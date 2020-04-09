Scalper Pal

Scalper Palは、超高速な約定、柔軟なリスク管理、インテリジェントな自動化機能により、裁量トレードを強化するために設計された、強力かつ使いやすい取引ツールです。スキャルパー、デイトレーダー、そして取引におけるスピードと正確さを重視するすべての方に最適です。

MT4バージョン：ここをクリック デモ版についてはDMしてください

なぜ Scalper Pal なのか？ 以下のような状況では、手動での取引が困難になることがあります：

  • 市場の動きが速い時に素早く注文を実行したい時

  • ストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）をその場で計算する必要がある時

  • 複数のポジションを同時に管理する時

  • 常に監視することなくトレーリングストップを行いたい時

Scalper Palは、直感的なダッシュボードとキーボードショートカットですべての問題を解決し、完全なコントロールを提供します。

主な機能

高速約定

  • キーボードのホットキーで買い注文と売り注文を即座に実行（B：買い、S：売り）

  • キーを1回押すだけですべてのポジションを即座に決済（C）

  • 数字キーを使用して個別のトレードを決済（1-9）

  • 最高速度のために最適化 - 遅延なし、待ち時間なし

柔軟なストップロス（SL）オプション あなたの取引スタイルに合ったSLモードを選択してください：

  • OFF - ストップロスなし

  • Fixed Points - エントリーから固定ポイントの距離にSLを設定

  • Low/High - 直近の安値（買いの場合）または高値（売りの場合）にSLを自動配置

  • ATR Based - カスタマイズ可能な期間と倍率を使用した、市場のボラティリティに基づく動的なSL

高度なテイクプロフィット（TP）モード 利益を最大化するための複数のTPオプション：

  • OFF - テイクプロフィットなし

  • Risk:Reward - 希望するリスクリワード比率（例：1:2、1:3）に基づく自動TP計算

  • Fixed Points - エントリーから固定ポイントの距離にTPを設定

  • High/Low - 直近の高値（買いの場合）または安値（売りの場合）をターゲットにする

  • ATR Based - 市場のボラティリティに基づく動的なTP

インテリジェント・トレーリングストップ 最大の柔軟性のための2つのトレーリングモード：

  • Auto Trail - 価格が有利な方向にトリガー距離分動くと自動的にストップを追跡

  • Manual Trail - キーを1回押すだけでトレーリングを有効化（T）

ブレークイーブン保護（建値決済）

  • すべてのポジションを即座にブレークイーブンに移動（ホットキー：E）

  • SLを建値に移動する際、スプレッドを考慮して損失を最小限に抑えます。

美しいダッシュボード

  • チャートを邪魔しない、クリーンでミニマルなインターフェース

  • 6つのカラーテーマ：ダーク、ブルー、グリーン、パープル、ゴールド、オーシャン

  • 最小化可能なパネル - 必要な時に画面スペースを最大化

  • すべての設定はその場で編集可能 - 再起動の必要なし

  • 選択されたモードに基づいて調整されるダイナミックなインターフェース

カスタマイズ可能なホットキー

  • 独自のキーボードショートカットを設定可能

  • すべてのアクティブなホットキーを表示するクイックリファレンスパネル

使用上のヒント

  • ツールに慣れるまではデモ口座から始めてください

  • チャートをすっきりさせるためにダッシュボードの最小化機能を使用してください

  • 異なるSLモードを試して、あなたの戦略に最適なものを見つけてください

  • 一貫したリスク管理のために、リスクリワードTPモードを使用してください

  • 利益を伸ばしたい時はマニュアルトレーリングを有効にしてください

  • 十分な利益が出たらブレークイーブン機能を使用してください


おすすめのプロダクト
Trade Mirror Master
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
ユーティリティ
Advanced Trade Mirror   is a powerful Forex tool designed for traders who need instant, seamless trade replication across multiple terminals on the same machine. With lightning-fast execution, it ensures zero lag in copying trades, maintaining precision and efficiency in high-speed trading environments. Get the Trade Mirror Follower here:  https://www.mql5.com/en/market/product/133890 Specification: Master ID: Identity value of master terminal, please use a unique value to prevent duplicated mas
FREE
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
ユーティリティ
Advanced Trade Mirror   is a powerful Forex tool designed for traders who need instant, seamless trade replication across multiple terminals on the same machine. With lightning-fast execution, it ensures zero lag in copying trades, maintaining precision and efficiency in high-speed trading environments. Get the Trade Mirror Master here:  https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Specification: Master ID: Identity value of master terminal, please use a unique value to prevent duplicated mas
