直开着，副本还能用吗？谢谢
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 14 2月 2021 在 17:41
Harimbola:
大家好
我想知道，你们说的 "终端必须打开 "是指手机还是电脑？因为我不是真的在电脑上使用 metatrader，我会用它来配置订阅，但我不会一直带着电脑。
我的手机一直在身边。
因此，如果我关闭电脑，而我的mt5 和安卓 手机一直开着，副本还能用吗？谢谢

请确保您已按此处所述完成所有操作：

如何订阅 MT4/MT5 信号

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

Faith Namai
Faith Namai | 26 5月 2021 在 16:17

你好，埃莱尼。

谢谢您的好建议。请在下面提供帮助。

我错误地在模拟账户上订阅了一个信号。我本打算在真实账户上订阅。我还没有购买 VPS，也还没有迁移信号。我在书上看到，我可以将我订阅的信号转移到我的真实账户上，但每周只能转移一次。所以我的问题是，在将信号转移到真实账户之前，我必须在模拟账户中完成信号设置吗？另外，如果我在模拟账户上点击退订，会发生什么情况？我的 30 美元会回到我的 MQL5 账户吗？


另外，信号提供者 建议我们使用他的经纪人，以获得准确的结果和更好的复制。那么是否有可能在真实账户上将订阅转移到完全不同的经纪商？请提供帮助。服务台尚未回复。

143761102
143761102 | 11 1月 2024 在 07:58
需要取走我银行账户里的钱
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 11 1月 2024 在 10:46
143761102 #:
需要取走我银行账户里的钱

如果您指的是您的交易账户资金，请联系您的经纪人。

MQL5.com 不是经纪商，与您的真实交易账户或资金无关。

