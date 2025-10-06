シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Lucky Cat
Jian Tu

Lucky Cat

Jian Tu
レビュー0件
信頼性
49週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 154%
ICMarketsSC-Live08
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
614
利益トレード:
381 (62.05%)
損失トレード:
233 (37.95%)
ベストトレード:
48.95 USD
最悪のトレード:
-44.95 USD
総利益:
1 916.92 USD (194 813 pips)
総損失:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
最大連続の勝ち:
15 (85.07 USD)
最大連続利益:
124.89 USD (8)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
2.47%
最大入金額:
8.84%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
4.75
長いトレード:
378 (61.56%)
短いトレード:
236 (38.44%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
1.25 USD
平均利益:
5.03 USD
平均損失:
-4.93 USD
最大連続の負け:
9 (-17.82 USD)
最大連続損失:
-96.13 USD (7)
月間成長:
28.34%
年間予想:
343.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.08 USD
最大の:
161.94 USD (55.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.44% (41.28 USD)
エクイティによる:
9.58% (70.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 604
AUDUSD 4
USDCHF 4
AUDCAD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 807
AUDUSD -16
USDCHF -21
AUDCAD -2
EURGBP 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 86K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -1.9K
AUDCAD -261
EURGBP 157
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +48.95 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +85.07 USD
最大連続損失: -17.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FxPro.com-Real08
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.04 × 50
Tickmill-Live10
0.09 × 11
OxSecurities-Live
0.10 × 62
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 106
VantageInternational-Live 9
0.15 × 165
ICTrading-Live29
0.16 × 320
BlueberryMarkets-Live
0.17 × 6
VantageInternational-Live 22
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.26 × 148
Exness-Real7
0.27 × 30
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1273
ECMarkets-Live02
0.29 × 65
RoboForex-ECN-3
0.30 × 383
78 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

New trading strategy starts on May 20, 2025

A safe and stable trading strategy for gold, avoiding any risky trading methods: no grid trading, no martingale strategy, etc. All orders are managed with stop-loss and take-profit to achieve better risk control.


レビューなし
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Lucky Cat
39 USD/月
154%
0
0
USD
763
USD
49
100%
614
62%
2%
1.67
1.25
USD
28%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください