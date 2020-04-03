H4des

🔥 Hades EA販売のための魅力的な説明🔥
⚡「HADES EA」 – FXの神々のロボット！⚡

真のFXの神のようにトレードできるように設計されたエキスパートアドバイザー、HADESで市場を制覇しましょう！インテリジェントな移動平均戦略と高度なリスク管理を組み合わせたHADESは、資金を守りながら利益を最大化するよう設計されています。

🌟 なぜHADES？
✅ 実証済みの戦略 – 正確なエントリーを可能にする1000分の1フィルターを備えた移動平均クロスオーバー
✅ 時間管理 – 最適な時間のみ、または24時間取引可能！
✅ インテリジェントなリスク管理 – 損切り、利益確定、自動ロット増分
✅ 利益リセット – 目標達成時にロットサイズをリセットし、利益を守ります
✅ 柔軟でパワフル – あらゆる取引スタイルに合わせて設定をカスタマイズ可能

🔥「今夜はHadesでディナーだ！」 – レオニダス王 🔥

お金を眠らせないで – HADES を活用してアカウントを変革しましょう！

📊 堅牢なバックテスト | 💻 簡単なセットアップ | 🚀 一貫した結果

👉 FXの闇の世界を体感せよ！👈
おすすめのプロダクト
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
エキスパート
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
エキスパート
HMA Scalper Pro EA     は、人気の通貨ペア（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、金（XAU/USD）、原油（Brent、WTI）、および暗号通貨（BTC、ETH、LTCなど）といった需要の高い金融商品でのアクティブトレードを目的とした多機能ロボットです。 本アルゴリズムの中核には、従来の移動平均（Moving Average）と比較してより明確なシグナルを提供する改良版のHull Moving Average (HMA) が採用されています。アドバイザーは短期的な価格変動に柔軟に対応し、グリッド方式のオーダー設置と高度なリスク管理ツールを活用します。組み込みのビジュアル・パネルにより、取引パラメータの設定および管理が簡素化されています。 HMA Scalper Pro EA   の主な機能と目的 スキャルピング手法 短期的な価格変動に焦点を当て、迅速にエントリーとエグジットの可能性を見極めます。 グリッド方式 価格が逆行した場合に、設定したステップごとに追加オーダーを開き、より有利な平均エントリーポイントを得ること
BoletaLira
Alberto Da Silva Lira
エキスパート
BoletaLira is a fundamental tool focused on beginning and advanced users so that they can enter operations with the main input signals such as: - Market Trend: High or Low, always taking into account the moving average pre-defined in the setup. - Correlation between 2 assets: In the case of Brazilian B3 we can use the BoletaLira for Mini-Index but using the Dollar signs so that we can have greater security, for those who do not generally know the Index x Dollar assets try to go in the opposit
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
エキスパート
SkyNet EA uses the Mean Return strategy plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, SkyNet EA is for you.  SkyNet EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The SkyNet EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick data, using the
Magnet Scalper Pro MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
エキスパート
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
Seven Candles for MT5
Luiz Tim
エキスパート
The Seven Candles is an Expert Advisor that implements a strategy originally described on the book Short Term Trading Strategies That Work by Larry Connors and Cesar Alvarez. Developed to trade stock indexes (SP500, Down Jones, NASDAQ, BOVESPA, Nikkei, etc.), this strategy seeks for trading opportunities based on where the close price is in relation with Simple Moving Average indicator. However, in order to be triggered, a pattern between candles also must occur. The original strategy seeks long
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
エキスパート
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
エキスパート
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
エキスパート
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
エキスパート
