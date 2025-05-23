Opening Range Breakout Master

その オープニングレンジブレイクアウトマスターは、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。   ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。  オープニングレンジブレイクアウト（ORB）  主要な世界為替セッションでは、  ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーンでトレーダーが マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ

トレーダーのために構築された 時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。  初期残高が高いか低いか セッションの焦点は きれいな吹き出物 調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、  セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィルター 取引の精度を高めるため。


仕組み – スマートマネーブレイクアウトオートメーション

EAは、  各主要取引セッションの最初の1時間（タイムボックス）をマークし、  始値レンジの高値と安値を把握し、これらの水準を超えるブレイクアウトを監視する。この戦略は、  機関投資家は、モメンタムが反転または継続する前に、キーレベルをスイープすることで流動性を誘発することがよくあります。このプロセスを自動化することで、EAは 早期のブレイクアウト、偽のブレイクアウト、セッションスイープ 統合しながら ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップの仕組み 規律あるリスク管理のため。


主な機能と取引ロジック

  • セッションベースのブレイクアウト検出:  自動的に追跡 ロンドン（07:00-08:00 GMT）、ニューヨーク（13:00-14:00 GMT）、東京（00:00-01:00 GMT）、ミッドナイトORB  最適なブレイクアウト設定の範囲。

  • スマートマネー確認フィルター:  用途 前日の終値、ブレイクアウトマージン、および時間枠の確認 エントリを検証し、誤った信号を減らします。

  • カスタマイズ可能なリスクパラメータ:  調整可能 ロットサイズ、ロット管理、ストップロス（SL）、テイクプロフィット（TP）、トレーリングストップ、利益保護 個人のリスク許容度に合わせるためです。

  • ビジュアルセッションマーカー:  ディスプレイ セッションボックス、ハイ/ローライン、ブレイクアウト信号 手動検証用（オプション）。

  • マルチセッションの柔軟性:  貿易 単一または複数のセッション ボラティリティの好みに基づく（例：高モメンタムペアの場合はロンドンとニューヨークに重点を置く）。

  • 再描画しないロジック:  取引は、  ブレイクアウトを確認し、再ペイントや遅れてのエントリーがないことを確認しました。


取引戦略と実行

EAは構造化されたアプローチを採用し、  オープニングレンジブレイクアウト取引は、  機関投資家とプライスアクショントレーダー。この戦略は次のように展開されます。

  1. セッション範囲を識別します。   EAは、  最初の 1 時間の最高値と最低値 (TimeBox)  セッションが始まった後（例：ロンドン 07:00 GMT）。

  2. ブレイクアウトを監視する:  価格が 高値を上回る（強気のブレイクアウト）か、安値を下回る（弱気のブレイクアウト）  オプションの確認フィルター付き。

  3. 確認時に入力:  価格が 変位範囲を超えて閉じ、潜在的な 流動性の獲得または継続の動き

  4. 取引を管理する:  用途 反対レンジレベルを超えたストップロス  （またはスイングポイント）で利益を確定し、  主要な流動性ゾーン、セッションの極端な値、または FVG の約定

この戦略に最適な外国為替ペア

EAは以下で最適に機能します 主要通貨ペア 高い流動性とセッション主導のボラティリティ:

  • EURUSD、GBPUSD   （ロンドンとニューヨークのセッションに最適）

  • USDJPY、AUDUSD   （東京セッションの流動性によく反応）

  • USDCAD、XAUUSD   （ニューヨークセッション中の強いブレイクアウト傾向）


この EA は誰が使用すべきでしょうか?

このツールは次の場合に最適です。

  • ICTおよびSMCトレーダー フォローする 機関投資家の注文フローと流動性の概念

  • ブレイクアウトとデイトレーダー 焦点を当てる ロンドン/ニューヨーク キルゾーン

  • アルゴリズムトレーダー 自動化を求める 時間ベースの範囲戦略

  • プライスアクショントレーダー 組み合わせる 市場構造の変化を伴うORB 

  • FXスキャルパーとスイングトレーダー 探している 高確率のセッションセットアップ


リスク管理とカスタマイズ

EAには以下が含まれます 柔軟なリスク管理により、トレーダーは以下の調整を行うことができます。

  • ロットサイズ（固定またはパーセンテージベースのリスク）

  • ストップロス方式（反対レンジレベル、固定ピップ、またはスイングベース）

  • 利益確定戦略（1：1、1：2 RR、またはセッションベースの終了）

  • トレーリングストップと利益保護 強いトレンドの間に利益を確保する。


最終ノート：プロ仕様のブレイクアウトシステム

その オープニングレンジブレイクアウトマスターは、以下のことを理解しているトレーダー向けに設計されています。  マーケットメーカーモデル、セッション流動性、時間ベースのプライスアクション。利益を保証するものではありませんが、  体系的、ルールに基づいたアプローチ 機関投資家のブレイクアウトを取引する。自動化によって セッションの高値/安値ブレイク、このEAはトレーダーが スマートマネーの動き 規律あるリスク管理を維持しながら。

最良の結果を得るには、  アクティブなセッション時間中の流動性が高いペア そして組み合わせる 市場構造、取引量プロファイル、および高時間枠バイアスの手動分析。このEAは、  メタトレーダー4  そして適応する ブローカーサーバーの時間 正確なセッション追跡のため。


Walter Ludwig Tengler
592
Walter Ludwig Tengler 2025.11.05 19:51 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Thushara Dissanayake
27569
開発者からの返信 Thushara Dissanayake 2025.11.06 00:49
Hey, thank you so much for this incredibly thoughtful and detailed review! It truly means a lot. I’m really glad to hear that you’re finding value in the flexibility of the Opening Range Breakout Master and that you’ve put in the time to fine tune it for EURUSD that’s exactly how it’s meant to be used. It’s traders like you, who dive deep and personalize the settings, that really bring the strategy to life. Thanks again for your kind words and for sharing your experience. I’m always here to help if you need anything else. Happy trading, and keep up the great work!
Jptrading
307
Jptrading 2025.05.23 18:56 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Thushara Dissanayake
27569
開発者からの返信 Thushara Dissanayake 2025.05.24 01:02
Wow, that’s awesome to hear! Really appreciate you taking the time to leave this review and stoked the Opening Range Breakout Master is already stacking profits across all 6 pairs! That’s exactly how it’s meant to work. If you ever need tweaks or run into anything odd, just shout. Keep crushing those breakouts. Happy trading!
