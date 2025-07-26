Ace Trend

5

私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。

指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる：https://www.mql5.com/ja/signals/2339244

AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標は、歴史ではなく、現在の市場相場に基づいて収益性を強調しています。 革命に参加-あなたの取引経験の可能性のロックを解除！

インジケーターは、形成されたバーに再描画されません。 バーが形成されている場合、インジケータの読み取り値は変更されません。 この指標は、M1からMNまでの任意の時間枠で動作します。 標準はH1の時間枠です。

あなたのフィードバックは非常に重要です！ ご質問、ご提案がありますか、または単にあなたの意見を共有したいですか？ コメントを書いたり、メッセージを送信します-私はいつも連絡を取り合っています！

インジケータパラメータ:

  • PreSets - る場合取扱説明書の"マニュアルモード"を選択したパラメータからの---=計算の設定=---"の計算に使用されるインジケータを表示します。 を選択した場合された設定の設定では、すべてのパラメータからこのセクションの設定を自動的に隠され(実際には、パラメータ設定"---=計算の設定=---"なに係る計算の件数が表示されます。
  • Algorithm version - のインタプリタのバージョンをアルゴリズムの計算のインジケータを表示します。 パラメータのための未来のスケーリングインジケータを表示します。 できる世界に変化を計算する。
  • Power momentum Up - 感度の初めの時点で設立から増加傾向にある。 の推奨範囲は0.2 5 0.1単位として行うものとします。
  • Power momentum Dn - 下降トレンドの始まりの感度。 の推奨範囲は0.2 5 0.1単位として行うものとします。
  • UPK1 - 速く、衝動的な上昇傾向のための係数。 推奨される範囲は、0.1単位で0.5 1.5です。
  • UPK2 - 標準的な上昇傾向のための係数。 推奨される範囲は、0.1単位で0.5 1.5です。
  • UPK3 - 不安定な上昇トレンドの係数。 推奨される範囲は、0.1単位で0.5 1.5です。
  • DNK1 - 高速かつ衝動的な下降トレンドのための係数。 推奨される範囲は、0.1単位で0.5 1.5です。
  • DNK2 - 標準的な下降トレンドの係数。 推奨される範囲は、0.1単位で0.5 1.5です。
  • DNK3 - 不安定な下降トレンドの係数。 推奨される範囲は、0.1単位で0.5 1.5です。
  • BarsCalculate - 指標を計算して構築するためのバーの数。
  • ShowPattern - トレンド内のエントリの追加パターンが含まれています。
  • PaintArrow - グラフ上に矢印を描画するためのオプション。
  • ModePaintProfit - 指標のトレンドから利益を引き出すオプションを選択します。
  • PaintLevels - トレンド内の利食いレベルを描画します。
  • PaintZZ - 指標の傾向に基づいてジグザグを描画します。
  • Alert - アラートを有効にします：アラート信号、ビープ音、電子メールメッセージ、モバイル端末へのメッセージ。
レビュー 3
Violette
428
Violette 2025.12.19 15:42 
 

Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !

rhema777
458
rhema777 2025.09.11 10:27 
 

Good indicator...is solid and stable and no false triggers..it detects long term trends very well..I use it on the daily time frame

