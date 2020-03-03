Evara MT5

お試しオファー： 早期購入者向けの800。15部販売されると、価格は1137に引き上げられます。現在、1部が販売されています。


Evara - 次世代アルゴリズミックトレーディング

高度なAI と適応型機械学習によって強化されたEvaraは、市場の状況に応じて継続的に進化し、歴史的なパターン認識とリアルタイム実行を組み合わせて、優れた取引精度を提供します。


  1. DM を送って、 試用ライセンスの制限版 を取得してください。
  2. 購入後、メッセージを送って無料ロボット を受け取ってください。

  • バックテストガイド 直接連絡をいただければ、設定ファイルと手順を提供します。


[ニュースと更新のためのチャンネル]  


コアトレーディングの利点：

  • ATRベースのスキャルピング戦略 - 平均真範囲データを適用して、変動の激しい環境で迅速なスキャルプをタイミングし、エントリーとエグジットの精度を最適化します
  • 精密RSIフィルター - 当社の独自のRSIアルゴリズムは、高確率のエントリーを維持しながら87％の誤信号をフィルタリングします
  • マーケットタイミング技術 - 内蔵された取引時間フィルターは、セッション間のピーク流動性期間に自動的に焦点を合わせます


プロフェッショナルなリスク管理:

Evaraは、以下の多層保護を含みます：

  • ボラティリティ分析に基づく利益確定
  • リアルタイムのドローダウンサ monitoring
  • 高ボラティリティ時の自動リスク削減

シンプルなセットアップ 

インストールは数秒で完了 - 単に EURUSD (M15) チャートに添付してください

[EAの実行方法に関するガイド]


EURUSD,USDCAD,NZDUSDを含む複数の通貨ペアに最適化されています

最小要件：

  • $100 (スタンダードモード)
  • $1000 (リスキーモード)

リアルタイム通知、専門の設定、および更新のために、私たちのTelegramチャンネルに参加してください。

"精度で取引し、推測ではありません。Evaraのインテリジェントアルゴリズムに24時間5日働かせて、あなたのアカウントを成長させましょう."

Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
エキスパート
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
エキスパート
NEXUS – 市場とともに進化する定量アダプティブ・グリッドシステム NEXUS は、リアルタイムでルールの組み合わせを生成し、それらを アウト・オブ・サンプル（out-of-sample）検証 でフィルタし、有効な市場環境で統計的優位性が検出されたときだけエントリーする 100％自動 売買システムです。 クイックスペック システムタイプ： OOS（アウト・オブ・サンプル）検証付きアダプティブ・グリッド。ニュース・ボラティリティ・セッション/曜日・オプションの出来高バリューエリアなどの環境フィルタを搭載。 対応銘柄： 主要通貨ペアおよびクロス通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD）に加え、セットに応じて XAUUSD に対応。 リスクプロファイル： Conservative（保守）、Classic（標準）、Aggressive（攻撃）的の3種類を同梱。 時間足： 各セットをロードした際に 自動で設定 されます（チャートの時間足を手動で変更する必要はありません）。 セット検証： すべてのセッ
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
エキスパート
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) XAUUSD のための精密トレーディング Live Signal Avalut X1 は、MetaTrader 5 上で XAUUSD（ゴールド）の自動売買を行うプロフェッショナル向けエキスパートアドバイザーです。1 つの EA に 4 つの相補的な戦略を統合し、さまざまな相場局面に対応します。MT5 用に自己完結しており、外部 DLL やサードパーティーインストーラーは不要です。 主な機能 1 つの EA に 4 戦略: 連携する戦略でトレンド、レンジ、ボラティリティ局面に対応。 特化したリスク管理: すべての取引でハード・ストップロスとテイクプロフィットを設定；ダイナミック X トレーリングストップ。 高度なフィルター手法: 最適なエントリーのための高度な EZ フィルター。 自動タイムゾーン処理: 戦略は GMT+3 を前提に開発、ブローカーのオフセットを自動検出・調整。 豊富なパラメータ: 設定用の入力が充実；外部の set ファイルなしで既定値をそのまま利用可能。 EA パネ
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
エキスパート
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
エキスパート
ドルコスト平均法は非常に基本的で古い取引アルゴリズムですが、過去から現在に至るまで非常に便利です。 (注。DCA Pro Trend AI をレンタルおよび購入するすべてのユーザーは、取引前にユーザー ガイドを入手し、推奨セットアップを入手するにはメッセージを送信する必要があります) 私はトレーダーで、2009 年からトレードを始め、今ではトレードが私の人生です。 私は私のすべての知識、トレードの経験、ファンド管理の経験に基づいてこの EA をコーディングしました。 質問させてください。あなたにとってFXで最も重要なことは何ですか? あなたの答えは正確にはわかりませんが、「外国為替取引では証拠金が最も重要である」という私の答えは正確にわかっています。これには次のものが含まれます。 - アカウントのレバレッジ - 証拠金が必要です - 使用された証拠金 - マージンフリー - 証拠金レベル - ストップアウトレベル 数年間負け続けた後（今は違いますが）、「確率」に特化した数学がトレードに非常に役立つことに気づきました。 私たちはすべてを「確率」で計算することができ、それによって報
Quant Fleet MT5
Timo Roth
エキスパート
Quant Fleet MT5 2.0 のご紹介 Quant Fleet は USDJPY（ドル円）にて動作し、5つの独立した戦略によって広範な分散を実現しています。前バージョンの Quant Fleet MT5 1.0 との違いは、パフォーマンスを補強する6つのサブ戦略が追加されている点です。 発売記念プロモーション： 最初の20本が販売された後、価格は引き上げられます。 公開グループ：  Join ドキュメントおよびプリセット：  click here シグナル：  click here 主な特長 簡単なインストール：数ステップで完了。アルゴリズムをUSDJPYチャートにドラッグして、セットファイルを読み込むだけです。 安全なリスク管理：マーチンゲールやグリッドなどのリスクの高い資金管理手法は一切使用していません。取引ごとのリスクは、口座残高に対する固定のパーセンテージで設定されています。 安定した成長：長期的な安定性を追求しており、ポートフォリオに追加するアルゴリズムとして最適です。 prop firm にも対応：日次ドローダウンが低く、過去の最大ド
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
エキスパート
Gold Trend X  Live Signal  (trading 1.5% Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out   Nexus Portfolio   for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+ timefra
Nexus Scalper
Thang Chu
エキスパート
Nexus Scalper Live Signal:  Signal  ( 2.5% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out Nexus Portfolio for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
エキスパート
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
