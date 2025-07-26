Ace Trend
- インディケータ
- Mikhail Sergeev
- バージョン: 1.4
- アップデート済み: 22 12月 2025
- アクティベーション: 10
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。
指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる：https://www.mql5.com/ja/signals/2339244
AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標は、歴史ではなく、現在の市場相場に基づいて収益性を強調しています。 革命に参加-あなたの取引経験の可能性のロックを解除！
インジケーターは、形成されたバーに再描画されません。 バーが形成されている場合、インジケータの読み取り値は変更されません。 この指標は、M1からMNまでの任意の時間枠で動作します。 標準はH1の時間枠です。
あなたのフィードバックは非常に重要です！ ご質問、ご提案がありますか、または単にあなたの意見を共有したいですか？ コメントを書いたり、メッセージを送信します-私はいつも連絡を取り合っています！
インジケータパラメータ:
- PreSets - る場合取扱説明書の"マニュアルモード"を選択したパラメータからの---=計算の設定=---"の計算に使用されるインジケータを表示します。 を選択した場合された設定の設定では、すべてのパラメータからこのセクションの設定を自動的に隠され(実際には、パラメータ設定"---=計算の設定=---"なに係る計算の件数が表示されます。
- Algorithm version - のインタプリタのバージョンをアルゴリズムの計算のインジケータを表示します。 パラメータのための未来のスケーリングインジケータを表示します。 できる世界に変化を計算する。
- Power momentum Up - 感度の初めの時点で設立から増加傾向にある。 の推奨範囲は0.2 5 0.1単位として行うものとします。
- Power momentum Dn - 下降トレンドの始まりの感度。 の推奨範囲は0.2 5 0.1単位として行うものとします。
- UPK1 - 速く、衝動的な上昇傾向のための係数。 推奨される範囲は、0.1単位で0.5 1.5です。
- UPK2 - 標準的な上昇傾向のための係数。 推奨される範囲は、0.1単位で0.5 1.5です。
- UPK3 - 不安定な上昇トレンドの係数。 推奨される範囲は、0.1単位で0.5 1.5です。
- DNK1 - 高速かつ衝動的な下降トレンドのための係数。 推奨される範囲は、0.1単位で0.5 1.5です。
- DNK2 - 標準的な下降トレンドの係数。 推奨される範囲は、0.1単位で0.5 1.5です。
- DNK3 - 不安定な下降トレンドの係数。 推奨される範囲は、0.1単位で0.5 1.5です。
- BarsCalculate - 指標を計算して構築するためのバーの数。
- ShowPattern - トレンド内のエントリの追加パターンが含まれています。
- PaintArrow - グラフ上に矢印を描画するためのオプション。
- ModePaintProfit - 指標のトレンドから利益を引き出すオプションを選択します。
- PaintLevels - トレンド内の利食いレベルを描画します。
- PaintZZ - 指標の傾向に基づいてジグザグを描画します。
- Alert - アラートを有効にします：アラート信号、ビープ音、電子メールメッセージ、モバイル端末へのメッセージ。
Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !