Nguyen Tien Phuc

M4U

Nguyen Tien Phuc
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 176%
EGlobal-Classic3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
812
利益トレード:
493 (60.71%)
損失トレード:
319 (39.29%)
ベストトレード:
693.17 USD
最悪のトレード:
-295.25 USD
総利益:
16 344.62 USD (5 274 292 pips)
総損失:
-11 051.77 USD (3 553 691 pips)
最大連続の勝ち:
17 (956.40 USD)
最大連続利益:
960.07 USD (4)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
99.58%
最大入金額:
11.17%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
76
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
4.11
長いトレード:
479 (58.99%)
短いトレード:
333 (41.01%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
6.52 USD
平均利益:
33.15 USD
平均損失:
-34.65 USD
最大連続の負け:
8 (-678.88 USD)
最大連続損失:
-678.88 USD (8)
月間成長:
56.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
208.15 USD
最大の:
1 288.10 USD (26.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.44% (1 288.10 USD)
エクイティによる:
24.98% (1 764.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 536
NZDCAD 185
USDJPY 74
ETHUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.9K
NZDCAD 428
USDJPY 356
ETHUSD -361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.7M
NZDCAD 14K
USDJPY 3.6K
ETHUSD -2.7K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +693.17 USD
最悪のトレード: -295 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +956.40 USD
最大連続損失: -678.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobal-Classic3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent1
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Ava-Real 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.22 × 9
Pepperstone-Edge05
0.25 × 8
TitanFX-01
0.33 × 3
EGlobal-Cent7
0.43 × 28
ICMarkets-Live16
0.47 × 17
XMUK-Real 17
0.50 × 10
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 50
AxioryAsia-02Live
0.78 × 40
CMXMarkets-Real
1.00 × 1
Valutrades-Real-HK
1.04 × 55
66 より多く...
Copytrade EXNESS SOCIAL:
👉 https://social-trading.pro/strategy/110242837
レビューなし
2026.01.06 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 20:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
No swaps are charged
2025.12.15 18:06
No swaps are charged
2025.12.12 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.14 19:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 19:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 16:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 23:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
No swaps are charged on the signal account
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください