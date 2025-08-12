BullBea Display
- 지표
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
1. 일반 정보
-
지표명: BullBear Display
-
버전: 1.00
-
개발자: [당신의 이름]
-
회사: MT5TOOLSLAB
-
유형: 차트 지표
-
시장: 외환, 주식, 선물, 암호화폐
2. 설명
BullBear Display 는 실시간으로 다음을 표시하는 시각적 지표입니다:
-
강세(매수자)의 힘
-
약세(매도자)의 힘
-
시장 지배력 (가격을 통제하는 쪽)
이 지표는 차트 왼쪽 상단에 정보를 표시하여 시장 심리를 빠르게 분석할 수 있게 합니다.
3. 설치
-
BullBear_Display.mq5 파일 저장: \MQL5\Indicators\
-
MetaTrader 5 재시작
-
"내비게이터" 창에서 "사용자 지정 지표" 찾기
-
원하는 차트로 드래그 앤 드롭
4. 입력 매개변수
-
PeriodBuySell (기본값: 13): EMA 참조 계산 기간. 낮은 값은 더 민감한 신호를, 높은 값은 더 부드러운 신호를 생성합니다.
5. 신호 해석
-
지배: 강세: 매수자가 시장을 지배
-
지배: 약세: 매도자가 시장을 지배
-
지배: 균형: 매수자와 매도자 간 힘의 균형
6. 권장 설정
-
M1-M15: 8-13 (스캘핑/데이 트레이딩)
-
M30-H1: 13-21 (데이 트레이딩)
-
H4-D1: 21-34 (스윙 트레이딩)
-
주간: 34-55 (장기 트레이딩)