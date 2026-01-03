シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Hype MT4
Sugianto

Gold Hype MT4

Sugianto
レビュー0件
22週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 226%
Weltrade-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
532
利益トレード:
359 (67.48%)
損失トレード:
173 (32.52%)
ベストトレード:
94.08 USD
最悪のトレード:
-180.75 USD
総利益:
2 880.76 USD (1 440 958 pips)
総損失:
-2 287.11 USD (1 211 102 pips)
最大連続の勝ち:
13 (149.56 USD)
最大連続利益:
226.62 USD (11)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
278 (52.26%)
短いトレード:
254 (47.74%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
1.12 USD
平均利益:
8.02 USD
平均損失:
-13.22 USD
最大連続の負け:
7 (-42.06 USD)
最大連続損失:
-180.75 USD (1)
月間成長:
103.58%
年間予想:
1 256.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.13 USD
最大の:
234.45 USD (74.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.87% (234.45 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 250
XAUUSD 162
AUDUSD 25
AUDCAD 24
USDCAD 23
EURUSD 15
USDCHF 14
NZDCAD 14
NZDUSD 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 89
XAUUSD 332
AUDUSD 48
AUDCAD 38
USDCAD 30
EURUSD 7
USDCHF 35
NZDCAD 17
NZDUSD -2
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 165K
XAUUSD 45K
AUDUSD 3.8K
AUDCAD 6K
USDCAD 5.1K
EURUSD 1.1K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 2.8K
NZDUSD -159
GBPUSD 137
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +94.08 USD
最悪のトレード: -181 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +149.56 USD
最大連続損失: -42.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
EverestCM-Platform
0.00 × 2
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 8
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 4
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 65
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
1036 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.03 04:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録