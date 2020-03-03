お試しオファー： 早期購入者向けの800。15部販売されると、価格は1137に引き上げられます。現在、1部が販売されています。





Evara - 次世代アルゴリズミックトレーディング

高度なAI と適応型機械学習によって強化されたEvaraは、市場の状況に応じて継続的に進化し、歴史的なパターン認識とリアルタイム実行を組み合わせて、優れた取引精度を提供します。





DM を送って、 試用ライセンスの制限版 を取得してください。 購入後、 メッセージを送って 、 無料ロボット を受け取ってください。

バックテストガイド： 直接連絡をいただければ、 設定 ファイル と手順を提供します。





[ニュースと更新のためのチャンネル]





コアトレーディングの利点：

ATRベースのスキャルピング戦略 - 平均真範囲データを適用して、変動の激しい環境で迅速なスキャルプをタイミングし、エントリーとエグジットの精度を最適化します

精密RSIフィルター - 当社の独自のRSIアルゴリズムは、高確率のエントリーを維持しながら87％の誤信号をフィルタリングします

マーケットタイミング技術 - 内蔵された取引時間フィルターは、セッション間のピーク流動性期間に自動的に焦点を合わせます





Evaraは、以下の多層保護を含みます：

ボラティリティ分析に基づく利益確定

リアルタイムのドローダウンサ monitoring

高ボラティリティ時の自動リスク削減





インストールは数秒で完了 - 単に EURUSD (M15) チャートに添付してください

[EAの実行方法に関するガイド]





EURUSD,USDCAD,NZDUSDを含む複数の通貨ペアに最適化されています

最小要件：

$100 (スタンダードモード)

$1000 (リスキーモード)





リアルタイム通知、専門の設定、および更新のために、私たちのTelegramチャンネルに参加してください。

"精度で取引し、推測ではありません。Evaraのインテリジェントアルゴリズムに24時間5日働かせて、あなたのアカウントを成長させましょう."