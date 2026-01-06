トレンド, プルバック, トレンドインジケーター, ボラティリティ, atr, 移動平均, ema, モメンタム, オシレーター, オーダーフロー, デルタ, トレンドトレード, スキャルピング





✅ 機能



移動平均線を使用して主要なトレンドを識別します。

ボラティリティに基づいた動的なプルバックゾーンを描画します。

価格の方向性フロー（買い圧力・売り圧力）を表示します。

より正確な取引のために市場環境の把握を助けます。



✅ 対象者



デイトレーダー、スキャルパー、スイングトレーダー。

トレンド内のプルバックを狙うトレーダー。

フロー確認を求めるMT5ユーザー。

プライスアクションや取引パネルを使用しているトレーダー。

シンプルで客観的な指標を好む方。





✅ 使い方



価格がプルバックゾーンに戻るのを待ちます。

フローを確認：

青フロー → 買い圧力

赤フロー → 売り圧力

確認足でエントリーします。

必ず適切なリスク管理を行ってください。





❌ できないこと



自動売買シグナルは生成しません。

市場を予測しません。

リスク管理の代わりにはなりません。

実際の出来高やデルタは使用しません。

追加フィルターなしのレンジ相場では不向きです。





⚠️ リスク警告



本インジケーターは意思決定を補助するツールであり、利益を保証するものではありません。

金融市場での取引は高いリスクを伴い、損失が発生する可能性があります。

必ずストップロスとリスク管理を行い、デモ口座でテストしてください。