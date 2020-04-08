Full Scalping Signal

FullScalpingは、あらゆる市場で継続的なスキャルピングエントリーを生成するように特別に設計された再描画なし、後方描画なしのインジケーターです。絶え間ないアクションを求める積極的なトレーダーに最適です！


独占情報とアップデートを入手するには、チャンネルに参加してください：https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


ほぼすべてのローソク足でシグナルを出し、トレンドを確認するか、重要なリトレースメントをシグナルします。常にあなたを導くレーダーのようなものです。


どのように機能しますか？非常にシンプルです：

  • 赤い矢印 ➜ 売り取引に入る。
  • 青い矢印 ➜ 買い取引に入る。

常に一般的なトレンドの方向に取引し、取引ごとに15〜20ピップを積極的にターゲットにし、急激な市場の反転の前に素早く退出します。


シグナルは継続的なので、取引機会が尽きることはありません。目標は以下を使用して集中的なスキャルピングを実行することです：

  • 高ロット
  • 低スプレッド（左下隅に表示）
  • 最後のトレンド変化の近くに配置された広いストップロス

実際の動作を確認するためにライブ取引ビデオを見ることができますが、インストール後すぐに使用できるほど簡単です。


再描画や後方描画はありますか？

矢印スタイルのインジケーターに関する最も重要な質問の1つは、再描画または後方描画するかどうかです。FullScalpingの場合、答えは明確です：


このインジケーターは再描画しません

これは、シグナルがチャートに表示された後、消えたり位置が変わったりしないことを意味します。各矢印は完全に閉じたローソク足に基づいているため、再計算されたり削除されたりすることはありません。

  • 現在のローソク足（i == 0）を使用してシグナルを生成しません
  • 閉じたデータのみを使用します（i ≥ 1）
  • 矢印が描画されると、永続的にそこに残ります

また後方描画もしません

後方描画とは、インジケーターが実際にはライブで表示されなかった履歴シグナルを表示することで「過去を偽造」することです。

FullScalpingはすべての履歴を一貫して処理し、偽の過去のシグナルを追加しません

  • 過去のシグナルは実際のもので、実際の瞬間に与えられました
  • 矢印が遡及的に挿入されることはありません
  • 履歴で見るものは、ライブ取引で実際に起こったであろうことを反映しています


これを確認する方法は？

  1. MT4のビジュアルストラテジーテスターを使用します
  2. ローソク足ごとに移動し、以下を確認します：
    • 矢印はローソク足の終値でのみ表示されます
    • 消えることはなく、移動することもありません
    • 新しいシグナルが描画されても古いシグナルは表示されません


結論

技術要件 ステータス
シグナルを再描画しますか？ いいえ
後方描画しますか？ いいえ
将来のデータを使用しますか？ いいえ
閉じたローソク足に基づいていますか？ はい
実際のスキャルピングに理想的ですか？ 絶対に


