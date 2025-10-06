シグナルセクション
Peng Zhao

SD 10037

Peng Zhao
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 225%
Neex-Live 1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
298
利益トレード:
121 (40.60%)
損失トレード:
177 (59.40%)
ベストトレード:
248.08 USD
最悪のトレード:
-153.95 USD
総利益:
4 765.30 USD (362 709 pips)
総損失:
-2 437.19 USD (233 044 pips)
最大連続の勝ち:
7 (651.42 USD)
最大連続利益:
651.42 USD (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
52.59%
最大入金額:
2.80%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
4.43
長いトレード:
260 (87.25%)
短いトレード:
38 (12.75%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
7.81 USD
平均利益:
39.38 USD
平均損失:
-13.77 USD
最大連続の負け:
14 (-200.91 USD)
最大連続損失:
-229.20 USD (8)
月間成長:
33.69%
年間予想:
408.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
145.97 USD
最大の:
525.50 USD (38.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.09% (525.50 USD)
エクイティによる:
4.93% (96.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 292
XAGUSD 5
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.3K
XAGUSD 36
BTCUSD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 168K
XAGUSD 994
BTCUSD -39K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +248.08 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +651.42 USD
最大連続損失: -200.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Neex-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live25
8.75 × 800
趋势策略,单子比较轻,风险低
レビューなし
2025.10.23 20:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
