DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - MetaTrader 5용 지표

설명

Daily First Hour Lines는 각 trading 세션의 첫 1시간 봉을 기반으로 지지와 저항 수준을 자동으로 그리는 MetaTrader 5용 혁신적인 기술 지표입니다. 금융 시장에서 거래하는 trader들을 위해 개발된 이 지표는 잠재적인 반전 지점과 trend 연속성을 식별하기 위한 중요한 시각적 참조를 제공합니다.

주요 특징

  • 첫 H1 봉 라인: 매일 첫 1시간 봉의 high와 low 수준에 점선을 그림

  • 전일 참조: 전일 high와 low 수준을 포함하는 dashed 라인

  • 직관적인 색상 코딩:

    • high에는 blue (DodgerBlue)

    • low에는 magenta

  • 자동 정리: 48시간 이상된 객체를 자동으로 제거하여 chart 정리 상태 유지

  • 일일 업데이트: 01:00 이후 하루에 한 번 자동 처리

Trader를 위한 이점

  • 지지/저항 식별: 첫 H1 봉 라인은 중요한 intraday 지지와 저항 수준으로 often 작용함

  • 맥락 분석: 전일 라인은 가격 분석에 추가적인 context 제공

  • 깔끔한 시각화: 불필요한 정보로 chart를 어지럽히지 않는 discrete 디자인

  • 완전 자동: 설치 후 수동 개입 불필요

사용 방법

  1. MetaTrader 5에 지표 설치

  2. 원하는 chart에 첨부 (권장: H1, H4 또는 일일 chart)

  3. 자동으로 그려지는 라인 관찰:

    • 점선: 당일 첫 H1 봉의 high와 low

    • dashed 라인: 전일 high와 low

Trading 적용

  • Breakout Trading: breakout 진입 점으로 수준 사용

  • 평균 회귀: 가격이 significantly 벗어났을 때 extreme에 대해逆으로 거래

  • 위험 관리: stop과 target 설정에 수준 사용

  • Trend 분석: 가격이 수준에 어떻게 반응하는지 관찰하여 trend 강도 식별

기술적 구성

  • 플랫폼: MetaTrader 5

  • 시간框架: 모두 (H1 이상에 최적화)

  • 시장: 외환, 주식, 지수, 상품

  • 기능: 낮은 CPU 소비, 효율적인 업데이트

소스 코드

이 지표는 programming best practice를 따라 MQL5로 개발되었으며, 이해와 customization이 쉬운 clean하고 주석이 달린 코드입니다.

참고: 이 지표는 분석 보조 도구이며 수익성 있는 결과를 보장하지 않습니다. 모든 거래에서 항상 stop loss와 적절한 risk management를 사용하십시오.


리뷰 없음
리뷰 답변