FullScalpingは透明性と精度で構築されています。見るものは実際に得るものです—驚きはありません。

FullScalpingはすべてのタイムフレームで使用できますが、高速で高頻度の取引を探している場合は、特にM1、M5、M15で推奨されます。

おすすめのプロダクト
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
インディケータ
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
インディケータ
MT5版  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator   は、 Bill Williams   の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels   取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
インディケータ
Alpha Trend signは私たちの取引システムを検証し、取引信号を明確に提示し、信号がドリフトすることはありません。 主な機能： •市場が活況を示している地域に応じて、指標に基づいて現在の相場がトレンド相場に属しているか、それとも揺れ相場に属しているかを直感的に判断することができる。 そして、指標の指示矢印に基づいて市場に切り込み、緑の矢印は購入を提示し、赤の矢印は販売を提示する。 •小周期変動による頻繁な取引信号の発生を回避するために、5分以上の時間周期で取引を行うことを推奨します。 •最適な取引タイミングを逃さないために、シグナルプロンプトをオンにすることもできます。 •本指標はトレンド相場をよく予測するだけでなく、幅広振動相場でも利益を得ることができる。 •本指標は大道至簡の原則に基づいており、異なる段階のトレーダーが使用するのに適している。 注意事項： •Alpha Trend signには明確な入退場信号があり、損失を与えないように逆位相操作を提案しない。 •Alpha Trend signは特に成熟した指標であり、デルのチー
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
インディケータ
Scalping Entry Points - is a manual trading system that can adjust to price movements and give signals to open trades without redrawing. The indicator determines the direction of the trend by the central level of support and resistance. The dot indicator provides signals for entries and exits.  Suitable for manual intraday trading, scalping and binary options. Works on all time frames and trading instruments. The indicator gives several types of alerts. How to use the product The blue line det
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
このインジケーターは アグレッシブなスキャルピング と バイナリーオプションの速いエントリー のために設計されており、 毎バー でシグナルを生成し、常に何が起こっているかを正確に把握できます。 Happy Scalpingチャンネルに参加する： MQL5 再描画しません ：現在のバーのシグナルは リアルタイム で生成されるため、まだバーが形成されている間に、前のバーの終値に対して価格が上がるか下がるかによってシグナルが変わる可能性があります。 しかし、バーが 閉じる と、シグナルの色は 完全に固定されます 。変更されず、消えず、動かず、 見るものがそのまま残ります。 なぜこのように設計されたのか？ 多くのスキャルパーは、特に価格が ブレイクアウトや急激な動き をする際に、すぐにシグナルを受け取ることを重視しています。そのため、その瞬間に迅速に取引を行い、すぐにピップを獲得することができます。 一方で、バーが閉じた後の 確認を待つ ことを好むトレーダーもおり、その場合でもこのインジケーターを問題なく使用できます。 どちらのアプローチも有効です 。このシステムはどちらのスタイルにも
BinaryFiesta
Andrey Spiridonov
インディケータ
The BinaryFiesta indicator has been developed and adapted specifically for trading short-term binary options. The algorithm of the indicator analyzes numerous factors before generating a signal. The indicator is installed in the conventional way. The indicator consists of an information window, which displays the name of the trading instrument, support and resistance levels, and the signal itself ( BUY , SELL or WAIT ). A signal is accompanied by a sound and a pop-up Alert. Advantages of the in
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
インディケータ
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
Professional Profiter
Yaroslav Varankin
インディケータ
it is an indicator for trading on the forex market and binary options, it is a trend tool with which you can take it most often when the first signal appears, open a trade in the indicated direction stop loss set above the arrow if the signal is lower or below the arrow if the buy signal when signals appear in the same direction where the transaction is open, you can enter into additional stop loss orders; we also set up trading without take profit; you need to close the transaction when a signa
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
インディケータ
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Signal From Level
Yaroslav Varankin
インディケータ
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
インディケータ
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
The Hurricane Forex Cave indicator
Paul Nicholas Clevett
インディケータ