AuricSkeeter - Professional Breakout EA Fully automated Expert Advisor that identifies and trades breakout opportunities using custom indicator. No external indicators required - everything is built-in for maximum performance and reliability. KEY FEATURES Smart Breakout Detection - Automatically identifies significant highs and lows, placing pending orders at optimal levels Built-in News Filter - Protects your trades during high-impact economic events using the MQL5 Economic Calendar Advanced Ri
RoyalTrade Pro
Milton Giovanny Jaramillo Herrera
エキスパート
RoyalProfit EA Pro - Automated London/New York Breakout System Leverage the strategy used by institutional traders: Identify key levels during the London session and execute precise breakouts when New York opens. 100% automated. What Does This EA Do? RoyalProfit EA Pro implements a proven institutional strategy: during the London trading session, the EA automatically marks the maximum and minimum price range levels. When New Y
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
エキスパート
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
エキスパート
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
エキスパート
ロットサイズを変更できる機能と、EAを可能な限り低価格にする機能が追加されました。ご購入いただくと、サポートと今後のアップデートが受けられます。ぜひ進化のご支援をお願いします。 このEAはすぐに使用可能です。 AussiePrecision は、MetaTrader 5 向けに設計された時間に敏感なエキスパートアドバイザー（EA）で、AUD/USD 通貨ペア専用です。 あらかじめ設定された、制御可能なタイミングでトレードを実行するよう設計されており、時間に基づく高精度なエントリーを自動化したいトレーダーに最適です。 すべての時間に関する動作は、ユーザーが指定した UTC オフセットに従って実行され、正確かつ一貫性のあるスケジューリングを実現します。 このEAは常時監視を必要とせず、完全に自動で稼働します。 設定に関するご質問やカスタマイズのご希望がある場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。 このEAは無料で提供されているため、ダウンロードされた場合はフレンドリクエストを送っていただけると幸いです。必要に応じてサポートを提供いたします。
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
エキスパート
VR Black Box トレーディング ロボットは、人気があり実績のあるトレンドフォロー戦略に基づいています。数年間にわたって、定期的なアップデートと新しいアイデアの導入を通じて、ライブ取引口座で改善されてきました。このおかげで、VR Black Box は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を感動させる強力でユニークな取引ロボットになりました。ロボットをよく知り、その有効性を評価するには、ロボットをデモアカウントにインストールし、数日または数週間結果を観察するだけで十分です。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 4] 何が得られますか 開発者からのファイルの設定 無料のプログラムと手順のアップデート。 無料の技術サポート。 20 製品アクティベーション。 動作モードと戦略 ランダムポジションオープンモード（表と裏） 代替位置開放モード 買いまたは売りポジションを同時にオープンするモード 取引モードのみ購入 売りのみ取引モード 負けたトレーダーの取引を撤退するためのモード 推奨事項: シンボル 外国為替、仮想通貨、金
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
エキスパート
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - 高度なアルゴリズム取引システム EUR/USDは世界で最も取引される通貨ペア 、高い流動性と明確な方向性で知られています。しかし多くのトレーダーは、微妙なトレンド転換と偽のブレイクアウトで損失を出します。EUR/USD TRIPLE FUSION AIは、ユーロ/ドル特有の特性を極めるために開発された最新のエキスパートアドバイザーです。 単一戦略ロボットは市場が変わると失敗します 。当社のAIは高度な三重融合アプローチ を採用。市場を一方向から見るのではなく、3つの異なる取引手法 で同時に分析し、複数の戦略が一致した高確率シグナルのみでエントリー 。この多次元分析は市場ノイズを除去し、EUR/USDで最も統計的に有意なチャンスだけに集中します。 これは汎用ロボットではありません。ゼロから構築された専用ツール：EUR/USDを外科的精度で取引する唯一の使命。 即接続・即稼働！ 最低$10からスタート可能。 10本売れるごとに価格$50アップ。 主な機能： トリプルフュージョンAIコア
SmartWay
Gooi Meng Liang
エキスパート
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
エキスパート