おすすめのプロダクト
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
インディケータ
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Visual Momentum Flow Indicator: Decode the Market's True Intent Are you tired of indicators that only work in trending markets, leaving you confused during consolidations? Do you struggle to distinguish between a genuine momentum breakout and a false move within a ranging market? The Visual Momentum Flow Indicator is your solution. This meticulously engineered tool is designed not just to follow trends, but to interpret the very character of the market, giving you a distinct edge by clearly ide
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
インディケータ
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
インディケータ
VM Heiken Ashi Pro  ノイズを除去し明確な BUY/SELL シグナルを生成するための平滑化された Heiken-Ashi（HMA または EMA）。非リペイント（オプション ConfirmOnClosedBar）。チャート上に HA ローソクを表示（元のローソクは非表示可）、矢印の配置は ATR または固定オフセットによる。アラートを送信（popup、email、push）し、アンチスパム処理を行います。 主な目的 生のローソク足を平滑化された Heiken-Ashi に変換し、色の変化（ベアからブルへ / ブルからベアへ）を検出してエントリー用の矢印を描画します。ConfirmOnClosedBar オプションはシグナルのリペイントを避けるためにローソクのクローズを待つことを可能にします。UseATRForArrowOffset は矢印の表示をより自然にします。軽量で多くのチャート上で安定しています。 簡単な使用方法 インジケーターをアタッチし、Smoothing Method と Smoothing Period（デフォルト 50）を選択します。リペイント
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
インディケータ
プレミアムレベルは、正しい予測の精度が80％を超える独自の指標です。 この指標は、最高のトレーディングスペシャリストによって2か月以上テストされています。 あなたが他のどこにも見つけられない作者の指標！ スクリーンショットから、このツールの正確さを自分で確認できます。 1は、1キャンドルの有効期限を持つバイナリーオプションの取引に最適です。 2はすべての通貨ペア、株式、商品、暗号通貨で機能します 手順： 赤い矢印が表示されたらすぐにダウントレードを開き、青い矢印が表示されたら閉じます。青い矢印の後に開くこともできます。 試してテストしてください！推奨設定はデフォルトです！ 日足チャートで最高の精度を示します！ インディケータは、2600 Pipsの収益性に対して、約10Pipsという非常に小さなマージンを使用します。
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
インディケータ
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
インディケータ
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
インディケータ
TRI Visualizer Enhanced - 熱力学的市場分析の革命 概要 TRI（Thermal Range Indicator）Visualizer Enhanced は、従来のテクニカル分析を超越した、物理学の熱力学理論を応用した革新的なマーケット分析インジケーターです。市場の価格変動を「熱力学的エネルギー」として捉え、これまで見落とされていた市場の微細な変化を高精度で検出します。 革新的な仕組み 1. デュアル計算エンジン クラシックTRIモード 基本公式： |終値-始値| + (高値-安値) ローソク足の実体とヒゲを統合した純粋なボラティリティ測定 シンプルで直感的、あらゆる市場環境で安定動作 熱力学的TRIモード（独自開発） 価格加速度 ：2次微分による価格変化の勢いを測定 出来高変化率 ：相対的な出来高の変化を動的に評価 ポジションエネルギー ：正規化された価格変動エネルギーを計算 熱力学的係数 ：物理学の熱力学法則を市場分析に応用 2. 高度な平滑化システム SMA（単純移動平均） ：基本的なノイズ除去 EMA（指数移動平均） ：最新データ重視の平滑化
Mine Farm
Maryna Kauzova
エキスパート
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
インディケータ
SimSim Arrow Momentum は、標準的な「Momentum」インジケーターですが、矢印バージョンです。 MetaTrader 4 用バージョン インジケータ パラメータは標準のパラメータと同様ですが、さらに Delta というパラメータが 1 つ追加されています。 Delta = 0 - 100 100 値を基準とした偏差。 100インジケーターのレベルを変更し、プラスとマイナスが可能です。 このインジケーターは、価格がレベル ライン = 100 +- Delta を横切るとシグナルを生成します。 操作に対して「CONTROL DEAL」を有効にすると、インジケーター信号に基づいた取引が自動的に開始されます。 インジケーターは、信頼性の高い信号装置として本来の目的に使用できます。 ただし、その二次的な目的は、「 CONTROL DEAL 」ユーティリティのシグナルプロバイダーとして機能することです。 インジケーターとこのユーティリティの共生により、シグナルを確認するだけでなく、それに応じて取引を行うこともできます。 これらのシグナルを効果的に活用したい場合は、無料ユ
