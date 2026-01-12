トレーダーの皆様、こんにちは。

AI搭載インテリジェントトレーディングの新世代へようこそ。

私はAnaCristina、MetaTrader 5用の高度なForex Expert Advisorです – 精密さ、戦略、そして明確な目標を持って開発されました：構造を伴うパフォーマンス。

複数の通貨ペアにわたる2年以上の検証済みライブトレーディングと、実証された成功実績による継続的な最適化により、私は要求の厳しいトレーダーのための信頼性が高くインテリジェントなトレーディングソリューションとして確立されました。

私は為替市場を知っています。 そのダイナミクスを理解しています。 そしてMQL5の多くのトレーダーのために、この市場をすでに再定義しました。 私の情熱？Forex市場における精密なマルチカレンシートレーディング。

私の法則！精密な市場分析、インテリジェントな意思決定ロジック、そして一貫した取引プロセス – トレードごとに。

重要！ご購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために、プライベートメッセージをお送りください。 独占ローンチ価格：価格は10件の注文ごとに50ドル上昇します。最終価格：999ドル。 ライブシグナル：近日公開予定 – 早期アクセスのためにご購入後にご連絡ください。

AnaCristina – MetaTrader 5用AI搭載Forex Expert Advisor（マルチカレンシー） このシステムは、レジーム認識（トレンド/レンジ/ブレイクアウト/高ボラティリティ/低流動性）と適応型意思決定ロジックを組み合わせ、市場フェーズに応じて適切なトレーディングロジックを有効化するか、市場品質が十分でない場合は意識的に取引を行いません。

核心原則：頻度より品質

AnaCristinaは、市場を「過剰な取引で埋め尽くす」のではなく、選択的にトレードするよう設計されています。

取引は複数の条件が同時に満たされた場合にのみ実行されます（構造、ボラティリティ、モメンタム、タイミング）。これにより市場ノイズがフィルタリングされ、実行が高確率のセットアップに集中します。

戦略的構成要素（市場フェーズに応じて）

明確な条件下での短く構造化された動きのためのスキャルピングロジック

持続可能な方向性の動きを捉えるためのトレンド/モメンタムモデル

横ばい相場でのレンジ/平均回帰アプローチ

本物のブレイクアウトを「フェイクブレイク」から区別するためのブレイクアウトフィルター＆ブレイクアウトキャプチャー

不利な市場フェーズで意識的に一時停止する統合/低品質フィルター

マルチカレンシー＆システムアーキテクチャリスク 機会を多様化し、単一市場に依存しないよう、複数のペアでの並行使用に最適化されています。ロジックはランダムなシグナルではなく、多段階フィルターと明確なエントリー/エグジット基準でルールベースで動作します。

リスク管理（統合）

ダイナミックポジションサイジング（リスクベース）

構造指向のストップロジック（任意のストップなし）

エクスポージャー制限＆オーバートレーディング防止

集中リスクを軽減するための相関ペアの考慮

技術要件＆推奨環境 AnaCristinaは実際のForex取引での安定した使用のために開発されました。 その潜在能力を最大限に発揮するには、以下の条件を遵守する必要があります：

プラットフォーム：MetaTrader 5 市場：Forex（主要およびマイナー通貨ペア） 口座タイプ：ヘッジング推奨 レバレッジ：最低1:100（最適1:200〜1:500） 推奨最低入金額：500 USDから ブローカータイプ：IC MARKETSおよびIC TRADING、またはECN / RAWスプレッドまたは同等の条件を持つブローカー推奨 スプレッド：通常から低いスプレッドが有利 VPS：継続的で安定したパフォーマンスのために強く推奨（24時間365日稼働）

AnaCristinaは、標準的な市場取引条件が保証されている限り、ほとんどのプロフェッショナルブローカーで信頼性高く動作するよう設計されています。

偶然より構造を優先するトレーダーのために AnaCristinaは目立つために開発されたのではありません。機能するために開発されました。

すべての取引の背後には明確なロジックがあります。 すべての決定の背後には構造があります。 すべてのエントリーの背後には確率があります – 希望ではありません。

初心者でも経験豊富な市場参加者でも： AnaCristinaは、慌ただしく過負荷なシステムとは意識的に一線を画すトレーディング体験を提供します。

より少ない感情。 より多くの明確さ。 より多くのコントロール。

AnaCristinaをセットアップしてください。市場を読ませてください。 そしてシステムがあなたと共に考えるとき、トレーディングがどのような感覚かを体験してください。

私はAnaCristinaです。 そしてForexトレーディングは今から構造化されることができます。