EasyInsight AIO MT5

EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션

개요
외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요.
EASY Insight AIO는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다.

창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다.

왜 EASY Insight AIO인가요?

진정한 올인원
• 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습니다. 설치, 실행, 내보내기 — 이게 전부입니다.

멀티자산 지원
• 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식 등 여러분의 브로커가 제공하는 모든 자산을 스캔하고 분석하세요.

AI 최적화 데이터 내보내기
• AI 도구 및 플랫폼에서 바로 사용할 수 있도록 구조화되고 프롬프트 최적화된 CSV 파일을 제공합니다.

포함 내역:
• 3개 선택 가능한 기간별 통화 강도 분석
• 순매수 포지션 변화를 통한 시장 심리 데이터
• 거래량 변화, 변동성, 정확한 지지/저항 구간
• M15, H1, D1의 OHLC 등 시장 데이터
• 모든 데이터가 즉시 내보내기 가능 — 추가 설정 불필요

스마트한 프롬프트 엔지니어링
• 내장된 프롬프트 파일이 AI가 내보낸 데이터를 빠르게 해석하고 트레이딩 아이디어 및 시장 인사이트를 도출하도록 돕습니다.

손쉬운 자동화
• 내보내기 파일은 자산 클래스(외환, 암호화폐, 금속 등)별 폴더로 자동 정렬되며, 각 폴더에는 백테스트, AI 학습, 전략 개발에 유용한 타임랩스 파일이 포함됩니다.

최대의 파워, 최소의 복잡함

별도의 인디케이터 구매, 라이선스, 설정이 전혀 필요 없습니다. EASY Insight AIO는 모든 기능을 즉시 제공합니다. 차트에 영향을 주지 않고, 순수 데이터만 출력되며, 수작업이 필요 없습니다.

커뮤니티의 신뢰

빠르게 성장하는 EASY Insight 커뮤니티는 이미 고급 AI 프롬프트 설정, 자동화된 트레이딩 전략, 데이터 내보내기를 기반으로 한 완성형 EA 프레임워크까지 공유하고 있습니다. 출시 후 며칠 만에 암호화폐 등에서 수익 트레이딩 사례도 보고되고 있습니다.

EASY Insight AIO 실제 활용 보기

실제 예시와 전체 설명은 AI 트레이딩 유튜브 플레이리스트에서 확인하세요.

자료 및 지원

• EASY Insight가 처음이신가요? 여기서 시작하세요: EasyInsight FAQ
• 템플릿, 전략, 동영상, 그룹 채팅은 Stein Investments 중앙 허브에서 확인할 수 있습니다.

요약 – 왜 EASY Insight AIO인가요?

• 모든 주요 자산군을 단 한 번 클릭으로 CSV로 내보내기
• 100% 데이터만: 인디케이터, 오버레이, 설정 없이
• AI 트레이딩을 위해 설계 — 구조화, 프롬프트 최적화, 즉시 사용 가능
• 올인원 편리함과 무노동 환경
• 데이터 기반 트레이딩의 미래를 함께 만들어가는 빠르게 성장 중인 커뮤니티
• 효율적이고 현대적이며, 다음 트레이딩에 바로 적용 가능

이제 손쉽게 더 스마트하게 트레이딩해 보세요!
지금 EASY Insight AIO를 받아, 설정 없이 진정한 AI 정밀 트레이딩을 시작해보세요.

ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:13 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

C098 K098
109
C098 K098 2025.11.11 00:04 
 

Simply fantastic! The prompt is a text file, you can simply copy and paste and take the data and have AI do the deep analysis from the raw data parsed from MT5. I love it! Will be buying your other products if they are just as easy as this.

minnox
243
minnox 2025.07.18 20:11 
 

Another great and high quality tool from Stein Investments that gives you a fast overview of the market and suggestions with help from AI.

If trading volume is picking up or there is no major news event on the horizon, the win rate tends to be solid.

Of course, it is not a holy grail. Sometimes the AI suggests trades that don’t fully hold up. That is where your own trading experience and judgment matters, you should always double check if a setup makes sense. Like when it points to a buy at a zone that was just rejected, ask yourself is there really enough momentum to push through this time?

But instead of scanning charts all by yourself, everything is done by AI analyzing the CSV tables, and this is a huge time saver. You can even do this with a fulltime job in your coffee break.

Besides all that, their support impressed me, really fast and detailed. Every time I had an issue, they replied quickly.

The price value is pretty decent. Definitely worth considering if you want an extra edge without spending hours glued to the screen.

Alain Verleyen
52808
개발자의 답변 Alain Verleyen 2025.07.19 07:30
Thank you so much for this thoughtful and well-balanced review! I really appreciate how clearly you outlined both the strengths and the realistic expectations when working with AI-driven tools like EasyInsight. You’re absolutely right, it’s not a holy grail, and that final layer of human judgment still makes the difference between a good and a great trade. But saving time, staying focused on high-probability setups, and doing all of this even with a full-time job, that’s exactly what we designed it for. Also glad to hear our support left a good impression. We always try to be as responsive and helpful as possible. Thanks again for the great feedback and your trust in our work! 🙏🙂
johnnypn
50
johnnypn 2025.07.18 09:14 
 

Well it's a tool not an EA, but it requires so little time from user, like 15 minutes once you get to know it. And better than EA in regards to Risk Reward Ratios. A well thought companion tool together with AI perplexity to make things easier and more rewarding.

