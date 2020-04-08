Risk Manager Panel Info
- インディケータ
- Roman Podpora
- バージョン: 2.2
TPSproリスクマネージャーパネルは、現在の口座状況を常に把握したい方にとって便利なツールです。このパネルは当社のリスク管理システムの一部であり、より強力なTPSproリスクマネージャー製品に統合されています。
パネルには3つの列があり、それぞれに便利な情報が表示されます。1列目には、当月初時点の口座情報が表示され、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。2列目には、設定で指定された日次リスクが表示されます。3列目には、現在の口座状況が表示されます。
ペナルティ列には、ペナルティ時間の存在が表示されます (1 日の最大損失が 2 倍になった場合)。
TPSpro Risk Manager Panelは複数通貨に対応したインジケーターです。単一通貨ペアのチャートに適用してください。
パネルには柔軟な外観設定があり、誰でも最適な色、フォント サイズなどを選択できます。
情報パネルには、次のカスタマイズ可能なパラメーターがあります。
- ブロック1 - アドバイザーの基本設定
- 1日あたりの最大注文数 - 1日あたりの最大注文数
- ストップロスによる最大注文クローズ数 - マイナス期間にクローズされた注文の最大数（ （手数料とスワップを除く）
- 最大日次リスク（％） - 預金に対する1日の最大リスクの割合
- ブロック2 - 外観設定
- 情報パネルを表示しますか? - 情報パネルを表示しますか?
- 添付用のグラフコーナー - パネルアンカー用のグラフコーナー
- 利益カラー - 利益カラー
- 色落ち - 喪失の色
- 非アクティブ要素の色 - 非アクティブ（静的）要素の色
- アクティブ要素の色 - アクティブ要素の色
- 色付きテキスト - テキストの色
- フォント - フォント
- フォントサイズ - フォントサイズ
- 国境 - パネルフレームの表示を担当
- 座標X - パネルのX座標
- Y座標 - パネルのY座標
- パネルの幅 - パネルの幅（数字がフィールドに収まらない場合）