FXmax EA MT5

FXmax EAは、Meta Trader 5に最適なエキスパートアドバイザーの1つです。このアドバイザー独自のアルゴリズムは、テクニカル分析と数学的分析の要素を考慮して資産価格の変動を分析し、収益性の高いエントリーポイントとエグジットポイントを決定し、Meta Trader 5の標準インジケーターを使用します。

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization.

Monitoring in the real account >>> [ Click Here ]

推奨事項：

ブローカー：RoboForex, Weltrade または他（最適化成功後）
口座タイプ：ヘッジ付き PRO/ECN
時間枠：H1 または他（最適化成功後）
銘柄：XAUUSD, BTCUSD または他（最適化成功後）
初回入金額：100ドル～（推奨：1000ドル～）
レバレッジ：1:100～
取引モード：VPS（24時間年中無休）推奨：ping値が0～30ms以内
最適化とテスト期間：6～12か月
推奨最適化頻度：1～2か月ごと

メリット：

1. エキスパートアドバイザーはMT5インジケーターを使用し、外部リソースを使用せず、ファンダメンタル分析やニュースに依存しません。
2. エキスパートアドバイザーは、ストラテジーテスター、デモ口座、リアル口座でほぼ同じ方法で取引を行います。
3. あらゆる資産（通貨、貴金属、暗号通貨、株式、指数など）を取引できます。
4. エキスパートアドバイザーは、中長期投資だけでなく、入金額のオーバークロックにも使用できます。
5. エキスパートアドバイザーの設定で主要なパラメータを変更できるため、各トレーダーはブローカー、口座の種類、入金額に合わせてアドバイザーを簡単に最適化・カスタマイズできます。

注意：

1. エキスパートアドバイザーは、すべての注文にマジックを組み込んでいます。同じ取引端末の異なる資産にアドバイザーを使用することはできません。
2. エキスパートアドバイザーを購入する前に、エキスパートアドバイザーを最適化およびテストするための適切な経験とコンピュータ環境があることを確認してください。

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

警告：

1. エキスパートアドバイザーは、どの口座タイプ、どのブローカーでも同じように取引できるというおとぎ話を信じないでください。これは嘘です。ブローカーごとに、提示価格、提示価格の精度（4桁（2桁）または5桁（3桁）、注文執行タイプなど）が異なります。

2. エキスパートアドバイザーを実際の口座にインストールする前に、アドバイザーが取引する特定のブローカー、口座タイプ、および入金条件で、アドバイザーを最適化し、テストする必要があります。

3. ご利用のブローカーがORDER_FILLING_FOKモード（https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_fillingORDER_FILLING_IOC モードまたは別のモードを使用します。

====================================

MT5 で EA を最適化するには:

1. 実際の口座、シンボル、EA が取引する最大可能日付について、ブローカーの MT5 で相場履歴 (100% 実際のティック) を確認する必要があります。

注: MT5 では、次の場合に相場履歴が自動的に読み込まれます - チャートの最大バー数: 無制限。相場履歴 (100% 実際のティック) が 2 年未満の場合は、そのようなブローカーを最適化および EA による取引に使用しない方がよいでしょう。

2. FILLING_FOK モードのデフォルト設定で、戦略テスターで最初のテストを実行します。EA がこのモードで取引する場合は、モデリング: 実際のティックに基づくすべてのティックを使用して、EA を遺伝的または完全な最適化に実行できます。 EA がこのモードで取引を行わず、ジャーナルに「サポートされていない充填モード / エラー コード = 4756」と書き込まれる場合は、FILLING_IOC モードを使用し、モデリング: 実際のティックに基づくすべてのティックを使用して、EA を遺伝的または完全な最適化に実行します。

===================================

MY ADDITIONAL PAID SERVICES:
- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
  - Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
    - Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization. 

💥 このエキスパートアドバイザーを使った取引で得られる利益は、あなたがどの程度のリスクを負う覚悟があるかによって決まります…!!!

💥 エキスパートアドバイザー取引用VPS >>> https://my.govpsfx.com/?ref=MzY0Mjg6OlJV >>> https://www.myforexvps.com/billing/aff.php?aff=1824

💥 エキスパートアドバイザー取引用ブローカー >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh

皆様の取引の成功と安定した利益をお祈りいたします！
