**MT5トレードコピーラー - 注文コピー**





**MT5トレードコピーラー**





* 複数のマスター端末とスレーブ端末をサポート

* DLLを使用しないローカル動作

* オプションの低速監視モード

* 強力で信頼性の高いトレードコピーラーを必要とするすべてのトレ ーダーに最適





**MT5 to MT5 トレードコピーラー**





（MetaTrader 5 から MetaTrader 5 コピー）| MetaTrader 5 用高速ローカルトレードコピー EA





**概要**





MT5 to MT5 コピーラー（MetaTrader 5 から MetaTrader 5 コピー）は、すべてのトレーダー、特にプロトレーダー、 アカウントマネージャー、シグナルプロバイダー、 プロプライエタリトレーディングファームユーザーなどを対象とし た、次世代の超高速ローカルトレードコピーラーです。





以下の機能を提供します：





* オフラインタイマーおよび無効化コントロールを備えた完全なスレ ーブ（受信）正常性監視

* 超高速取引複製（10ミリ秒未満）

* 100%安全なアーキテクチャ（ DLLおよび外部依存関係なし）

* リアルタイムダッシュボード監視

* 高度なスレーブ（受信）正常性監視システム

* 端末クラッシュ、再起動、切断などの自動警告





このコピーラーは、真の **マスター → スレーブ** マルチアカウント環境を提供し、 マスターに接続されたすべてのアカウントを完全に制御し、 リアルタイムで監視できます。





**ダッシュボード概要**





統合ダッシュボードは、 すべてのトレードコピーラーの中で最も高度なビジュアルインター フェースの1つです。製品スクリーンショットのように、 システム正常性、パフォーマンス、スレーブ（受信）ステータス、 設定、同期操作をリアルタイムに表示します。





