MetaTrader 5 / Trading
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Signaux de Trading pour MetaTrader 5: Une meilleure alternative aux comptes PAMM !

Signaux de Trading pour MetaTrader 5: Une meilleure alternative aux comptes PAMM !

MetaTrader 5Trading |
435 114
MetaQuotes
MetaQuotes

Nous sommes heureux d'annoncer que MetaTrader 5 propose désormais Trading Signals, donnant ainsi un outil puissant aux investisseurs et aux gestionnaires. Pendant que vous êtes suivant les trades d'un trader performant, le terminal sera les reproduisant automatiquement dans votre compte !

Signaux de trading dans MetaTrader 5

Le MetaTrader 5 le terminal évolue en permanence au fur et à mesure que de nouvelles fonctions et options sont Ajouté Et les signaux de trading représentent encore une autre caractéristique importante offert aux traders. La fonction standard permettant de copier automatiquement les trades d'un autre trader sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs de MetaTrader 5. Il s'agit d'une solution simple et prête à l'emploi pour ceux qui sont habitués à investir dans d'autres ou gérer les fonds de quelqu'un d'autre.

L'utilisation des signaux de trading dans MetaTrader 5 est aussi simple que possible. De plus, les documents requis pour documenter les relations entre l'investisseur et le gestionnaire est totalement éliminé et tous les risques sont minimisé. Il n'y a pratiquement pas de réglages en tant que tels et les signaux de votre fournisseur de signaux sont traités automatiquement.

Il ne faut presque rien pour commencer à utiliser les signaux de trading MetaTrader 5 :

  1. Créez un compte sur MQL5.com.



    Créer un compte sur MQL5.com

  2. Déposez une petite somme d'argent de la manière qui vous convient.



    Déposez une petite somme d'argent

     

  3. Entrez les détails de votre compte MQL5.com directement dans le terminal.


    Entrez les détails de votre compte MQL5.com directement dans le terminal


  4. Et abonnez-vous à un signal que vous aimez.



    Abonnez-vous à un signal que vous aimez

À partir de ce moment, votre terminal commencera à recevoir des signaux de trading du fournisseur de signaux que vous avez sélectionné. Et tu n'es qu'un petit loin de pouvoir reproduire automatiquement tous les trades - la fonction doit être activée dans les paramètres !

Paramètres des signaux de trading


Votre terminal peut désormais gagner de l'argent sans que vous le sachiez. il vous suffit de disposer d'un abonnement actif et de vous assurer que votre terminal est Connecté Cependant les futures versions ne nécessiteront qu'un abonnement sans avoir besoin de connecter le terminal.

Donc, si vous cherchez la possibilité de faire confiance à votre argent pour être géré par un trader performant, envisagez d'utiliser les signaux de trading dans MetaTrader 5, étant la solution disponible la plus simple. Ou bien, si vous êtes un trader à succès prêt à partager vos signaux de trading, vous êtes les Bienvenus sur MQL5.com. Inscrivez-vous en tant que fournisseur de signaux pour gagner constamment des bénéfices supplémentaires !

Les signaux de trading MetaTrader 5 sont synonymes de simplicité, de commodité et de bénéfice.


N'hésitez pas à participer !



Quelques articles dédiés aux signaux qui peuvent vous être utiles :

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/ru/articles/522

Avertissement: Tous les droits sur ces documents sont réservés par MetaQuotes Ltd. La copie ou la réimpression de ces documents, en tout ou en partie, est interdite.

Autres articles par cet auteur

Derniers commentaires | Aller à la discussion (114)
[Supprimé] | 14 févr. 2021 à 03:44
Bonjour à tous
Je voudrais savoir s'il vous plaît, quand vous dites "terminal doit être allumé", est-ce que c'est sur le téléphone ou sur le PC ? Parce que je n'utilise pas vraiment metatrader sur Pc, je l'utilise pour configurer l'abonnement mais je n'emmène pas mon pc avec moi tout le temps.
Mon téléphone howerver est toujours avec moi.
Donc si j'éteins mon pc et que mon mt5 android est toujours allumé, est-ce que la copie fonctionnera toujours ? Merci de votre compréhension.
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 14 févr. 2021 à 17:41
Harimbola:
Bonjour à tous
Je voudrais savoir s'il vous plaît, quand vous dites "terminal doit être allumé", est-ce sur le téléphone ou sur le PC ? Car je n'utilise pas vraiment metatrader sur Pc, je l'utilise pour configurer l'abonnement mais je n'emmène pas mon pc avec moi tout le temps.
Mon téléphone est toujours avec moi.
Donc si j'éteins mon pc et que mon mt5 android est toujours allumé, est-ce que la copie fonctionnera toujours ? Merci de votre compréhension.

