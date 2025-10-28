- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
812
利益トレード:
493 (60.71%)
損失トレード:
319 (39.29%)
ベストトレード:
693.17 USD
最悪のトレード:
-295.25 USD
総利益:
16 344.62 USD (5 274 292 pips)
総損失:
-11 051.77 USD (3 553 691 pips)
最大連続の勝ち:
17 (956.40 USD)
最大連続利益:
960.07 USD (4)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
99.58%
最大入金額:
11.17%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
76
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
4.11
長いトレード:
479 (58.99%)
短いトレード:
333 (41.01%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
6.52 USD
平均利益:
33.15 USD
平均損失:
-34.65 USD
最大連続の負け:
8 (-678.88 USD)
最大連続損失:
-678.88 USD (8)
月間成長:
56.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
208.15 USD
最大の:
1 288.10 USD (26.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.44% (1 288.10 USD)
エクイティによる:
24.98% (1 764.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|536
|NZDCAD
|185
|USDJPY
|74
|ETHUSD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.9K
|NZDCAD
|428
|USDJPY
|356
|ETHUSD
|-361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.7M
|NZDCAD
|14K
|USDJPY
|3.6K
|ETHUSD
|-2.7K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +693.17 USD
最悪のトレード: -295 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +956.40 USD
最大連続損失: -678.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobal-Classic3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent1
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.22 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|0.25 × 8
|
TitanFX-01
|0.33 × 3
|
EGlobal-Cent7
|0.43 × 28
|
ICMarkets-Live16
|0.47 × 17
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 50
|
AxioryAsia-02Live
|0.78 × 40
|
CMXMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|1.04 × 55