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
ユーティリティ
目的: マーケットウォッチ の全シンボルを、現在の時間軸（TF）で default.tpl テンプレートを使用して自動的に開き、現在アクティブなチャート以外をすべて閉じます。手動操作不要で複数銘柄の分析に最適！ 特徴: 自動化: 数十のチャートを1クリックで開く。 安全性: 不要なチャートを閉じ、現在のチャートを維持。 柔軟性: カスタム default.tpl テンプレートを使用（事前に設定が必要！）。 現在の時間軸: アクティブなチャートのTFと同じ時間軸で開く。 インストール: OpenAllSymbolsSafe.mq5 をMetaTrader 5の MQL5/Scripts フォルダにコピー。 ターミナルを再起動するか、スクリプトリストを更新（右クリック→ 更新 ）。 ️ 重要: default.tpl が MQL5/Profiles/Template/ にあることを確認。 現在のチャート以外はすべて閉じるため、作業に支障がないか確認。 現在のTFがサポートされていない場合、最寄りのTFで開く。
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
ユーティリティ
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Crash 5 EA
Wayne Ysel
エキスパート
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
エキスパート
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
VSA screener
Mikhail Nikolchak
ユーティリティ
Imagine what results you could achieve in your manual trading if you had a tool that notifies you of a possible price reversal for all the symbols you are interested in at the same time (futures, stocks, forex or cryptocurrency)? VSA screener is just the right tool. It was created for traders who value their time and make their own trading decisions on opening or closing a position. The software monitors the presence of trading patterns on the preselected tickers under several timeframes (up to
FREE
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
ユーティリティ
Signals Executor for Telegram is a Utility that allows you to execute and manage positions from messages sent in Telegram Chats. Chat messages are processed to check for the existence of commands, and the command will be executed if its parameters are valid. You need the Telegram Bot Token and Chat Id to configure the input parameters. It is possible to restrict the sending of commands through the User Id, which must be configured in the input parameters. Valid Commands: Buy and Sell: Market or
News Expert MT5
Maksim Neimerik
ユーティリティ
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
ユーティリティ
Lot by Risk tradingパネルは、手動取引用に設計されています。 これは、注文を送信するための代替手段です。 パネルの最初の特徴は、管理線を使用した注文の便利な配置です。 第二の特徴は、ストップロスラインの存在下で与えられたリスクのための取引量の計算です。 制御線はホットキーを使用して設定されます: 利益を取る-デフォルトではTキー; 価格-デフォルトではPキー; ストップロス-デフォルトでは、Sキー; 取引パネルの設定で自分でキーを設定できます。 操作のアルゴリズム: 1）-レベルを希望の場所に配置します（すべてのレベルを配置する必要はありません）; 2）-リスクを指定します（オプション）; 3)-緑の送信注文ボタンをクリックします; 4）-注文が行われるのを待っているか、エラーメッセージ付きのアラートが表示されます; 5)-マジックでExpert Advisorにリンクされている現在のシンボルのすべての注文を閉じる場合は、注文を閉じるボタンをクリックします。 注文を送信ボタンを何度も押すべきではありません。 一度で十分です。 注文後、ボタンは「
FREE
Magic Signal Producer
Eslam Salman
ユーティリティ
VSA Power Meter very powerful analysis method uses volume spread analysis to determine strongest currency and weakest currency and then gives signals based on it. VSA Power Meter System Features Analyze all available instruments. Clear panel that determines stronges and weakest currencies. Clear buy and sell signals. You can use it as independent trading system or as filter. VSA Power Meter   Trading Rules You can use VSA in two ways: Enter VSA signals. Use it as filter to determine strongest
Zone Trader MT5
Manuraj Dhanda
ユーティリティ
Zone Trader is a utility for manual traders. It was kept as simple as possible without much clutter. User needs to drag the Green Line and Red Line to mark the trading zone and then press the button "Place Orders". That's it. Settings: Percent of equity per order - Default is 1. This equity will be divided among all the orders in the trading zone marked. Layers per Pair - Default 3. Set any number of layers as many you want. ATR Period for stop loss calculation - Default 14.
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
エキスパート
価格でTPとSLを設定 – MT5用自動オーダーモディファイア すべての取引で正確なTPおよびSL価格を自動設定 ️ すべての通貨ペアとEAに対応、シンボルまたはマジックナンバーでフィルタリング可能 このエキスパートアドバイザーは、直接の価格値（例：EURUSDの1.12345）を使用して、取引に正確なテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）レベルを設定および適用します。ポイントもピップスも不要。すべての注文またはシンボル・マジックナンバー別に、シンプルで正確なトレード管理を実現します。 主な機能: 価格を指定して即座にTPおよびSLを変更 すべての注文、現在のシンボル、または特定のマジックナンバーに適用 ️ 0を入力してTPまたはSLを削除 任意のチャートにアタッチすると完全自動で動作 すべての取引商品に対応 おすすめ対象: 素早くTP/SLをコントロールしたい手動トレーダー デフォルトの終了ロジックを上書きしたいEAユーザー 複数のポジションを管理するトレーダー 質問や機能のアイデアはありますか？
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
ユーティリティ
TP SL Bot is a utility that automatically sets Stop Loss and Take Profit for newly opened orders in several ways. There is also a function for calculating the volume that you need to open the trade to get the desired amount with the specified Stop Loss / Take Profit size. There are several options for calculating the size and setting parameters: 1. Setting based on the amount specified by the user as a percentage of the current deposit balance. 2. Setting as the amount entered by the user. 3. Se
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
ユーティリティ
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
エキスパート
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
ユーティリティ
このユーティリティは、「SimSim ARROW」シリーズのインジケーターからのシグナルに基づいて取引を開始します。 MetaTrader 4 用バージョン このユーティリティは、「 SimSim ARROW 」シリーズのインジケーターと連動してのみ機能します。 これらの各インジケーターには、「取引: 取引なし、売買、購入のみ、売却のみ」というパラメーターがあります。 このパラメータが「買いと売り、または買いのみ、または売りのみ」の値に設定されている場合、インジケーターのシグナルはグローバル変数を介してユーティリティに送信され、取引を開始できるようになります。 ユーティリティオプション。 Pr_FixLot=0。0固定ロット取引を開きます。 Pr_Risk=0。0％リスクパーセントで取引を開きます。計算：LOT=器械ごとの最大ロット*Pr_Risk/100。 Pr_Fix=0。0％利益を得るための現在の残高の割合。パーセンテージが>100の場合、専門家の場合、これはパーセンテージではなくなり、金額は預金通貨になります。利益が特定の利益または特定の金額の割合に達した場合、すべての取引は
FREE
Trade Manager Assistant MT5
Ianina Nadirova
ユーティリティ
手動取引を改善: Trade Manager Assistant による正確で高速な自動リスク管理 提供されている無料のデモ バージョンを使用して、完全なセットアップ手順を入手し、Trade Manager Assistant の機能を調べてください。より詳しい情報は https://www.mql5.com/blogs/post/758625 をご覧ください。       。 手動取引では、慎重な分析と迅速な意思決定が必要ですが、実行エラー、矛盾、取引パラメータの混乱のリスクにより、利益が損なわれ、不必要なストレスがかかる可能性があります。 Trading Manager Assistant のご紹介: 手動取引プロセスを効率化するように設計された必須アシスタントで、チャートに精度、制御、自動化された効率をもたらします。 実行の遅さや計算ミスによる取引損失とはお別れです。アシスタント ビジネス マネージャーは、プロフェッショナルのスピードと正確さで業務を遂行できるようサポートし、重要な管理タスクを処理している間、ビジネス チャンスの発見に集中できるようにします。これは単なるウィザー
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
ユーティリティ
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
ユーティリティ
多機能な取引ダッシュボードで手動取引を簡素化。取引と注文の視覚化、損益計算、ワンクリック取引、注文変更、損益分岐点、トレーリングストップ、部分的なストップロス、部分的なテイクプロフィット、時間による決済、エクイティストップロスとテイクプロフィット - これらすべてを、ホットキーを使用するか、チャート上のレベルをマウスでドラッグするだけで、1 回または数回のクリックで実行できます。ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、必要なシナリオをテストし、すぐにアプリケーションの使用に移行できます。注文の送信がほんの一瞬遅れるだけでも、速い市場では全体的な財務結果に影響するため、手動の取引前計算に時間を費やさないでください。Trade Master でより迅速かつ効率的に取引しましょう。 デモアカウントの試用版をインストールする | ユーザーマニュアル 機能 - 新規市場注文と保留注文の配置。取引と注文の視覚化、エントリー価格の変更、ストップロス、マウスのドラッグによる利益確定。特定のボリュームに対するリスクと利益の自動計算。特定のリスクに対するボリュームの自動計算。価格レベル、リスク対報酬
MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe
Xin You Lin
ユーティリティ
This "MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe" EA is a high-tech trading efficiency tool designed for modern traders. It does not perform any trading or decision-making. ​ It fundamentally solves the core pain point in traditional trading where forgotten pending orders or sudden market changes lead to tied-up capital and missed new opportunities, by automatically managing order expiration . ️ Core Working Principle: Intelligent Pending Order Management The core of this EA lies in its intell
PZ Trade Pad MT5
PZ TRADING SLU
4.41 (22)
ユーティリティ
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
Virgilio Trading Helper
Luigi Lopez
ユーティリティ
Virgilio is a multifunction control panel consisting of several panels, each of which performs one of the most useful functions used by traders. Its aesthetic is unique, designed to blend into any working environment and offer a user experience that makes work even more enjoyable. Its operativity is simple and intuitive, developed with attention to details to be as userfriendly as possible. Its main panel displays all the basic account and chart data. The first panel offers the user the possib
One Click Trader MT5 Demo
Andrzej Pierz
ユーティリティ
Important! Demo version will work only on EURGBP. One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additiona
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
ユーティリティ
TP & SL Calculator Indicator for MT5 The Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator is an effective risk and capital management tool designed for MetaTrader 5. It helps traders easily determine and set take profit (TP) and stop loss (SL) levels directly on the chart. This indicator improves trading efficiency through its dedicated control panel, which includes: Creating and managing TP and SL levels for both Buy and Sell positions Calculating trade volume in lots Displaying the Risk-to-Reward