Assurez-vous d'avoir fait tout ce qui est décrit ici :

Comment s'abonner à un signal MT4/MT5

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

Faith Namai
Faith Namai | 26 mai 2021 à 16:17

Bonjour Eleni.

Merci pour vos bons conseils. Veuillez m'aider ci-dessous.

J'ai souscrit par erreur à un signal sur mon compte de démonstration. J'avais l'intention de m'abonner sur mon compte réel. Je n'ai pas encore acheté le VPS et je n'ai pas encore migré le signal. J'ai lu que je pouvais transférer mon abonnement sur mon compte réel, mais cela ne peut se faire qu'une fois par semaine. Ma question est donc la suivante : dois-je finir de configurer le signal sur mon compte de démonstration avant de le transférer sur mon compte réel ? De plus, que se passera-t-il si je me désabonne de mon compte de démonstration ? Est-ce que je recevrai mes 30 dollars sur mon compte MQL5 ou une fois que je me suis abonné, c'est fini ?


De plus, le fournisseur de signaux nous a conseillé d'utiliser son courtier pour obtenir des résultats exacts et une meilleure copie. Est-ce qu'il est possible de déplacer l'abonnement vers un courtier complètement différent sur un compte réel ? Merci de m'aider. Le service d'assistance n'a pas encore répondu.

143761102
143761102 | 11 janv. 2024 à 07:58
Besoin de prendre mon argent sur mon compte bancaire
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 11 janv. 2024 à 10:46
143761102 #:
Besoin de prendre mon argent sur mon compte bancaire

Si vous parlez de l'argent de votre compte de trading, contactez votre courtier.

MQL5.com n'est pas un courtier et n'a rien à voir avec vos comptes de trading ou votre argent.

Les bases de la programmation MQL5 : Tableaux Les bases de la programmation MQL5 : Tableaux
Les tableaux font partie intégrante de presque tous les langages de programmation, avec les variables et les fonctions. L'article devrait intéresser principalement les programmeurs novices en MQL5, tandis que les programmeurs expérimentés auront une bonne occasion de résumer et de systématiser leurs connaissances.
Test rapide des idées de trading sur le graphique Test rapide des idées de trading sur le graphique
L'article décrit la méthode de test visuel rapide des idées de trading. La méthode est basée sur la combinaison d'un graphique de prix, d'un indicateur de signal et d'un indicateur de calcul de solde. J'aimerais partager ma méthode de recherche d'idées de trading, ainsi que la méthode que j'utilise pour tester rapidement ces idées.
Modifier les paramètres de l'Expert Advisor à partir du panneau de l'utilisateur "On The Fly" Modifier les paramètres de l'Expert Advisor à partir du panneau de l'utilisateur "On The Fly"
Cet article fournit un petit exemple illustrant la mise en œuvre d'un Expert Advisor dont les paramètres peuvent être contrôlés depuis le panneau utilisateur. Lors de la modification des paramètres "On The Fly", l'Expert Advisor écrit les valeurs obtenues à partir du panneau d'informations dans un fichier pour les lire davantage à partir du fichier et les afficher en conséquence sur le panneau. Cet article peut être pertinent pour ceux qui tradent manuellement ou en mode semi-automatique.
Comment copier le trading depuis MetaTrader 5 vers MetaTrader 4 Comment copier le trading depuis MetaTrader 5 vers MetaTrader 4
Est-il possible de trader sur un vrai compte MetaTrader 5 aujourd'hui ? Comment organiser un tel trading ? L'article contient la théorie de ces questions et les codes de travail utilisés pour copier les trades depuis le terminal MetaTrader 5 vers MetaTrader 4. L'article sera utile à la fois pour les développeurs d'Expert Advisors et pour les traders pratiquants.