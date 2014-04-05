Position Size Calculator PRO MT5

Position Size Calculator PRO V2.0（MetaTrader 5 対応）

Position Size Calculator PRO V2.0 は、MetaTrader 5 向けのリスク管理・資金管理インジケーターです。 各トレードで許容するリスク、ストップロスまでの距離、シンボルのパラメーター（tick value、tick size、必要証拠金など） に基づいて、自動的に最適なポジションサイズ（ロット数）を計算します。

インジケーターはチャート上に専用のコントロールパネルを表示し、Stop Loss と Take Profit の ビジュアルゾーンを描画します。これらのゾーンはマウスでドラッグして調整でき、ロット数・リスク金額・ 想定利益・リスクリワード比がリアルタイムに更新されます。トレード前にリスクを明確に把握し、 一貫したマネーマネジメントを行うためのツールです。

Position Size Calculator PRO V2.0 の主な目的

  • 各トレードのリスクに合わせて、最適なポジションサイズ（lot size）を自動計算すること。
  • Forex、指数、CFD など、すべての銘柄でリスク管理ルールを統一すること。
  • Stop Loss、Take Profit、pips 数、リスク金額、利益見込みをわかりやすく表示すること。
  • 注文発注前に、リスクリワード比（Risk/Reward）と必要証拠金を確認できるようにすること。

主な機能

  • プロフェッショナルなポジションサイズ計算
    • 口座残高に対するリスク割合を設定（ InpRiskPercent ）。
    • 固定金額でリスクを設定（ MaxRiskAmount ）。
    • 固定ロット数モードに対応（ UseFixedLotSize と FixedLotSize ）。
    • シンボルの tick value、tick size、最小ロット、最大ロット、ロットステップを考慮して計算。
  • チャート上の Stop Loss / Take Profit ゾーン
    • Stop Loss ゾーン（赤）と Take Profit ゾーン（緑）を自動作成。
    • ゾーンをマウスでドラッグし、SL と TP のレベルを直感的に調整可能。
    • ゾーンを動かすと、ロット数・リスク・想定利益がリアルタイムに再計算されます。
    • 専用のエントリープライスラインを表示し、色もカスタマイズ可能。
  • ATR ベースまたは手動の Stop Loss
    • Average True Range（ATR）インジケーターに基づく Stop Loss 設定（ ATR_Period ）。
    • ATR 乗数を変更してボラティリティに応じた SL 幅を調整（ InpATR_Multiplier ）。
    • 手動エントリープライス（ ManualEntryPrice ）を使用することも可能、指定しない場合は現在の Bid/Ask を使用。
  • リスクリワード比（Risk/Reward）の管理
    • リスクリワード計算のオン／オフを切り替え（ CalculateRR ）。
    • 目標リスクリワード比を設定（ InpTargetRR 、例：1:2、1:3 など）。
    • Stop Loss までの距離と目標 R:R から、Take Profit レベルを自動計算。
  • チャート上のコントロールパネル
    • 計算されたロット数を専用ボックス内に大きく表示。
    • リスク金額（口座通貨建て）と、残高に対するリスク割合を表示。
    • エントリー、Stop Loss、Take Profit の価格・pips・金額を表示。
    • 必要証拠金と証拠金維持率（マージンレベル）を表示。
    • スプレッドを考慮したブレークイーブン価格（break-even）を計算・表示。
    • 現在の想定トレード方向（買い・売り）を明確に表示。
  • インタラクティブなボタン操作
    • ワンクリックで売買方向を切り替え（BUY / SELL）。
    • パネルからリスク割合を直接増減。
    • 目標リスクリワード比（R:R）の調整。
    • ATR 乗数の調整による SL 幅の変更。
    • チャート上のビジュアルゾーンの表示／非表示を切り替え。
    • リセットボタンで初期設定に戻すことが可能。
  • チャート上の情報ラベル
    • エントリー、Stop Loss、Take Profit 付近に情報ラベルを表示。
    • 価格、pips 数、想定利益・損失金額を表示。
    • 計画中のトレードに対する実際のリスクリワード比をリアルタイムで表示。

主な入力パラメーター

1. Risk Management（リスク管理）

  • InpRiskPercent – 1 トレードあたりの口座残高に対するリスク割合（％）。
  • MaxRiskAmount – 口座通貨建ての最大リスク金額。
  • UseFixedLotSize – 固定ロット数モードを使用するかどうか（true/false）。
  • FixedLotSize – 固定ロット数モード有効時のロットサイズ。

2. トレード方向

  • InpIsBuyDirection – 初期計算方向（買いまたは売り）。

3. 計算モード

  • CalculationTimeframe – ATR 計算に使用するタイムフレーム。
  • ManualEntryPrice – 手動エントリープライス（0 の場合は現在価格を使用）。
  • ATR_Period – ATR インジケーターの期間。
  • InpATR_Multiplier – Stop Loss 幅を決定する ATR 乗数。

4. Risk / Reward

  • CalculateRR – リスクリワード比に基づく自動 TP 計算を有効にするかどうか。
  • InpTargetRR – 目標リスクリワード比。

5. ビジュアル設定とパネル

  • InpShowZones – Stop Loss / Take Profit ゾーンの表示・非表示。
  • ShowPriceLabels – チャート上の価格ラベルの表示・非表示。
  • EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – 各ライン・ゾーンの色。
  • ShowPanel – メイン計算パネルの表示・非表示。
  • PanelX / PanelY – チャート上でのパネル位置。

6. 追加表示オプション

  • ShowAccountInfo – 口座残高と有効証拠金（エクイティ）を表示。
  • ShowMarginInfo – 必要証拠金とマージンレベルを表示。
  • ShowRiskReward – Risk/Reward に関する情報を表示。
  • ShowBreakEven – ブレークイーブン価格を表示。

推奨される使用手順

  1. 使用する銘柄とタイムフレームを選択します。
  2. 各トレードのリスク（％または固定金額）を設定します。
  3. トレード方向（買いまたは売り）を選択します。
  4. ATR ベースの Stop Loss 提案を利用するか、自分で Stop Loss レベルを設定します。
  5. 必要に応じて、目標リスクリワード比を変更するか、Take Profit ゾーンをドラッグして調整します。
  6. 注文送信前に、推奨ロット数、リスク金額、想定利益、証拠金状況を確認します。
  7. MetaTrader 5 の注文画面で、インジケーターが計算したロット数を使用してポジションを開きます。

対応環境

  • プラットフォーム: MetaTrader 5。
  • 種類: リスク管理／ポジションサイズ計算インジケーター（自動売買は行いません）。
  • 銘柄: Forex、株価指数、コモディティ、CFD など（ブローカーの提供銘柄に依存）。
  • タイムフレーム: MT5 がサポートするすべての時間足。

重要な注意事項

本インジケーターはトレード判断をサポートするためのツールであり、利益や特定の結果を保証するものではありません。 Forex、指数、CFD 取引には高いリスクが伴い、投資資金を失う可能性があります。 実際の資金で使用する前に、必ずデモ口座で十分にテストし、損失を許容できる範囲の資金のみで取引を行ってください。

