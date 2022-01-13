MetaTrader 5 / Alım-satım
MetaTrader 5 için Alım Satım Sinyalleri: PAMM Hesaplarına Daha İyi Bir Alternatif!

MetaTrader 5'in artık Alım Satım Sinyalleri içerdiğini ve böylece yatırımcılara ve yöneticilere güçlü bir araç sağladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Siz başarılı bir yatırımcının alım satımlarını takip ederken, terminal otomatik olarak bunları hesabınıza kopyalayacaktır!

MetaTrader 5'te Alım Satım Sinyalleri

MetaTrader 5 terminali yeni fonksiyonlar ve seçeneklerin eklenmesi ile sürekli olarak gelişmektedir. Alım Satım Sinyalleri yatırımcılara sağlanan bir diğer önemli özellik olarak sunulmaktadır. Bir başka yatırımcının alım satımlarının otomatik olarak tüm MetaTrader 5 kullanıcılarının kullanımına sunulmuştur. Bu, başkalarına yatırım yapmaya veya başka birinin fonlarını yönetmeye alışmış olanlar için hazır ve daha basit bir çözümdür.

MetaTrader 5'te Alım Satım Sinyallerinin kullanımı mümkün olduğunca basitleştirilmiştir. Ayrıca, yatırımcı ve yönetici arasındaki ilişkileri belgelemek için gerekli evraklar tamamen ortadan kalkar ve tüm riskler en aza indirilir. Neredeyse hiçbir ayar yoktur ve sinyal sağlayıcınızdan gelen sinyaller otomatik olarak işlenir.

MetaTrader 5 Alım Satım Sinyallerini kullanmaya başlamak neredeyse hiçbir şey gerektirmez:

  1. MQL5.com'da bir hesap oluşturun.



    MQL5.com'da bir hesap oluşturun

  2. Size uygun olacak şekilde az miktarda para yatırın.



    Az miktarda para yatırın

     

  3. MQL5.com hesap ayrıntılarınızı doğrudan terminale girin.


    MQL5.com hesap ayrıntılarınızı doğrudan terminale girin


  4. Ve istediğiniz sinyale abone olun.



    İstediğiniz sinyale abone olun

Bu andan itibaren, terminaliniz seçtiğiniz sinyal sağlayıcının alım satım sinyallerini almaya başlayacaktır. Ve tüm alım satımlarınızı otomatik olarak kopyalama imkanından yalnızca bir adım uzaktasınız - fonksiyon ayarlarda etkinleştirilmelidir!

Alım Satım Sinyalleri Ayarları


Terminaliniz artık siz farkına bile varmadan para kazanabilir. Yalnızca aktif bir aboneliğiniz olmalı ve terminalinizin bağlı olduğundan emin olmalısınız. Bununla birlikte, ilerideki sürümler, terminalin bağlanması gerekliliği olmaksızın yalnızca abonelik gerektirecektir.

Yani, paranızın başarılı bir yatırımcı tarafından yönetileceğine güvenme fırsatı arıyorsanız, kullanılabilir en kolay çözüm olan MetaTrader 5'te Alım Satım Sinyallerini kullanmayı bir düşünün. Veya alım satım sinyallerini paylaşmayı isteyen başarılı bir yatırımcıysanız MQL5.com adresine hoş geldiniz! Tutarlı bir şekilde ekstra kazanç elde etmek için sinyal sağlayıcı olarak kayıt olun!

MetaTrader 5 Alım Satım Sinyalleri basitlik, uygunluk ve kazanç sunar.


Aramıza Katılın!



Sizin için faydalı olabilecek sinyallere yönelik bazı makaleler aşağıda yer almaktadır:

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/522

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Son yorumlar | Tartışmaya git (114)
[Silindi] | 14 Şub 2021 saat 03:44
Herkese merhaba
Lütfen bilmek istiyorum, "terminal açık olmalı" dediğinizde, telefonda mı yoksa PC'de mi? Çünkü metatrader'ı gerçekten Pc'de kullanmıyorum, aboneliği yapılandırmak için kullanacağım ama bilgisayarımı her zaman yanımda getirmiyorum.
Telefonum howerver her zaman yanımda.
Yani bilgisayarımı kapatırsam ve mt5 androidim her zaman açıksa, kopya hala çalışır mı? Teşekkürler
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 14 Şub 2021 saat 17:41
Harimbola:
Herkese merhaba
Lütfen bilmek istiyorum, "terminal açık olmalı" dediğinizde, telefonda mı yoksa PC'de mi? Pc'de metatrader'ı gerçekten kullanmadığım için, aboneliği yapılandırmak için kullanacağım ama bilgisayarımı her zaman yanımda getirmiyorum.
Howerver telefonum her zaman yanımda.
Yani bilgisayarımı kapatırsam ve mt5 androidim her zaman açıksa, kopya hala çalışır mı? Teşekkürler

Her şeyi burada açıklandığı gibi yaptığınızdan emin olun:

MT4/MT5 Sinyaline Nasıl Abone Olunur

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

Faith Namai
Faith Namai | 26 May 2021 saat 16:17

Merhaba Eleni.

İyi tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Lütfen aşağıdan yardım edin.

Demo hesabımdaki bir sinyale yanlışlıkla abone oldum. Gerçek hesabıma abone olmak istedim. VPS'yi satın almadım ve sinyali de henüz taşımadım. Aboneliğimi gerçek hesabıma taşıyabileceğimi okudum, ancak bu sadece haftada bir kez olabilir. Sorum şu: Sinyali gerçek hesabıma taşımadan önce demo hesabımda kurmayı bitirmem gerekiyor mu? Ayrıca, demo hesabımdaki aboneliğimi iptal edersem ne olur? 30 dolarımı MQL5 hesabıma geri alacak mıyım yoksa abone olduktan sonra gitti mi?


Ayrıca, sinyal sağlayıcı, kesin sonuçlar ve daha iyi kopyalama için komisyoncusunu kullanmamızı tavsiye etti. Peki aboneliği gerçek bir hesapta tamamen farklı bir komisyoncuya taşımak mümkün mü? Lütfen yardım edin. Hizmet masası henüz yanıt vermedi.

143761102
143761102 | 11 Oca 2024 saat 07:58
Banka hesabımdaki paramı almam gerekiyor
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 11 Oca 2024 saat 10:46
143761102 #:
Banka hesabımdaki paramı almam gerekiyor

Ticaret hesabı paranızı kastediyorsanız, komisyoncunuzla iletişime geçin.

MQL5.com, gerçek ticaret hesaplarınız veya paranızla hiçbir ilgisi olmayan bir komisyoncu değildir.

