トレード:
614
利益トレード:
381 (62.05%)
損失トレード:
233 (37.95%)
ベストトレード:
48.95 USD
最悪のトレード:
-44.95 USD
総利益:
1 916.92 USD (194 813 pips)
総損失:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
最大連続の勝ち:
15 (85.07 USD)
最大連続利益:
124.89 USD (8)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
2.47%
最大入金額:
8.84%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
4.75
長いトレード:
378 (61.56%)
短いトレード:
236 (38.44%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
1.25 USD
平均利益:
5.03 USD
平均損失:
-4.93 USD
最大連続の負け:
9 (-17.82 USD)
最大連続損失:
-96.13 USD (7)
月間成長:
28.34%
年間予想:
343.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.08 USD
最大の:
161.94 USD (55.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.44% (41.28 USD)
エクイティによる:
9.58% (70.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|604
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|807
|AUDUSD
|-16
|USDCHF
|-21
|AUDCAD
|-2
|EURGBP
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|86K
|AUDUSD
|-1.6K
|USDCHF
|-1.9K
|AUDCAD
|-261
|EURGBP
|157
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +48.95 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +85.07 USD
最大連続損失: -17.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.04 × 50
|
Tickmill-Live10
|0.09 × 11
|
OxSecurities-Live
|0.10 × 62
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 106
|
VantageInternational-Live 9
|0.15 × 165
|
ICTrading-Live29
|0.16 × 320
|
BlueberryMarkets-Live
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.26 × 148
|
Exness-Real7
|0.27 × 30
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1273
|
ECMarkets-Live02
|0.29 × 65
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 383
New trading strategy starts on May 20, 2025A safe and stable trading strategy for gold, avoiding any risky trading methods: no grid trading, no martingale strategy, etc. All orders are managed with stop-loss and take-profit to achieve better risk control.
