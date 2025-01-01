기술적 지표의 유형

추가로 해당 값에 액세스하기 위한 지표 핸들을 만드는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 방법은 기술적 지표목록에서 기능 이름을 직접 지정하는 것입니다. IndicatorCreate()를 사용하는 두 번째 방법은 ENUM_INDICATOR 열거에서 식별자를 할당하여 지표의 핸들을 균일하게 만드는 것입니다. 두 가지 핸들 생성 방법은 모두 동일하면서 MQL5에서 프로그램을 작성할 때 특정 경우에 가장 편리한 핸들 생성 방법을 사용할 수 있습니다.

IND_CUSTOM 유형의 지표를 만드는 경우, 유형 필드(입력 매개변수 MqlParam 배열의 첫 번째 요소)에는 ENUM_DATATYPE의 TYPE_STRING 값이 있어야 하며 첫 번째 요소의 string_value 필드에는 사용자 지정 지표의 이름이 포함되어야 합니다.

ENUM_INDICATOR