FREE
Capital Manager
Pham Cong Chinh
ユーティリティ
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Tool Auto Modify SLTP
Tran Van Luc
ユーティリティ
Tool Auto Modify SLTP – Protect Your Trades, Optimize Your Strategy In trading, risk is always present. Just one forgotten SL/TP can turn a promising trade into a loss. Even experienced traders occasionally make mistakes. That’s why Tool Auto Modify SLTP was created – to keep you protected and let you focus on your strategy. Key Features: Manage Orders for All Symbols: Monitor and adjust SL/TP for all your trading pairs. Three Flexible Risk Modes: Point-Based: Set fixed SL/TP distances. Account
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順   -   アプリケーションの手順   -   デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT5 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT5 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT5 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT5 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL5 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
ユーティリティ
ベータリリース Telegram to MT5 Signal Trader はまもなく正式なアルファ版をリリースします。いくつかの機能はまだ開発中で、小さな不具合に遭遇する可能性があります。問題が発生した場合はぜひご報告ください。皆さまのフィードバックがソフトウェア改善に役立ちます。 価格は20件の販売後に上がります。残り $90 のコピー: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader は、 Telegram のチャンネルやグループからの取引シグナルを自動的に MetaTrader 5 にコピーする強力なツールです。 パブリックおよびプライベートの両方のチャネルに対応し、複数のシグナル提供元を複数のMT5口座に接続可能です。ソフトウェアは高速で安定し、すべての取引を細かく制御できます。 インターフェースは直感的で、ダッシュボードとチャートは見やすく設計されており、リアルタイムで動作状況をモニターできます。 必要環境 MQL の制限により、EA は Telegram と通信するためのデスクトップアプリが必要です。 インストーラーは公式の インストールガイ
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
ユーティリティ
Smart Stop Scanner – マルチアセット対応の市場構造型ストップロス分析システム 概要 Smart Stop Scanner は、複数の市場にわたるストップロス構造をプロフェッショナル品質で監視するために設計されたツールです。 実際の市場構造、重要なブレイクアウト、価格アクションロジックに基づいて最も意味のあるストップゾーンを自動的に検出し、 高精細（DPI対応）で見やすい統一パネルに表示します。 Forex、ゴールド、インデックス、メタル、暗号資産など幅広い市場に対応しています。 ストップレベルの算出方法 従来型のインジケーターや任意の計算式は使用していません。 代わりに、 ブレイクアウト、より高い高値、より低い安値 といった実際の市場構造イベントを検出します。 ストップレベルはこれらの構造ポイントから直接生成されるため、より自然で信頼性が高く、 実際の市場動向に即したストップ設定が可能になります。 主なハイライト • 高精度のマルチアセット対応 Forex、メタル、ゴールド、インデックス、暗号資産など、幅広い銘柄をサポートし、桁数やティックサイズを自動処
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Smart Stop Manager – プロレベルの精度でストップロスを自動実行 概要 Smart Stop Manager は Smart Stop ラインナップの「実行レイヤー」であり、複数ポジションを持つトレーダーのために構築された、構造化された信頼性の高い完全自動ストップロス管理システムです。すべての保有中ポジションを継続的に監視し、Smart Stop のマーケットストラクチャー・ロジックを用いて最適なストップレベルを計算し、明確で透明性のあるルールに従ってストップを自動更新します。 単一の銘柄から複数銘柄のポートフォリオ全体まで、Smart Stop Manager は各トレードに規律、安定性、そして完全なリスク可視化をもたらします。感情的判断を排除し、手作業を大幅に削減し、すべてのストップが常に市場構造に基づいた論理的なプロセスに従うことを保証します。 ハイライト マーケットストラクチャーに基づく自動ストップ配置 • Smart Stop ロジックに基づき、各オープンポジションへ最適なストップロスを自動適用します。 ポートフォリオ全体を一目で把握 • 銘柄、方向
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
ユーティリティ
MT5のトレードコピー機は、МetaТrader5プラットフォームのトレードコピー機です 。 それは間の 外国為替取引をコピーします   任意のは 、MT5 - MT5、MT4 - MT5   COPYLOT MT5版の アカウント （またはを MT4 - MT4   MT5 - MT4   COPYLOT MT4版用） 信頼できるコピー機！ MT4のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 МТ4ターミナルでトレードをコピーすることもできます（   МТ4   -   МТ4、МТ5   -   МТ4   ）：   MT4のCOPYLOT CLIENT このバージョンには、端末間 МТ5   -   МТ5、МТ4   -   МТ5が含まれ ます。 ディールコピー機は、2/3/10端末間でディール/ポジションをコピーするために作成されます。 デモ口座と投資口座からのコピーがサポートされています。 プログラムは、複数の端末バインデ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT5 (コピーキャット MT5) は、今日の取引課題に対応して設計されたローカルトレードコピーシステムと完全なリスク管理・実行フレームワークです。プロップファームのチャレンジから個人ポートフォリオ管理まで、堅牢な実行、資本保護、柔軟な設定、高度な取引処理の組み合わせで、あらゆる状況に適応します。 コピーシステムはマスター（送信側）とスレーブ（受信側）の両方のモードで動作し、成行注文と指値注文、取引修正、部分決済、両建て決済操作のリアルタイム同期を行います。デモ口座とライブ口座、取引ログインまたは投資家ログインの両方に対応し、EA、ターミナル、またはVPSが再起動してもパーシスタント取引メモリシステムを通じて復旧を保証します。複数のマスターとスレーブをユニークIDで同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックス調整またはカスタムシンボルマッピングを通じて自動的に処理されます。 マニュアル/設定  | Copy Cat More MT4 | チャンネル  特別機能： 設定が簡単 — わずか30秒で完了（ビデオをご覧
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
ユーティリティ
MT5 to Telegram Signal Provider は、Telegramのチャット、チャンネル、またはグループに 指定された シグナルを送信することができる、完全にカスタマイズ可能な簡単なユーティリティです。これにより、あなたのアカウントは シグナルプロバイダー になります。 競合する製品とは異なり、DLLのインポートは使用していません。 [ デモ ] [ マニュアル ] [ MT4版 ] [ Discord版 ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。必要な全ては開発者から提供されます。 主な特長 購読者に送信する注文の詳細をカスタマイズする機能 例えば、Bronze、Silver、Goldといった階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。Goldサブスクリプションでは、すべてのシグナルが提供されます。 id、シンボル、またはコメントによって注文をフィルターできます 注文が実行されたチャート
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
ユーティリティ
ワンクリックで取引できるトレーディングパネル。ポジションと注文の操作！チャートまたはキーボードから取引。 当社の取引パネルを使用すると、チャートから直接シングルクリックで取引を実行でき、標準の MetaTrader コントロールよりも 30 倍高速に取引操作を実行できます。 パラメータと関数の自動計算により、トレーダーにとって取引がより速く、より便利になります。 グラフィックのヒント、情報ラベル、取引取引に関する完全な情報はチャート MetaTrader にあります。 MT4のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 手動取引用の取引パネル。チャート（チャートウィンドウ）またはキーボードから取引できます。  開閉、リバース、ロックポジションと注文を処理する МetaТrader5 のメインオーダーのトレーディングコントロールパネル：売買、売却、売却、売却、売却、閉じる、削除、修正、トレーリングストップ、ストップロス、takeproft
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 5で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。カスタムシンボルをサポートしているインジケーターやEAをすべて使用できます。標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 組み込みのティックデータベースにより、ヒストリカルデータを 瞬時にロード 。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング や高頻度取引。 正確なエントリーとエグジット。 短期タイムフレームでの取引戦略のテスト。 タイムフレームの設定 デフォルトの設
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 5 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT4バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎます
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
ユーティリティ
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
ユーティリティ