Alain Verleyen
52808
개발자의 답변 Alain Verleyen 2025.07.18 09:18
Thank you, Johnny! You’re absolutely right — EasyInsight AIO is not a classic EA, but it’s designed to take the workload off your shoulders while still giving you full control. Once you understand the flow, it really is just a few minutes a day — and I’m glad to hear you’re getting great Risk-Reward results out of it. 🙏🙂
matts373
278
matts373 2025.07.17 17:09 
 

Excellent EA unlike anything I have seen in the market and very good author! Check it out if you want to make some safe, consistent trading results with very little need for market knowledge or entry techniques

Alain Verleyen
52808
개발자의 답변 Alain Verleyen 2025.07.17 18:02
Thank you so much for the kind words and your continued support! I’m really happy to hear that EasyInsight AIO stands out for you — that’s exactly what we aimed for: a powerful, all-in-one solution that simplifies trading and delivers consistent results. Great to have you in the community! 🙏🙂
cyberryder
1205
cyberryder 2025.07.03 22:43 
 

Solely rating product description, not the product itself: Not instantly clear from the first sentences of product description, if yes/no this util can/cannot be used standalone with the need of additional indi purchases or not. From FAQ: "It’s a powerful data export tool that converts structured market data from FX Power, FX Volume, FX Dynamic, and FX Levels into plain text format". From the product name I thought all those indis are now finally included into one single utility. According to vendor all indis are included, however ONLY to do a data export, NOT that you would visually see the indis like in the linked YT-video. Product page needs an update.

Thandolwenkosi
264
Thandolwenkosi 2025.06.16 19:18 
 

Very useful tool, support from the owner is very good as well. I strongly recommend

Alain Verleyen
52808
개발자의 답변 Alain Verleyen 2025.06.20 07:35
Thank you so much, Thandoe! 🙏🙂
I really appreciate your kind words and recommendation – great to hear the tool and support are serving you well! Wishing you a profitable trading journey with EasyInsight AIO!
ceejay1962
638
ceejay1962 2025.05.27 14:53 
 

This, I think, is the first time that I've seen AI used on MQL5 in a meaningful way (not hype). Already SI's indicators are first class. Now I don't have to stare at a complicated chart. EasyInsight outputs the data with an AI ready prompt and the AI delivers a list of actionable setups with TP/SL targets. What is even better, is that I can give the AI additional instructions on how to analyse the data. A genius idea!

Alain Verleyen
52808
개발자의 답변 Alain Verleyen 2025.05.27 15:52
Thank you so much for this incredible review, Ceejay! 🙏
It means a lot to hear that you recognize the real potential behind what we’re building — not just hype, but meaningful innovation. You’ve captured the core idea perfectly: structured data + flexible AI = smarter, more efficient trading. And yes, the ability to interact and fine-tune the prompt makes it so much more powerful than any fixed black-box system. We’re thrilled to have you on board and look forward to seeing what you’ll do with it! 🙂
Marcus Kalipke
1055
Marcus Kalipke 2025.05.21 16:46 
 

Ich kenne Daniel schon viele Jahre nun und er ist sich nie zu schade, immer wieder zu helfen und zu unterstützen. Ich habe mich für die All in One Version nun auch entschieden um die Charts sauber und schmal zu halten. Ich habe nicht die Zeit den ganzen Tag alles zu analysieren und zu warten. Also habe ich nun nach etlichen Tests einen gemeinsamen Weg mit der KI gefunden zu screenen und zu entscheiden und automatisch (dank KI) zu handeln. Bisher bin ich mega beeindruckt. Dies würde ich so niemals schaffen. Dankeschön Alain und Daniel für Eure wertvolle Arbeit :-)

Alain Verleyen
52808
개발자의 답변 Alain Verleyen 2025.05.27 15:52
Vielen lieben Dank für deine großartige Rückmeldung, Markus! 🙏🙂
Es freut mich riesig zu hören, dass du mit der All-in-One-Version und deinem KI-basierten Workflow so zufrieden bist – genau dafür haben wir EasyInsight entwickelt: Um Analyse, Entscheidungsfindung und Umsetzung effizienter zu gestalten, besonders wenn einem die Zeit fehlt, ständig auf den Chart zu schauen. Dass du deinen eigenen Weg gefunden hast, gemeinsam mit der KI zu screenen und zu handeln, zeigt, wie flexibel und mächtig dieses Tool geworden ist. Und wenn du dabei noch beeindruckt bist – umso besser! 😄 Danke dir auch für die jahrelange Treue und das Vertrauen – das wissen wir sehr zu schätzen!
Philipp Hermann
1553
Philipp Hermann 2025.05.21 15:03 
 

A fantastic product with endless possibilities. Even in default mode, the results so far have been outstanding. Added to this is the excellent support from the Stein Investments team. The product is constantly being developed further, and the developers always incorporate their customers' suggestions. An absolute recommendation to buy.

Alain Verleyen
52808
개발자의 답변 Alain Verleyen 2025.05.21 15:30
Thank you so much, Philipp! 🙏 Your feedback means a lot — especially knowing you’re seeing strong results even in default mode. We’re fully committed to pushing this tool further and it’s exactly this kind of engagement and support from users like you that makes the development process so rewarding. Thanks again for the great review and your trust in our work! 🙂
LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.15 03:20 
 

What can be said about this utility: simply great.

Alain Verleyen
52808
개발자의 답변 Alain Verleyen 2025.05.15 19:30
Thank you, Luis! 🙏
Short and powerful — just like the AIO version itself. Really glad you’re enjoying it! 🙂
