FullScalpingは、あらゆる市場で継続的なスキャルピングエントリーを生成するように特別に設計された再描画なし、後方描画なしのインジケーターです。絶え間ないアクションを求める積極的なトレーダーに最適です！





ほぼすべてのローソク足でシグナルを出し、トレンドを確認するか、重要なリトレースメントをシグナルします。常にあなたを導くレーダーのようなものです。





どのように機能しますか？非常にシンプルです：

赤い矢印 ➜ 売り 取引に入る。

取引に入る。 青い矢印 ➜ 買い取引に入る。

常に一般的なトレンドの方向に取引し、取引ごとに15〜20ピップを積極的にターゲットにし、急激な市場の反転の前に素早く退出します。





シグナルは継続的なので、取引機会が尽きることはありません。目標は以下を使用して集中的なスキャルピングを実行することです：

高ロット

低スプレッド（左下隅に表示）

最後のトレンド変化の近くに配置された広いストップロス

実際の動作を確認するためにライブ取引ビデオを見ることができますが、インストール後すぐに使用できるほど簡単です。

再描画や後方描画はありますか？

矢印スタイルのインジケーターに関する最も重要な質問の1つは、再描画または後方描画するかどうかです。FullScalpingの場合、答えは明確です：





このインジケーターは 再描画しません

これは、シグナルがチャートに表示された後、消えたり位置が変わったりしないことを意味します。各矢印は完全に閉じたローソク足に基づいているため、再計算されたり削除されたりすることはありません。

現在のローソク足（i == 0）を使用してシグナルを生成しません

閉じたデータのみを使用します（i ≥ 1）

矢印が描画されると、永続的にそこに残ります

また 後方描画もしません

後方描画とは、インジケーターが実際にはライブで表示されなかった履歴シグナルを表示することで「過去を偽造」することです。

FullScalpingはすべての履歴を一貫して処理し、偽の過去のシグナルを追加しません。

過去のシグナルは実際のもので、実際の瞬間に与えられました

矢印が遡及的に挿入されることはありません

履歴で見るものは、ライブ取引で実際に起こったであろうことを反映しています





これを確認する方法は？

MT4のビジュアルストラテジーテスターを使用します ローソク足ごとに移動し、以下を確認します： 矢印は ローソク足の終値でのみ 表示されます

表示されます 消えることはなく 、移動することもありません

、移動することもありません 新しいシグナルが描画されても古いシグナルは表示されません





結論





技術要件 ステータス シグナルを再描画しますか？ いいえ 後方描画しますか？ いいえ 将来のデータを使用しますか？ いいえ 閉じたローソク足に基づいていますか？ はい 実際のスキャルピングに理想的ですか？ 絶対に





FullScalpingは透明性と精度で構築されています。見るものは実際に得るものです—驚きはありません。

FullScalpingはすべてのタイムフレームで使用できますが、高速で高頻度の取引を探している場合は、特にM1、M5、M15で推奨されます。