Candle Power EA

S&P 500向け 平均回帰型 5戦略ポートフォリオ

購入後にご連絡ください。マニュアルPDFと、詳細な解説動画へのリンクをお送りします!!!

EAは常に設定を有効にして使用してください!!!

SETFILE と説明書はこちらからダウンロードしてください。

次のクラッシュが怖いですか？

Candle Power EA があれば心配は要りません。EA相補的な平均回帰戦略5つ5つの設定と異なるフィルタ手法）を S&P 500 に対して束ねます。特にストレス局面での行き過ぎを体系的に捉え、急激な調整を伴うボラティリティの高い相場局面でその強みを発揮します。通常の相場局面では EA市場全体に概ね沿って稼働し、戦術的なポートフォリオ・ヘッジや追加の収益源を提供します。

マーチンゲールなしグリッドなし明確なドキュメント、堅牢、実用的。 15年超のティックデータによる長期バックテスト実績2008年以降のS&P先物との比較を備えています。

なぜこのEAなのか？

  • クラッシュ特化： 下落局面でのボラティリティのピーク平均回帰戦術的に活用。

  • 単一戦略ではなくポートフォリオ： 独立した5モジュール相関の低下エクイティの平滑化

  • 実務 + テクノロジー： 有価証券トレーダー（認定） & ポートフォリオ・マネージャーが設計、EAプログラミング15年の経験を持つ情報工学のディプロム保持者と共同実装。

  • 柔軟に拡張可能： VIX金 (XAUUSD)原油 (USOIL/UKOIL)プリセット開発中

ライブトラッキング

開始は数日前

透明性は必須。 現在のライブ成績：

注： シグナルには他の戦略も含まれます。FX Blue では EA に含まれる5戦略を、https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats

にてMagic番号を指定することで個別に追跡できます。

戦略モジュール（Magic番号含む）

用語： CPI = Candle Power IndicatorRSI = 相対力指数

  1. Big Bad Bug Bounce
    アプローチ： RSI + ボラティリティ・フィルタ
    Magic番号： 10001

  2. Marauder Mondays
    アプローチ： CPI + 曜日フィルタ
    Magic番号： 10002

  3. Arachnid Anchors
    アプローチ： CPI + 日中高値/安値フィルタ
    Magic番号： 10003

  4. CPI + Daily
    アプローチ： CPI + 日中高値/安値フィルタ + 多様なエグジット
    Magic番号： 10004

  5. もっと取引したいですか？
    アプローチ： CPI + CPI多段階のCPIシグナル確認
    Magic番号： 10005

シグナル・エンジン＆フィルタ（抜粋）

  • エントリー： CPI (Candle Power Indicator)RSI、またはその組み合わせ

  • エグジット： 7種類SL/TP/トレーリングストップに加えて）、RSI-/CPI-エグジットを含む。

  • マネーマネジメント： 8手法リスクMM手法内でのみ設定。

  • ストップ＆目標： 7つのSL6つのTP3つのブレークイーブン手法、さらにタイムストップ

  • トレンド/ボラ： 2本の移動平均（完全パラメータ化可能）、ボラティリティ・フィルタ（3手法）

  • レジーム/タイミング： 日中高値/安値終値月/週/日フィルタ季節性金利サイクル取引日足および前足フィルタ（色 + %）

テスト＆データベース

  • ティックデータ・バックテスト15.10.2010 時点から。

  • S&P先物 (M1) とのデータ整合01.01.2008 から（堅牢性チェック）。

バックテスト/分析将来の結果を保証しません。）

取引頻度（年平均）

  • Big Bad Bug Bounce：35回の取引

  • Marauder Mondays：17回の取引

  • Arachnid Anchors：12回の取引

  • CPI + Daily：21回の取引

  • もっと取引したいですか？：21回の取引

すべてのロジックが同じ頻度で取引するわけではありません：年8～17回のものもあれば、他のモジュールはより頻繁です。これにより時間市場レジームにわたる分散が得られます。取引回数パフォーマンスを示すものではありません。

銘柄＆プリセット

  • メイン： S&P 500
    ブローカー表記例：US500SPX500USDUS500Cash

  • 追加プリセット計画中・未同梱）：VIX原油

価格＆ライセンス・モデル

アーリーアダプターの利点：

  • VIX原油、および他のインストゥルメント向けの追加設定/プリセット2026年初頭までにリリース予定

  • 既存顧客には追加費用なしアップデートとして提供します。戦略範囲の拡大に伴い、新規購入者向けの価格は上がる可能性があります。

納品内容＆サポート

  • EA (.ex4) + 5つの設定S&P標準VIX/金/原油プリセットは利用可能になり次第追って提供

  • 60ページのマニュアル英語ドイツ語で提供；AIにより全言語への追加翻訳も可能（クイックスタートパラメータセットアップベストプラクティスリスク注意
    購入後はMQL5メッセージにてダウンロードリンク購入者確認を含む）をお送りします

  • 解説動画（DE & EN）： 購入者限定の非公開リンク全パラメータ詳細に解説

  • サンプル戦略季節性および金利サイクル・フィルタの活用例

  • サポートMQL5メッセージアップデートMarket経由

透明性＆免責

取引にはリスクがあります。過去の結果バックテスト/ライブトラッキング）は将来のパフォーマンスを保証しません保守的に開始し、まずデモ口座でテストし、コントロールされた方法で規模を拡大してください。投資助言ではありません。



