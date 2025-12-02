Fine Timeframesは、MT5用の1分足以下の時間足インジケーターです。1秒から30秒までの間隔でチャートを作成し、分足や時間足チャートでは見えない市場の動きを把握しながら、取引機能を完全に維持します。つまり、標準の時間足と同様にポジションを開閉できます。

Fine Timeframes はライブティックでのみ機能し、戦略テスター用に設計されていません。 デモ バージョンをダウンロードし、EURUSD および AUDUSD の実際の市場条件下でインジケーターをテストしてください。

主な特徴

• 範囲は 1 秒から 30 秒で、ワンクリックで時間枠を切り替えることができます。

• チャートから直接フル取引：Fine Timeframes は内蔵の端末機能をブロックしません。通常の時間枠と同様に、秒単位のチャート上で標準の MT5 コントロールを使用して取引を開始したり、保留注文を出したり、ポジションを管理したりできます。

• 柔軟な表示設定：3 種類のチャート（ローソク足、棒グラフ、折れ線グラフ）、4 種類のカラー スキーム。

ユースケース

• ニュース取引 - 重要な経済指標発表後の最初の数秒で衝動的な動きを捉えます。

• 正確なエントリー/エグジット - 標準の時間枠では利用できない超短い間隔で最適なポイントを見つけます。

• 市場のミクロ構造分析 - 意思決定を行う前に価格動向を詳細に調査します。

• スキャルピング — 1 秒 1 秒が重要な、最小限のターゲットでの超高速取引に最適なツールです。

技術的な詳細と推奨事項

• このインジケーターはリアルタイムで最新の市場データに基づいて動作します。 「履歴の深さ（時間）」パラメータを使用して、必要な表示深度を設定してください。この値を増やす場合は、ブローカーが十分なティック履歴を提供していることを確認し、パフォーマンスへの潜在的な影響を考慮してください。

• プログラムは垂直スケールを固定するため、秒足ローソク足はすべて表示されます。チャートの垂直スケールを調整するには、 「上限/下限価格マージン、%」設定を使用してください。

Fine Timeframesは、市場の一秒一秒を大切にするトレーダーのためのプロフェッショナルツールです。99%のトレーダーが見逃す動きを捉え、スピードを持続的な優位性へと変えましょう。

フィードバック、ご提案、ユーザー体験談をお待ちしております。ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にチャットでご連絡ください。