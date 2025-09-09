DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - MetaTrader 5용 지표

설명

Daily First Hour Lines는 각 trading 세션의 첫 1시간 봉을 기반으로 지지와 저항 수준을 자동으로 그리는 MetaTrader 5용 혁신적인 기술 지표입니다. 금융 시장에서 거래하는 trader들을 위해 개발된 이 지표는 잠재적인 반전 지점과 trend 연속성을 식별하기 위한 중요한 시각적 참조를 제공합니다.

주요 특징

첫 H1 봉 라인 : 매일 첫 1시간 봉의 high와 low 수준에 점선을 그림

전일 참조 : 전일 high와 low 수준을 포함하는 dashed 라인

직관적인 색상 코딩 : high에는 blue (DodgerBlue) low에는 magenta

자동 정리 : 48시간 이상된 객체를 자동으로 제거하여 chart 정리 상태 유지

일일 업데이트: 01:00 이후 하루에 한 번 자동 처리

Trader를 위한 이점

지지/저항 식별 : 첫 H1 봉 라인은 중요한 intraday 지지와 저항 수준으로 often 작용함

맥락 분석 : 전일 라인은 가격 분석에 추가적인 context 제공

깔끔한 시각화 : 불필요한 정보로 chart를 어지럽히지 않는 discrete 디자인

완전 자동: 설치 후 수동 개입 불필요

사용 방법

MetaTrader 5에 지표 설치 원하는 chart에 첨부 (권장: H1, H4 또는 일일 chart) 자동으로 그려지는 라인 관찰: 점선: 당일 첫 H1 봉의 high와 low

dashed 라인: 전일 high와 low

Trading 적용

Breakout Trading : breakout 진입 점으로 수준 사용

평균 회귀 : 가격이 significantly 벗어났을 때 extreme에 대해逆으로 거래

위험 관리 : stop과 target 설정에 수준 사용

Trend 분석: 가격이 수준에 어떻게 반응하는지 관찰하여 trend 강도 식별

기술적 구성

플랫폼 : MetaTrader 5

시간框架 : 모두 (H1 이상에 최적화)

시장 : 외환, 주식, 지수, 상품

기능: 낮은 CPU 소비, 효율적인 업데이트

소스 코드

이 지표는 programming best practice를 따라 MQL5로 개발되었으며, 이해와 customization이 쉬운 clean하고 주석이 달린 코드입니다.

참고: 이 지표는 분석 보조 도구이며 수익성 있는 결과를 보장하지 않습니다. 모든 거래에서 항상 stop loss와 적절한 risk management를 사용하십시오.



