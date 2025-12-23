JoOrderTrade Simple – MT5 用インテリジェント手動トレードパネル









重要：本ツールを正しく動作させるには、MetaTrader 5 の設定で「Algo Trading を許可する」を必ず有効にしてください。この設定が有効になっていない場合、パネルは動作しません。









JOORDERTRADE とは？





JoOrderTrade は、MetaTrader 5 での取引体験を大きく向上させるプロフェッショナル向けの手動トレードパネルです。高速な注文執行と効率的なポジション管理を目的として設計されており、MT5 標準インターフェースの複雑さを解消します。





主な機能：





- ワンクリックでの成行注文（買い／売り）

- グラフィカルプレビュー付き指値・逆指値注文システム

- すべての操作に対応したカスタマイズ可能なショートカットキー

- Take Profit と Stop Loss の視覚的管理

- OCO（One-Cancels-Other）システムを内蔵

- リアルタイムの日次統計表示

- 自動リスク管理（1 回の取引あたりの割合および日次制限）

- ポルトガル語・英語インターフェース対応

- 常にチャート前面に表示されるパネル

- リスクに基づく自動ロット計算





このツールはどんな人向け？





JoOrderTrade Simple は、次のような方に最適です：





注文執行のスピードを重視する手動トレーダー

シンプルで直感的な操作を求める初心者

高速な取引が必要なスキャルパー

指値注文を頻繁に使用するスイングトレーダー

高度な機能をシンプルに使いたいプロトレーダー





MT5 で複数のウィンドウを開いたり、何度もクリックして注文することに疲れた方、または執行の遅さでチャンスを逃している方に、このツールは最適です。





使用方法





インストール（重要なステップ）：





1. MetaTrader 5 で以下に進みます：メインメニュー → ツール → オプション → エキスパートアドバイザ

2. 「Algo Trading を許可する」にチェックを入れます（必須）

3. 「OK」をクリックして設定を保存します

4. ナビゲータから JoOrderTrade を任意のチャートへドラッグします



5. 表示される権限要求を許可します





基本操作：





成行取引：

- BUY ボタン：現在の Ask 価格で買いポジションを開きます

- SELL ボタン：現在の Bid 価格で売りポジションを開きます

- ショートカットキー：B（買い）、S（売り）





指値・逆指値注文：

- SHIFT + チャートをクリック = 買いの指値注文

- AltGr + チャートをクリック = 売りの指値注文

- 色付きのラインが表示されるので、マウスで価格を調整しクリックして確定します





ポジション管理：

- CLOSE ボタン：すべての保有ポジションを決済

- INVERT ボタン：現在のポジション方向を反転

- ZERO ボタン：すべてのポジションを決済

- CANCEL+ZERO ボタン：未約定注文をキャンセルし、ポジションを決済

- ショートカットキー：X（全決済）、I（反転）、C（未約定キャンセル）





TP / SL 設定：

1. Take Profit と Stop Loss の入力欄にポイント数を入力します

2. 横にある T および S ボタンで有効／無効を切り替えます

3. OCO 機能を使う場合は、設定で「Use OCO」を有効にしてください









成績の確認：

- 未決済損益：現在のポジションの損益をリアルタイム表示

- 当日損益：当日の確定損益 + 未決済損益の合計

- 当日手数料：累積された手数料およびスワップ





本ツールが行わないこと





以下の制限事項を理解してください：





1. 自動売買ロボットではありません — ポジションは自動で開かれず、手動操作が必要です

2. テクニカル分析やシグナル生成は行いません

3. 利益を保証するものではありません — 結果はトレーダーの戦略に完全に依存します

4. デモ口座で自動的に動作することはありません — 手動での設定と許可が必要です

5. 金融教育の代替にはなりません — 基本的な知識を持つトレーダー向けです

6. 投資助言は提供しません — 売買判断はすべてトレーダー自身の責任です





これは取引のスピードを向上させる【執行ツール】であり、意思決定を行うものではありません。





更新のお知らせ

新機能とカスタマイズ可能なデザインを備えた改良版トレードパネルを近日公開予定です。

JoOrderTrade Plus バージョンの公開を、ぜひストアでご確認ください。









リスク警告





注意：トレードには高い資金損失リスクが伴います





使用前に必ずお読みください：





1. 投資資金のすべてを失う可能性があります — 失っても問題のない資金のみを使用してください

2. 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません

3. 必ずリスク管理を行ってください：

- すべての取引で Stop Loss を使用する

- 1 回の取引あたりの最大リスクを設定する（推奨：資金の 1～2%）

- 設定で日次損失制限を設定する

4. まずはデモ口座でテストしてください：

- 少なくとも 30 日間デモ口座で使用する

- すべての機能に慣れる

- 十分な自信がついてからリアル口座へ移行する

5. すべての取引責任は利用者にあります：

- 本ツールは注文を実行するのみです

- ポジションの監視はご自身の責任です

- 売買判断はすべてご自身で行ってください

6. 特に初心者の方は、必要に応じて金融アドバイザーに相談してください





重要：本ツールを正しく動作させるには、MetaTrader 5 の設定で「Algo Trading を許可する」を必ず有効にしてください。有効でない場合、パネルは動作しません。





開発者は、本ツールの使用によって生じたいかなる金銭的損失についても責任を負いません。トレードは高リスクな活動であり、知識、経験、そして感情のコントロールが必要です。

















#tags Expforex, Vladon, Manual Trade, Trade Panel, Panel Trade, Trade Utility, Self Test, Take Profit, Tool Management, Management Tool, Forex helper, Forex Trade, Virtual training trade, Quick Tool, Manual Tester, Manual Backtest, TesterPad, Tradepad, Virtual Trade Pad, トレードパネル, トレーダーアシスタント, CLP, CloseifProfitorLoss, Close Profit, Total Profit, Close if Profit or Loss, Trailing Profit, Smart Trailing Stop