シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BTC Portfolio
Kai Fung Leung

BTC Portfolio

Kai Fung Leung
レビュー0件
信頼性
195週間
0 / 0 USD
月額  38  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 1 893%
Pepperstone-Edge12
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 190
利益トレード:
2 512 (59.95%)
損失トレード:
1 678 (40.05%)
ベストトレード:
67 967.57 HKD
最悪のトレード:
-25 916.80 HKD
総利益:
6 380 843.72 HKD (81 286 073 pips)
総損失:
-5 395 358.49 HKD (68 044 807 pips)
最大連続の勝ち:
37 (2 816.37 HKD)
最大連続利益:
272 718.27 HKD (11)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
69.85%
最大入金額:
102.04%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
2.41
長いトレード:
1 966 (46.92%)
短いトレード:
2 224 (53.08%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
235.20 HKD
平均利益:
2 540.14 HKD
平均損失:
-3 215.35 HKD
最大連続の負け:
25 (-25 045.55 HKD)
最大連続損失:
-206 606.33 HKD (15)
月間成長:
-5.13%
年間予想:
-62.27%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 727.81 HKD
最大の:
408 808.47 HKD (29.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.40% (134 295.96 HKD)
エクイティによる:
29.85% (23 402.64 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 1322
AUDCAD 574
NZDCAD 493
EURUSD 440
AUDNZD 407
GBPUSD 353
ETHUSD 312
GBPCHF 66
USDCAD 48
NZDUSD 47
EURNZD 34
EURGBP 34
GBPCAD 17
EURAUD 15
GBPAUD 9
EURCAD 6
USDCHF 6
USDJPY 6
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 61K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 3.3K
EURUSD -628
AUDNZD 484
GBPUSD -2.1K
ETHUSD 59K
GBPCHF 542
USDCAD 299
NZDUSD 557
EURNZD 405
EURGBP 161
GBPCAD -416
EURAUD 122
GBPAUD 227
EURCAD -6
USDCHF -99
USDJPY 44
XAUUSD -58
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 13M
AUDCAD 19K
NZDCAD 18K
EURUSD -293
AUDNZD 5.9K
GBPUSD -7.1K
ETHUSD 503K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 3.6K
NZDUSD -2.4K
EURNZD 1K
EURGBP 429
GBPCAD -776
EURAUD 540
GBPAUD 607
EURCAD 72
USDCHF -123
USDJPY 255
XAUUSD -98
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +67 967.57 HKD
最悪のトレード: -25 917 HKD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +2 816.37 HKD
最大連続損失: -25 045.55 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
FBS-Real-12
0.00 × 19
Axi-US02-Live
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Weltrade-Live
0.11 × 377
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.23 × 159
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 271
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1666
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.86 × 7
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
47 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BTC Portfolio
38 USD/月
1 893%
0
0
USD
531K
HKD
195
99%
4 190
59%
70%
1.18
235.20
HKD
45%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください