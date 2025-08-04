シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SXS US fund
Ke Liang Ren

SXS US fund

Ke Liang Ren
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
月額  2000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 142%
BlackBullMarkets-Live
1:20
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 997
利益トレード:
1 602 (80.22%)
損失トレード:
395 (19.78%)
ベストトレード:
193.12 USD
最悪のトレード:
-286.96 USD
総利益:
14 178.20 USD (3 906 400 pips)
総損失:
-9 983.96 USD (2 950 235 pips)
最大連続の勝ち:
64 (529.31 USD)
最大連続利益:
552.92 USD (41)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
97.74%
最大入金額:
99.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
105
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
2.42
長いトレード:
1 325 (66.35%)
短いトレード:
672 (33.65%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
2.10 USD
平均利益:
8.85 USD
平均損失:
-25.28 USD
最大連続の負け:
14 (-349.41 USD)
最大連続損失:
-377.35 USD (2)
月間成長:
16.21%
年間予想:
196.74%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 733.48 USD (26.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.74% (559.37 USD)
エクイティによる:
35.61% (3 892.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US500.f 452
DJ30.f 326
XAUUSD 324
USTEC.f 309
GOLD.f 177
DE40.f 166
EURUSD 39
BTCUSD 37
US30 36
NAS100 24
SPX500 23
SILVER.f 19
XAGUSD 17
USDJPY 12
GBPUSD 11
GER30 6
USDCNH 6
JPN225.f 3
UK100 3
HK50.f 2
UK100.f 1
HK50 1
UKBRENT.f 1
US2000.f 1
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US500.f 2.7K
DJ30.f 301
XAUUSD -20
USTEC.f 383
GOLD.f 57
DE40.f 707
EURUSD -38
BTCUSD 94
US30 -16
NAS100 -89
SPX500 92
SILVER.f 36
XAGUSD 23
USDJPY 5
GBPUSD -9
GER30 -1
USDCNH -101
JPN225.f -21
UK100 2
HK50.f 29
UK100.f 13
HK50 3
UKBRENT.f 5
US2000.f 3
ETHUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US500.f 465K
DJ30.f 27K
XAUUSD -219
USTEC.f 190K
GOLD.f 12K
DE40.f 243K
EURUSD 346
BTCUSD 22K
US30 -390
NAS100 -6.2K
SPX500 2.3K
SILVER.f 634
XAGUSD 654
USDJPY 313
GBPUSD 381
GER30 237
USDCNH -2.6K
JPN225.f -2.2K
UK100 -197
HK50.f 2.3K
UK100.f 10
HK50 2.1K
UKBRENT.f 100
US2000.f 594
ETHUSD 426
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +193.12 USD
最悪のトレード: -287 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +529.31 USD
最大連続損失: -349.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 10
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 8
FBS-Real-10
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
FBS-Real-6
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.28 × 105
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 7
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 2
MEXIntGroup-Real
0.71 × 7
FusionMarkets-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
8 より多く...
レビューなし
2025.12.19 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:500
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 00:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 07:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください