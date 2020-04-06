GoldMax EA 4
- Experts
- Sergei Linskii
- 버전: 3.55
- 업데이트됨: 29 12월 2025
- 활성화: 5
GoldMax EA는 Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문 프로그램 중 하나입니다. 이 자문 프로그램의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격 변동을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 청산 시점을 결정하며, 고급 자금 관리, 랏 승수, 그리드 및 침하 감소 메커니즘을 사용합니다.
After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization
추천:
- 브로커: RoboForex, Weltrade, FxPro, Alpari, Exness, IC Trading, FxOpen 및/또는 스캘핑이 허용되는 기타 브로커
- 계좌 유형: Pro/Raw/ECN/Cent(헤지 기능 포함)
- 기간: 무관, 저는 M15를 사용합니다.
- 거래 쌍 - XAUUSD(금) 및/또는 기타, 성공적인 최적화 후
- 입금 - 성공적인 최적화 후 5000에서 10000까지 권장합니다.
- 레버리지 - 1:100부터, 1:500을 권장합니다.
- 거래 모드 - VPS(24시간 연중무휴)
- 최적화 및 테스트 기간 - 6~12개월
- 권장 최적화 주기 - 3개월
장점:
- Expert Advisor는 MT 지표를 사용하며, 외부 리소스를 사용하지 않고, 기본 분석 및/또는 뉴스에 의존하지 않습니다.
- Expert Advisor는 전략 테스터와 데모 및 실제 계좌 모두에서 거의 동일한 방식으로 거래합니다.
- 통화, 금속, 암호화폐, 주식, 지수 등 모든 자산을 거래할 수 있습니다.
- Expert Advisor는 중장기 투자는 물론, 예치금 오버클럭에도 사용할 수 있습니다.
- Expert Advisor를 설치하여 모든 시간대의 차트에서 거래할 수 있습니다. Expert Advisor 설정에서 주요 매개변수를 변경할 수 있으므로 각 트레이더는 자신의 브로커, 계좌 유형 및 예치금에 맞게 Advisor를 쉽게 최적화하고 맞춤 설정할 수 있습니다.
참고:
- Expert Advisor는 모든 주문에 대해 Magic을 내장하고 있습니다. 동일한 거래 단말기의 여러 심볼에서 Advisor를 사용하는 경우, 각 심볼에 대해 별도의 Magic을 사용하는 Advisor를 설치해야 합니다.
- Expert Advisor를 구매하기 전에 Expert Advisor를 최적화하고 테스트할 수 있는 적절한 경험과 컴퓨터가 있는지 확인하십시오.
|WARNING:
+ All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
+ All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!
경고:
- Expert Advisor가 모든 계좌 유형 및 모든 브로커에서 동일한 거래를 한다는 허황된 믿음을 믿지 마십시오. 이는 허황된 믿음입니다. 각 브로커의 호가 제공자, 호가 정확도(4(2)자리 또는 5(3)자리), 주문 실행 유형 등이 다르기 때문입니다.
- 실제 계좌에 Expert Advisor를 설치하기 전에, 해당 브로커, 계좌 유형, 심볼 및 예치금에서 Expert Advisor를 최적화하고 테스트하는 것이 좋습니다.
💥 이 전문가 자문(EA)을 통한 거래 수익은 감수할 수 있는 위험에 따라 달라집니다...!!!
모두들 거래에서 행운을 빌고 안정적인 수익을 거두시길 바랍니다!