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakevenは、2025年12月8日までプロモーション価格にて販売開始いたします。 このエキスパートアドバイザーはあらゆる資産に対応し、汎用性も備えています。 マルチアセットスキャルパーEAは、MetaTrader 5プラットフォーム向けに開発されたプロフェッショナルな自動取引システムで、複数の資産で同時にスキャルピング取引を行うように設計されています。バージョン8.2では、トリプルコンファームと統合リスク管理機能を備えたマルチタイムフレーム技術が採用されています。 テクニカルアーキテクチャ 1. インテリジェントシグナルシステム マルチタイムフレーム計算：トリプル分析（操作、高速および低速コンファーム） 投票システム：調整可能なウェイトを備えた3つの主要指標（EMA、MACD、RSI） リスクモード：感応度に影響を与える5段階（超アグレッシブ→超保守） 2. 高度なリスク管理 ハイブリッドロット計算：固定またはリスクベース（USD） Infinite Breakeven：pipsではなくドル単位のプ
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
エキスパート
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
エキスパート
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
BraquioSaldo
Guilherme Pereira De Lima
エキスパート
该机器人经过精心开发，可在外汇市场以及 XAU/USD 和 XAU/GBP 货币对中自主运行，最大化您的利润并保护您的资金。通过先进的 实时趋势分析 ，该机器人可以高精度地识别进场机会，并全自动执行交易。 智能且自适应的策略： 该机器人不仅仅局限于跟随趋势，它还具有 复杂的反转检测系统 ，能够在识别到反转信号时主动平仓。这确保了 保护已获利润 并 最小化潜在损失 。 稳健的风险管理： 除了最大化收益外，您的资金安全是我们的首要任务。该机器人结合了 基于历史数据的严格风险管理 。根据统计复发标准仔细计算和控制损失。这种策略大大增加了机器人 从任何损失中恢复并恢复盈利能力 的可能性。 总而言之，该机器人提供： 全自动操作： 释放您的时间，让机器人为您工作。 尖端的趋势分析： 高精度地识别获利机会。 智能反转检测： 最大化您的收益并保护您的利润。 数据驱动的风险管理： 最大程度地减少损失，并提高长期成功的可能性。 恢复盈利能力： 经证实的从损失中恢复的往绩，展现了弹性和稳健性。 对于寻求在外汇和黄金市场中进行自动化、盈利且安全的交易策略的投资者而言，该机器人是理想的解决方案。投资您的财务自由
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
エキスパート
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
エキスパート
Investopedia FIVEEAはこの記事に基づいています： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 取引条件 -X期間のEMAとMACDの下で取引されている通貨ペアがマイナスの領域にあることを確認します。 -価格がX期間のEMAを超えるのを待ってから、MACDがネガティブからポジティブにクロスする過程にあるか、5バー以内でポジティブな領域にクロスしたことを確認します。 -X期間EMAの上に長いXピップを移動します。 -エントリー時のポジションのXとリスク額を売ります。後半のストップを損益分岐点に移動します。 -トレーリングストップを使用 -リスク警告 -ADX PROを購入する前に、関連するリスクに注意してください。 -過去のパフォーマンスは将来の収益性を保証するものではありません（EAも損失を出す可能性があります）。 -示されているバックテスト（スクリーンショットなど）は、最適なパラメーターを見つけるために高度に最適化されていますが、結果をライブ取引に転送すること
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう! Remston
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
エキスパート
The Techno Deity — XAUUSD デジタル・ドミナンス ライブシグナルとモニタリング：こちらの公式リンクからリアルタイムのパフォーマンスを確認できます： https://www.mql5.com/en/signals/2349716 プロモーション：Cryon X-9000 アドバイザーをプレゼントとして受け取ることができます。条件の確認とアクセスについては、直接お問い合わせください The Techno Deityは、ゴールド市場の混沌の中に構造的な秩序を求めるトレーダーのために開発されたハイテク・トレーディング・エコシステムです。価格を追うだけでなく、機関投資家の関心ゾーンや市場の不均衡を特定するデジタル直感アルゴリズムを搭載しています。 主なメリット リクイディティ・インテリジェンス：隠れた流動性をスキャンし、急激なインパルスの可能性が高いポイントでエントリーします。 ニューラル・トレンドフィルター：ノイズや偽の調整を排除し、真のトレンドを判別します。 ゼロ・グリッド哲学：ナンピン、グリッド、マーチンゲールを一切使用しません。「ワン・エントリー、ワン・エグジット
作者のその他のプロダクト
LekimdiKator
Alexandro Matos
ユーティリティ
価格範囲計算機 私の価格を信じて、信じて、信仰！ Lekimdikator LiveでYouTubeのビデオを毎日フォローしてください！ Lekimdikatorは、市場に出入りするための最高の価格を計算します お気に入りのインジケーターと組み合わせて使用​​！ 証券取引所、外国為替、株式、ストックオプション、外国為替、投資ファンド、不動産ファンド、またはLekimdikatorでMetaTrader 5にアクセスできる市場で取引する方法を学ぶ それは初心者または経験豊富なトレーダーのためのツールであり、誰もが自分のアカウントを保護し、取引により多くの規律を得るためにそれを使用する必要があります Kakaku han'i keisanki watashi no kakaku o shinjite, shinjite, shinkō! Lekimdikator raibu de yūchūbu no bideo o mainichi forō shite kudasai! Lekimdikator wa, ichiba ni deiri suru tame no saikō no ka
The Cube Bars Brasil
Alexandro Matos
インディケータ
