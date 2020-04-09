Scalper Palは、超高速な約定、柔軟なリスク管理、インテリジェントな自動化機能により、裁量トレードを強化するために設計された、強力かつ使いやすい取引ツールです。スキャルパー、デイトレーダー、そして取引におけるスピードと正確さを重視するすべての方に最適です。

MT4バージョン：ここをクリック デモ版についてはDMしてください

なぜ Scalper Pal なのか？ 以下のような状況では、手動での取引が困難になることがあります：

市場の動きが速い時に素早く注文を実行したい時

ストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）をその場で計算する必要がある時

複数のポジションを同時に管理する時

常に監視することなくトレーリングストップを行いたい時

Scalper Palは、直感的なダッシュボードとキーボードショートカットですべての問題を解決し、完全なコントロールを提供します。

主な機能

高速約定

キーボードのホットキーで買い注文と売り注文を即座に実行（B：買い、S：売り）

キーを1回押すだけですべてのポジションを即座に決済（C）

数字キーを使用して個別のトレードを決済（1-9）

最高速度のために最適化 - 遅延なし、待ち時間なし

柔軟なストップロス（SL）オプション あなたの取引スタイルに合ったSLモードを選択してください：

OFF - ストップロスなし

Fixed Points - エントリーから固定ポイントの距離にSLを設定

Low/High - 直近の安値（買いの場合）または高値（売りの場合）にSLを自動配置

ATR Based - カスタマイズ可能な期間と倍率を使用した、市場のボラティリティに基づく動的なSL

高度なテイクプロフィット（TP）モード 利益を最大化するための複数のTPオプション：

OFF - テイクプロフィットなし

Risk:Reward - 希望するリスクリワード比率（例：1:2、1:3）に基づく自動TP計算

Fixed Points - エントリーから固定ポイントの距離にTPを設定

High/Low - 直近の高値（買いの場合）または安値（売りの場合）をターゲットにする

ATR Based - 市場のボラティリティに基づく動的なTP

インテリジェント・トレーリングストップ 最大の柔軟性のための2つのトレーリングモード：

Auto Trail - 価格が有利な方向にトリガー距離分動くと自動的にストップを追跡

Manual Trail - キーを1回押すだけでトレーリングを有効化（T）

ブレークイーブン保護（建値決済）

すべてのポジションを即座にブレークイーブンに移動（ホットキー：E）

SLを建値に移動する際、スプレッドを考慮して損失を最小限に抑えます。

美しいダッシュボード

チャートを邪魔しない、クリーンでミニマルなインターフェース

6つのカラーテーマ：ダーク、ブルー、グリーン、パープル、ゴールド、オーシャン

最小化可能なパネル - 必要な時に画面スペースを最大化

すべての設定はその場で編集可能 - 再起動の必要なし

選択されたモードに基づいて調整されるダイナミックなインターフェース

カスタマイズ可能なホットキー

独自のキーボードショートカットを設定可能

すべてのアクティブなホットキーを表示するクイックリファレンスパネル

使用上のヒント