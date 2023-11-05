シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NS 1433504 Semi Otomatis
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433504 Semi Otomatis

Wijanarko Putro Santoso
レビュー0件
信頼性
128週間
1 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 476%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 961
利益トレード:
1 448 (73.83%)
損失トレード:
513 (26.16%)
ベストトレード:
51 960.00 USD
最悪のトレード:
-19 565.50 USD
総利益:
1 296 705.45 USD (83 492 177 pips)
総損失:
-605 586.01 USD (30 864 303 pips)
最大連続の勝ち:
24 (8 478.51 USD)
最大連続利益:
80 100.86 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
93.91%
最大入金額:
22.92%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
13.03
長いトレード:
1 019 (51.96%)
短いトレード:
942 (48.04%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
352.43 USD
平均利益:
895.51 USD
平均損失:
-1 180.48 USD
最大連続の負け:
14 (-8 524.04 USD)
最大連続損失:
-53 052.90 USD (5)
月間成長:
2.12%
年間予想:
25.74%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
21 895.92 USD
最大の:
53 052.90 USD (11.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.55% (26 388.67 USD)
エクイティによる:
34.47% (238 223.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 806
AUDUSD 556
AUDCAD 372
XAUUSD 127
BTCUSD 45
GBPUSD 16
USDJPY 15
USDCHF 14
GBPJPY 3
EURGBP 2
EURJPY 2
CADJPY 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 164K
AUDUSD 256K
AUDCAD 146K
XAUUSD 85K
BTCUSD 21K
GBPUSD 19K
USDJPY 2.5K
USDCHF -608
GBPJPY -1.1K
EURGBP 1.3K
EURJPY -192
CADJPY -74
AUDNZD 80
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 15K
AUDUSD 7.9K
AUDCAD 21K
XAUUSD 48K
BTCUSD 53M
GBPUSD 16K
USDJPY 2.9K
USDCHF -655
GBPJPY -353
EURGBP 462
EURJPY 51
CADJPY -52
AUDNZD 65
AUDJPY -551
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +51 960.00 USD
最悪のトレード: -19 566 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +8 478.51 USD
最大連続損失: -8 524.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 5
USGFX-Live
0.00 × 9
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 19
ICMarkets-Live07
0.00 × 17
Exness-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 5
Coinexx-Demo
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 12
LiteForex-ECN.com
0.02 × 41
Alpari-Pro.ECN
0.06 × 52
Exness-Real3
0.06 × 17
ICMarkets-Live16
0.09 × 54
RoboForexEU-ECN
0.11 × 19
ICMarkets-Live03
0.12 × 41
ICMarkets-Live04
0.16 × 911
Pepperstone-Edge09
0.20 × 30
Pepperstone-Edge04
0.21 × 43
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.26 × 132
FXOpen-ECN Live Server
0.27 × 15
Pepperstone-Edge08
0.29 × 7
XMGlobal-Real 46
0.31 × 45
ICMarkets-Live10
0.32 × 366
86 より多く...
NS TRADE | Ternak Akun — EA Portfolio Framework

This account operates using a multi-EA portfolio system under the Ternak Akun framework.

Instead of relying on a single Expert Advisor, the system distributes exposure across multiple EAs, each designed with:

  • Different logic and execution behavior

  • Independent risk parameters

  • Specific market condition responses

The objective is portfolio-level stability, not individual EA perfection.

System Structure

  • Multi-strategy EA deployment

  • Risk segmented per EA & setup

  • Exposure managed at portfolio level

  • Floating drawdown is expected and monitored

  • Capital preservation comes first

This is not a single-EA setup chasing short-term results.
This is a structured EA portfolio designed to operate across market cycles.

Consistency is a process.
Longevity is the goal.

Connect
Instagram: https://www.instagram.com/narko.santoso/
Linktree: https://linktr.ee/nstrade


レビューなし
