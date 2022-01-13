MetaTrader 5 için Alım Satım Sinyalleri: PAMM Hesaplarına Daha İyi Bir Alternatif!
MetaTrader 5'in artık Alım Satım Sinyalleri içerdiğini ve böylece yatırımcılara ve yöneticilere güçlü bir araç sağladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Siz başarılı bir yatırımcının alım satımlarını takip ederken, terminal otomatik olarak bunları hesabınıza kopyalayacaktır!
MetaTrader 5 terminali yeni fonksiyonlar ve seçeneklerin eklenmesi ile sürekli olarak gelişmektedir. Alım Satım Sinyalleri yatırımcılara sağlanan bir diğer önemli özellik olarak sunulmaktadır. Bir başka yatırımcının alım satımlarının otomatik olarak tüm MetaTrader 5 kullanıcılarının kullanımına sunulmuştur. Bu, başkalarına yatırım yapmaya veya başka birinin fonlarını yönetmeye alışmış olanlar için hazır ve daha basit bir çözümdür.
MetaTrader 5'te Alım Satım Sinyallerinin kullanımı mümkün olduğunca basitleştirilmiştir. Ayrıca, yatırımcı ve yönetici arasındaki ilişkileri belgelemek için gerekli evraklar tamamen ortadan kalkar ve tüm riskler en aza indirilir. Neredeyse hiçbir ayar yoktur ve sinyal sağlayıcınızdan gelen sinyaller otomatik olarak işlenir.
MetaTrader 5 Alım Satım Sinyallerini kullanmaya başlamak neredeyse hiçbir şey gerektirmez:
- MQL5.com'da bir hesap oluşturun.
- Size uygun olacak şekilde az miktarda para yatırın.
- MQL5.com hesap ayrıntılarınızı doğrudan terminale girin.
- Ve istediğiniz sinyale abone olun.
Bu andan itibaren, terminaliniz seçtiğiniz sinyal sağlayıcının alım satım sinyallerini almaya başlayacaktır. Ve tüm alım satımlarınızı otomatik olarak kopyalama imkanından yalnızca bir adım uzaktasınız - fonksiyon ayarlarda etkinleştirilmelidir!
Terminaliniz artık siz farkına bile varmadan para kazanabilir. Yalnızca aktif bir aboneliğiniz olmalı ve terminalinizin bağlı olduğundan emin olmalısınız. Bununla birlikte, ilerideki sürümler, terminalin bağlanması gerekliliği olmaksızın yalnızca abonelik gerektirecektir.
Yani, paranızın başarılı bir yatırımcı tarafından yönetileceğine güvenme fırsatı arıyorsanız, kullanılabilir en kolay çözüm olan MetaTrader 5'te Alım Satım Sinyallerini kullanmayı bir düşünün. Veya alım satım sinyallerini paylaşmayı isteyen başarılı bir yatırımcıysanız MQL5.com adresine hoş geldiniz! Tutarlı bir şekilde ekstra kazanç elde etmek için sinyal sağlayıcı olarak kayıt olun!
MetaTrader 5 Alım Satım Sinyalleri basitlik, uygunluk ve kazanç sunar.
Aramıza Katılın!
Sizin için faydalı olabilecek sinyallere yönelik bazı makaleler aşağıda yer almaktadır:
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/522
Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Herkese merhaba
Her şeyi burada açıklandığı gibi yaptığınızdan emin olun:
MT4/MT5 Sinyaline Nasıl Abone Olunur
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Merhaba Eleni.
İyi tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Lütfen aşağıdan yardım edin.
Demo hesabımdaki bir sinyale yanlışlıkla abone oldum. Gerçek hesabıma abone olmak istedim. VPS'yi satın almadım ve sinyali de henüz taşımadım. Aboneliğimi gerçek hesabıma taşıyabileceğimi okudum, ancak bu sadece haftada bir kez olabilir. Sorum şu: Sinyali gerçek hesabıma taşımadan önce demo hesabımda kurmayı bitirmem gerekiyor mu? Ayrıca, demo hesabımdaki aboneliğimi iptal edersem ne olur? 30 dolarımı MQL5 hesabıma geri alacak mıyım yoksa abone olduktan sonra gitti mi?
Ayrıca, sinyal sağlayıcı, kesin sonuçlar ve daha iyi kopyalama için komisyoncusunu kullanmamızı tavsiye etti. Peki aboneliği gerçek bir hesapta tamamen farklı bir komisyoncuya taşımak mümkün mü? Lütfen yardım edin. Hizmet masası henüz yanıt vermedi.
Banka hesabımdaki paramı almam gerekiyor
Ticaret hesabı paranızı kastediyorsanız, komisyoncunuzla iletişime geçin.
MQL5.com, gerçek ticaret hesaplarınız veya paranızla hiçbir ilgisi olmayan bir komisyoncu değildir.