**アカウント情報**





* 動作モード → マスターID / スレーブID

* アカウント番号

* 残高 & 純資産

* 端末を正しく制御していることを即座に確認。





**スレーブモニター**

（リアルタイム正常性追跡）

現在のステータスと共に、すべてのアクティブなスレーブ（受信） アカウントを表示：

* アクティブなスレーブ数 → 例：2/34

* ステータス：

* オンライン

* 短期オフライン（<1分）

* 長期オフライン（>1分）

* スレーブ（受信）がオフラインになった場合：

* 警告行が表示

* カウントアップタイマーがオフライン時間を表示

* 手動で閉じたスレーブ端末用の無効ボタン

* 以下の場合、ポップアップアラートでマスターに通知：

* スレーブがオフラインになる

* スレーブが再接続する

* スレーブが正常動作に戻る

* スレーブ端末を開くことなく、 常に接続されたすべてのスレーブの正常性を把握可能。





**同期ステータス**





* 最終操作

* 処理ステータス → 通常 / 待機 / 保留

* 平均レイテンシ（ミリ秒単位の遅延）

* 最終同期時間

* 取引コピー活動の完全な透明性を提供。





**パフォーマンス**





* レイテンシ（ミリ秒）→ 例：0.0 ms

* 接続品質 → 優 / 良 / 劣

* 最終取引コピーまたは実行

* 動作モード確認

* システムの実行速度と安定性を即座に確認。





**設定**





* ロット乗数

* リスクモード

* 許容スリッページ

* 損益幅コピー：はい / カスタム / いいえ

* リバースモード：オン / オフ

* 入力パラメータを再び開かなくても、 取引がどのようにコピーされるかを正確に把握。





**スレーブ監視**

（オフライン検出システム）

* 各スレーブ（受信）はマスターにステータスを送信

* 信号が停止すると → オフラインとして検出

* ダッシュボードは直ちにスレーブを強調表示

* カウンターがオフライン時間を表示

* 無効ボタンが自動的に表示

* ポップアップアラートが即時通知

* 端末フリーズ、MT5クラッシュ、VPS中断、 インターネット切断、端末終了、CPU過負荷、 接続喪失などからシステムを保護。

* メリット： スレーブがオフラインになった時点と時間を即座に通知。





**パラメータ**





**主要設定**

* CopyMode：デフォルト MODE_MASTER → マスター/スレーブ選択

* MasterID：デフォルト 1 → マスターの一意なID

* CopyFromMasterID：デフォルト 1 → コピー元のマスターID

* SlaveNumber：デフォルト 1、範囲 1–34 → 複数スレーブの識別





**取引設定**

* SendPending：デフォルト true → 保留中注文をコピー

* CopyWithReversal：デフォルト false → 取引方向を反転

* CopyStopLoss：デフォルト true → ストップロスをコピー

* CustomStopLoss：デフォルト 0 → >0の場合SLを上書き

* CopyTakeProfit：デフォルト true → テイクプロフィットをコピー

* CustomTakeProfit：デフォルト 0 → >0の場合TPを上書き

* SlippagePips：デフォルト 10 → 最大許容スリッページ

* MaxSpread：デフォルト 0.0 → 最大許容スプレッド





**取引フィルタリング**

* CopyLongOnly：デフォルト false → 買い取引のみコピー

* CopyShortOnly：デフォルト false → 売り取引のみコピー





**シンボルマッピング**

* EnableSymbolMapping：デフォルト true → 自動シンボルマッピング

* SymbolMappings：`"EURUSD: EURUSDm,GBPUSD:GBPUSDm,XAUUSD: Gold,US30:US30mini"`

* Prefix / Suffix / RemoveSuffixes：デフォルト ""





**高度な設定**

* MaxTrades：デフォルト 600 → 処理する最大取引数

* ShowEvents：デフォルト true → イベントアラートを表示

* SlaveMagicNumber：デフォルト 1 → スレーブ取引のマジックナンバー





**ロット管理**

* UseBalanceRatio：デフォルト true → 残高比率計算

* BalanceBasedLot：デフォルト true → 残高ベースのロットサイジング

* LotMultiplier：デフォルト 1

* FixedLotSize：デフォルト 0.0 → >0の場合他のロット計算を上書き

* MaxLotSize：デフォルト 0.0 → 最大許容ロットサイズ





**曜日フィルタリング**

* AllowMonday から AllowSunday：デフォルト true → 取引を許可する曜日





**通知**

* EnableNotifications：デフォルト true

* EmailAddress：デフォルト "" → メールアラート





**ダッシュボード設定**

* パネル表示/非表示：上部、左部、中央、右部、下部 → デフォルト true

* ShowAllPanels：デフォルト true → 個別設定を上書き

* ShowTopRightPanel：デフォルト true → クイックアクション





**複数マスター設定に関する注意**

Note_MM:

"ヒント：マスター/スレーブモードを切り替えた後は、 適切な同期を確保するためにMetaTrader 5を再起動してください。"





