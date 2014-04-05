Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Proは、3つの高度な取引手法を1つの包括的なツールに統合した強力なマルチ戦略インジケーターです。非再描画および非バックペインティング技術により、トレンドの反転、ダイバージェンス、ローソク足パターンに対する信頼性の高いシグナルを提供し、トレーダーがあらゆる市場環境で自信を持って情報に基づいた決定を下せるように支援します。

独占情報とアップデートを最新の状態に保つためにチャンネルに参加してください： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor

このインジケーターは毎週更新され、新しい戦略を追加し、既存の戦略を改善します（最終更新：2025年12月26日）。

このプロフェッショナルなインジケーターは、1つのツールに3つの強力な取引戦略を統合し、統合された情報パネルを通じて明確な視覚的シグナルと包括的な市場分析を提供します。

動作方法は？非常にシンプルです：

  • 赤い矢印は売りシグナルを示します。
  • 青い矢印は買いシグナルを示します。

1つのインジケーターに3つの強力な戦略

戦略1：トレンドの反転

この戦略は、ウィリアムズ％レンジ（WPR）と高度なパターン認識を使用して、潜在的なトレンドの反転を識別します。市場のモメンタムが変化するタイミングを検出し、トレンドに逆行する取引やプルバック後のトレンド継続のための最適なエントリーポイントをシグナルします。

戦略2：ダイバージェンス戦略

この戦略は、線形回帰分析を使用して、価格アクションとMACDインジケーターの間のクラシックなダイバージェンスパターンを検出します。ダイバージェンスシグナルは、しばしば重要な価格変動に先行するため、主要なトレンド変化を早期に捉えるのに理想的です。

戦略3：ローソク足パターン

この高度な戦略は、伝統的な日本のローソク足パターン認識と現代のテクニカルフィルターを組み合わせます。エンガルフィング、モーニング/イブニングスター、ハラミ、ハンマー/ハンギングマン、三羽烏/三羽ガラスなどのクラシックなパターンを検出することで、高確率の反転シグナルを識別します。各パターンは、価格アクション分析に基づくサポートとレジスタンスレベル、および偽シグナルを減らし、最高品質のセットアップのみが表示されるようにするモメンタム確認を含む複数のフィルターを通じて検証されます。

プロフェッショナル情報パネル

インジケーターには、以下を表示する包括的な情報パネルが含まれています：

  • 現在使用中の戦略
  • シンボルとタイムフレーム
  • リアルタイムスプレッド計算
  • RSIに基づく市場トレンド分析（強気/弱気）
  • 口座残高とエクイティ情報
  • 最後のシグナルタイプ（買い/売り）
  • 現在時刻

高度なアラートシステム

統合されたアラートシステムで、取引機会を逃すことはありません：

  • 即座の通知のための音声アラート
  • 詳細なシグナル情報のためのメールアラート
  • モバイルデバイスへのプッシュ通知
  • 設定可能なアラート頻度

すべてのアラートはシグナル生成と同期しており、有効なシグナルでバーが閉じたときにのみトリガーされ、偽の通知を防止します。

再描画またはバックペインティングしますか？

矢印スタイルのインジケーターに関する最も重要な質問の1つは、それが再描画するかバックペインティングするかです。Trend Strategy Proの場合、答えは明確です：

このインジケーターは再描画しません

これは、シグナルがチャートに表示された後、消失したり位置が移動したりしないことを意味します。各矢印は完全に閉じたローソク足に基づいているため、再計算されたり削除されたりすることはありません。

  • 現在のローソク足（i == 0）を使用してシグナルを生成しません
  • 閉じたデータのみを使用します（i >= 1）
  • 矢印が描画されると、そこに永続的に残ります

バックペインティングもしません

バックペインティングは、実際にはライブで表示されなかった履歴シグナルを表示することで、インジケーターが「過去を偽造」する場合です。

Trend Strategy Proはすべての履歴を一貫して処理し、偽の過去のシグナルを追加しません

  • 過去のシグナルは実際の瞬間に与えられた本物です
  • 矢印は遡及的に挿入されません
  • 履歴で見るものは、実際の取引で本当に起こったことを反映しています

これを確認する方法は？

  1. MT5の視覚的なストラテジーテスターを使用します
  2. ローソク足ごとに移動し、以下を確認します：
    • 矢印はローソク足の終値でのみ表示されます
    • 消失したり移動したりすることはありません
    • 新しいシグナルが描画されたときに古いシグナルは表示されません

結論

技術要件 ステータス
シグナルを再描画しますか？ いいえ
バックペインティングしますか？ いいえ
将来のデータを使用しますか？ いいえ
閉じたローソク足に基づいていますか？ はい
実際の取引に理想的ですか？ 絶対に

Trend Strategy Proは透明性と精度を備えて構築されています。見るものは実際に得るものです—驚きはありません。

推奨設定

Trend Strategy Proすべてのタイムフレームで使用できますが、最適なパフォーマンスは通常次のタイムフレームで達成されます：

  • M15、M30、H1スイング取引とトレンドフォロー用
  • H4、D1ポジション取引と主要なトレンド識別用

主な機能

  • 1つのインジケーターに3つのプロフェッショナルな取引戦略
  • 非再描画および非バックペインティングシグナル
  • リアルタイム市場データを含む包括的な情報パネル
  • 同期アラートシステム（音声、メール、プッシュ通知）
  • シンプルさのためにデフォルトで非表示の高度なパラメーター
  • 設定可能なシグナル頻度（低/中/高速）
  • トレンドの反転戦略のリスクレベル調整
  • ダイバージェンス戦略のカスタマイズ可能なMACDおよび線形回帰パラメーター
  • サポート/レジスタンスおよびモメンタム確認を含むマルチフィルターローソク足パターン認識

明確なシグナルを探している初心者でも、プロフェッショナルレベルの分析ツールを求める経験豊富なトレーダーでも、Trend Strategy Proは成功した取引に必要な精度と信頼性を提供します。

