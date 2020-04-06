Candle Power EA

S&P 500向け 平均回帰型 5戦略ポートフォリオ

購入後にご連絡ください。マニュアルのPDFと、詳細な解説動画へのリンクをお送りします!!!

EAは常に設定を有効にして使用してください!!!

SETFILE と説明書はこちらからダウンロードしてください。

次のクラッシュが怖いですか？

Candle Power EA があれば心配は要りません。EA は 相補的な平均回帰戦略5つ（5つの設定と異なるフィルタ手法）を S&P 500 に対して束ねます。特にストレス局面での行き過ぎを体系的に捉え、急激な調整を伴うボラティリティの高い相場局面でその強みを発揮します。通常の相場局面では EA は市場全体に概ね沿って稼働し、戦術的なポートフォリオ・ヘッジや追加の収益源を提供します。

マーチンゲールなし、グリッドなし。明確なドキュメント、堅牢、実用的。 15年超のティックデータによる長期バックテスト実績、2008年以降のS&P先物との比較を備えています。

なぜこのEAなのか？

クラッシュ特化： 下落局面 での ボラティリティのピーク と 平均回帰 を 戦術的 に活用。

単一戦略ではなくポートフォリオ： 独立した5モジュール → 相関の低下 、 エクイティの平滑化 。

実務 + テクノロジー： 有価証券トレーダー（認定） & ポートフォリオ・マネージャー が設計、 EAプログラミング で 15年の経験 を持つ 情報工学のディプロム保持者 と共同実装。

柔軟に拡張可能： VIX、金 (XAUUSD)、原油 (USOIL/UKOIL) のプリセットを開発中。

ライブトラッキング

（開始は数日前）

透明性は必須。 現在のライブ成績：