トレーダーの皆さん、こんにちは！私はあなたの取引アシスタントです。あまり話さないで、私の特技を教えてあげましょう：

1.私はあなたの持倉を管理するのが得意で、あなたがどの端で注文しても、私は最初にあなたに合理的な停止線と移動停止線を加えることができます。

2.私はあなたのために上昇や下落を回避し、原則を守れない人間的な弱点を根源から根絶することができます。

3.最適なポイントでモバイル端末のMT 5クライアントに通知メッセージを送信します。参考にしてください。もちろん、モバイルデバイス内のMetaTrader 5 APP内のMetaQuotes IDをMetaTrader 5クライアントに登録する必要があります-->オプション-->通知-->MetaQuotes IDの編集ボックスに登録し、オープン通知ポイントの決定をチェックしてください。

4.ポリシーテストでの手動シミュレーションのためのダッシュボード練習をよくサポートします。

5.追加のAI支援クライアントスーパーアシスタントプログラムを入手できるように連絡してください。

メモ：このプロジェクトでは、お客様が利益を得ることは約束されていません。これは取引アシスタントツールにすぎません。

メッセージ通知の効果表示はスクリーンショット効果を参照してください。

あなたが私をあなたのアシスタントに選んで、私たちを一緒に財務の自由に走らせることを期待しています！！！