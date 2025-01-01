글로벌 변수

글로벌 변수는 선언문을 함수 설명 외부에 배치하여 생성됩니다. 전역 변수는 함수와 동일한 수준에서 정의됩니다. 즉, 어떤 블록에서도 로컬 변수가 아닙니다.

예제:

int GlobalFlag=10; // 전역 변수

int OnStart()

{

...

}

글로벌 변수의 범위는 전체 프로그램입니다. 전역 변수는 프로그램에 정의된 모든 함수에서 액세스할 수 있습니다. 다른 초기 값이 명시적으로 정의되지 않는 한 이 값은 0으로 초기화됩니다. 전역 변수는 해당 유형에 해당하는 상수 또는 상수 식을 통해서만 초기화할 수 있습니다.

글로벌 변수는 프로그램이 클라이언트 터미널 메모리에 로드된 후 및 Init 이벤트가 처음 처리되기 전에 한 번만 초기화됩니다. 클래스 개체를 나타내는 전역 변수의 경우 초기화 중에 해당 생성자를 호출합니다. 스크립트에서 전역 변수는 Start 이벤트를 처리하기 전에 초기화됩니다.

참고: 변수들 글로벌 수준으로 선언은 GlobalVariable...() 기능을 사용하여 액세스 할 수 있는 클라이언트 단말기 글로벌 변수와 함께 혼동되지 않아야 합니다.

더 보기

데이터 유형, 유형의 캡슐화 및 확장성,변수 초기화, 가시성 범위 및 변수 수명, 개체 생성 및 삭제