The Hurricane Cave Indicator shows different trade areas based on price action. It looks in the past and works out patterns that can enforce support and resistance as targets. When price breaks out of a trade area you can target just inside the next trade area. If you can't see the target just go to a slower time frame, it means the price hasn't been there for a long time. The Hurricane Cave Indicator is designed to be an add on to The Hurricane Forex Indicator also available in the Meta Trader
FREE
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
インディケータ
The BarsOldTimeFrame indicator is designed to analyze bar formation on a higher timeframe, projecting bars from it onto the current timeframe. The indicator draws higher timeframe bars on the current chart as rectangles with filled candlestick bodies and transparent shadows. The higher timeframe and fill colors for bullish and bearish bar bodies are selected in the settings.
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
インディケータ
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Advanced Trend Regime
Shellard Securities (Pty) Ltd
インディケータ
The indicator has been designed to function on any time-frame and any pair.   This regime filter will help the trader better evaluate whether the current market is trending, and in which direction. It quickly reacts to changes in market dynamics using a series of advanced calculations. The user is able to select whether the calculation remains standard, or if a further filter constraint is added to the calculation.   A Yellow moving average of the signal has been included for the trader to smoot
Powerful Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
インディケータ
This is the binary options signal you all have been looking for. This in a modified version of the Garuda Scalper, that has been modified for Binary Options traders. Signals are very unique! Why this is so effective for binary options is because  it is a trend following system, it understands that the trend is your friend. It takes advantage of the buying/selling after the pullback in continuation of the current trend wave.  Because  signals are generated after the pullback,   you can place shor
BinaryLuckMt4
Andrey Spiridonov
1 (1)
インディケータ
The BinaryLuck indicator is a powerful indicator for trading binary options with any expiration times. This indicator will be especially useful for trading short-term binary options with an expiration time of 30-60 seconds. This is a complete ready, self-contained trading system. The indicator predicts the maximum High and minimum Low for the current candle. Then it calculates the path the price has passed on the current candle as a percentage of the predicted High/Low range ( Range of candles )
Market Vortex
Adolfina Denysenko
インディケータ
「Market Vortex.mq4」は、反転ポイントとトレンド継続を正確に特定するために設計された、強力な矢印インジケーターです。平滑化されたオシレーターと適応型移動平均を基盤としており、複雑な計算をせずに、トレーダーが市場のエントリーポイントとエグジットポイントを素早く見つけるのに役立ちます。 主な特徴: 明確な矢印シグナル：インジケーターが直接、買いと売りの矢印をチャート上に表示します。 リアルタイム動作：遅延や再描画なしにシグナルを生成します。 適応型計算：二重EMA平滑化手法を採用し、ノイズを除去して真のトレンド方向を示します。 組み込みツールチップ：現在のトレンドとスワップ値（ロング／ショート）に関するコメントを表示し、取引方向の選択を容易にします。 汎用性： あらゆる通貨ペア、時間枠、取引スタイル（スキャルピング、中期取引、デイトレード）に対応 ️ パラメータ： - Period：計算に使用する移動平均の期間。値が大きいほどシグナルは滑らかになります。 ShiftForBars：より精密な調整のためのバー単位のシフト量。
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
インディケータ
Limitless MT4は、すべての初心者と経験豊富なトレーダーに適したユニバーサルインジケーターです。 すべての通貨ペア、暗号通貨、生の株式で動作します 無制限のMT4-構成済みで、追加の構成は不要 そして今、主なもの なぜ無制限のMT4なのか？ 1再描画の完全な欠如 2トレーディングの最高のスペシャリストによる2年間のテスト 3正しい信号の精度が80％を超える 4ニュースリリース中の取引で好調 取引ルール 1買いシグナル-青い上向き矢印の出現 下向きの赤い矢印の外観を販売するシグナル シグナル後の次のローソク足で取引を開始するには2 3テイクプロフィット チャート上 М1-40ピップ М5-50ピップ М15-55-60ピップ 4ストップロスは利益をとる 5誤った信号をフィルタリングするために、 パラボリックSAR-トレンドとのトレードへの参入を除外する移動平均または同様のトレンドインジケーター。 
Line Magnit
Aleksey Trenin
インディケータ
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
インディケータ
