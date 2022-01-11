Segnali di trading per MetaTrader 5 Una migliore alternativa agli account PAMM!

Siamo lieti di annunciare che MetaTrader 5 ora dispone di Segnali di trading, dando così un potente strumento a investitori e gestori. Mentre stai seguendo le operazioni di un trader di successo, il terminale le riprodurrà automaticamente nel tuo account!





Il MetaTrader 5 terminale è in continua evoluzione, nuove funzioni sono costantemente aggiunte. E i segnali di trading rappresentano un'altra caratteristica importante offerta ai trader. La funzione standard che consente di copiare automaticamente le operazioni di un altro trader è ora disponibile per tutti gli utenti di MetaTrader 5. Questa è una soluzione più semplice già pronta per coloro che sono abituati a investire in altri o gestire i fondi di qualcun altro.

L'uso dei segnali di trading in MetaTrader 5 non potrebbe essere più semplice. Inoltre, le pratiche burocratiche necessarie per documentare i rapporti tra investitore e gestore vengono eliminate del tutto e tutti i rischi sono minimizzati. Non ci sono praticamente impostazioni in quanto tali, e segnali dal tuo fornitore di segnali sono gestiti automaticamente.

Non ci vuole quasi nulla per iniziare a utilizzare i segnali di trading MetaTrader 5:

Crea un account su MQL5.com.







Deposita una piccola somma di denaro nel modo più comodo per te.











Inserisci i dettagli del tuo account MQL5.com direttamente nel terminale.







E iscriviti al segnale che preferisci.









Da quel momento in poi, il tuo terminale inizierà a ricevere segnali di trading dal fornitore di segnali selezionato. In questo modo ti sei avvicinato alla possibilità di essere in grado di riprodurre automaticamente tutti i trade - la funzione dovrebbe essere abilitata nelle impostazioni!













Il tuo terminale ora può fare soldi senza che tu te ne accorga. Devi solo avere un abbonamento attivo e assicurarti che il tuo terminale sia connesso Tuttavia le versioni future richiederanno solo l'abbonamento senza la necessità di collegare il terminale.

Quindi, se stavi cercando la possibilità di fidarti di un trader che gestisca i tuoi soldi con successo, considera l'utilizzo di segnali di trading in MetaTrader 5, la soluzione più semplice disponibile sul mercato. Oppure, se sei un trader di successo disposto a condividere i tuoi segnali di trading, sarai il Benvenuto/a nella ! Registrati come fornitore di segnali per guadagnare costantemente profitti extra!

I segnali di trading MetaTrader 5 implicano semplicità, convenienza e profitti.







Alcuni articoli dedicati ai segnali che possono esserti utili: