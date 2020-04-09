Scalper Pal
- ユーティリティ
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Scalper Palは、超高速な約定、柔軟なリスク管理、インテリジェントな自動化機能により、裁量トレードを強化するために設計された、強力かつ使いやすい取引ツールです。スキャルパー、デイトレーダー、そして取引におけるスピードと正確さを重視するすべての方に最適です。
MT4バージョン：ここをクリック デモ版についてはDMしてください
なぜ Scalper Pal なのか？ 以下のような状況では、手動での取引が困難になることがあります：
市場の動きが速い時に素早く注文を実行したい時
ストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）をその場で計算する必要がある時
複数のポジションを同時に管理する時
常に監視することなくトレーリングストップを行いたい時
Scalper Palは、直感的なダッシュボードとキーボードショートカットですべての問題を解決し、完全なコントロールを提供します。
主な機能
高速約定
キーボードのホットキーで買い注文と売り注文を即座に実行（B：買い、S：売り）
キーを1回押すだけですべてのポジションを即座に決済（C）
数字キーを使用して個別のトレードを決済（1-9）
最高速度のために最適化 - 遅延なし、待ち時間なし
柔軟なストップロス（SL）オプション あなたの取引スタイルに合ったSLモードを選択してください：
OFF - ストップロスなし
Fixed Points - エントリーから固定ポイントの距離にSLを設定
-
Low/High - 直近の安値（買いの場合）または高値（売りの場合）にSLを自動配置
ATR Based - カスタマイズ可能な期間と倍率を使用した、市場のボラティリティに基づく動的なSL
高度なテイクプロフィット（TP）モード 利益を最大化するための複数のTPオプション：
OFF - テイクプロフィットなし
Risk:Reward - 希望するリスクリワード比率（例：1:2、1:3）に基づく自動TP計算
Fixed Points - エントリーから固定ポイントの距離にTPを設定
-
High/Low - 直近の高値（買いの場合）または安値（売りの場合）をターゲットにする
ATR Based - 市場のボラティリティに基づく動的なTP
インテリジェント・トレーリングストップ 最大の柔軟性のための2つのトレーリングモード：
Auto Trail - 価格が有利な方向にトリガー距離分動くと自動的にストップを追跡
Manual Trail - キーを1回押すだけでトレーリングを有効化（T）
ブレークイーブン保護（建値決済）
すべてのポジションを即座にブレークイーブンに移動（ホットキー：E）
SLを建値に移動する際、スプレッドを考慮して損失を最小限に抑えます。
美しいダッシュボード
チャートを邪魔しない、クリーンでミニマルなインターフェース
6つのカラーテーマ：ダーク、ブルー、グリーン、パープル、ゴールド、オーシャン
最小化可能なパネル - 必要な時に画面スペースを最大化
すべての設定はその場で編集可能 - 再起動の必要なし
選択されたモードに基づいて調整されるダイナミックなインターフェース
カスタマイズ可能なホットキー
独自のキーボードショートカットを設定可能
すべてのアクティブなホットキーを表示するクイックリファレンスパネル
使用上のヒント
ツールに慣れるまではデモ口座から始めてください
チャートをすっきりさせるためにダッシュボードの最小化機能を使用してください
異なるSLモードを試して、あなたの戦略に最適なものを見つけてください
一貫したリスク管理のために、リスクリワードTPモードを使用してください
利益を伸ばしたい時はマニュアルトレーリングを有効にしてください
十分な利益が出たらブレークイーブン機能を使用してください