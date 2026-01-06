Trend Zone Force
- インディケータ
- Joas Da Silva Veiga
- バージョン: 2.2
- アップデート済み: 6 1月 2026
- アクティベーション: 5
トレンド, プルバック, トレンドインジケーター, ボラティリティ, atr, 移動平均, ema, モメンタム, オシレーター, オーダーフロー, デルタ, トレンドトレード, スキャルピング
✅ 機能
移動平均線を使用して主要なトレンドを識別します。
ボラティリティに基づいた動的なプルバックゾーンを描画します。
価格の方向性フロー（買い圧力・売り圧力）を表示します。
より正確な取引のために市場環境の把握を助けます。
✅ 対象者
デイトレーダー、スキャルパー、スイングトレーダー。
トレンド内のプルバックを狙うトレーダー。
フロー確認を求めるMT5ユーザー。
プライスアクションや取引パネルを使用しているトレーダー。
シンプルで客観的な指標を好む方。
✅ 使い方
価格がプルバックゾーンに戻るのを待ちます。
フローを確認：
青フロー → 買い圧力
赤フロー → 売り圧力
確認足でエントリーします。
必ず適切なリスク管理を行ってください。
❌ できないこと
自動売買シグナルは生成しません。
市場を予測しません。
リスク管理の代わりにはなりません。
実際の出来高やデルタは使用しません。
追加フィルターなしのレンジ相場では不向きです。
⚠️ リスク警告
本インジケーターは意思決定を補助するツールであり、利益を保証するものではありません。
金融市場での取引は高いリスクを伴い、損失が発生する可能性があります。
必ずストップロスとリスク管理を行い、デモ口座でテストしてください。