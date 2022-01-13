Signaux de Trading pour MetaTrader 5: Une meilleure alternative aux comptes PAMM !

Nous sommes heureux d'annoncer que MetaTrader 5 propose désormais Trading Signals, donnant ainsi un outil puissant aux investisseurs et aux gestionnaires. Pendant que vous êtes suivant les trades d'un trader performant, le terminal sera les reproduisant automatiquement dans votre compte !





Le MetaTrader 5 le terminal évolue en permanence au fur et à mesure que de nouvelles fonctions et options sont Ajouté Et les signaux de trading représentent encore une autre caractéristique importante offert aux traders. La fonction standard permettant de copier automatiquement les trades d'un autre trader sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs de MetaTrader 5. Il s'agit d'une solution simple et prête à l'emploi pour ceux qui sont habitués à investir dans d'autres ou gérer les fonds de quelqu'un d'autre.

L'utilisation des signaux de trading dans MetaTrader 5 est aussi simple que possible. De plus, les documents requis pour documenter les relations entre l'investisseur et le gestionnaire est totalement éliminé et tous les risques sont minimisé. Il n'y a pratiquement pas de réglages en tant que tels et les signaux de votre fournisseur de signaux sont traités automatiquement.

Il ne faut presque rien pour commencer à utiliser les signaux de trading MetaTrader 5 :

Créez un compte sur MQL5.com.







Déposez une petite somme d'argent de la manière qui vous convient.











Entrez les détails de votre compte MQL5.com directement dans le terminal.







Et abonnez-vous à un signal que vous aimez.









À partir de ce moment, votre terminal commencera à recevoir des signaux de trading du fournisseur de signaux que vous avez sélectionné. Et tu n'es qu'un petit loin de pouvoir reproduire automatiquement tous les trades - la fonction doit être activée dans les paramètres !













Votre terminal peut désormais gagner de l'argent sans que vous le sachiez. il vous suffit de disposer d'un abonnement actif et de vous assurer que votre terminal est Connecté Cependant les futures versions ne nécessiteront qu'un abonnement sans avoir besoin de connecter le terminal.

Donc, si vous cherchez la possibilité de faire confiance à votre argent pour être géré par un trader performant, envisagez d'utiliser les signaux de trading dans MetaTrader 5, étant la solution disponible la plus simple. Ou bien, si vous êtes un trader à succès prêt à partager vos signaux de trading, vous êtes les Bienvenus sur MQL5.com. Inscrivez-vous en tant que fournisseur de signaux pour gagner constamment des bénéfices supplémentaires !

Les signaux de trading MetaTrader 5 sont synonymes de simplicité, de commodité et de bénéfice.







