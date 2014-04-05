Position Size Calculator PRO V2.0（MetaTrader 5 対応）

Position Size Calculator PRO V2.0 は、MetaTrader 5 向けのリスク管理・資金管理インジケーターです。 各トレードで許容するリスク、ストップロスまでの距離、シンボルのパラメーター（tick value、tick size、必要証拠金など） に基づいて、自動的に最適なポジションサイズ（ロット数）を計算します。

インジケーターはチャート上に専用のコントロールパネルを表示し、Stop Loss と Take Profit の ビジュアルゾーンを描画します。これらのゾーンはマウスでドラッグして調整でき、ロット数・リスク金額・ 想定利益・リスクリワード比がリアルタイムに更新されます。トレード前にリスクを明確に把握し、 一貫したマネーマネジメントを行うためのツールです。

Position Size Calculator PRO V2.0 の主な目的

各トレードのリスクに合わせて、最適なポジションサイズ（lot size）を自動計算すること。

Forex、指数、CFD など、すべての銘柄でリスク管理ルールを統一すること。

Stop Loss、Take Profit、pips 数、リスク金額、利益見込みをわかりやすく表示すること。

注文発注前に、リスクリワード比（Risk/Reward）と必要証拠金を確認できるようにすること。

主な機能

プロフェッショナルなポジションサイズ計算 口座残高に対するリスク割合を設定（ InpRiskPercent ）。 固定金額でリスクを設定（ MaxRiskAmount ）。 固定ロット数モードに対応（ UseFixedLotSize と FixedLotSize ）。 シンボルの tick value、tick size、最小ロット、最大ロット、ロットステップを考慮して計算。

チャート上の Stop Loss / Take Profit ゾーン Stop Loss ゾーン（赤）と Take Profit ゾーン（緑）を自動作成。 ゾーンをマウスでドラッグし、SL と TP のレベルを直感的に調整可能。 ゾーンを動かすと、ロット数・リスク・想定利益がリアルタイムに再計算されます。 専用のエントリープライスラインを表示し、色もカスタマイズ可能。

ATR ベースまたは手動の Stop Loss Average True Range（ATR）インジケーターに基づく Stop Loss 設定（ ATR_Period ）。 ATR 乗数を変更してボラティリティに応じた SL 幅を調整（ InpATR_Multiplier ）。 手動エントリープライス（ ManualEntryPrice ）を使用することも可能、指定しない場合は現在の Bid/Ask を使用。

リスクリワード比（Risk/Reward）の管理 リスクリワード計算のオン／オフを切り替え（ CalculateRR ）。 目標リスクリワード比を設定（ InpTargetRR 、例：1:2、1:3 など）。 Stop Loss までの距離と目標 R:R から、Take Profit レベルを自動計算。

チャート上のコントロールパネル 計算されたロット数を専用ボックス内に大きく表示。 リスク金額（口座通貨建て）と、残高に対するリスク割合を表示。 エントリー、Stop Loss、Take Profit の価格・pips・金額を表示。 必要証拠金と証拠金維持率（マージンレベル）を表示。 スプレッドを考慮したブレークイーブン価格（break-even）を計算・表示。 現在の想定トレード方向（買い・売り）を明確に表示。

インタラクティブなボタン操作 ワンクリックで売買方向を切り替え（BUY / SELL）。 パネルからリスク割合を直接増減。 目標リスクリワード比（R:R）の調整。 ATR 乗数の調整による SL 幅の変更。 チャート上のビジュアルゾーンの表示／非表示を切り替え。 リセットボタンで初期設定に戻すことが可能。

チャート上の情報ラベル エントリー、Stop Loss、Take Profit 付近に情報ラベルを表示。 価格、pips 数、想定利益・損失金額を表示。 計画中のトレードに対する実際のリスクリワード比をリアルタイムで表示。



主な入力パラメーター

1. Risk Management（リスク管理）

InpRiskPercent – 1 トレードあたりの口座残高に対するリスク割合（％）。

– 1 トレードあたりの口座残高に対するリスク割合（％）。 MaxRiskAmount – 口座通貨建ての最大リスク金額。

– 口座通貨建ての最大リスク金額。 UseFixedLotSize – 固定ロット数モードを使用するかどうか（true/false）。

– 固定ロット数モードを使用するかどうか（true/false）。 FixedLotSize – 固定ロット数モード有効時のロットサイズ。

2. トレード方向

InpIsBuyDirection – 初期計算方向（買いまたは売り）。

3. 計算モード

CalculationTimeframe – ATR 計算に使用するタイムフレーム。

– ATR 計算に使用するタイムフレーム。 ManualEntryPrice – 手動エントリープライス（0 の場合は現在価格を使用）。

– 手動エントリープライス（0 の場合は現在価格を使用）。 ATR_Period – ATR インジケーターの期間。

– ATR インジケーターの期間。 InpATR_Multiplier – Stop Loss 幅を決定する ATR 乗数。

4. Risk / Reward

CalculateRR – リスクリワード比に基づく自動 TP 計算を有効にするかどうか。

– リスクリワード比に基づく自動 TP 計算を有効にするかどうか。 InpTargetRR – 目標リスクリワード比。

5. ビジュアル設定とパネル

InpShowZones – Stop Loss / Take Profit ゾーンの表示・非表示。

– Stop Loss / Take Profit ゾーンの表示・非表示。 ShowPriceLabels – チャート上の価格ラベルの表示・非表示。

– チャート上の価格ラベルの表示・非表示。 EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – 各ライン・ゾーンの色。

– 各ライン・ゾーンの色。 ShowPanel – メイン計算パネルの表示・非表示。

– メイン計算パネルの表示・非表示。 PanelX / PanelY – チャート上でのパネル位置。

6. 追加表示オプション

ShowAccountInfo – 口座残高と有効証拠金（エクイティ）を表示。

– 口座残高と有効証拠金（エクイティ）を表示。 ShowMarginInfo – 必要証拠金とマージンレベルを表示。

– 必要証拠金とマージンレベルを表示。 ShowRiskReward – Risk/Reward に関する情報を表示。

– Risk/Reward に関する情報を表示。 ShowBreakEven – ブレークイーブン価格を表示。

推奨される使用手順

使用する銘柄とタイムフレームを選択します。 各トレードのリスク（％または固定金額）を設定します。 トレード方向（買いまたは売り）を選択します。 ATR ベースの Stop Loss 提案を利用するか、自分で Stop Loss レベルを設定します。 必要に応じて、目標リスクリワード比を変更するか、Take Profit ゾーンをドラッグして調整します。 注文送信前に、推奨ロット数、リスク金額、想定利益、証拠金状況を確認します。 MetaTrader 5 の注文画面で、インジケーターが計算したロット数を使用してポジションを開きます。

対応環境

プラットフォーム: MetaTrader 5。

種類: リスク管理／ポジションサイズ計算インジケーター（自動売買は行いません）。

銘柄: Forex、株価指数、コモディティ、CFD など（ブローカーの提供銘柄に依存）。

タイムフレーム: MT5 がサポートするすべての時間足。

重要な注意事項

本インジケーターはトレード判断をサポートするためのツールであり、利益や特定の結果を保証するものではありません。 Forex、指数、CFD 取引には高いリスクが伴い、投資資金を失う可能性があります。 実際の資金で使用する前に、必ずデモ口座で十分にテストし、損失を許容できる範囲の資金のみで取引を行ってください。