BinaryScalping is a professional indicator for trading binary options and scalping. The algorithm of the indicator is based on the calculation of pivot points for each time period separately, the location of the price of the trading instrument relative to the pivot points is analyzed and the probability of a trading operation is calculated. The indicator has a built-in filter of trading signals based on the global trend. The indicator is installed in the usual way and works with any trading inst
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
インディケータ
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Your good friend
Sergei Semenov
インディケータ
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
インディケータ
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
インディケータ
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「ダイナミックな売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを備えたフォース インデックス」MT4 用、リペイントなし。 - フォース インデックスは、価格とボリュームのデータを 1 つの値に組み合わせるトップ インジケーターの 1 つです。 - ダイナミックな買われ過ぎゾーンから売り取引を行い、ダイナミックな売られ過ぎゾーンから買い取引を行うのに最適です。 - このインジケーターは、トレンド方向へのモメンタム取引に最適です。 - ダイナミックな買われ過ぎゾーン - 黄色の線より上。 - ダイナミックな売られ過ぎゾーン - 青い線より下。 - フォース インデックス自体は、価格を動かすために使用される電力の量を測定する強力なオシレーターです。 - PC およびモバイル アラート付き。 // 優れたトレーディング ロボットとインジケーターは、こちらで入手できます: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
インディケータ
[ZhiBiCCI]インディケータは全てのサイクル使用に適しており、そして全ての市場品種にも適しています。 [ZhiBiCCI]緑色の実線は強気の発散の逆転です。緑色の点線は古典的な強気の発散です。 [ZhiBiCCI]赤への実線は逆弱気の発散である。赤い点線は古典的な弱気の発散です。 [ZhiBiCCI]はパラメータ（アラート、メール送信、通知送信）で設定でき、（true）に設定するとインスタント信号をアラームウィンドウに送信し、Eメール、インスタントメッセージを送信できます。 パラメータ設定の説明 [displayAlert]：これはアラームスイッチで、trueに設定され、矢印が表示されればプロンプトに自動的に警告され、falseに設定されれば警告されません。 [sendmail_NO_OFF]：これはメールを送信するためのスイッチで、trueに設定します。矢印が表示されていればMT4で設定したメールボックスにメールを送信し、falseに設定されていればメールを送信しません。 [sendnotification_NO_OFF]：これはインスタントメッセージを送信するた
Storm Prices
Andriy Sydoruk
インディケータ
The Storm Prices indicator is trendy, arrow family. It is easy to work and understand when the first red arrow appears, you need to buy, when the first blue arrow appears, sell. The indicator is used for scalping and pipsing. The indicator makes calculations based on several technical indicators. Determines the direction of the trend and gives a fairly clear indication of the position. The indicator allows you to determine the opportunities for entering the market for a short time. There is a sw
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「Scalping_Channel」。 - スキャルピング チャネルには、ATR ベースのボラティリティ境界があります。 - スキャルピング取引に最適です: - 中間ラインの保留中の指値注文の配置を介して取引を開始します。 - 緑の安定した上向きチャネルが発生し、少なくとも 1 本のローソクが上端の境界より上で閉じられた場合は、強気のエントリーを検討します (画像を参照)。 - 赤い安定した下向きチャネルが発生し、少なくとも 1 本のローソクが下端の境界より下で閉じられた場合は、弱気のエントリーを検討します (画像を参照)。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
インディケータ
このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
インディケータ
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Shogun Trade
Yuki Miyake
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。 SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。 SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。 1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業 値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？ メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。 結果: 今が「攻めるべきトレン
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
インディケータ
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
インディケータ
「 Dynamic Scalper System 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレンド方向
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
インディケータ
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
インディケータ
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
インディケータ
素晴らしいバックテスト 、驚異的な数字を伴う ライブ口座実績の証明 、そして あらゆる場所での統計結果 を備えたトレーディングインジケーターを購入したにもかかわらず、使用後に 口座を破綻させてしまった 経験は何度ありますか？ シグナルを単独で信用すべきではありません。なぜそのシグナルが最初に現れたのかを知る必要があります。そして、それがRelicusRoad Proが最も得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場を見る新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、暗号通貨、株式、指数向けの「 世界で最も強力で最高の取引インジケーター 」であり、トレーダーが 口座を成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。「 テクニカル分析 」と「 取引計画 」を提供し、「 初心者 」から「 上級者 」まで、「 すべてのトレーダーの成功 」を支援します。 これは、将来の市場を「 予測 」するのに十分な情報を提供する「 主要な取引インジケーター 」です。意味をなさない複数の異な
