Datetime 타입

datetime 타입은 1970년 1월 1일 이후 경과된 시간(초)으로 날짜와 시간을 저장하기 위한 것입니다. 이 유형은 8바이트의 메모리를 차지합니다.

날짜 및 시간 상수는 리터럴 문자열로 나타낼 수 있으며, 리터럴 문자열은 연도, 월, 일(또는 일, 월, 연도), 시간, 분 및 초의 숫자 값을 보여 주는 6개 부분으로 구성됩니다. 상수는 작은따옴표로 묶이고 D 문자로 시작합니다.

값은 1970년 1월 1일부터 3000년 12월 31일까지입니다. 날짜(년, 월, 일) 또는 시간(시간, 분, 초) 또는 모두 생략할 수 있습니다.

리터럴 날짜 지정의 경우 연도, 월 및 일을 지정하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 컴파일러는 불완전한 항목에 대한 경고를 반환합니다.

예제:

datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // 2015년 시작 시점

datetime d1=D'1980.07.19 12:30:27'; // 연도 월 일 시간 분 초

datetime d2=D'19.07.1980 12:30:27'; // D'1980.07.19 12:30:27'와 같음;

datetime d3=D'19.07.1980 12'; // D'1980.07.19 12:00:00'와 같음

datetime d4=D'01.01.2004'; // D'01.01.2004 00:00:00'와 같음

datetime compilation_date=__DATE__; // 편성일자

datetime compilation_date_time=__DATETIME__; // 편성일시

datetime compilation_time=__DATETIME__-__DATE__;// 편성시간

//--- 컴파일러 경고가 반환되는 선언의 예

datetime warning1=D'12:30:27'; // D'[date of compilation] 12:30:27'와 같음

datetime warning2=D''; // __DATETIME__ 와 같음

더 보기

데이터 타입 구조, 날짜 및 시간, TimeToString, StringToTime