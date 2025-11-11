アルゴリズム取引のためのプロフェッショナル神経ネットワークライブラリ

LSTM Library - MetaTrader 5用高度神経ネットワーク

LSTM Libraryは、MQL5の取引戦略にリカレントニューラルネットワークのパワーをもたらします。このプロフェッショナルレベルの実装には、通常は専門的な機械学習フレームワークでしか見られない高度な機能を備えたLSTM、BiLSTM、GRUネットワークが含まれています。

Garbage In, Garbage Out–予測の品質はトレーニングデータの品質を超えることはありません。" — マルコス・ロペス・デ・プラド博士, Advances in Financial Machine Learning

主な機能

LSTM、BiLSTM、GRUの完全実装

より良い一般化のためのリカレントドロップアウト

複数の最適化アルゴリズム（Adam、AdamW、RAdam）

高度な正規化テクニック

包括的な評価指標システム

トレーニング進捗の可視化

クラス重みによる不均衡データのサポート

技術仕様

純粋なMQL5実装 - 外部依存なし

トレーディングアプリケーション向けに最適化

包括的なエラー処理と検証

トレーニング済みモデルの保存/読み込みの完全サポート

広範なドキュメント

統合手順

LSTM LibraryをExpert Advisorに統合するには、次の手順に従ってください：

1. ライブラリの完全インポート

#import "LSTM_Library.ex5" void GetLibraryVersion( string &version); void GetLibraryInfo( string &info); int CreateModel( string name); int DeleteModel( int handle); int AddLSTMLayer( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddLSTMLayerEx( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout); int AddGRULayer( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddBiLSTMLayer( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddBiLSTMLayerEx( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout); int AddDenseLayer( int handle, int input_size, int units, int activation); int AddDropoutLayer( int handle, double rate); int AddBatchNormLayer( int handle, int size); int AddLayerNormLayer( int handle, int size); int CompileModel( int handle, int optimizer, double lr, int loss); int SetClassWeights( int handle, double &weights[], int n_classes); int EnableConfusionMatrixTracking( int handle, int n_classes); int GetConfusionMatrix( int handle, int &confusion_matrix[]); int FitModel( int handle, double &X_train[], double &y_train[], int n_train, int input_dim, double &X_val[], double &y_val[], int n_val, int epochs, int batch); int PredictSingle( int handle, double &input_data[], int input_size, double &output_data[]); int PredictBatch( int handle, double &X[], int n_samples, int input_dim, double &predictions[]); double EvaluateModel( int handle, double &X[], double &y[], int n_samples, int input_dim); double CalculateClassificationMetrics( double &y_true[], double &y_pred[], int n_samples, int n_classes, double &precision[], double &recall[], double &f1[]); int CreateScaler(); int DeleteScaler( int handle); int FitScaler( int handle, double &data[], int samples, int features); int TransformData( int handle, double &data[], double &transformed[], int samples, int features); int InverseTransform( int handle, double &transformed[], double &original[], int samples, int features); int FitTransformData( int scaler, double &data[], double &transformed[], int samples, int features); int AddEarlyStopping( int handle, int patience, double min_delta); int AddProgressBar( int handle, int epochs); int AddCosineScheduler( int handle, double base_lr, int T_0, int T_mult); int AddOneCycleLR( int handle, double max_lr, int total_steps); int PrintModelSummary( int handle); int SetModelTrainingMode( int handle, int training); int GetModelTrainingMode( int handle); int SaveModel( int handle, string filename); int LoadModel( int handle, string filename); int SaveHistory( int handle, string filename); void CleanupAll(); int GetActiveModelsCount(); int GetActiveScalersCount(); #import

2. OnInit()での初期化

int model_handle = 0; int OnInit() { model_handle = CreateModel( "TradingModel" ); if (model_handle <= 0) return INIT_FAILED; if (AddLSTMLayer(model_handle, 32, 5, 10, false ) <= 0) return INIT_FAILED; if (AddDropoutLayer(model_handle, 0.2) <= 0) return INIT_FAILED; if (AddDenseLayer(model_handle, 32, 1, 1) <= 0) return INIT_FAILED; if (CompileModel(model_handle, 1, 0.001, 0) <= 0) return INIT_FAILED; if (FileIsExist( "model.bin" )) LoadModel(model_handle, "model.bin" ); return INIT_SUCCEEDED; }

3. OnDeinit()でのクリーンアップ

void OnDeinit( const int reason) { if (model_handle > 0) { SaveModel(model_handle, "model.bin" ); DeleteModel(model_handle); } CleanupAll(); }

4. OnTick()での使用

void OnTick() { double features[50]; double prediction[]; if (PredictSingle(model_handle, features, ArraySize(features), prediction) > 0) { if (prediction[0] > 0.5) { } else { } } }

トレーディングにおける機械学習のパワーを活用 LSTM Libraryは、MetaTrader 5内で直接高度な機械学習機能を提供し、あなたのEAやインジケータに簡単に統合できるように設計されています。 上記のコード例に従って、あなたのトレーディングシステムにニューラルネットワークベースの予測を実装し始めましょう。このシンプルな例は、あなたの特定のニーズに簡単に適応させることができます。 以下に詳述される高度な機能を探索して、あなたのトレーディング戦略でこのライブラリの可能性を最大限に活用しましょう。

利用可能な高度な機能

リカレントレイヤーのバリアント

AddLSTMLayerEx() - より良い一般化のためのリカレントドロップアウトを備えたLSTM

AddBiLSTMLayerEx() - リカレントドロップアウトを備えた双方向BiLSTM

正規化と正則化

AddBatchNormLayer() - 安定したトレーニングのためのバッチ正規化

AddLayerNormLayer() - レイヤー正規化

不均衡データの処理

SetClassWeights() - マイノリティクラスの重みを設定

EnableConfusionMatrixTracking() - クラス別の詳細なパフォーマンス監視

高度な最適化

AddCosineScheduler() - ウォームリスタート付きの周期的学習率

AddOneCycleLR() - One-Cycle学習率の実装

総合的な評価

PredictBatch() - 効率性向上のためのバッチ予測

EvaluateModel() - テストデータでの完全評価

CalculateClassificationMetrics() - 詳細な指標（精度、再現率、F1）

データ前処理

CreateScaler/FitScaler - 入力データの正規化

TransformData/InverseTransform - スケール間の変換

要件

MetaTrader 5

機械学習の概念の基本的な理解

MQL5での中級プログラミングスキル

トレーディングシステムをパワーアップ

MQL5で直接機械学習の力を活用して、既存の戦略やインジケータを変革しましょう。この直接的な統合は、外部接続、Python依存関係、APIの複雑さを必要とせず、あなたのトレーディングプラットフォーム内で純粋な予測力を提供します。

価格予測システム、ボラティリティ予測、または高度なパターン認識を開発する場合でも、LSTM Libraryは変化する市場条件に適応する真に知的なトレーディング決定のための基盤を提供します。