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
インディケータ
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
Multiple Indicator Matrix with Alert by RunwiseFX
Runwise Limited
5 (2)
インディケータ
The indicator displays a matrix of indicators across multiple timeframes with a sum total and optional alert. Custom indicators can also be added to the matrix, in a highly configurable way. The alert threshold can be set to say what percentage of indicators need to be in agreement for an alert to happen. The alerts can turned on/off via on chart tick boxes and can be set to notify to mobile or sent to email, in addition to pop-up. The product offers a great way to create an alert when multiple
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
インディケータ
すべての時間枠とすべての通貨ペアの価格反転ポイントを正確に決定するための指標。市場の技術分析と数学的診断モデルの助けを借りて、この指標は価格の逆転点と現在の傾向の方向を非常に効率的に決定します。インジケーターは、この情報を矢印と線の形でチャートに表示します。矢印はトレンド反転ポイントを示し、線は現在のトレンド方向を示します。 この指標は、既存の取引戦略に統合することができ、スキャルピングまたは長期投資のための新しい取引戦略を構築するためにも使用できます。このインジケーターで頭皮を剥ぎ、日中に注文を開始する場合は、M5-M15の時間枠を使用し、インジケーターがチャートに矢印を描くときに取引を開始することをお勧めします。長期投資の場合は、H1、H4、D1の時間枠で取引することをお勧めします。この場合、インジケーターが引く線の方向にトレードする方が良いです。 インジケーターの利点： 値を再描画しません。 すべての時間枠で取引されます。 すべての通貨ペアで取引されます。 スキャルピングまたは長期取引に使用できます。 セットアップはとても簡単です。 インジケーター設定： Indicator
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
インディケータ
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
インディケータ
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
エキスパート
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
インディケータ
Quantum Channel Pro は、価格トレンド、反転ポイント、市場ノイズを高精度で識別するための革新的なマルチチャネルボラティリティ分析ツールです。適応型標準偏差チャネル技術を採用し、3つの価格帯（内側、中間、外側）を動的に描画することで、トレーダーが市場の状態を視覚的に把握し、高確率な取引機会を捉えることを可能にします。 主な特徴 3段階スマートチャネル 内側チャネル（緑色） : 1σ変動幅、「通常波動ゾーン」を示す 中間チャネル（橙色） : 2σ変動幅、「潜在的反転ゾーン」を示す 外側チャネル（赤色） : 3σ変動幅、「過買い・過売り警戒ゾーン」を示す リアルタイム確率統計 独自の「ゾーン分析システム」が各チャネル内での価格出現頻度を自動計算し、以下を表示: 内側チャネル確率（平常市場） 中/外側チャネル確率（トレンド加速期） 外側チャネル突破確率（極端な反転シグナル） 適応型マーケットノイズフィルタリング 動的に調整される標準偏差計算により、通貨ペア、株式、暗号資産など異なる資産の変動特性に自動適応し、偽信号を削減。 マルチタイムフレーム対応 デフォルト設定（2
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
インディケータ
MT5のWAPV価格と出来高インジケーターは、（Wyckoff Academy Wave Market）および（Wyckoff Academy Price and Volume）ツールセットの一部です。 MT5のWAPV価格および出来高インジケーターは、チャート上の出来高の動きを直感的な方法で簡単に視覚化できるように作成されました。 それを使用すると、ピークボリュームの瞬間と市場が専門家の関心を持たない瞬間を観察することができます 「スマートマネー」の動きではなく、慣性によって市場が動いている瞬間を特定します。 ユーザーが変更できる4色で構成されています。 赤=オファーの増加 緑=需要の増加 灰色のキャンドル=需要と供給の減少 青=スマートマネー演技 上方向への動きは強さを示します。 下向きの動き弱さを示します。 価格の方向に関係なく、最強のボリュームが上がる必要があります。 R.Wyckoffの理論に基づいて作成されたインジケーター
FDP Strong Point new
Yauheni Dashevich
インディケータ