**重要な使用上の注意**

* マスター/スレーブモードを変更した後は、 MetaTrader 5を再起動すること

* MasterIDとSlaveNumberが一意であることを確 認すること

* 自動売買を有効にする必要がある

* MetaTraderの共通フォルダ内の共有ファイルへのアクセ スが必要

* すべてのシンボルが利用可能で取引可能であることを確認すること





**主な機能**

* オフラインタイマーおよび無効化コントロールを備えた完全なスレ ーブ正常性監視

* 超高速実行（<10ミリ秒）

* スマート同期ロジック

* 自動プレフィックス/サフィックス検出

* 自動シンボルマッピング

* リバースモード

* 曜日/時間フィルター

* 保留中注文コピー

* 高度なロット制御（残高ベース、固定、乗数、比率）

* ポップアップ、メール、およびプッシュ通知

* パフォーマンスを備えた完全なプロフェッショナルダッシュボード

* 複数マスター/複数スレーブサポート





**セットアップガイド**





**マスター端末**

1. EAをアタッチ

2. CopyMode = MODE_MASTER を設定

3. MasterIDを設定

4. アルゴ取引を有効化





**スレーブ端末**

1. EAをアタッチ

2. CopyMode = MODE_SLAVE を設定

3. CopyFromMasterIDを設定

4. 一意なSlaveNumberを割り当て

5. アルゴ取引を有効化





**よくある質問**





**一般的な質問**

* **Q1：** MT5 → MT5のみ対応ですか？

* **A1：** はい。

* **Q2：** 複数マスター/複数スレーブはサポートされますか？

* **A2：** 完全にサポートされます。

* **Q3：** VPSでのレイテンシは？

* **A3：** 通常5〜10ミリ秒です。

* **Q4：** 保留中注文もコピーしますか？

* **A4：** はい、SendPending = trueに設定してください。

* **Q5：** プロップファームで安全に使用できますか？

* **A5：** はい、DLLや外部実行ファイルは使用しません。





**スレーブ監視**

* **Q1：** スレーブがオフラインになったらどうなりますか？

* **A1：** ダッシュボードに明確な警告と時間が表示されます。

* **Q2：** アラートは受け取れますか？

* **A2：** はい、即座にポップアップ表示されます。

* **Q3：** オフラインのスレーブを削除できますか？

* **A3：** はい、無効ボタンを使用してください。

* **Q4：** MT5のクラッシュやフリーズを検出しますか？

* **A4：** はい。

* **Q5：** スレーブ端末を手動で確認する必要はありますか？

* **A5：** いいえ、ダッシュボードがすべてを監視します。





**シンボルマッピング**

* **Q1：** なぜシンボルマッピングが必要ですか？

* **A1：** ブローカーによってシンボル形式や名称が異なる場合があるためで す。

* **Q2：** 複数のシンボルをマッピングできますか？

* **A2：** はい、無制限にマッピングが可能です。

* **Q3：** シンボルマッピングは速度を低下させますか？

* **A3：** いいえ、即座に動作します。





**追加のFAQ**

* **Q1：** 特定のマジックナンバーを持つ取引のみをフィルタリングしてコピ ーできますか？

* **A1：** はい、マジックナンバーフィルターを有効にして、 特定のマジックナンバーに一致する取引のみをコピーすることが可 能です。

* **Q3：** EAはスレーブアカウントの残高の割合に基づいてロットサイズを 計算できますか？

* **A3：** はい、BalanceBasedLotが有効な場合、 ロットサイズは残高比率に基づいて自動的に調整されます。

* **Q4：** スレーブ端末にシンボルが存在しない場合はどうなりますか？

* **A4：** 取引はコピーされず、 不足しているシンボルに関する警告がログに記録されます。 シンボルマッピングを使用してこれを修正できます。 マスターシンボルと対応するスレーブシンボルをマッピングリスト に単一のコロン（:）で入力してください。

* 例：

* マスターが EURUSD、スレーブが EURUSDm の場合、シンボルマップに「EURUSD:EURUSDm」 と入力。

* マスターが EURUSDm、スレーブが EURUSD の場合、シンボルマップに「EURUSDm:EURUSD」 と入力。

* **評価リクエスト：** Copier MT5 to MT5をお楽しみいただけましたら、★★★★★ の評価とフィードバックをお寄せください。 アップデートをより迅速に行うことができます。

* **チュートリアルビデオ：** このコピーラーの動作方法と、 さまざまなMetaTraderプラットフォームでの速度をより よく理解するために、チュートリアルビデオをご覧ください。





---





**Copier MT5 To MT5 エキスパートアドバイザー完全使用ガイド**





**究極のMT5 to MT5トレードコピーラー**





**自動取引コピー入門**

自動取引コピーの世界へようこそ！Copier MT5 To MT5 エキスパートアドバイザーは、**「マスター」** または **「送信元」** と呼ばれる1つのMetaTrader 5アカウントから、**「スレーブ」** または **「受信先」** と呼ばれる別のMetaTrader 5アカウントへ、 自動的に取引をコピーする強力なMT5トレードコピーラー兼アカ ウントミラーリングツールです。





この包括的なガイドは、インストールから高度な設定まで、 一から行うかのように、 すべてのステップを順を追って説明します。終了時には、 自信を持って独自の堅牢なコピートレードシステムをセットアップ し、実行できるようになります。





**革命的なスレーブ監視機能**

**マルチアカウント管理のための全視覚ダッシュボード**

これは、 私たちのローカルトレードコピーラーを他と一線を画す最も重要で ユニークな機能の1つです！





多くのコピートレードシステムは、スレーブ/ 受信先アカウントについてユーザーを暗闇に置き去りにしますが、 私たちの高度なスレーブモニターは、 コピートレードネットワーク全体を完全に可視化するリアルタイム アカウントステータスダッシュボードを提供します。





** このスレーブ監視機能がMT5コピートレードにとって特別な理由 **

従来のトレードコピーEAでは、各スレーブ/ 受信先アカウントが正常に動作しているかどうかを手動で確認する 必要があります。これは非常に時間がかかり、 特に複数のアカウントを管理する場合には非効率的です。





私たちのスレーブモニターは、 集中化されたコピーラーダッシュボードで **すべて** のスレーブ/ 受信先のリアルタイムステータス更新を提供することで、 このような推測作業をすべて排除します。





**リアルタイム監視が体験を変える**

一目見るだけで、どのスレーブ/ 受信先がオンラインで積極的に取引をコピーしており、 どのスレーブに問題があるかを正確に確認できます。 システムは各スレーブ/受信先を継続的に監視し、 以下の状況が発生すると直ちに通知します：





