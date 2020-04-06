Shift the Frameでトレーディングを向上させましょう

市場を掌握する準備はできていますか？Shift the Frame EAは、高度なツールを提供し、柔軟性、先進的な機能、安全性を組み合わせて市場を正確にナビゲートするのを助けます。安定した成長を目指すにせよ、高速な回復を目指すにせよ、このEAは両方のために設計されています。

主な特徴:

ニュースフィルター: 高影響イベントを避けて安全を保ちます。Shift the Frameは重要な市場ニュースの期間中に自動的に取引を一時停止し、予期しない変動から保護されるようにします。

高影響イベントを避けて安全を保ちます。Shift the Frameは重要な市場ニュースの期間中に自動的に取引を一時停止し、予期しない変動から保護されるようにします。 高度な時間管理: ご自身の戦略に最適な市場条件に合わせて取引時間を定義します。EAに取引する特定の時間と日を設定し、究極のコントロールを提供します。

ご自身の戦略に最適な市場条件に合わせて取引時間を定義します。EAに取引する特定の時間と日を設定し、究極のコントロールを提供します。 回復ゾーン: 追加の優位性を求める方のために、EAには強力な回復ゾーン機能が含まれています。少額の資金（最低$100）で取引を開始できますが、回復を有効にするには、最適なパフォーマンスのために最低$2000以上の資金を持つことをお勧めします。

戦略

Shift the Frame EAは適応モメンタムブーストの強力な組み合わせを基に構築されています。高度なAI駆動のモメンタム分析を使用し、EAは変化する市場条件に適応し、持続可能なモメンタムが検出されたときのみ取引に入ります。市場のスピードに自動的に調整し、モメンタムが味方しているときに最適なタイミングでエントリーを提供します。

あなたの柔軟なトレーディングパートナー

セットアップが簡素化されているShift the Frame EAは、あらゆる経験レベルのトレーダーにとって使いやすいものです。一つのチャートにのみ（XAUUSD）M30 を接続し、基本設定を構成して、マジックが起こるのを待つだけです。保守的なスタイルと攻撃的なスタイルの両方に適応する能力を活用し、市場認識ツールが最適な機会を確保します。

"トレーディングの成功は、より賢く働くことにあります。"

重要な詳細:

最低入金額: 回復モードなし: $100 回復モードあり: $2000以上

サポートされるシンボル: XAUUSD

XAUUSD 時間枠: M30

スマートリスク管理

リスクを管理・軽減するための組み込み機能を備えたShift the Frameは、すべての取引が戦略的計画に基づいて行われることを保証します。プロップファームのチャレンジをターゲットにする場合でも、長期的なアカウント成長を構築する場合でも、EAはすべての市場条件で機能する信頼性の高いストップロス、テイクプロフィットおよびリスク管理設定を提供します。





警告: リスク設定の正しい理解が重要です。小さい口座で回復モードを有効にする前に、ユーザーマニュアルを読んだり、私たちに相談したりしてください。

始める準備はできましたか？

EAをダウンロードし、使いやすいパラメータを設定して、Shift the Frameを活用しましょう。最小限の労力で最大のリターンを得るために戦略を最適化します。

特別オファー:

限定的な期間中に、割引価格でShift the Frameを手に入れましょう。市場の可能性を最大限に引き出す機会を逃さないでください！