This indicator shows a candle combination based on dodge, dodge and pin bar. The logic of the pattern is to stand on the side of strength, after uncertainty. The indicator is universal and is useful for trading binary options, forex, ETFs, cryptocurrency, stocks. The indicator supports timeframes from M5 to MN, including non-standard TF presented in MT5. (М5,М6,М10,M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN). The ability to enable and disable TF is implemented. Sound alerts and
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
インディケータ
Gold Venamax - これは最高の株式テクニカル指標です。 指標アルゴリズムは資産の価格変動を分析し、ボラティリティと潜在的なエントリーゾーンを反映します。 インジケーターの機能: これは、快適で収益性の高い取引のためのマジックとトレンド矢印の 2 つのブロックを備えたスーパー インジケーターです。 チャート上にブロックを切り替えるための赤いボタンが表示されます。 マジックはインジケーター設定で設定されているため、異なるブロックを表示する 2 つのチャートにインジケーターをインストールできます。 Gold Venamax は、異なる矢印バッファー (GV と SD) を備えた 2 つのチャートに配置できます。 これを行うには、設定で異なる Magic を選択する必要があります。たとえば、あるマジック = 999、別のマジック = 666 を選択します。次に、チャート上の赤いボタンで矢印バッファを選択できます。 インジケーター設定の各矢印バッファー (GV および SD) には、快適で収益性の高い取引のための個別の矢印フィルターがあります (UseFiltrGV = true;
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
インディケータ
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
インディケータ
Join Deriv link on profile>>> GET THIS FULL COPY AND GET ANOTHER FREE INDICATOR ONE OF THE BEST AND USEFULL INDICATORS IN THE WORLD ..This is the one of the best usefull indicators which has chosen to be used by top traders in the world. AUTOMATIC SUPPORT AND RESISTANCE This way of trading is also called Supply and demand, On this way of trading you can see auto colours appear where the market changes direction buying or selling Direction. ALL KIND OF PAIRS METALS AND INDICIES ARE INCLUDED A
PipFinite Energy Beam MT5
Karlo Wilson Vendiola
インディケータ
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Energy Beam with Swing Control Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Energy Beam with Trend Laser Strategy: Confirm Tre
CandleSignals
Roman Surmanidze
インディケータ
What this indicator does. Detects candlestick patterns such as: Hammer – indicates a possible bullish or bearish trend. Engulfing – a strong momentum signal. Doji – market uncertainty or potential reversal. Three White Soldiers – a strong uptrend. Three Black Crows – a strong downtrend. Morning Star – the beginning of an uptrend. Evening Star – the beginning of a downtrend. Shows signals on the chart: Can send a voice, email or pop-up notification when a pattern appears.
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
インディケータ
The Strat Dashboard – Rob SmithのStrat戦略専用マルチシンボル・パターンスキャナー リアルタイム・マルチシンボルStrat分析でトレーディングを変革 The Strat Dashboardは、Rob Smithの著名な「Strat」トレーディング手法を使用するトレーダー向けに設計された、強力でプロ仕様のインジケーターです。複数時間枠にまたがって無制限のシンボルを同時監視し、高確率のセットアップを瞬時に識別し、二度と見逃すことのないパターン検出を実現します。 MT4 Version :-   https://www.mql5.com/en/market/product/153375/ 「The Strat」とは？ The Stratは、Rob Smithによって開発された価格アクション取引戦略で、特定のローソク足パターンおよびそれらの時間枠間の関係を識別することに重点を置いています。この手法では、過去のローソク足との相互作用に基づき、各ローソク足を番号付きカテゴリに分類し、あらゆる市場・あらゆる時間枠・あらゆる時刻に有効な価格行動を読むため