TheCubeBars - Colored Volume Indicator for MetaTrader 5 Full Description What is TheCubeBars? TheCubeBars is a revolutionary indicator that transforms volume visualization in MetaTrader 5, coloring candles according to the intensity of tick volume. Developed by Ethernal, it offers: Instant visualization of volume strength in each candle Testimonials "After I started using TheCubeBars, my breakout hit rate improved by 40%!" - Ricardo F., Professional Trader "Finally a volume indicato
The Cube Bars Forex
Alexandro Matos
インディケータ
TheCubeBars - Colored Volume Indicator for MetaTrader 5 Full Description What is TheCubeBars? TheCubeBars is a revolutionary indicator that transforms volume visualization in MetaTrader 5, coloring candles according to the intensity of the tick volume. Developed by Ethernal, it offers: Instant visualization of the volume strength in each candle Testimonials "After I started using TheCubeBars, my breakout success rate increased by 40%!" - Ricardo F., Professional Trader "Finally a vol
RaSunGod
Alexandro Matos
エキスパート
NO DLL NEEDED ! #property description "  RÁ – WHY RÁ ?" #property description "  YOU CAN START WITH LITTLE AND MAKE A LOT OF PROFIT" #property description "  ADX with thousandths filter for precise entries" #property description "  Trade only at the best times or 24 hours, you choose! " #property description "  Resets lot size when targets are reached" #property description "  Customizable settings for any trading style" #property description "  CREATED BY TOMAS LEKIM "
The Cube Theory Indicator
Alexandro Matos
インディケータ
TheCubeTheory - Seu Indicador de Análise de Mercado em Cubos Descrição Completa  O Que é o TheCubeTheory? O   TheCubeTheory   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que   mapeia os níveis de suporte e resistência   usando uma abordagem inovadora baseada em   cubos de tempo e Fibonacci . Desenvolvido pela   Ethernal , ele combina: Análise de Máximas e Mínimas   em períodos personalizáveis Níveis Automáticos   (8 níveis ajustáveis) Visualização em Tempo Real   com retângulos e linhas col
Paint Pattern Candle
Alexandro Matos
インディケータ
PaintPatternCandle - The Most Advanced Candlestick Pattern Indicator on the Market Detailed Description (300+ Lines) What is PaintPatternCandle? PaintPatternCandle is a revolutionary indicator for MetaTrader 5 that automatically identifies and colors 13 candlestick patterns in real time. Developed by ETHERNAL, it transforms your technical analysis into an intuitive visual process, highlighting buy and sell opportunities with vibrant colors. Unique Features 13 Recognized Patterns: E
IsisQueen
Alexandro Matos
インディケータ
ISIS Indicator - The Power of Moving Average Crossovers for Accurate Trading ISIS Indicator Overview ISIS is an advanced technical indicator for MetaTrader 5, designed to identify accurate buy (BUY) and sell (SELL) signals based on the crossover of two configurable moving averages. It is designed to be used in conjunction with the OSIRIS robot, but can also be applied manually by traders looking for trend-based strategies. With a smart combination of a fast moving average (Fast MA) and a sl
Osyrys
Alexandro Matos
エキスパート
