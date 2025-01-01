문서화섹션
기술적 지표의 유형

추가로 해당 값에 액세스하기 위한 지표 핸들을 만드는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 방법은 기술적 지표목록에서 기능 이름을 직접 지정하는 것입니다. IndicatorCreate()를 사용하는 두 번째 방법은 ENUM_INDICATOR 열거에서 식별자를 할당하여 지표의 핸들을 균일하게 만드는 것입니다. 두 가지 핸들 생성 방법은 모두 동일하면서 MQL5에서 프로그램을 작성할 때 특정 경우에 가장 편리한 핸들 생성 방법을 사용할 수 있습니다.

IND_CUSTOM 유형의 지표를 만드는 경우, 유형 필드(입력 매개변수 MqlParam 배열의 첫 번째 요소)에는 ENUM_DATATYPE의 TYPE_STRING 값이 있어야 하며 첫 번째 요소의 string_value 필드에는 사용자 지정 지표의 이름이 포함되어야 합니다.

ENUM_INDICATOR

식별자

지표

IND_AC

가속기 오실레이터

IND_AD

누적/분산

IND_ADX

평균 방향 지수

IND_ADXW

웰스 와일더의 ADX

IND_ALLIGATOR

앨리게이터

\IND_AMA

조정 이동 평균

IND_AO

어썸 오실레이터

IND_ATR

평균 참값 범위

IND_BANDS

불린저 밴즈®

IND_BEARS

베어즈 파워

IND_BULLS

불스 파워

IND_BWMFI

시장 촉진 지수

IND_CCI

상품 채널 인덱스

IND_CHAIKIN

차이킨 오실레이터

IND_CUSTOM

사용자 지정 지표

IND_DEMA

이중 지수 이동 평균

IND_DEMARKER

디마커(DeMarker)

IND_ENVELOPES

엔벨로프

IND_FORCE

포스 인덱스

IND_FRACTALS

프랙탈

IND_FRAMA

프랙탈 조정 이동 평균

IND_GATOR

게이터 오실레이터

IND_ICHIMOKU

일목균형표

IND_MA

이동 평균

IND_MACD

MACD

IND_MFI

자금 흐름 지수

IND_MOMENTUM

모멘텀

IND_OBV

누적 거래량 지표

IND_OSMA

OsMA

IND_RSI

상대 강도 지수

IND_RVI

상대 활력 지수

IND_SAR

파라볼릭 SAR

IND_STDDEV

표준 편차

IND_STOCHASTIC

스토캐스틱 오실레이터

IND_TEMA

삼중 지표 이동 평균

IND_TRIX

삼중 지표 이동 평균 오실레이터

IND_VIDYA

변수 인덱스 동적 평균

IND_VOLUMES

볼륨

IND_WPR

윌리엄스의 백분율 범위