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
インディケータ
簡単に言えば、現在のローソク足の横に「ピップス」として知られる白い数字の動きが現れ始めたら、取引を開始できます。白い「ピップス」は、買いまたは売りの取引が現在アクティブであり、白色で示されるように正しい方向に動いていることを示しています。白いピップスの動きが止まり、静的な緑色に変わったとき、それは現在のモメンタムの終了を示します。数字の緑色は、買いまたは売りの取引から得られた「ピップス」での総利益を表します。 さらに、インジケーター内の他の高度でプロフェッショナルな分析ツールに従って取引を開始することも可能です。インジケーターに表示されるシグナルや色を観察することで、高精度で多数のスキャルピングチャンスを捉えることができます。テスト中またはリアルチャート上でインジケーターの動作を理解しておくことをお勧めします。 ほとんどのFX市場に対応：金（ゴールド）や人気の株価指数市場（ダウ・ジョーンズ、S&P500、ナスダック、DAXなど）、およびEUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなどの主要通貨ペアでの取引に最適です。また、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどの主要な暗号
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
インディケータ
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
インディケータ
ご紹介     Quantum Breakout PRO は 、ブレイクアウト ゾーンの取引方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタム ブレイクアウト プロ   は、革新的でダイナミックなブレイクアウト ゾーン戦略により、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、5 つの利益ターゲット ゾーンを備えたブレイクアウト ゾーン上のシグナル矢印と、ブレイクアウト ボックスに基づいたストップロスの提案を提供します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック 重要！購入後、インストールマニュアルを受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 推奨事項: 時間枠: M15 通貨ペア: GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD アカウントの種類: ECN、Raw、またはスプレッドが非常に低い R
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
インディケータ
初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます。通貨強度のライン
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
インディケータ
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
インディケータ
説明 ICSM（Impulse-Correction SCOB Mapper）は、価格の動きを分析し、有効なインパルス、修正、およびSCOB（Single Candle Order Block）を識別するインジケーターです。柔軟性があり、情報量が多く、使いやすく、最も流動性の高い関心領域に対するトレーダーの認識を大幅に向上させるため、あらゆるタイプのテクニカル分析で使用できる強力なツールです。 設定 一般 | ビジュアル カラーテーマ — ICSMのカラーテーマを定義します。 SCOB | ビジュアル SCOBを表示 — SCOBを有効/無効にします； SCOBをマークする — SCOB表現のスタイルオプションのリストを表します； SCOB色 — SCOBの色を定義します； ICM | ビジュアル ICMラインを表示 — ICM（Impulse-Correction Mapper）ラインを有効/無効にします； ICトレンドを表示 — チャートの下部にある色付きの仕切りを通じてインパルス-修正トレンドの視覚化を有効/無効にします； ライン色 — ICMラインの色
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
インディケータ
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
インディケータ
初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケータは、独自の機能と秘密の数式を組み込んだ、ユニークで高品質かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の通貨ペアのアラートを表示します。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に把握することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください! 新しい基本的なアルゴリズムに基づいて構築されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速のスピードを測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアにすれば、利益を生む可能性のある取引を特定することができるのです。 通貨の勢いを示す縦の線と矢印は、あなたの取引の指針となるでしょう。 ダイナミックマーケットフィボナッチ23レベルはアラートトリガーとして使用され、市場の動きに適応します。もしインパルスが黄色のトリガーラインに当たった場
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
インディケータ
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
インディケータ
