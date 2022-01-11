Segnali di trading per MetaTrader 5 Una migliore alternativa agli account PAMM!
Siamo lieti di annunciare che MetaTrader 5 ora dispone di Segnali di trading, dando così un potente strumento a investitori e gestori. Mentre stai seguendo le operazioni di un trader di successo, il terminale le riprodurrà automaticamente nel tuo account!
Il MetaTrader 5 terminale è in continua evoluzione, nuove funzioni sono costantemente aggiunte. E i segnali di trading rappresentano un'altra caratteristica importante offerta ai trader. La funzione standard che consente di copiare automaticamente le operazioni di un altro trader è ora disponibile per tutti gli utenti di MetaTrader 5. Questa è una soluzione più semplice già pronta per coloro che sono abituati a investire in altri o gestire i fondi di qualcun altro.
L'uso dei segnali di trading in MetaTrader 5 non potrebbe essere più semplice. Inoltre, le pratiche burocratiche necessarie per documentare i rapporti tra investitore e gestore vengono eliminate del tutto e tutti i rischi sono minimizzati. Non ci sono praticamente impostazioni in quanto tali, e segnali dal tuo fornitore di segnali sono gestiti automaticamente.
Non ci vuole quasi nulla per iniziare a utilizzare i segnali di trading MetaTrader 5:
- Crea un account su MQL5.com.
- Deposita una piccola somma di denaro nel modo più comodo per te.
- Inserisci i dettagli del tuo account MQL5.com direttamente nel terminale.
- E iscriviti al segnale che preferisci.
Da quel momento in poi, il tuo terminale inizierà a ricevere segnali di trading dal fornitore di segnali selezionato. In questo modo ti sei avvicinato alla possibilità di essere in grado di riprodurre automaticamente tutti i trade - la funzione dovrebbe essere abilitata nelle impostazioni!
Il tuo terminale ora può fare soldi senza che tu te ne accorga. Devi solo avere un abbonamento attivo e assicurarti che il tuo terminale sia connesso Tuttavia le versioni future richiederanno solo l'abbonamento senza la necessità di collegare il terminale.
Quindi, se stavi cercando la possibilità di fidarti di un trader che gestisca i tuoi soldi con successo, considera l'utilizzo di segnali di trading in MetaTrader 5, la soluzione più semplice disponibile sul mercato. Oppure, se sei un trader di successo disposto a condividere i tuoi segnali di trading, sarai il Benvenuto/a nella ! Registrati come fornitore di segnali per guadagnare costantemente profitti extra!
I segnali di trading MetaTrader 5 implicano semplicità, convenienza e profitti.
Sentiti libero di partecipare!
Alcuni articoli dedicati ai segnali che possono esserti utili:
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/522
Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.
Ciao a tutti
Assicurati di aver fatto tutto come descritto qui:
Come abbonarsi al segnale MT4/MT5
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Ciao Eleni.
Grazie per il tuo buon consiglio. Per favore, aiutami qui sotto.
Ho erroneamente sottoscritto un segnale sul mio conto demo. Intendevo iscrivermi sul mio conto reale. Non ho acquistato il VPS e non ho ancora migrato il segnale. Ho letto che posso spostare l'abbonamento sul mio conto reale, ma questo può avvenire solo una volta alla settimana. Quindi la mia domanda è: devo finire di impostare il segnale sul mio conto demo prima di spostarlo sul mio conto reale? Inoltre, cosa succede se cancello l'abbonamento dal mio conto demo? Riceverò i miei 30 dollari di nuovo nel mio conto MQL5 o una volta che si è iscritto è andato?
Inoltre, il fornitore del segnale ci ha consigliato di utilizzare il suo broker per ottenere risultati esatti e una copia migliore. Quindi è possibile spostare l'abbonamento a un broker completamente diverso su un conto reale? Vi prego di aiutarmi. Il servizio di assistenza non ha ancora risposto.
Ho bisogno di prendere il mio denaro sul mio conto bancario
Se intendete i soldi del vostro conto di trading, contattate il vostro broker.
MQL5.com non è un broker e non ha nulla a che fare con i vostri conti di trading reali o con il vostro denaro.