* マスター/送信元からの切断

* クラッシュまたは動作停止

* MetaTraderプラットフォームの終了

* 取引口座の終了

* その他の技術的問題の発生





**インテリジェントなアラートとネットワーク管理**

スレーブ/受信先がオフラインになると、 ダッシュボードには問題のあるスレーブ番号と詳細なメッセージが 明確に表示されます。





意図的にスレーブ/受信先を終了し、 そのアラートを表示したくない場合は、 モニター内の該当スレーブの横にある **「無効」** ボタンを押すだけです。これにより監視リストから削除され、 ダッシュボードはアクティブなアカウントに集中して整理された状 態を保ちます。





この高度な監視機能だけで、 何時間にも及ぶ手動チェックの時間が節約され、MT5 to MT5コピートレードネットワーク全体が常時監視されているとい う安心感を得ることができます。





**ステップ1：インストール**

**エキスパートアドバイザーをMetaTrader 5チャートに追加**

まず最初に、 このMT5コピーラーEAをプラットフォームにインストールする 必要があります。





1. **ファイルの場所を特定**

コンパイル済みの `CopierMT5ToMT5.ex5` ファイルを用意してください。

2. **端末にコピー**

* MetaTrader 5プラットフォームを開きます。

* `Ctrl+O` を押して **ナビゲーター** ウィンドウを開きます（通常は左側にあります）。

* **エキスパートアドバイザー** フォルダを見つけます。

* コンピューターの左上にある **ファイル** メニューを開き、`CopierMT5ToMT5.ex5` ファイルが保存されているフォルダに移動します。

* `.ex5` ファイルをそのフォルダからクリックして、MetaTrader 5ナビゲーターの **エキスパートアドバイザー** セクションに直接ドラッグ＆ドロップします。

3. **使用準備完了**

コンパイル済みの `.ex5` ファイルをお持ちですので、コンパイルは必要ありません。 EAはチャートにアタッチして、 高速で信頼性の高いMT5トレードコピーを行う準備が整っていま す。





**ステップ2：基本設定**

**EAをチャートにアタッチ**

EAが機能するためには、 チャート上で実行されている必要があります。 どのシンボルのチャートを使用しても構いませんが、 チャートは開かれている必要があります。





1. **チャートを開く**

任意の金融シンボルチャートを開きます。

2. **EAをアタッチ**

* **ナビゲーター** ウィンドウから **エキスパートアドバイザー** を見つけます。 CopierMT5ToMT5がリストされているはずです。

* **CopierMT5ToMT5** をナビゲーターから開いたチャートにクリック＆ドラッグします。

3. **設定を構成**

大きな入力パラメータウィンドウがポップアップ表示されます。 ここでEAの動作方法を指示します。 設定は次のステップで行います。

4. **アルゴ取引を有効化**

* **OK** を押す前に、EAが取引を行うことを許可する必要があります。

* MT5プラットフォームの上部ツールバーを見てください。** アルゴ取引** または信号機のアイコンがあるボタンを見つけます。これは有効（ 緑色）になっている必要があります。赤色の場合は、 クリックして緑色に変えてください。

* **重要な注意：** アルゴ取引がオフの場合、 EAは取引を開始または終了することができません。 EAのダッシュボードには大きな警告が表示され、 取引複製プロセスが停止します。





**ステップ3：システムの核心**

**マスター/送信元モード 対 スレーブ/受信先モード**

最も重要な決定はCopyModeの選択です。**マスター/ 送信元** または **スレーブ/受信先** のいずれかになります。





* **マスター/送信元：**

これは送信元アカウントです。 このアカウントで開始されたすべての取引はコピーされ、 リスニングしているすべてのスレーブ/受信先に送信されます。

* **スレーブ/受信先：**

これは受信アカウントです。特定のマスター/ 送信元アカウントからの取引をリッスンし、 それらを自身にコピーします。





一度にいずれか一方のみを選択できます。 同じチャート上でマスター/送信元とスレーブ/ 受信先の両方になることはできません。





**A部分：マスター/送信元アカウントの設定方法**

現在のアカウントを他人がコピーする取引の送信元にしたい場合は 、以下の手順に従ってください：





1. `CopyMode` を `MODE_MASTER` に設定します。

2. `MasterID` を構成します：

* **内容：** このマスター/送信元を識別する一意の番号です。マスターの「 名前」または「シグナルソースID」と考えてください。

* **使用方法：** 任意の番号を使用できます。すべてのスレーブ/ 受信先アカウントは、 あなたに接続するためにこの正確な番号を知る必要があります。

* **複数のマスターIDを使用できますか？** はい！異なるチャートでこのEAの複数のコピーを実行し、 それぞれに異なるMasterIDを設定することが可能です（ 例：戦略Aに1、戦略Bに2）。無限のマスターIDを使用でき、 無制限のアカウントにコピーできます。