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
インディケータ
MT4マルチタイムフレームオーダーブロック検出インジケーター。 特徴 -チャートコントロールパネルで完全にカスタマイズ可能で、完全な相互作用を提供します。 -必要な場所でコントロールパネルを表示および非表示にします。 -複数の時間枠でOBを検出します。 -表示するOBの数量を選択します。 -さまざまなOBユーザーインターフェイス。 -OBのさまざまなフィルター。 -OB近接アラート。 -ADRの高線と低線。 -通知サービス（画面アラート|プッシュ通知）。 概要 注文ブロックは、金融機関や銀行からの注文収集を示す市場行動です。著名な金融機関と中央銀行が外国為替市場を牽引しています。したがって、トレーダーは市場で何をしているのかを知る必要があります。市場が注文ブロックを構築するとき、それは投資決定のほとんどが行われる範囲のように動きます。 注文の構築が完了すると、市場は上向きと下向きの両方に向かって急激に動きます。注文ブロック取引戦略の重要な用語は、機関投資家が行っていることを含むことです。それらは主要な価格ドライバーであるため、機関投資家の取引を含むあらゆる戦
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
インディケータ
ZhiBiJuJi指標分析システムは、強力な内部ループを使用して独自の外部指標を呼び出してから、サイクルの前後に分析を呼び出します。 この指標分析システムのデータ計算は非常に複雑であり（サイクルの前後に呼び出す）、そのため信号のヒステリシスが減少し、そして事前予測の精度が達成される。 このインディケータはMT4の全サイクルで使用でき、15分、30分、1時間、4時間に最適です。 購入する        マゼンタラインが表示され、マゼンタラインが0軸の上にあるとき、あなたはBuyの注文を出すことができます。 売る：       ライムラインが表示され、ライムラインが0軸を下回ると、売りを出すことができます（Sell）。 注：       注文後に反対の信号が表示された場合、最善の方法は直ちにストップロスを閉じてから注文を取り消すことです。       注文後に反シグナルがあるので、この時点でのポジション注文の損失は小さいので、ストップロスに大きな損失はありません！       私たちは利益のために大きなバンドをつかむ必要があります、そしてこの指標は大きなバンドを捉える強い能力を持っています
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
インディケータ
OrderFlow Absorption – MT4用プロフェッショナル・デルタ＆アブソープションシグナルインジケーター OrderFlow Absorptionで本物のオーダーフロー分析の力を解き放ちましょう。MetaTrader 4向けの究極のデルタヒストグラム＆アブソープションシグナルインジケーターです。あらゆる価格変動の裏側で何が起きているのかを知りたいトレーダーのために設計されており、市場を動かす隠れた買い／売り圧力や吸収イベントを明らかにします。 特徴 デルタヒストグラムの可視化：   買い圧力・売り圧力を色分けされたヒストグラムで即座に表示。 アブソープションシグナル検出：   高度なロジックで強気・弱気の吸収イベントを特定し、反転の兆しを早期に通知。 チャートマーカー：   吸収シグナルをチャート上に直接マークし、視覚的に分かりやすく表示。 ポップアップアラート：   新しい吸収シグナルが出現した際にリアルタイムで通知。 カスタマイズ可能な閾値：   弱いシグナルを除外し、高確率のセットアップに集中。 リソース管理：   大きなチャートでも高速に動作する効率的な計算。
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーターは
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
インディケータ
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
インディケータ
The BB Reversal Arrows technical trading system has been developed to predict reverse points for making retail decisions. The current market situation is analyzed by the indicator and structured for several criteria: the expectation of reversal moments, potential turning points, purchase and sale signals. The indicator does not contain excess information, has a visual understandable interface, allowing traders to make reasonable decisions. All arrows appear to close the candle, without redrawin
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
インディケータ
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
インディケータ
ゴールドラッシュ・トレンド・アロー・シグナル ゴールドラッシュ・トレンド・アロー・シグナル 指標は、XAU/USDにおける高速・短期スキャルパー向けに最適化された、正確でリアルタイムのトレンド分析を提供します。 1分足専用に設計されたこのツールは、明確なエントリーポイントを示す方向矢印を表示し、スキャルパーが変動の激しい市場状況でも自信を持って取引できるよう支援します。 この指標は、PRIMARY（主要）とSECONDARY（補助）のアラート矢印で構成されています。PRIMARYシグナルは、トレンドの方向転換を示す白と黒の方向矢印であり、SECONDARYシグナルは、PRIMARY矢印が示す方向を確認し、潜在的なエントリーポイントを示す青と赤の矢印です。 注意：トレンド方向の変化後にPRIMARYアラート矢印が1つだけ表示される場合、複数のSECONDARY青/赤矢印が表示される点に注意が必要です。SECONDARYシグナルは、シグナル基準を満たす任意のローソク足後に表示されます。したがって、長期的なトレンド移動の場合、画面に多くのSECONDARY矢印が表示されます（添付の
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
インディケータ
Introducing the Delta Volume Profile Indicator - Unleash the Power of Institutional Precision!  Technical Indicator: Are you ready to trade like the pros? The Delta Volume Profile Indicator is no ordinary tool. It’s a high-precision, cutting-edge indicator that puts the power of institutional-grade trading in your hands. This unique indicator analyses delta volume distribution in real-time, revealing the market's hidden buy/sell imbalances that the biggest financial institutions rely on to antic