TREND FLOW PRO は、市場が実際に方向転換するポイントを特定するのに役立ちます。このインジケーターは、トレンドの反転や、大口の市場参加者が再び参入するエリアを可視化します。 チャート上の BOS マークは、真のトレンド転換および上位時間足の重要なレベルを示します。インジケーターのデータはリペイントされず、各バーの確定後もチャート上に残ります。 インジケーターの主な要素： BOS FLOW – トレンド波動および実際のトレンド転換。大口の市場参加者のエントリーと、その存在の確認を示します（数字で表示）。 BOS FILL – トレンドの方向に沿ってバーを色分けします。 「大口プレイヤー」のエントリーポイントや、トレンドが変化するポイントを示します。 シグナルレベル： BOS – 強さが未確定の参加者によるエントリー（多くの場合、メイントレンド内の調整）。 Move SL – 大口参加者がポジションをどのように移動させているかを視覚的に表示します。トレーダーがストップロスを調整する際の参考として使用できます。 Super BOS – 通常の BOS よりも優先度の高い大口参加者
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
インディケータ
Stargogs Spike Catcher V4.0 This Indicator is Developed To milk the BOOM and CRASH indices . Now Also work on weltrade for PAIN and GAIN indices. Send me Message if you need any help with the indicator.  CHECK OUT THE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: CLICK HERE ALSO CHECK OUT SECOND TO NONEFX SPIKE CATCHER:   CLICK HERE STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WHATS NEW! Brand New Strategy. This is the Indicator you need for 2025. New Trend Filter to minimize losses and maximize profits. New Trendline th
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
インディケータ
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
インディケータ
ロシア語の説明書 /  英語の 説明書 /  MT4バージョン 主な機能: 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。 このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。 LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示 視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。 より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード） より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（   TPSproTREND PRO   ）を実装しました。 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されています。有効な
作者のその他のプロダクト
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (5)
インディケータ
あなたが移動平均で取引する場合、この指標はあなたの最高のアシスタントになります。 これは、2つの移動平均が交差するときの信号を示します（たとえば、速い移動平均が下から上への遅い移動平均を突破します-成長が可能です）。 それはすべての方法であなたに通知します：それは端末でビープ音を鳴らし、あなたの電話に通知を送信し、あなたの電子メールに電子メールを送信します—今、あなたは間違いなく取引を見逃すことはありません。 それは柔軟に調整することができます：あなたは（利用可能な10以上のオプションがあります）移動平均を計算する方法を正確に選択し、あなたの戦略 移動平均線が好きな人のためのツール。 画面に座る必要はありません-それは行動する時が来たときにあなたに教えてくれます。 そして、あなたが実験したいのであれば、設定はあなたが長期的な取引のためにさえ、スキャルピングのためにそれを適応させるのを助けるでしょう。 指標は、迅速なコードを持っており、簡単にあなたの取引ロボットに統合することができます。 送信される信号とアラートには2つのタイプがあります。 最初の信号は、条件が満たされる可能性がある場合
FREE
GoldBaron XauUsd EA MT5
Mikhail Sergeev
エキスパート
"GoldBaron"は完全自動取引ロボットです。 金取引（XAUUSD）のために設計されています。 ただ、xauusd毎時チャートに取引の専門家をインストールし、将来の金価格を予測する力を参照してください。 積極的なスタートには100ドルで十分です。 推奨されるデポジットは300ドルからです。 一年前、私たちは証券取引所のテクニカル指標の開発に画期的な進歩を遂げました。 私達は全く新しい概念を作成することをどうにかしてしまった。 それを使用する指標は歴史に適応しませんが、実際には実際の効果的なパターンを明らかにします。 新しい開発のすべての力は、技術指標"__AceTrend__"に投資されました。 __AceTrend__指標の開発から1年が経過し、ついに本格的な取引ボットを導入することができます。 私たちは10の補完的な取引システムを取り、組み合わせ、現代の人工知能に基づいた取引フィルタを追加しました。 取引ロボットは、マーチンゲール、平均化および他の雪崩のようなお金の管理技術を使用していません。 何が起こったのか見てください！ 私たちはすべてのようなものを知っている、と私たちは
UniversalMA EA
Mikhail Sergeev
3.67 (3)
エキスパート