3. `CopyFromMasterID` と `SlaveNumber` は無視してください。これらの入力はスレーブ/受信先専用です。

4. **OK** をクリックします。

EAが起動し、チャート上にダッシュボードが表示されます。 マスター/送信元の役割は、 取引情報を共有ファイルの場所に書き込み、スレーブ/ 受信先がそれを読み取って低遅延コピーを可能にすることです。





**B部分：スレーブ/受信先アカウントの設定方法**

現在のアカウントでマスター/ 送信元アカウントからの取引をコピーしたい場合は、 以下の手順に従ってください：





1. `CopyMode` を `MODE_SLAVE` に設定します。

2. `CopyFromMasterID` を構成します：

* **内容：** これはコピーしたいマスター/送信元の「名前」です。

* **使用方法：** マスター/ 送信元アカウントが使用しているのと全く同じMasterIDを 入力する必要があります。

3. `SlaveNumber` を構成します：

* **内容：** この特定のスレーブ/受信先用の一意の番号です。

* **使用方法：** 1から始めてください。別のスレーブ/ 受信先を追加する場合は2に設定するなど、 最大34まで可能です。

* **同じスレーブ番号を2回使用できますか？** いいえ。 重複するMasterIDとSlaveNumberの組み合わせ は注文ミラーリングを妨げ、エラーを引き起こします。





**ステップ4： MT5トレードコピーラーの主要な入力と機能の理解**





**取引管理と実行**

* `SendPending`：trueの場合、 保留中注文をコピー。

* `CopyWithReversal`：trueの場合、 取引方向を反転。

* `CopyStopLoss` / `CopyTakeProfit`：損益幅をコピー、 またはカスタム値を使用。





**シンボルマッピング – マルチブローカーコピーの重要ポイント**

* `EnableSymbolMapping` = true

* ペアを定義：`マスターシンボル:スレーブシンボル`

* 複数ペアはカンマで区切る

* 例：`XAUUSD:GOLD, US30:US30mini, GBPUSD:GBPUSDm`





**ロット管理 – リスクコントロール**

* `FixedLotSize`

* `LotMultiplier`

* `UseBalanceRatio` & `BalanceBasedLot`





**取引フィルタリング**

* `CopyLongOnly` / `CopyShortOnly`

* `MaxSpread`





**曜日フィルタリング**

* `AllowMonday` … `AllowSunday`





**通知とアラート**

* `EnableNotifications`

* `EmailAddress`

* `ShowEvents`





**ダッシュボード設定**

* `ShowTopPanel`, `ShowLeftPanel`, `ShowAllPanels`





**ステップ5： コピートレードネットワークの監視とトラブルシューティング**





* **ダッシュボード監視**

* **開始/停止ボタン**

* **端末ログ**

* **変更後の再起動**





**MT5 to MT5 トレードコピーラー設定チェックリスト概要**





**マスター/送信元**

* EAがアタッチ済み、アルゴ取引がオン

* `CopyMode` = `MODE_MASTER`

* `MasterID` 設定済み

* ダッシュボード表示可能

* スレーブモニターがアクティブ





**スレーブ/受信先**

* EAがアタッチ済み、アルゴ取引がオン

* `CopyMode` = `MODE_SLAVE`

* `CopyFromMasterID` がマスターと一致

* 一意の `SlaveNumber`

* シンボルマッピング設定済み

* ロットサイズ設定済み

* 曜日フィルタリング設定済み

* 通知設定済み

* `ShowEvents` = true





**結論**

Copier MT5 To MT5 エキスパートアドバイザーをインストール、設定、 実行するための知識をすべて習得しました。





革命的なスレーブ監視機能は、 コピートレードネットワークに対する前例のない制御と可視性を提 供します。これは、ほとんどの他のコピーラーにはない能力です。





このプロフェッショナルなコピーリングツールは、 個人トレーダーやプロップファーム環境にも適しており、 すべての取引複製ニーズに対応する堅牢なコピーラーエンジンを提 供します。





快適なコピートレーディングをお楽しみください！