OrderBlock Zones MT4

OrderBlock Zone은 시장에서 기관 거래 구역(Order Blocks)을 자동으로 탐지하고 시각화하는 고급 MetaTrader 4 지표입니다. 대형 플레이어(은행, 헤지 펀드)가 남긴 흔적을 추적하여 잠재적인 지지선과 저항선을 식별합니다.


주요 기능

 자동 오더블록 탐지

프랙탈 기반 분석: 36기간(사용자 정의 가능) 프랙탈 분석으로 강력한 반전 지점 식별

불 & 베어 존: 녹색 화살표 상승, 빨간색 화살표 하락 오더블록 표시

Engulfing Pattern 지원: 삼키기 캔들 패턴을 인식하여 더 강력한 신호를 생성합니다

 시각적 도구

자동 레벨 라인: 각 OrderBlock에 대한 상한선 및 하한선

컬러 존: Bull(녹색) 및 Bear(빨간색) 구역이 명확히 구분됩니다

Engulfing Highlight: 삼키기 패턴을 파란색/주황색 사각형으로 강조 표시

깔끔한 인터페이스: 그리드가 자동으로 닫히고, 최적화된 보기를 위해 차트가 왼쪽으로 이동

 사용자 정의 가능 매개변수

프랙탈 기간: 감도 조정 (기본값: 36)

선 길이: OrderBlock 수준이 얼마나 멀리 뻗을지 결정

색상 옵션: 강세/약세 색상 사용자 정의 가능

선 스타일: 두께 및 스타일(점선, 실선 등) 조정 가능

 경고 시스템 (선택 사항)

음성 경고

팝업 알림

푸시 알림 (모바일)

이메일 경고

 스마트 존 관리

자동 정리: 깨지거나 무효화된 OrderBlock은 자동으로 삭제됩니다

터치 감지: 가격이 존에 닿으면 선이 두꺼워지고 경고합니다

동적 업데이트: 시장 움직임에 따라 존이 실시간으로 업데이트됩니다

누구에게 적합한가요?

 데이 트레이더: 일중 강력한 지지/저항 수준

 스윙 트레이더: 중/장기 진입-퇴출 포인트

 스마트 머니 추적 트레이더: 기관 거래를 추적하려는 분들

 프라이스 액션 트레이더: 깔끔한 차트 분석을 선호하는 분들


사용 시나리오

시나리오 1 - 되돌림 매수: 가격이 불 오더블록으로 되돌아올 때, 이 구간은 잠재적 매수 기회를 제공합니다.


시나리오 2 - 돌파 확인: 중요한 오더블록이 돌파될 때, 추세 전환 신호일 수 있습니다.


시나리오 3 - 리스크 관리: 스탑로스 수준을 오더블록 외부로 설정하면 더 안전한 포지션을 확보할 수 있습니다.




简洁清晰我喜欢谢谢。

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

简洁清晰我喜欢谢谢。

