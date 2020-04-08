TPSproリスクマネージャーパネルは、現在の口座状況を常に把握したい方にとって便利なツールです。このパネルは当社のリスク管理システムの一部であり、より強力なTPSproリスクマネージャー製品に統合されています。

パネルには3つの列があり、それぞれに便利な情報が表示されます。1列目には、当月初時点の口座情報が表示され、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。2列目には、設定で指定された日次リスクが表示されます。3列目には、現在の口座状況が表示されます。

ペナルティ列には、ペナルティ時間の存在が表示されます (1 日の最大損失が 2 倍になった場合)。

TPSpro Risk Manager Panelは複数通貨に対応したインジケーターです。単一通貨ペアのチャートに適用してください。

パネルには柔軟な外観設定があり、誰でも最適な色、フォント サイズなどを選択できます。

情報パネルには、次のカスタマイズ可能なパラメーターがあります。

ブロック1 - アドバイザーの基本設定

1日あたりの最大注文数 - 1日あたりの最大注文数

ストップロスによる最大注文クローズ数 - マイナス期間にクローズされた注文の最大数（ （手数料とスワップを除く ）

最大日次リスク（％） - 預金に対する1日の最大リスクの割合

- 預金に対する1日の最大リスクの割合 ブロック2 - 外観設定

情報パネルを表示しますか? - 情報パネルを表示しますか?

添付用のグラフコーナー - パネルアンカー用のグラフコーナー

利益カラー - 利益カラー

色落ち - 喪失の色

非アクティブ要素の色 - 非アクティブ（静的）要素の色

アクティブ要素の色 - アクティブ要素の色

色付きテキスト - テキストの色

フォント - フォント

フォントサイズ - フォントサイズ

国境 - パネルフレームの表示を担当

座標X - パネルのX座標

Y座標 - パネルのY座標

パネルの幅 - パネルの幅（数字がフィールドに収まらない場合）








