トレード:
298
利益トレード:
121 (40.60%)
損失トレード:
177 (59.40%)
ベストトレード:
248.08 USD
最悪のトレード:
-153.95 USD
総利益:
4 765.30 USD (362 709 pips)
総損失:
-2 437.19 USD (233 044 pips)
最大連続の勝ち:
7 (651.42 USD)
最大連続利益:
651.42 USD (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
52.59%
最大入金額:
2.80%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
4.43
長いトレード:
260 (87.25%)
短いトレード:
38 (12.75%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
7.81 USD
平均利益:
39.38 USD
平均損失:
-13.77 USD
最大連続の負け:
14 (-200.91 USD)
最大連続損失:
-229.20 USD (8)
月間成長:
33.69%
年間予想:
408.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
145.97 USD
最大の:
525.50 USD (38.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.09% (525.50 USD)
エクイティによる:
4.93% (96.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|XAGUSD
|5
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|36
|BTCUSD
|-4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|168K
|XAGUSD
|994
|BTCUSD
|-39K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
ベストトレード: +248.08 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +651.42 USD
最大連続損失: -200.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Neex-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
趋势策略,单子比较轻,风险低