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
インディケータ
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
インディケータ
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
インディケータ
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
インディケータ
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
インディケータ
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
インディケータ
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
インディケータ
The indicator of the indicators. The Most Powerful Technique to Determine Forex Trend Strength in 2023. We have perfected Supreme Commander that it calculates an average of the selected indicators (up to 16) and the selected timeframe (all) with the result of a single trend that indicates the potential of buying and selling.  It includes the following indicators: Accelerator/Decelerator oscillator Average Directional Movement Index Awesome oscillator; Bulls and Bears  Commodity Channel Index; De
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
インディケータ
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
作者のその他のプロダクト
Minotaur Waves Signal
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
Minotaur Waves は、市場の転換点を検出し、方向性の変化を高精度で確認するために設計された高度な分析インジケーターです。 Minotaur Oscillator と動的なアダプティブバンド構造を組み合わせ、信頼性の高い視覚的シグナルを提供し、的確なエントリー判断を支援します。すべての通貨ペアに対応しており、特に EURUSD、GBPUSD、USDJPY の M1、M5、M15、M30 タイムフレームで最適なパフォーマンスを発揮します。 アップデートとガイドはこちらからご覧ください: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor システムの主な構成: 動的バンド: モメンタムの変化をリアルタイムで検出し、重要なブレイクアウトゾーンを可視化 Minotaur Oscillator: モメンタムのヒストグラム表示により、反転ゾーンを視覚的に示す 極値の検出: +33（高値ピーク）または -33（安値ピーク）の確定値が検出されたときのみアラートを発動 ノイズ制御: トレンド中の過剰なシグナル発生を防ぐ内部フィルターロジックを搭
Sniper Flip Zones
Leandro Bernardez Camero
5 (2)
インディケータ
Sniper Flip Zones – 高精度な買い/売りシグナルシステム Sniper Flip Zones は、トレンドまたはレンジ相場においてモメンタムが急激に転換する瞬間を捉えることで、極めて正確なBUY/SELLシグナルを生成するために設計されました。特に XAUUSD の M1/M5 に最適化されていますが、設定可能なパラメータにより、あらゆる通貨ペア・時間足で使用できます。 最新情報を受け取るにはチャンネルに参加してください： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor コアロジックは以下の要素を組み合わせています： – ストキャスティクスが極端なレベル（10/90）で反転するタイミング – 任意で %K と %D のクロスを使用 – 短期・長期の移動平均を用いた動的なトレンド検出 – 同一方向への連続シグナルを避けるための交互ロジック シグナルが生成される仕組み： – 買われすぎ/売られすぎゾーンのブレイクアウト： ストキャスティクスが極端なゾーンを抜けた際に短期的な反転を捉えます。 – クロスフィルター：
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
Gold Flux Signal – XAUUSD専用ノンリペイント型シグナルインジケーター 明確なシグナル実行のために設計 – Gold Flux Signalは、 XAUUSD において安定した明確なエントリーシグナルを提供するために開発されました – トレンドフォローおよびブレイクアウト戦略に最適化されており、チャートのノイズを排除します – インジケーターは 確定済みのローソク足 に基づいてシグナルを生成します – 推奨タイムフレーム： M1、M5、H1 安定したビジュアルシグナル – 一度出現したシグナルは消えたり変更されたりすることはありません – シグナルはチャート上に矢印として表示されます：     • マゼンタの矢印 = 買いシグナル     • シアンの矢印 = 売りシグナル – すべての矢印は リペイントなし で、確定された価格動向に基づいています 適応型価格アクションに基づくロジック – シグナルは以下に基づいて生成されます：     • リアルタイムのボラティリティ計測     • 修正されたWPRロジックを使用したモメンタムの変化確認 – ト
Delta Trigger Indicator
Leandro Bernardez Camero
5 (1)
インディケータ
デルタトリガーインジケーター 明確なシグナル。迅速なアラート。リペイントなし。 Delta Triggerは、ADXのDI+およびDI–ラインを使用してトレンドの変化に即座に反応する高精度の矢印インジケーターです。 リペイントなし、遅延なし、シグナルの消失なしで、明確な買い/売りシグナルを提供します。 おすすめの通貨ペア：XAUUSD Delta Triggerはすべての通貨ペアと時間足（M1からH4以上）に対応していますが、特にモメンタム変化が急激なXAUUSDで非常に優れたパフォーマンスを発揮します。 あなたのトレーディングスタイルに瞬時に適応します。 主な機能 時間足の柔軟な対応 M1での高速スキャルピングから、H4での戦略的エントリーまで、すべてのチャートで使用可能です。 正確な買い/売りシグナル ADXのロジックに基づき、DI+がDI–を上回ると緑の矢印（買い）、DI–がDI+を上回ると赤の矢印（売り）を表示します。 視認性の高い矢印 緑＝買い、赤＝売り。矢印は大きく、明確で、一度表示されると消えることはありません。 リアルタイムアラートシステム
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
エキスパート
TikiPip EA – Total stability with controlled risk management I developed TikiPip EA with traders in mind who value stability and responsible capital management. It doesn't seek to promise magical results, but rather to offer stable monthly returns, while maintaining control over capital. It's a robust tool that operates 24/5, with adaptive intelligence based on volatility, allowing it to adapt to all types of markets. Visit the TikiPip EA Channel here: TIKIPIP EA - CHANNEL You can check res