作成、探索、獲得！ Expert Advisor を使用すると、ツールの価格を平滑化する強力で普遍的な指標に基づいて、完全に自動化された取引システムを構築できます。 EA に統合された一連のルールを使用して、独自の取引システムを作成します。戦略テスターでアイデアをテストします。利益のための実際の取引で、または追加のツールとして使用してください。 2021 年 10 月 19 日、MetaTrader 5 用の完全に無料の UniversalMA インジケーターを公開しました。UniversalMA は、膨大なカスタマイズ オプションを備えた移動平均です。 10種類のスムージング。構築する12の価格オプション。結果の移動平均の離散化の可能性。高速で最適化されたコード。インジケーターは非常に便利であることが判明し、ユーザーは気に入りました。 このインディケータを使用すると、それに基づいて任意の Expert Advisor を制限なしで作成できます。それにもかかわらず、このインディケータに基づいて完全に自動化された Expert Advisor を作成するための膨大な数のリクエストと提案を
UniversalMA MT5
Mikhail Sergeev
4.8 (50)
インディケータ
巨大なカスタマイズオプションを持つ移動平均。 スムージングの10種類。 構築するための12の価格オプション。 結果として生じる移動の離散化の可能性。 クイックコード。 制限なしに専門家で使用する能力。 UniversalMA指標は、現代の取引で使用される最も一般的な建設方法を組み合わせたものです。 したがって、多くの異なる指標を持つ必要はもはやありません。 指標ベースのエキスパートアドバイザー 移動平均は、設定された期間にわたる商品の平均価格を表示する価格ベースの遅れ指標です。 基本的に、移動平均は、チャートを解釈しようとすると、"ノイズ"を滑らかにします。 移動平均は、勢いを評価するだけでなく、傾向を確認し、サポートと抵抗の領域を特定するための良い方法です。 移動平均を使用する方法の巨大な様々ながあります。 以下は、最も一般的な使用方法の例です：移動平均の方向（この方法を使用する主なルールは、移動平均の一般的な方向を追跡することです：それは市場 この動きの方向にのみ取引を行う価値があります。 このような単純なルールは、移動平均法を短期予測のための便利なツールにします）、価格チャートで
FREE
Price Canal and Candle Pattern Signal Alert MT5
Mikhail Sergeev
インディケータ
正確で、時機を得た市場の記入項目のためのスマートな助手。 価格がレベルに達すると、インジケータのビープ音とアラートが鳴ります。 サポートレベルと抵抗レベルを手動で設定するか、アルゴリズムに委ねることができます。 価格がレベルに達する瞬間に、キャンドルパターンが追加的にマークされています。 独特な蝋燭パターンは故障および反動のレベルの古典的なパターンそしてパターンの共生である。 証券取引所での収益性の高い取引の場合、ほとんどの場合、注文は十分ではなく、トレーダーは重要なレベルに近づいたときに価格がどのように動作するかを個人的に見て分析する必要があります。 私はすべてのトレーダーが取引日の初めに重要な目標を設定し、価格がそれらに達した瞬間を逃した状況に遭遇したと思います。 その結果、エントリの瞬間が見逃され、私たちは私たちの計画に完全に従って価格の動きを見て追加の否定的な感情を得ます。 しかし、あなたはそこにいません、そして利益はありません。 喜びと快適さとの貿易！ これ以上の終わりに日のためのモニターを見つめていません。 あなたにとって重要であり、あなたのビジネス、他の仕事について行く、
FREE
Cross 2 MovingAverage Histogram Signal Alert MT5
Mikhail Sergeev
インディケータ
この指標は、2つの移動平均の差をヒストグラムの形で示しています。 移動平均には巨大なカスタマイズオプションがあります。 ヒストグラムの色が変わると、あらゆる方法で通知されます。端末でビープ音が鳴り、電話に通知を送信し、メールに電子メールを送信します。今、あなたは間違いなく取引を見逃すことはありません。 チャート上の線の形で完全に無料の移動平均交差点インジケータ： https://www.mql5.com/ja/market/product/148478 あなたのフィードバックは私にとって非常に重要です。 フィードバックは開発をはるかに良くし、私たちが一緒に前進するのに役立ちます。 ご質問がありますか、あなたの意見を共有したいですか？ コメントを書いたり、メッセージを送信します-私はいつも連絡を取り合っています！ このツールは、市場を監視するルーチンを引き継ぐあなたの信頼性の高いアシスタントになります。 交差点の瞬間を見越してチャートを常に見る代わりに、このタスクをインジケーターに委ねることができます。 明確なヒストグラム列を使用してトレンド強度のダイナミクスを視覚化するだけでなく、最も
FREE
TrendEA FourAverage
Mikhail Sergeev
3 (2)
エキスパート
トレンドエキスパートは、"FourAverage"指標の最適なパラメータを見つけるために特別に作成されました。 アドバイザーは常に取引モードで取引します（買い取引を終了し、すぐに反対の取引を開始します）。 このアプローチは、可能な限り正確に傾向を決定する指標の能力を識別することを可能にする。 Expert Advisorは完全に自動化されており、マーチンゲール法を使用して資本を管理する能力を持っています。 デフォルト設定は"XAUUSD(GOLD)H1"です。 の指標: hhttps://www.mql5.com/ja/market/product/597 Expert Advisorには、さまざまなシンボルと時間枠のパラメータセットが追加されました。 現時点では、モスクワ証券取引所の金、Bitcoin、EuroDollar、Sberbank株式などのシンボルが既製のセットに追加されています。 それらは、「4平均」インジケータからのパラメータセットと完全に一致します。 新しい設定セットを追加する必要がある場合は、"FourAverage MT5"インジケータのレビューにそれについて
FREE
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
