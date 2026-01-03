- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
532
利益トレード:
359 (67.48%)
損失トレード:
173 (32.52%)
ベストトレード:
94.08 USD
最悪のトレード:
-180.75 USD
総利益:
2 880.76 USD (1 440 958 pips)
総損失:
-2 287.11 USD (1 211 102 pips)
最大連続の勝ち:
13 (149.56 USD)
最大連続利益:
226.62 USD (11)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
278 (52.26%)
短いトレード:
254 (47.74%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
1.12 USD
平均利益:
8.02 USD
平均損失:
-13.22 USD
最大連続の負け:
7 (-42.06 USD)
最大連続損失:
-180.75 USD (1)
月間成長:
103.58%
年間予想:
1 256.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.13 USD
最大の:
234.45 USD (74.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.87% (234.45 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|250
|XAUUSD
|162
|AUDUSD
|25
|AUDCAD
|24
|USDCAD
|23
|EURUSD
|15
|USDCHF
|14
|NZDCAD
|14
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|89
|XAUUSD
|332
|AUDUSD
|48
|AUDCAD
|38
|USDCAD
|30
|EURUSD
|7
|USDCHF
|35
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|165K
|XAUUSD
|45K
|AUDUSD
|3.8K
|AUDCAD
|6K
|USDCAD
|5.1K
|EURUSD
|1.1K
|USDCHF
|4.1K
|NZDCAD
|2.8K
|NZDUSD
|-159
|GBPUSD
|137
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +94.08 USD
最悪のトレード: -181 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +149.56 USD
最大連続損失: -42.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 2
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
GMI-Live08
|0.00 × 65
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
