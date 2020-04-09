Equity Firewall

Equity Firewall は MT5 用のユーティリティで、アカウントレベルでの自動ドローダウン管理とリスク管理を目的としています。複数のエキスパートアドバイザーが同じアカウントで取引している場合でも、ポジションの急増やドローダウンのリスクから資金を保護します。

デモ口座用の試用版をインストール

Equity Firewall は、最大総ドローダウン、日次損失制限、および利益目標を設定でき、制限に達した際の操作を選択できます：すべてのポジションと注文を閉じる、すべてのチャートを閉じる、または両方を同時に実行。

制限がトリガーされた場合、プログラムは選択した操作を自動的に実行し、複数の EA が同時に取引している場合でも完全に互換性があります。プログラムはプッシュ通知およびメール通知に対応しており、ダッシュボード上で現在のドローダウン、日次損失、および目標達成状況を確認できます。

使用例

• プロップトレーディングおよびマルチ EA アカウント：複数のエキスパートアドバイザーが同時に取引している場合のリスク管理。

• 資金保護：エクイティ目標に達した場合、または最大ドローダウンが発生した場合の完全な取引停止。

ヒントと推奨

• プログラムはストラテジーテスターで動作します。ロットサイズと取引方向を設定してください — テスターでエキスパートアドバイザーを起動すると取引が開始されます。ビジュアルテストモードを使用して、パネルの動作を確認し、制限が正しく適用されるかを検証してください。

• デモ口座でシナリオを必ずテストしてください。

• バランス操作は自動的に考慮されません — すべての計算は現在のエクイティに基づいて行われます。入金や出金を行う前に、プログラム設定が正しいことを確認してください。

• プログラムはすべてのポジションを閉じ、すべての注文を削除するコマンドを送信しますが、ブローカーが完全に実行するとは限りません。通知を使用して結果を確認してください。


Equity Firewall は、リスクを管理し資金を保護する必要のあるトレーダー向けのプロフェッショナルツールです。複数のエキスパートアドバイザーが同時に取引している場合でも、ドローダウンを管理し、利益を確定し、損失を最小化できます。