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
このインジケーターは アグレッシブなスキャルピング と バイナリーオプションの速いエントリー のために設計されており、 毎バー でシグナルを生成し、常に何が起こっているかを正確に把握できます。 Happy Scalpingチャンネルに参加する： MQL5 再描画しません ：現在のバーのシグナルは リアルタイム で生成されるため、まだバーが形成されている間に、前のバーの終値に対して価格が上がるか下がるかによってシグナルが変わる可能性があります。 しかし、バーが 閉じる と、シグナルの色は 完全に固定されます 。変更されず、消えず、動かず、 見るものがそのまま残ります。 なぜこのように設計されたのか？ 多くのスキャルパーは、特に価格が ブレイクアウトや急激な動き をする際に、すぐにシグナルを受け取ることを重視しています。そのため、その瞬間に迅速に取引を行い、すぐにピップを獲得することができます。 一方で、バーが閉じた後の 確認を待つ ことを好むトレーダーもおり、その場合でもこのインジケーターを問題なく使用できます。 どちらのアプローチも有効です 。このシステムはどちらのスタイルにも
Impulse Hunter Indicator
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
IMPULSE HUNTER Impulse Hunter は、世界の最も活発なセッションである アジア 、 ロンドン 、 ニューヨーク における価格の動きを監視し、 インパルスが重要なレベルを突破する 瞬間を強調するダイナミックなトレーディングインディケーターです。推測に頼る代わりに、トレーダーは 明確な視覚構造 を得ることができます： セッションに基づいた突破ゾーン 、 段階的な利益確定目標 、および 各通貨ペアに合わせた適応型ストップロスレベル です。 私たちのチャンネルに参加してください: 新機能、改善、独占リリースについて最新情報を得るために:  https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 迅速な返信を希望する場合、電話で連絡してください ユーザー: forexnewadvisor 使い方 各セッションの開始時: インディケーターは最初の範囲の最高値と最安値をキャプチャする参照ボックスを描きます。 ブレイクアウトの挙動: 価格の動きがボックスを上または下に突破すると、新たなインパルスの開始を示します。 エントリーとエグジ
BTC Turbo Entry System
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
ターボエントリーシステム 高速暗号通貨シグナル – 外国為替ペアにも対応 ターボエントリーシステムは、 暗号通貨 — 特にBTC/USD を念頭に設計されましたが、 主要な外国為替ペア にも完全に対応しています。精密なスキャルピングのために最適化されており、 再描画しないシグナル で、価格アクションと視覚的なアラートの間に遅延がありません。 推測なし、テンプレートなし、隠れたロジックなし 。インジケーターをチャートにドラッグするだけで、 自動的に設定されます : 背景、トレンド、スプレッド、シグナルロジック。 瞬時に設定 – すべて自動調整 再描画しない、遅延なし – 最終シグナル BTCおよび他の暗号通貨向けに設計 — しかし、外国為替にも便利 トレンド、スプレッド、シグナルの完全な表示 高速な矢印、実際の確認、明確なロジック トレーダー向けの視覚的なグラフィックツール 買い用（緑）および売り用（赤）の明確な矢印 リアルタイムのトレンドステータス （「上昇」、「下降」、「中立」） ライブスプレッド – 暗号通貨にとって重要 ペアと時間足を変更するボタン 再描画しないシグ
Ghost Entry Signal
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
Ghost Entry Signal は再描画しないトレンドフォロー指標で、高精度な取引エントリーを目的として設計されています。動的なモメンタム検出、価格アクションフィルター、および独自の交代ロジックを組み合わせて、誤検出を避け、クリーンなBUY/SELLシグナルを提供します。 EURUSD, USDJPY, GBPUSD で、 M1, M5, M15, M30 の時間枠において最も効果的に機能します。 最新情報を受け取るには： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor シグナルエンジンには以下が含まれます： 適応型トレンド追跡： デュアルEMA構造（Fast 13、Slow 21）を使用して、リアルタイムでトレンドの勢いを特定します。 モメンタムフィルター： 平滑化されたRSIが、50レベルの基準線をもとに方向性の強さを確認します。 価格アクション検証： シグナルはローソク足構造でフィルタリングされます。拒絶のヒゲ、ブレイクアウトボディ、セッションの反転中にトリガーされたシグナルが優先されます。 交代ロジック： ノイズと過剰
Switch Strike Indicator
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
SwitchStrike Signal – インジケーター概要 SwitchStrike Signal は MetaTrader 4（MT4）用に開発されたカスタムインジケーターであり、価格の動きとボラティリティを分析することで、潜在的なトレンド転換を特定するのに役立ちます。 最新情報を受け取るにはチャンネルに参加してください： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 基本ロジックと機能 初期化時に、インジケーターは計算されたデータを格納する複数のバッファ（動的なサポート・レジスタンスレベル、ボラティリティの閾値、トレンド方向の指標など）を設定します。新しいティックごとに、平均真の範囲（ATR）を計算して市場のボラティリティを評価し、移動平均を適用してトレンドの変化を判断します。価格が特定の閾値を超えるなどの条件を満たすと、インジケーターはバッファを更新し、新しいサポートやレジスタンスレベルを反映してチャートに視覚的なシグナルを生成します。 主なシグナル要素 青いライン： 上昇トレンド時の動的サポートレベルを示し
Break Axis Signal
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
BreakAxis — 転換点における高精度シグナル 最新情報を見逃さないよう、チャンネルに参加してください： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 軸のクロスに基づくシグナルロジック BreakAxis Signal は、ゼロ軸のクロスを基に価格の方向転換を検出するよう設計されています。 ヒストグラムの変化により市場のモメンタム転換が視覚的に強調され、方向矢印によって確認されます。 シグナルの確定と安定性 各シグナルは特定の数学的条件が満たされたときに生成され、リペイントを回避し、履歴データの一貫性が保たれます。 買いと売りのシグナルは、それぞれ最近の高値と安値に基づく平滑化された値の動的変化によって独立して示されます。 ビジュアルとアラート 方向転換はチャート上で視覚的に確認され、リアルタイムで監視できるようアラートの有効化も可能です。 このアルゴリズムは一般的なインジケーターに依存せず、プライスアクションの処理に特化したクリーンなロジック構成です。 柔軟なパラメーター設定 軸のクロスとヒストグラムに基
Neon Crossover Signal
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