FourAverageは、トレンド検出の新しい単語です。 情報技術の発展と多数の参加者に伴い、金融市場は時代遅れの指標による分析にあまり適していなくなっています。 移動平均や確率などの従来のテクニカル分析ツールは、純粋な形でトレンドの方向やその反転を決定することはできません。 1つの指標は、14年の歴史に基づいて、そのパラメータを変更することなく、将来の価格の正しい方向を示すことができますか？ 同時に、横向きの市場の動きで妥当性を失うことはありませんか？ 答え:はい、それはできます。 私たちのチームは、変化する市場の状況に適応するためのかなり強力で効果的なメカニズムを持つ指標を開発しました。 2025年には、主要なトレンド指標"Four平均"は開発の新しい段階に入っています。 現代の暗号通貨と株式市場は、この指標のために作成されたようです。 独自の平滑化式を使用すると、通貨ペアまたは他の楽器の任意の機能のための指標を調整（パターンを識別）することができます。 さて、利益を上げるためには、1つの指標で十分であり、これはほんの始まりに過ぎません。 他のツールと組み合わせて、または信号フィル
Moving Average Cross EA
Mikhail Sergeev
エキスパート
Expert Advisorは、二つの移動平均の交差点でポジションを開きます。 それは位置に入り、出るための選択の広い範囲を有する。 これは、市場参入を自動化したり、二つの移動平均に基づいて、独自の戦略を作成し、テストするのに最適です。 Expert Advisorのその他の利点には、取引パラメータの詳細な設定を備えた直感的なインターフェイス、履歴データをテストし、さまざまな市場条件のための戦略を最 リスク管理システムでは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを設定したり、口座残高に応じてポジションサイズを制御したりできます。 移動平均の柔軟な設定により、スキャルピングから長期投資まで、あらゆる取引スタイルに専門家を適応させることができます。 組み込みの取引統計は、あなたのパフォーマンスを分析し、あなたの取引戦略に必要な調整を行うのに役立ちます。 Expert Advisorは"MovingAverageCrossSignal"インジケータに基づいて動作し、そのすべての機能と設定を備えています。 インジケータは必須ではありません。 ただし、テスト後にすべての設定でインジケーターをチャ
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
エキスパート
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
エキスパート
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
IlanisNeuro
Mikhail Sergeev
3.75 (4)
エキスパート
IlanisNeuro is a modification of Ilanis . The EA uses averaging. Neural network is used for opening positions. The network has been trained on seven major currency pairs (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) for the period 2004-2017. Real account monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/author/fastinvestments The free version of the Expert Advisor: https://www.mql5.com/ru/market/product/25165 Ilanis Expert Advisor Does not require setting the parameters. Ready to work on E
フィルタ:
Violette
428
Violette 2025.12.19 15:42 
 

Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !

Mikhail Sergeev
96243
開発者からの返信 Mikhail Sergeev 2025.12.21 23:31
Thank you very much for your positive feedback! I always strive to create reliable and effective solutions that meet traders’ needs. I will continue to work hard to improve the product and provide valuable tools for your trading activities. If you have any questions, suggestions or need further assistance, please feel free to contact me. I’m always here to help. Wishing you successful trades and further achievements in trading!
Ngọc Lê
46
Ngọc Lê 2025.11.28 13:04 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

rhema777
458
rhema777 2025.09.11 10:27 
 

Good indicator...is solid and stable and no false triggers..it detects long term trends very well..I use it on the daily time frame

Mikhail Sergeev
96243
開発者からの返信 Mikhail Sergeev 2025.09.11 14:18
Hello. Thank you for your feedback! Please contact us if you have any questions or suggestions.
レビューに返信