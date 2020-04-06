GoldMax EA 4
- エキスパート
- Sergei Linskii
- バージョン: 3.50
- アップデート済み: 11 12月 2025
- アクティベーション: 5
GoldMax EAは、Meta Trader 4に最適なエキスパートアドバイザーの一つです。独自のアルゴリズムは、テクニカル分析と数学的分析の要素を考慮に入れながら資産価格の変動を分析し、利益の出るエントリーポイントとエグジットポイントを決定します。また、高度な資金管理、ロット倍率、グリッド、そして価格下落抑制メカニズムも備えています。
おすすめ：
- ブローカー：RoboForex、Weltrade、FxPro, Alpari、Exness、IC Trading、FxOpenなど、スキャルピングが許可されているブローカー
- 口座タイプ：ECN/PRO（ヘッジあり）
- 時間足：任意（私はM15を使用しています）
- 取引ペア：XAUUSD（ゴールド）および／またはその他（最適化成功後）
- 入金額：最適化が成功したら5000から、10000からをお勧めします
- レバレッジ：1:100から、1:500を推奨
- 取引モード：VPS（24時間年中無休）
- 最適化およびテスト期間：6～12か月
- 推奨最適化頻度：3か月ごと
メリット：
- エキスパートアドバイザーはMTインジケーターを使用し、外部リソースを使用せず、ファンダメンタル分析やニュースに依存しません。
- エキスパートアドバイザーは、ストラテジーテスター、デモアカウント、リアルアカウントでほぼ同じ方法で取引します。
- あらゆる資産（通貨、貴金属、暗号通貨、株式、指数など）を取引できます。
- エキスパートアドバイザーは、中長期投資だけでなく、入金額のオーバークロックにも使用できます。
- エキスパートアドバイザーは、任意の時間枠のチャートで取引するためにインストールできます。エキスパートアドバイザーの設定では主要なパラメータを変更できるため、各トレーダーはブローカー、口座の種類、入金状況に合わせてアドバイザーを簡単に最適化・カスタマイズできます。
注意：
- エキスパートアドバイザーには、すべての注文に対応するマジックが組み込まれています。同じ取引端末で異なる銘柄のアドバイザーを使用する場合は、銘柄ごとに異なるマジックを備えたアドバイザーを個別にインストールする必要があります。
- エキスパートアドバイザーを購入する前に、エキスパートアドバイザーを最適化およびテストするための適切な経験とコンピュータ環境があることを確認してください。
警告：
- どの種類の口座でもどのブローカーでも、どのエキスパートアドバイザーでも同じ取引ができるというおとぎ話を信じないでください。これは嘘です。ブローカーごとに、クォートプロバイダー、クォート精度（4桁（2桁）または5桁（3桁）、注文執行タイプなど）が異なります。
- エキスパートアドバイザーを実際の口座にインストールする前に、アドバイザーが取引する特定のブローカー、口座の種類、銘柄、入金状況に合わせてエキスパートアドバイザーを最適化およびテストすることをお勧めします。
💥 このエキスパートアドバイザーを使った取引で得られる利益は、あなたがどの程度のリスクを負う覚悟があるかによって決まります…!!!
皆様の取引の成功と安定した利益をお祈りいたします！