Neon Crossover – ダイナミックモメンタムおよびリバーサルインジケーター 最新情報を受け取るにはチャンネルに参加してください： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Neon Crossover は、モメンタムの反転と極端な状態を高精度で検出するために設計された多機能インジケーターです。価格行動の深層分析を行い、複雑な上昇/下降圧力ロジックと動的な平滑化、BBsを組み合わせています。EURUSD、GBPUSD、USDJPY、GBPJPYなどの通貨ペアで、M1、M5、M15、M30、H1のスキャルピングおよびデイトレード戦略に最適化されていますが、すべての資産と時間足に対応可能です。 コアロジックには以下が含まれます： 価格の極端な値を使用した独自の圧力ベースの計算 ノイズを減らすための平滑化信号線（SMA、EMAなど） BBsによるボラティリティコンテキストの提供 過買い、過売り、極端な過買い/過売りの閾値検出 レベルが越えられると、インジケーターは矢印を描画し、（オプションで）標準および極端な閾値に基づいて
Tiger Trend
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
Tiger Trend – ダイナミックなレンジベースのトレンド反転インジケーター 最新情報を受け取るにはチャンネルに参加してください: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Tiger Trend は、最近の価格レンジから計算された適応的なサポートとレジスタンスレベルに基づいて、潜在的なトレンド反転を検出するために設計されたダイナミックなトレンドインジケーターです。価格の終値がこれらの動的な閾値に対してどのように反応するかを分析することで、モメンタムの変化をトレーダーが見極めるのをサポートします。 主な特徴: 平均価格レンジとユーザー定義のリスクパラメータに基づく動的なサポート／レジスタンスの計算 価格がこれらの適応レベルを上回る／下回る際にトレンド方向の変化を検出 買いまたは売りの反転ポイントをチャート上に矢印で視覚的に表示 トレンド転換時にリアルタイムでアラートを発する通知システム Tiger Trend は、モメンタムの初期変化を捉えたいデイトレーダーやスイングトレーダーにとって特に有効です。 動作の仕組み シグ
SwingTracer Signal
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
SwingTracer – ダイナミックレンジベースのスイング反転インジケーター 最新情報を受け取るにはチャンネル登録を： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor SwingTracer は、最近の価格レンジとATRボラティリティに基づいて、潜在的なトレンド反転ポイントを検出するために設計されたダイナミックなスイングトレード向けインジケーターです。動的に計算されたレベルに対する価格の動きを分析することで、モメンタムの変化を捉えます。 主な特徴: 価格レンジとATRのボラティリティに基づく動的なサポート・レジスタンスレベルの計算 これらの適応レベルを価格が突破したときのトレンド変化の検出 買い・売りの潜在的な反転ポイントを示す矢印による視覚的シグナル 矢印シグナルと連動したリアルタイムアラートシステム SwingTracerは、特に日中およびスイングトレーダーが市場の勢いの初期変化を把握するのに役立ちます。 動作の仕組み シグナル生成の基本: レンジ分析: 指定されたバー数（NumBars）に基づいて平均レンジを計算し、最近
Zone Hunter
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
Zone Hunter – ブレイクアウトおよび再エントリーのレンジシグナルインジケーター 最新情報を受け取るにはチャンネルに参加してください: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Zone Hunter は、適応型価格レンジゾーンに基づき、ブレイクアウトシグナルと潜在的な再エントリー機会を識別するスマートなプライスアクションインジケーターです。価格が動的に計算されたサポートまたはレジスタンスレベルを超えた後に押し戻され、追加のエントリーチャンスを提供する瞬間をトレーダーに知らせます。 コアコンセプトには以下が含まれます： 直近の高値と安値を用いた動的なサポート・レジスタンスゾーンの計算 価格が勢いを伴ってゾーンの外側を突破した際の買いおよび売りのブレイクアウトシグナル トレンドが有効な間に価格がゾーン内に戻った場合の再エントリーシグナル ブレイクアウトおよび再エントリーのイベントを通知するリアルタイムのアラートと矢印表示 Zone Hunterは、モメンタムベースのエントリーや価格継続のセットアップを活用するスキャルパ
Signal Zero
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
Signal Zero – 多次元モメンタムオシレーター 最新情報を受け取るにはチャンネルに参加してください: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Signal Zero は、移動平均、シグナルライン、およびゼロラインのクロスオーバーを統合したモメンタムオシレーターで、市場のセンチメント変化を多層的に分析し、正確な取引シグナルを提供します。全ての時間足と金融商品に対応し、M1のスキャルピングからD1以上の長期トレードまで幅広く活用できます。 主な特徴: 二重移動平均エンジン: カスタマイズ可能な2本の移動平均の差から価格の加速・減速を検出。 統合シグナルライン: 平滑化されたシグナルラインによりクロスオーバーポイントを視覚的に確認可能。 スロープ検出: オシレーターの傾き変化によりモメンタム転換の兆候を早期に感知。 ゼロラインフィルタ: ゼロラインの上下で市場の強気・弱気バイアスを判断。 色分けヒストグラム: モメンタムの方向を視覚的に区別しやすく表示。 動作の仕組み Signal Zeroは以下を通じてシグナルを生成
MFI Pulse Pro
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
MFI Pulse Pro – マネーフローインデックス（MFI）パルスインジケーター 最新情報を受け取るにはチャンネルに参加してください： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor MFI Pulse Pro は、マネーフローインデックス（MFI）をベースにしたモメンタムインジケーターで、買われ過ぎ・売られ過ぎゾーンを視覚的に特定し、トレンド反転の兆候を検出するために設計されています。 M1～M30 までのタイムフレームでの使用に最適で、すべての通貨ペアおよび金融商品に対応しています。 主な特徴： MFI期間の設定可能： 初期値は 14 ですが、戦略に応じて調整可能。 買われ過ぎ／売られ過ぎレベル： 初期設定は 70（買われ過ぎ） と 30（売られ過ぎ） で、極端な市場状態を識別。 直感的な色分け： 青色 は売られ過ぎ、 赤色 は買われ過ぎを示します。 マルチタイムフレーム（MTF）対応： 現在のチャート時間軸または上位足を使用可能。 包括的なアラートシステム： ポップアップ、サウンド、Eメール、プッシュ通知に対応。 動作の
Trend Strategy Pro System MT5
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
Trend Strategy Pro は、3つの高度な取引手法を1つの包括的なツールに統合した強力なマルチ戦略インジケーターです。 非再描画および非バックペインティング 技術により、トレンドの反転、ダイバージェンス、ローソク足パターンに対する信頼性の高いシグナルを提供し、トレーダーがあらゆる市場環境で自信を持って情報に基づいた決定を下せるように支援します。 独占情報とアップデートを最新の状態に保つためにチャンネルに参加してください： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor このインジケーターは毎週更新され、新しい戦略を追加し、既存の戦略を改善します（最終更新：2025年12月26日）。 このプロフェッショナルなインジケーターは、1つのツールに3つの強力な取引戦略を統合し、統合された情報パネルを通じて明確な視覚的シグナルと包括的な市場分析を提供します。 動作方法は？非常にシンプルです： 赤い矢印は 売り シグナルを示します。 青い矢印は 買い シグナルを示します。 1つのインジケーターに3つの強力な戦略 戦略1：トレンドの反転 こ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信