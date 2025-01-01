데이터 유형 식별자
IndicatorCreate() 함수를 사용하여 지표 핸들을 작성할 때 마지막 매개 변수로 MqlParam 유형의 배열을 지정해야 합니다. 따라서, 지표를 설명하는 MqlParam 구조는 특수 필드 유형을 포함합니다. 이 필드에서 배열의 특정 요소에서 전달되는 데이터 유형 (실수, 정수 또는 문자열 유형)에 대한 정보가 포함되어 있습니다. MqlParam 구조의 이 필드 값은 ENUM_DATATYPE 값 중 하나일 수 있습니다.
ENUM_DATATYPE
|
식별자
|
데이터 유형
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
TYPE_COLOR
|
색상
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_STRING
|
string
배열의 각 요소는 작성된 기술적 지표의 해당 입력 매개변수를 설명하므로 배열의 요소 유형 및 순서는 설명에 따라 엄격하게 유지되어야 합니다.