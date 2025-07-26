私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。

AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標は、歴史ではなく、現在の市場相場に基づいて収益性を強調しています。 革命に参加-あなたの取引経験の可能性のロックを解除！

インジケーターは、形成されたバーに再描画されません。 バーが形成されている場合、インジケータの読み取り値は変更されません。 この指標は、M1からMNまでの任意の時間枠で動作します。 標準はH1の時間枠です。

