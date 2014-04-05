Position Size Calculator PRO MT5
- インディケータ
- Prime Horizon
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 11 12月 2025
- アクティベーション: 10
Position Size Calculator PRO V2.0（MetaTrader 5 対応）
Position Size Calculator PRO V2.0 は、MetaTrader 5 向けのリスク管理・資金管理インジケーターです。 各トレードで許容するリスク、ストップロスまでの距離、シンボルのパラメーター（tick value、tick size、必要証拠金など） に基づいて、自動的に最適なポジションサイズ（ロット数）を計算します。
インジケーターはチャート上に専用のコントロールパネルを表示し、Stop Loss と Take Profit の ビジュアルゾーンを描画します。これらのゾーンはマウスでドラッグして調整でき、ロット数・リスク金額・ 想定利益・リスクリワード比がリアルタイムに更新されます。トレード前にリスクを明確に把握し、 一貫したマネーマネジメントを行うためのツールです。
Position Size Calculator PRO V2.0 の主な目的
- 各トレードのリスクに合わせて、最適なポジションサイズ（lot size）を自動計算すること。
- Forex、指数、CFD など、すべての銘柄でリスク管理ルールを統一すること。
- Stop Loss、Take Profit、pips 数、リスク金額、利益見込みをわかりやすく表示すること。
- 注文発注前に、リスクリワード比（Risk/Reward）と必要証拠金を確認できるようにすること。
主な機能
- プロフェッショナルなポジションサイズ計算
- 口座残高に対するリスク割合を設定（ InpRiskPercent ）。
- 固定金額でリスクを設定（ MaxRiskAmount ）。
- 固定ロット数モードに対応（ UseFixedLotSize と FixedLotSize ）。
- シンボルの tick value、tick size、最小ロット、最大ロット、ロットステップを考慮して計算。
- チャート上の Stop Loss / Take Profit ゾーン
- Stop Loss ゾーン（赤）と Take Profit ゾーン（緑）を自動作成。
- ゾーンをマウスでドラッグし、SL と TP のレベルを直感的に調整可能。
- ゾーンを動かすと、ロット数・リスク・想定利益がリアルタイムに再計算されます。
- 専用のエントリープライスラインを表示し、色もカスタマイズ可能。
- ATR ベースまたは手動の Stop Loss
- Average True Range（ATR）インジケーターに基づく Stop Loss 設定（ ATR_Period ）。
- ATR 乗数を変更してボラティリティに応じた SL 幅を調整（ InpATR_Multiplier ）。
- 手動エントリープライス（ ManualEntryPrice ）を使用することも可能、指定しない場合は現在の Bid/Ask を使用。
- リスクリワード比（Risk/Reward）の管理
- リスクリワード計算のオン／オフを切り替え（ CalculateRR ）。
- 目標リスクリワード比を設定（ InpTargetRR 、例：1:2、1:3 など）。
- Stop Loss までの距離と目標 R:R から、Take Profit レベルを自動計算。
- チャート上のコントロールパネル
- 計算されたロット数を専用ボックス内に大きく表示。
- リスク金額（口座通貨建て）と、残高に対するリスク割合を表示。
- エントリー、Stop Loss、Take Profit の価格・pips・金額を表示。
- 必要証拠金と証拠金維持率（マージンレベル）を表示。
- スプレッドを考慮したブレークイーブン価格（break-even）を計算・表示。
- 現在の想定トレード方向（買い・売り）を明確に表示。
- インタラクティブなボタン操作
- ワンクリックで売買方向を切り替え（BUY / SELL）。
- パネルからリスク割合を直接増減。
- 目標リスクリワード比（R:R）の調整。
- ATR 乗数の調整による SL 幅の変更。
- チャート上のビジュアルゾーンの表示／非表示を切り替え。
- リセットボタンで初期設定に戻すことが可能。
- チャート上の情報ラベル
- エントリー、Stop Loss、Take Profit 付近に情報ラベルを表示。
- 価格、pips 数、想定利益・損失金額を表示。
- 計画中のトレードに対する実際のリスクリワード比をリアルタイムで表示。
主な入力パラメーター
1. Risk Management（リスク管理）
- InpRiskPercent – 1 トレードあたりの口座残高に対するリスク割合（％）。
- MaxRiskAmount – 口座通貨建ての最大リスク金額。
- UseFixedLotSize – 固定ロット数モードを使用するかどうか（true/false）。
- FixedLotSize – 固定ロット数モード有効時のロットサイズ。
2. トレード方向
- InpIsBuyDirection – 初期計算方向（買いまたは売り）。
3. 計算モード
- CalculationTimeframe – ATR 計算に使用するタイムフレーム。
- ManualEntryPrice – 手動エントリープライス（0 の場合は現在価格を使用）。
- ATR_Period – ATR インジケーターの期間。
- InpATR_Multiplier – Stop Loss 幅を決定する ATR 乗数。
4. Risk / Reward
- CalculateRR – リスクリワード比に基づく自動 TP 計算を有効にするかどうか。
- InpTargetRR – 目標リスクリワード比。
5. ビジュアル設定とパネル
- InpShowZones – Stop Loss / Take Profit ゾーンの表示・非表示。
- ShowPriceLabels – チャート上の価格ラベルの表示・非表示。
- EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – 各ライン・ゾーンの色。
- ShowPanel – メイン計算パネルの表示・非表示。
- PanelX / PanelY – チャート上でのパネル位置。
6. 追加表示オプション
- ShowAccountInfo – 口座残高と有効証拠金（エクイティ）を表示。
- ShowMarginInfo – 必要証拠金とマージンレベルを表示。
- ShowRiskReward – Risk/Reward に関する情報を表示。
- ShowBreakEven – ブレークイーブン価格を表示。
推奨される使用手順
- 使用する銘柄とタイムフレームを選択します。
- 各トレードのリスク（％または固定金額）を設定します。
- トレード方向（買いまたは売り）を選択します。
- ATR ベースの Stop Loss 提案を利用するか、自分で Stop Loss レベルを設定します。
- 必要に応じて、目標リスクリワード比を変更するか、Take Profit ゾーンをドラッグして調整します。
- 注文送信前に、推奨ロット数、リスク金額、想定利益、証拠金状況を確認します。
- MetaTrader 5 の注文画面で、インジケーターが計算したロット数を使用してポジションを開きます。
対応環境
- プラットフォーム: MetaTrader 5。
- 種類: リスク管理／ポジションサイズ計算インジケーター（自動売買は行いません）。
- 銘柄: Forex、株価指数、コモディティ、CFD など（ブローカーの提供銘柄に依存）。
- タイムフレーム: MT5 がサポートするすべての時間足。
重要な注意事項
本インジケーターはトレード判断をサポートするためのツールであり、利益や特定の結果を保証するものではありません。 Forex、指数、CFD 取引には高いリスクが伴い、投資資金を失う可能性があります。 実際の資金で使用する前に、必ずデモ口座で十分にテストし、損失を許容できる範囲の資金のみで取引を行ってください。