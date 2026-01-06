Trend Zone Force

トレンド, プルバック, トレンドインジケーター, ボラティリティ, atr, 移動平均, ema, モメンタム, オシレーター, オーダーフロー, デルタ, トレンドトレード, スキャルピング


 機能


移動平均線を使用して主要なトレンドを識別します。
ボラティリティに基づいた動的なプルバックゾーンを描画します。
価格の方向性フロー（買い圧力・売り圧力）を表示します。
より正確な取引のために市場環境の把握を助けます。


 対象者

デイトレーダー、スキャルパー、スイングトレーダー。
トレンド内のプルバックを狙うトレーダー。
フロー確認を求めるMT5ユーザー。
プライスアクションや取引パネルを使用しているトレーダー。
シンプルで客観的な指標を好む方。

 使い方

価格がプルバックゾーンに戻るのを待ちます。
フローを確認：
青フロー → 買い圧力
赤フロー → 売り圧力
確認足でエントリーします。
必ず適切なリスク管理を行ってください。

 できないこと

自動売買シグナルは生成しません。
市場を予測しません。
リスク管理の代わりにはなりません。
実際の出来高やデルタは使用しません。
追加フィルターなしのレンジ相場では不向きです。

⚠️ リスク警告

本インジケーターは意思決定を補助するツールであり、利益を保証するものではありません。
金融市場での取引は高いリスクを伴い、損失が発生する可能性があります。
必ずストップロスとリスク管理を行い、デモ口座でテストしてください。
