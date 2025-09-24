- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
278
利益トレード:
168 (60.43%)
損失トレード:
110 (39.57%)
ベストトレード:
81.53 USD
最悪のトレード:
-51.03 USD
総利益:
2 343.22 USD (163 546 pips)
総損失:
-1 345.89 USD (88 325 pips)
最大連続の勝ち:
17 (236.81 USD)
最大連続利益:
316.29 USD (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
13.47%
最大入金額:
14.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
4.73
長いトレード:
237 (85.25%)
短いトレード:
41 (14.75%)
プロフィットファクター:
1.74
期待されたペイオフ:
3.59 USD
平均利益:
13.95 USD
平均損失:
-12.24 USD
最大連続の負け:
12 (-86.41 USD)
最大連続損失:
-199.48 USD (8)
月間成長:
40.86%
年間予想:
495.73%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
142.57 USD
最大の:
210.96 USD (12.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.29% (186.16 USD)
エクイティによる:
7.64% (73.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|EURJPY
|3
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|991
|EURJPY
|0
|EURNZD
|4
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|74K
|EURJPY
|-31
|EURNZD
|669
|NZDUSD
|198
|AUDUSD
|121
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +81.53 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +236.81 USD
最大連続損失: -86.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 22
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.01 × 109
|
Tickmill-Live10
|0.08 × 26
|
RoboForex-ECN
|0.09 × 107
|
ECMarkets-Live02
|0.14 × 128
|
STARTRADERINTL-Live
|0.17 × 53
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.20 × 5
|
Exness-Real7
|0.25 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.32 × 687
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 272
|
FusionMarkets-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.46 × 122
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.51 × 545
|
DooFintech-Live 5
|0.52 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 2023
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
120%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
61
100%
278
60%
13%
1.74
3.59
USD
USD
16%
1:500