Signaux de Trading pour MetaTrader 5: Une meilleure alternative aux comptes PAMM !
Nous sommes heureux d'annoncer que MetaTrader 5 propose désormais Trading Signals, donnant ainsi un outil puissant aux investisseurs et aux gestionnaires. Pendant que vous êtes suivant les trades d'un trader performant, le terminal sera les reproduisant automatiquement dans votre compte !
Le MetaTrader 5 le terminal évolue en permanence au fur et à mesure que de nouvelles fonctions et options sont Ajouté Et les signaux de trading représentent encore une autre caractéristique importante offert aux traders. La fonction standard permettant de copier automatiquement les trades d'un autre trader sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs de MetaTrader 5. Il s'agit d'une solution simple et prête à l'emploi pour ceux qui sont habitués à investir dans d'autres ou gérer les fonds de quelqu'un d'autre.
L'utilisation des signaux de trading dans MetaTrader 5 est aussi simple que possible. De plus, les documents requis pour documenter les relations entre l'investisseur et le gestionnaire est totalement éliminé et tous les risques sont minimisé. Il n'y a pratiquement pas de réglages en tant que tels et les signaux de votre fournisseur de signaux sont traités automatiquement.
Il ne faut presque rien pour commencer à utiliser les signaux de trading MetaTrader 5 :
- Créez un compte sur MQL5.com.
- Déposez une petite somme d'argent de la manière qui vous convient.
- Entrez les détails de votre compte MQL5.com directement dans le terminal.
- Et abonnez-vous à un signal que vous aimez.
À partir de ce moment, votre terminal commencera à recevoir des signaux de trading du fournisseur de signaux que vous avez sélectionné. Et tu n'es qu'un petit loin de pouvoir reproduire automatiquement tous les trades - la fonction doit être activée dans les paramètres !
Votre terminal peut désormais gagner de l'argent sans que vous le sachiez. il vous suffit de disposer d'un abonnement actif et de vous assurer que votre terminal est Connecté Cependant les futures versions ne nécessiteront qu'un abonnement sans avoir besoin de connecter le terminal.
Donc, si vous cherchez la possibilité de faire confiance à votre argent pour être géré par un trader performant, envisagez d'utiliser les signaux de trading dans MetaTrader 5, étant la solution disponible la plus simple. Ou bien, si vous êtes un trader à succès prêt à partager vos signaux de trading, vous êtes les Bienvenus sur MQL5.com. Inscrivez-vous en tant que fournisseur de signaux pour gagner constamment des bénéfices supplémentaires !
Les signaux de trading MetaTrader 5 sont synonymes de simplicité, de commodité et de bénéfice.
N'hésitez pas à participer !
Quelques articles dédiés aux signaux qui peuvent vous être utiles :
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/ru/articles/522
Avertissement: Tous les droits sur ces documents sont réservés par MetaQuotes Ltd. La copie ou la réimpression de ces documents, en tout ou en partie, est interdite.
Bonjour à tous
Assurez-vous d'avoir fait tout ce qui est décrit ici :
Comment s'abonner à un signal MT4/MT5
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Bonjour Eleni.
Merci pour vos bons conseils. Veuillez m'aider ci-dessous.
J'ai souscrit par erreur à un signal sur mon compte de démonstration. J'avais l'intention de m'abonner sur mon compte réel. Je n'ai pas encore acheté le VPS et je n'ai pas encore migré le signal. J'ai lu que je pouvais transférer mon abonnement sur mon compte réel, mais cela ne peut se faire qu'une fois par semaine. Ma question est donc la suivante : dois-je finir de configurer le signal sur mon compte de démonstration avant de le transférer sur mon compte réel ? De plus, que se passera-t-il si je me désabonne de mon compte de démonstration ? Est-ce que je recevrai mes 30 dollars sur mon compte MQL5 ou une fois que je me suis abonné, c'est fini ?
De plus, le fournisseur de signaux nous a conseillé d'utiliser son courtier pour obtenir des résultats exacts et une meilleure copie. Est-ce qu'il est possible de déplacer l'abonnement vers un courtier complètement différent sur un compte réel ? Merci de m'aider. Le service d'assistance n'a pas encore répondu.
Besoin de prendre mon argent sur mon compte bancaire
Si vous parlez de l'argent de votre compte de trading, contactez votre courtier.
MQL5.com n'est pas un courtier et n'a rien à voir avec vos comptes de trading ou votre argent.