ZOR AI — AI主導の金取引マスターの先駆者





ZOR AIは、自動取引における人工知能の最高峰であり、変動の激しいXAUUSD（金）市場のために特別に設計されています。数十年にわたる市場データを網羅した膨大な履歴データベースを活用し、高度な機械学習アルゴリズムと多層ニューラルネットワークを組み合わせることで、ZOR AIは市場の動きに反応するだけでなく、市場を予測します。この強力なEAは、パターン、ボラティリティの変化、そして世界経済の兆候をリアルタイムで学習し、従来の戦略を凌駕する高精度な取引を実現します。経験豊富なトレーダーでも、プロップファームの課題に挑むトレーダーでも、ZOR AIは安定した収益性への道を歩む、頼りになる味方です。





これは非常に重要です！エキスパートアドバイザーをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項と最適化されたSETファイルを含む手順をお送りします。





コアテクノロジー





* 大規模データ基盤 — 過去の金価格動向、経済指標、センチメントデータなど、膨大なデータベースを基盤とし、深層パターン認識と予測モデリングを可能にします。





* ニューラルネットワークコア — 価格モメンタム、出来高の急上昇、相関係数といった複雑な入力データを処理し、比類のない精度でミクロトレンドを予測する多層ニューラルネットワークアーキテクチャ。





* 機械学習適応 — 強化学習による継続的な自己最適化。システムはリアルタイムのパフォーマンスに基づいてパラメータを調整し、手動介入なしに変化する市場環境に適応します。





* リスクアウェアインテリジェンス — 取引の成立性をリアルタイムで評価する統合型動的フィルター。すべてのポジションが厳格なリスクプロトコルに準拠しながら、利益の可能性を最大化します。





* 高速執行エンジン — 超低レイテンシーに最適化され、ECNブローカーとの互換性も備えているため、瞬時の注文発注と最小限のスリッページを実現します。





ZOR AIの独自性

従来のEAが硬直的な指標や時代遅れのルールに頼るのとは異なり、ZOR AIは最先端のAIから生み出された生きた知性であり、金取引を支配するために存在します。

コアフォーカス：XAUUSDに特化しており、貴金属市場におけるトレンドの強気相場と反転相場の両方を解析します。アーキテクチャ：機械学習と融合した高度なニューラルネットワークアンサンブル。膨大なデータベースから情報を取得し、リアルタイムの意思決定と予測分析を行います。戦略エンジン：MLによって進化する適応型シングルストラテジーエンジン。ボラティリティ主導の環境において、高確率のエントリーに重点を置きます。市場範囲ゴールド向けに特別に調整されており、データに基づく先見性で、静かな蓄積段階から爆発的なブレイクアウトまですべてを処理します。リスク管理鉄壁の保護：ハードコードされたストップロス、口座残高に基づくインテリジェントなロットサイズ設定、グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦術なし。自己最適化取引結果を分析し、ニューラルウェイトを改良して勝率を高め、ブローカー固有の状況に適応する継続的なMLサイクル。執行速度H1チャートに最適化された超高速処理により、VPSまたは高速ECNセットアップでシームレスなパフォーマンスを確保。柔軟性リスクプロファイルのユーザーフレンドリーな入力。プロップファームには保守的、着実な成長にはバランス、高報酬の追求には積極的。統合対応スケーラブルなフレームワークは、将来のMLモジュールアップデートに対応し、AI主導の意思決定の透明性のあるログ記録を備えています。透明性検証可能なバックテストとフォワードテストの結果。

ZOR AIは、機械学習とニューラルネットワークを搭載し、感情的な取引の落とし穴を排除することで、永続的な成功を目指して開発されました。堅牢な設計により、高リスクな手法を回避し、ゴールドの自動ドミネーションにおける信頼できる選択肢となります。





情報：





* 取引可能な取引ペア：XAUUSD（ゴールド）





* 時間軸：1時間足





* 推奨入金額：400ドル以上





* 最低入金額：100ドル





* 最小レバレッジ：1:400





* どのブローカーでも利用可能ですが、最適なパフォーマンスを得るには、迅速な約定とECN低スプレッドを提供するブローカーを推奨します。





特徴：





* ニューラルネットワークと機械学習を基盤とした独自のAI駆動型戦略





* グリッド取引なし





* 平均化やマーチンゲール法なし





* すべての取引にハードストップロスとテイクプロフィットを設定





* 高品質なヒストリカルデータ統合により、安定した結果を実現





* ブローカーの条件に左右されにくいが、迅速な約定で高いパフォーマンスを発揮





* インストールと設定が簡単





* FTMOおよびPropファーム対応





* FIFOルールに準拠





購入前の重要事項：





* ストップロスはAIのリスク管理に不可欠です。これは機能であり、欠陥ではありません。





* パフォーマンスは、個別の日ではなく、取引サイクル全体（例：1か月以上）にわたって評価してください。





* 取引のないアイドル期間は意図的なものです。ニューラルネットワークは、検出された市場の異常値や信頼性の低い設定時に一時停止する場合があります。





* ZOR AIの速度最適化エンジンを最大限に活用するには、ブローカーが高速執行をサポートしていることを確認してください。





価格設定ポリシー：

AIの優位性と独占性を維持するため、販売数は限定されています。





リスク管理