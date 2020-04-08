Risk Manager Panel Info

TPSproリスクマネージャーパネルは、現在の口座状況を常に把握したい方にとって便利なツールです。このパネルは当社のリスク管理システムの一部であり、より強力なTPSproリスクマネージャー製品に統合されています。
パネルには3つの列があり、それぞれに便利な情報が表示されます。1列目には、当月初時点の口座情報が表示され、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。2列目には、設定で指定された日次リスクが表示されます。3列目には、現在の口座状況が表示されます。
ペナルティ列には、ペナルティ時間の存在が表示されます (1 日の最大損失が 2 倍になった場合)。

TPSpro Risk Manager Panelは複数通貨に対応したインジケーターです。単一通貨ペアのチャートに適用してください。

パネルには柔軟な外観設定があり、誰でも最適な色、フォント サイズなどを選択できます。

情報パネルには、次のカスタマイズ可能なパラメーターがあります。

  • ブロック1   - アドバイザーの基本設定
  • 1日あたりの最大注文数  - 1日あたりの最大注文数
  • ストップロスによる最大注文クローズ数  - マイナス期間にクローズされた注文の最大数（   （手数料とスワップを除く
  • 最大日次リスク（％）   - 預金に対する1日の最大リスクの割合
  • ブロック2   - 外観設定
  • 情報パネルを表示しますか?   - 情報パネルを表示しますか?
  • 添付用のグラフコーナー  - パネルアンカー用のグラフコーナー
  • 利益カラー  - 利益カラー
  • 色落ち  - 喪失の色
  • 非アクティブ要素の色  - 非アクティブ（静的）要素の色
  • アクティブ要素の色  - アクティブ要素の色
  • 色付きテキスト  - テキストの色
  • フォント  - フォント
  • フォントサイズ  - フォントサイズ
  • 国境  - パネルフレームの表示を担当
  • 座標X   - パネルのX座標
  • Y座標  - パネルのY座標
  • パネルの幅  - パネルの幅（数字がフィールドに収まらない場合）




