기술적 지표의 유형
추가로 해당 값에 액세스하기 위한 지표 핸들을 만드는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 방법은 기술적 지표목록에서 기능 이름을 직접 지정하는 것입니다. IndicatorCreate()를 사용하는 두 번째 방법은 ENUM_INDICATOR 열거에서 식별자를 할당하여 지표의 핸들을 균일하게 만드는 것입니다. 두 가지 핸들 생성 방법은 모두 동일하면서 MQL5에서 프로그램을 작성할 때 특정 경우에 가장 편리한 핸들 생성 방법을 사용할 수 있습니다.
IND_CUSTOM 유형의 지표를 만드는 경우, 유형 필드(입력 매개변수 MqlParam 배열의 첫 번째 요소)에는 ENUM_DATATYPE의 TYPE_STRING 값이 있어야 하며 첫 번째 요소의 string_value 필드에는 사용자 지정 지표의 이름이 포함되어야 합니다.
ENUM_INDICATOR
|
식별자
|
지표
|
IND_AC
|
가속기 오실레이터
|
IND_AD
|
누적/분산
|
IND_ADX
|
평균 방향 지수
|
IND_ADXW
|
웰스 와일더의 ADX
|
IND_ALLIGATOR
|
앨리게이터
|
\IND_AMA
|
조정 이동 평균
|
IND_AO
|
어썸 오실레이터
|
IND_ATR
|
평균 참값 범위
|
IND_BANDS
|
불린저 밴즈®
|
IND_BEARS
|
베어즈 파워
|
IND_BULLS
|
불스 파워
|
IND_BWMFI
|
시장 촉진 지수
|
IND_CCI
|
상품 채널 인덱스
|
IND_CHAIKIN
|
차이킨 오실레이터
|
IND_CUSTOM
|
사용자 지정 지표
|
IND_DEMA
|
이중 지수 이동 평균
|
IND_DEMARKER
|
디마커(DeMarker)
|
IND_ENVELOPES
|
엔벨로프
|
IND_FORCE
|
포스 인덱스
|
IND_FRACTALS
|
프랙탈
|
IND_FRAMA
|
프랙탈 조정 이동 평균
|
IND_GATOR
|
게이터 오실레이터
|
IND_ICHIMOKU
|
일목균형표
|
IND_MA
|
이동 평균
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
자금 흐름 지수
|
IND_MOMENTUM
|
모멘텀
|
IND_OBV
|
누적 거래량 지표
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
상대 강도 지수
|
IND_RVI
|
상대 활력 지수
|
IND_SAR
|
파라볼릭 SAR
|
IND_STDDEV
|
표준 편차
|
IND_STOCHASTIC
|
스토캐스틱 오실레이터
|
IND_TEMA
|
삼중 지표 이동 평균
|
IND_TRIX
|
삼중 지표 이동 평균 오실레이터
|
IND_VIDYA
|
변수 인덱스 동적 평균
|
IND_VOLUMES
|
볼륨
|
IND_WPR
|
윌리엄스의 백분율 범위