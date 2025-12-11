Dynamic Fibonacci Grid

MT5용 Dynamic Fibonacci Grid Dashboard 최신 버전을 소개합니다.
많은 새로운 기능이 추가된 이번 대시보드는 거래 경험을 완전히 변화시키며, 시장과 가격 움직임을 완전히 새로운 관점에서 볼 수 있게 합니다. 여러 시간대와 여러 심볼을 동시에 분석하여 새로운 가능성을 발견하세요. 수동 거래와 포지션 관리에 친화적인 사용자 인터페이스와 미리 정의된 자동 전략을 적용할 수 있는 확장된 기능을 제공합니다. 또한 DFG는 이제 전략 테스터(Strategy Tester)에서 트레이딩 시뮬레이터로 완벽하게 작동하며, 과거 데이터를 사용하여 다양한 거래 조건을 재현할 수 있습니다. 시각 모드에서 수동 거래를 연습하고, 고속 모드에서 자동 전략을 테스트할 수 있습니다.

주요 기능

• Dynamic Fibonacci Bands 개념을 기반으로 한 다중 시간대 및 다중 심볼 고급 기술 분석
실시간 시장 모니터링 대시보드를 통해 탁월한 효율성을 경험할 수 있습니다. M1, M5, M15, H1 차트의 복잡한 데이터를 쉽게 이해할 수 있는 그리드 레벨로 종합합니다. 이 독창적인 표현 방식은 트레이더가 전통적인 차트에 의존하지 않고도 하나의 화면에서 10개의 서로 다른 심볼의 가격 움직임을 추적할 수 있게 합니다. 결과적으로 빠른 의사결정과 더 깔끔하고 정돈된 거래 환경이 제공됩니다.

• 필수 기능이 포함된 사용자 친화적 인터페이스
계좌 상태 및 정보, 빠른 수동 거래 및 포지션 관리 버튼, 자동 전략을 제어하는 버튼을 제공합니다.

• 반자동 또는 완전 자동 전략을 위한 프리셋 생성 기능
가변 그리드를 사용하여 복잡한 추세 및 역추세 전략을 구현할 수 있습니다.

• 전략 테스터 내 기능적 트레이드 시뮬레이터
시스템을 고속으로 분석하고 기능과 다양한 특징을 테스트하며, 과거 데이터를 사용해 수동 거래를 연습하거나 다양한 자동 전략과 프리셋을 백테스트할 수 있습니다.

• 내장 사운드 알림 시스템
프리셋에 따라 잠재적인 거래 신호를 소리 및 시각 알림 형태로 제공합니다. 또한 신호를 스마트폰의 모바일 단말기로 푸시 알림으로 전송할 수 있는 옵션도 있습니다.

• 무료 추가 지표 — DFG Chart
각 심볼과 시간대의 그리드 레벨 기록 및 거래 기록을 확인하는 데 사용할 수 있습니다.

시스템 요구 사항

DFG 대시보드는 MT5를 제공하고, 전문가 자문(EA)을 통한 자동 거래를 허용하는 모든 브로커에서 사용할 수 있습니다.

이 시스템은 주요 통화쌍 거래에 최적화되어 있습니다. 그러나 다른 심볼에서도 사용할 수 있으며, 먼저 테스트한 후 필요에 따라 설정을 조정하거나 심볼 그룹별로 다른 템플릿을 만들어야 합니다.

설정 및 심볼에 따라 일부 자동 전략은 충분한 계좌 잔액이나 높은 레버리지, 그리고 헤징이 가능한 Non-FIFO 계좌가 필요할 수 있습니다.

기술 지원이 제공됩니다. 질문이 있거나 설정 관련 도움이 필요하면 메시지를 보내주세요. 가능한 한 빨리 답변드리겠습니다.


