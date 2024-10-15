このインジケーターはテスターではなく、ライブチャート用です。

PRO Trend Divergence インジケーターは、トレンド継続のダイバージェンスを検出するための高度なテクニカル分析ツールです。これは、現在のトレンドが今後も続く可能性を示すシグナルです。一般的なインジケーターがトレンドの反転に焦点を当てるのに対し、このツールは、一時的な押し目や調整中であってもトレンドが依然として強いままである市場状況を特定するのに役立ちます。

トレンド継続のダイバージェンスは、価格がトレンドに沿って動く（上昇トレンドでは安値が高く、下降トレンドでは高値が低くなる）一方で、選択されたインジケーターが逆方向に動くことで確認されます。これにより、トレンドが今後も続くことが示されます。PRO Trend Divergence インジケーターは、トレーダーが自信を持ってトレンドを追い、早すぎる退出を避けるのに役立ちます。

特徴とメリット

複数のインジケーターに対応

MACD、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VW-MACD、CMF、MFI に対応。

チャート上の視覚的なシグナル

カスタマイズ可能な色とスタイルでダイバージェンスラインを表示。

ピボットポイントの統合

主要な高値と安値を使用してノイズを減らし、シグナルを最適化。

柔軟で効率的な設定

シグナルの確認やフィルタリング、タイムフレームの選択を調整可能。