HYT (Help Your Trading) は、主に次の 2 つのテクニックを使用して、損失ポジション を平均化 できるように設計されたツールです。 標準平均化。 トレンドの方向に沿ってポジションをオープンすることでヘッジします。 このツールを使用すると、買いと売りの両方において、異なる方向に開かれた複数のポジションを管理できます。 HYT は、次のポジションのサイズ、注文価格、平均化の方向、指定された利益確定レベルでのポジションのクローズを自動的に計算します。 また、希望する利益確定レベルと初期ロットを指定して、「購入」ボタンと「販売」ボタンを使用してポジションを開くオプションも提供します。 使用を開始する には、ツールをチャートにドラッグし、利益確定レベルを設定して、「平均化を開始」ボタンをクリックするだけです。 初期ポジションが大きすぎない ことを確認し、平均を下げるときにツールによってポジション サイズが拡大されるため、追加費用が発生することを覚悟してください。 HYTは 自動取引 も可能です。自動取引を有効にすると、ツールは指定されたパラメータに従ってポジションを開閉しま
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
ユーティリティ
「Grid Manual」は、注文のグリッドを操作するための取引パネルです。 ユーティリティはユニバーサルで、柔軟な設定と直感的なインターフェイスを備えています。 それは、損失を平均化する方向だけでなく、利益を増やす方向でも注文のグリッドで機能します。 トレーダーは注文のグリッドを作成して維持する必要はありません。 すべてが「Grid Manual」によって行われます。 注文を開くだけで十分であり、「Grid Manual」は注文のグリッドを自動的に作成し、非常に閉じるまでそれに付随します。 完全な説明とデモバージョン ここ。 ユーティリティの主な機能と機能 ユーティリティは、モバイル端末から開かれた注文を含め、あらゆる方法で開かれた注文を処理します。 「制限」と「停止」の2種類のグリッドで機能します。 グリッド間隔の計算には、固定と動的（ATRインジケーターに基づく）の2つの方法で機能します。 オープンオーダーグリッドの設定を変更できます。 チャート上の各注文グリッドの損益分岐点を表示します。 各注文グリッドの利益率を表示します。 ワンクリックでグリッドから収益性の高い注文を閉じるこ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
ユーティリティ
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
ユーティリティ
DashPlus は、MetaTrader 5プラットフォーム上での取引効率と効果を向上させるために設計された高度なトレード管理ツールです。リスク計算、注文管理、高度なグリッドシステム、チャートベースのツール、パフォーマンス分析など、包括的な機能を提供します。 主な機能 1. リカバリーグリッド 逆境の市場環境下で取引を管理するための平均化および柔軟なグリッドシステムを実装します。 取引回復のための戦略的なエントリーおよびエグジットポイントを可能にします。 2. スタックグリッド 強い市場の動きの中でポジションを追加することで、有利な取引での潜在的なリターンを最大化するように設計されています。 トレンド市場で利益を得られるよう、勝ち取引を拡大します。 3. 損益（P&L）ライン チャート上に直接、潜在的な利益と損失のシナリオを視覚的に表示します。 設定を調整し、P&Lラインをドラッグして、実行前にさまざまな取引結果を評価します。 4. バスケットモード 同じシンボルでの複数ポジションの管理を簡素化し、それらを単一の集約ポジションにまとめます。 平均価格に基づいて、ストップロスやテイクプ
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT5へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT5 を使えば、取引がシンプルになります。DLL を必要とせず、Telegram のチャンネルやチャットから MetaTrader 5 プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最新ツールです。この強力なソリューションは、正確なシグナル実行、豊富なカスタマイズオプション、時間の節約、そして効率性の向上を実現します。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを通じてチャット ID を簡単に管理できます。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 例外的な単語 (例: 「レポート」、「結果」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 価格ではなくポイントを指定するシグナルのエントリ ポイントを自動的に計算します。
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
ユーティリティ
MT5のエキスパートアドバイザーリスクマネージャーは非常に重要であり、私の意見ではすべてのトレーダーにとって必要なプログラムです。 このエキスパートアドバイザーを使用すると、取引口座のリスクを管理することができます。リスクと利益の管理は、金銭的およびパーセンテージの両方で実行できます。 エキスパートアドバイザーが機能するには、それを通貨ペアチャートに添付し、許容可能なリスク値を預金通貨または現在の残高の％で設定するだけです。 [Instruction for Risk Manager parameters] アドバイザ機能 このリスクマネージャーは、リスクの管理を支援します。 -取引のために -1日あたり - 1週間 - ひと月ほど 制御することもできます 1）取引時の最大許容ロット 2）1日あたりの最大注文数 3）1日あたりの最大利益 4）エクイティを引き受ける利益を設定する それだけではありません。設定で自動設定を指定した場合、アドバイザーはデフォルトのSLとTPを設定することもできます。 アドバイザーは各イベントにアラートを添えて、注文を削除する理由を説明し
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
ユーティリティ
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
ユーティリティ
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
ユーティリティ
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
ユーティリティ