Osirisで市場での一貫性を確保 インテリジェントな移動平均線と高度なリスク管理に基づく高精度な自動システム！ トレンドフォロー： EURUSDやGBPUSDなどの変動の激しい通貨ペアに最適 Osirisは、FX、指数、貴金属の取引向けに設計されたプロフェッショナルなエキスパートアドバイザー（EA）で、以下の機能を備えています。 サブウィンドウに2つのカスタマイズ可能な移動平均線を表示し、トレンドを正確に特定します。 Tomas LekimのCUBE THEORY価格のみで取引します。 反転ゾーン（12.5%～87.5%）をハイライトするダイナミックな水平線。 インテリジェントなリスク管理：損切り、利益確定、自動ロット調整。 変動の激しい市場に適応するためのオプションの反転モード。 ◼ ◼ ◼ 残高と利益を管理 リセット後の最低残高と 利益目標設定付き 日次、週次、月次ロット増分キー ◼ ◼ ◼ ロジック制御「損失が利益を上回った場合、反転または停止」 注文数を制御するMAXORDERSパラメータ！
The Cube Regressions
Alexandro Matos
インディケータ
Product Name: The Cube Regressions - The Oracle of Future Trends Predict the Market with Surgical Precision - Advanced Regression Technology The indicator that projects price movements 5 minutes ahead  Full Description: Unlock the power of predictive analysis with ANHURIX PRO, a revolutionary indicator based on: Military Linear Regression - Algorithm developed for special forces in the financial market Precision Scatter Analysis - Identify turning points based on historical data Re
AnubisTheGuardian
Alexandro Matos
エキスパート
#property description " ANUBIS – WHY ANUBIS ?" #property description " YOU CAN START WITH LITTLE AND MAKE A LOT OF PROFIT" #property description " CCI INDICATOR FOR TRIGGERS with thousands of filters for precise entries" #property description " Trade only at the best times or 24 hours, you choose!" #property description " Resets lot size when targets are reached" #property description " Customizable ATR BASED STOPS settings for any trading style" #property description " CREATED BY
Aeth3r
Alexandro Matos
エキスパート
AETHER – Dual Matrix Adaptive Trading System AETHER is a unique Expert Advisor that combines two independent matrices to map the market: Price Matrix: Precise division of the price into thousandths to find strategic reversal or continuation points. Time Matrix: Intelligent segmentation of the chart into time columns, adapting the strategy to the asset and timeframe in use. 100% automated trading Compatible with any asset and timeframe Integrated dashboard showing: Open positions E
EnkY
Alexandro Matos
エキスパート
NO DLL NEEDED ! //+------------------------------------------------------------------+ #property description "  ENKI – WHY ENKI ?" #property description "  YOU CAN START WITH LITTLE AND MAKE A LOT OF PROFIT" #property description "  SAR PARABOLIC  with thousandths filter for precise entries" #property description "  Trade only at the best times or 24 hours, you choose! " #property description "  Resets lot size when targets are reached" #property description "  Customizable setting
Centundecim
Alexandro Matos
エキスパート
NO DLL NEEDED ! Centundecim Automata Negotiationis Strategia mathematica a gradibus numericis universalibus inspirata Centundecim Automata Negotiationis est Consiliarius Peritus plene automatus qui pretia in millesimis identificat et negotiationes in punctis mathematice pertinentibus in charta aperit. Proprietates principales: Inscriptiones in incitamentis numericis (L1–L6) fundatae, sine indicibus externis. Gestio voluminis automatica: magnitudinem partis ad bilancium et marginem praest
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信