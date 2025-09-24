シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MT Trend 159
You Ming Xing

MT Trend 159

You Ming Xing
レビュー0件
信頼性
61週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 120%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
278
利益トレード:
168 (60.43%)
損失トレード:
110 (39.57%)
ベストトレード:
81.53 USD
最悪のトレード:
-51.03 USD
総利益:
2 343.22 USD (163 546 pips)
総損失:
-1 345.89 USD (88 325 pips)
最大連続の勝ち:
17 (236.81 USD)
最大連続利益:
316.29 USD (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
13.47%
最大入金額:
14.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
4.73
長いトレード:
237 (85.25%)
短いトレード:
41 (14.75%)
プロフィットファクター:
1.74
期待されたペイオフ:
3.59 USD
平均利益:
13.95 USD
平均損失:
-12.24 USD
最大連続の負け:
12 (-86.41 USD)
最大連続損失:
-199.48 USD (8)
月間成長:
40.86%
年間予想:
495.73%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
142.57 USD
最大の:
210.96 USD (12.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.29% (186.16 USD)
エクイティによる:
7.64% (73.31 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 270
EURJPY 3
EURNZD 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 991
EURJPY 0
EURNZD 4
NZDUSD 2
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 74K
EURJPY -31
EURNZD 669
NZDUSD 198
AUDUSD 121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +81.53 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +236.81 USD
最大連続損失: -86.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 22
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 6
VantageInternational-Live 22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.01 × 109
Tickmill-Live10
0.08 × 26
RoboForex-ECN
0.09 × 107
ECMarkets-Live02
0.14 × 128
STARTRADERINTL-Live
0.17 × 53
HFMarketsSV-Live Server 3
0.20 × 5
Exness-Real7
0.25 × 53
RoboForex-ECN-3
0.32 × 687
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 272
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.46 × 122
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
ICTrading-Live29
0.51 × 545
DooFintech-Live 5
0.52 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 2023
72 より多く...
レビューなし
2025.12.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 01:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 10.84% of days out of the 323 days of the signal's entire lifetime.