UTM Manager は、迅速かつ効率的な取引執行を提供する直感的で使いやすいツールです。際立った機能の 1 つは、「スプレッドを無視」モードです。これにより、スプレッドを完全に無視して、ローソク足の価格で取引できるようになります (たとえば、LTF でより高いスプレッドのペアを取引でき、スプレッドによって取引から除外されるのを回避できます)。 UTM Manager のもう 1 つの重要な側面は、独自のローカル取引コピー機であり、各ブローカーで異なる取引戦略と設定 (たとえば、さまざまな TP、BE、およびリスク ルール) を柔軟に実行できます。 取引執行: 迅速かつ効率的な取引執行: チャート上のエントリー価格とストップロス価格をクリックして簡単に取引を入力するか、ワンクリックの固定ストップロスサイズ機能を使用します。 自動ロットサイズ計算: ロットは事前定義されたリスク設定に基づいて計算され、ドラッグによってポジションが変更されると再計算されます。 1 つまたは複数のポジションを同時に処理できる能力。 利益確定と損益分岐点: 柔軟なテイクプロフィット設定: 特定のリスク対報酬
作者のその他のプロダクト
Simple Trading Manager
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (7)
ユーティリティ
他の製品もチェック： ここをクリック ビジュアルトレーディングを簡単に： チャート上に水平線を配置してドラッグするだけで、エントリー、ストップロス、テイクプロフィットのレベルを設定できます。 見たままの操作が可能です。ビジュアルラインにより、トレード設定が即座に明確になります。 ロットサイズの自動計算： 意図した以上のリスクを負うのはやめましょう。リスクを固定額 または口座残高の割合（例：1%）として設定します。 EAがストップロスまでの距離に基づいて正しいロットサイズを即座に計算し、リスクが常に管理されていることを保証します。 すべての注文タイプを完全にサポート： 成行注文：市場の売買ボタンで即座に市場に参入します。 指値・逆指値注文：特定の戦略に合わせて、買い/売り指値注文や買い/売り逆指値注文を簡単に設定できます。市場価格が近づきすぎた場合、EAは自動的にラインを調整します。 高度な利益確定とトレード管理： 複数のテイクプロフィット：途中で利益を確保します。最大4つの部分的なテイクプロフィットレベルを設定できます。情報ラベルには、各レベルのリスク/リワード比率と潜在的な利益が表
FREE
Ronin EA
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (4)
エキスパート
ライブシグナル: ここをクリック マーチンゲールなし。グリッドなし。ナンピンなし。AIなし。ごまかしなし。 Roninは、長期的な安定性を求めるトレーダーのために作られたプロフェッショナルな取引ツールです。特定の時間ベースの戦略を規律正しく実行するために構築されています。 これは専門的なEAです。その内部ロジックは、ゴールド（XAUUSD）と米ドル/円（USDJPY）の2つの金融商品のみのために開発・微調整されています。複雑な設定ファイルや継続的な最適化は必要ありません。 入力項目と使用方法： XAUUSDのM1（1分足）チャートのみで実行してください（XAUUSDとUSDJPYの両方を取引します）。 ブローカーのGMTオフセット (Broker GMT Offset): 時間を同期させるために、ご使用のブローカーのGMTオフセットをここに入力する必要があります。 ほとんどのブローカーはGMT+3なので、3のままにしてください。不明な場合はDMでご連絡ください。 例：GMT+0のブローカー（Exnessなど）を使用する場合、0を入力する必要があります。 シンボル設定 (Symbol
CRT Model 1
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
エキスパート
CRT Model 1 EAは、時間ベースのレンジ分析、流動性スイープ（Liquidity Sweeps）、およびリトレースメントエントリーに焦点を当てたCRT Model 1戦略を実行するために設計された自動売買ソリューションです。 このエキスパートアドバイザー（EA）は、特定の時間範囲を定義して、高値と安値の価格参照ポイントを設定します。その後、その範囲外の価格アクションを監視し、タートルスープ（流動性スイープ）に続く反転とリトレースメントエントリーを識別します。 戦略ロジック EAは以下のロジックシーケンスに基づいて動作します： レンジ計算：レンジ開始時間とレンジ終了時間の間の価格アクションの高値（High）と安値（Low）を計算します。 Model #1 エントリーパターン： 売りセットアップ（Sell）：EAは、ローソク足がCRT高値を上回って閉じるのを待ちます。その後、次のローソク足がそのレベルの下に戻って閉じるのを待ちます。価格がそのレベルに戻った（リトレースした）ときにエントリーが行われます。 買いセットアップ（Buy）：EAは、ローソク足がCRT安値を下回って閉じるの
Scalper Pal MT4
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
ユーティリティ
Scalper Palは、超高速の約定、柔軟なリスク管理、インテリジェントな自動化機能により、裁量トレードを強力にサポートする、高機能かつ使いやすいトレードツールです。スキャルパー、デイトレーダー、そしてトレードにおけるスピードと精度を重視するすべての方に最適です。 MT5バージョン: こちらをクリック なぜScalper Palなのか？ 以下のような場面で、手動でのトレードは困難な場合があります： 急激な市場変動中に素早くトレードを実行したい時 ストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）をその場で計算する必要がある時 複数のポジションを同時に管理する時 常に監視することなくストップをトレールしたい時 Scalper Palは、直感的なダッシュボードとキーボードショートカットですべての問題を解決し、トレードを完全にコントロールできるようにします。 主な機能 高速約定 キーボードのホットキーで買い注文と売り注文を即座に実行（B：買い、S：売り） 1つのキーで全ポジションを即座に決済（C） 数字キーを使用して個別のトレードを決済（1-9） 最高速度のために最適化 - 遅延なし、待機
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信