데이터 유형 식별자

IndicatorCreate() 함수를 사용하여 지표 핸들을 작성할 때 마지막 매개 변수로 MqlParam 유형의 배열을 지정해야 합니다. 따라서, 지표를 설명하는 MqlParam 구조는 특수 필드 유형을 포함합니다. 이 필드에서 배열의 특정 요소에서 전달되는 데이터 유형 (실수, 정수 또는 문자열 유형)에 대한 정보가 포함되어 있습니다. MqlParam 구조의 이 필드 값은 ENUM_DATATYPE 값 중 하나일 수 있습니다.

ENUM_DATATYPE

식별자 데이터 유형 TYPE_BOOL bool TYPE_CHAR char TYPE_UCHAR uchar TYPE_SHORT short TYPE_USHORT ushort TYPE_COLOR 색상 TYPE_INT int TYPE_UINT uint TYPE_DATETIME datetime TYPE_LONG long TYPE_ULONG ulong TYPE_FLOAT float TYPE_DOUBLE double TYPE_STRING string

배열의 각 요소는 작성된 기술적 지표의 해당 입력 매개변수를 설명하므로 배열의 요소 유형 및 순서는 설명에 따라 엄격하게 유지되어야 합니다.