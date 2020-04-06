Candle Power EA
- エキスパート
- Brainbug Investment GmbH
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
S&P 500向け 平均回帰型 5戦略ポートフォリオ
購入後にご連絡ください。マニュアルのPDFと、詳細な解説動画へのリンクをお送りします!!!
EAは常に設定を有効にして使用してください!!!
SETFILE と説明書はこちらからダウンロードしてください。
次のクラッシュが怖いですか？
Candle Power EA があれば心配は要りません。EA は 相補的な平均回帰戦略5つ（5つの設定と異なるフィルタ手法）を S&P 500 に対して束ねます。特にストレス局面での行き過ぎを体系的に捉え、急激な調整を伴うボラティリティの高い相場局面でその強みを発揮します。通常の相場局面では EA は市場全体に概ね沿って稼働し、戦術的なポートフォリオ・ヘッジや追加の収益源を提供します。
マーチンゲールなし、グリッドなし。明確なドキュメント、堅牢、実用的。 15年超のティックデータによる長期バックテスト実績、2008年以降のS&P先物との比較を備えています。
なぜこのEAなのか？
クラッシュ特化： 下落局面でのボラティリティのピークと平均回帰を戦術的に活用。
単一戦略ではなくポートフォリオ： 独立した5モジュール → 相関の低下、エクイティの平滑化。
実務 + テクノロジー： 有価証券トレーダー（認定） & ポートフォリオ・マネージャーが設計、EAプログラミングで15年の経験を持つ情報工学のディプロム保持者と共同実装。
柔軟に拡張可能： VIX、金 (XAUUSD)、原油 (USOIL/UKOIL) のプリセットを開発中。
ライブトラッキング
（開始は数日前）
透明性は必須。 現在のライブ成績：
MQL5シグナル： https://www.mql5.com/de/signals/2328739?source=Site+Profile
- FX Blue概要： https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment
注： シグナルには他の戦略も含まれます。FX Blue では EA に含まれる5戦略を、https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats
にてMagic番号を指定することで個別に追跡できます。
戦略モジュール（Magic番号含む）
用語： CPI = Candle Power Indicator、RSI = 相対力指数。
Big Bad Bug Bounce
アプローチ： RSI + ボラティリティ・フィルタ
Magic番号： 10001
Marauder Mondays
アプローチ： CPI + 曜日フィルタ
Magic番号： 10002
Arachnid Anchors
アプローチ： CPI + 日中高値/安値フィルタ
Magic番号： 10003
CPI + Daily
アプローチ： CPI + 日中高値/安値フィルタ + 多様なエグジット
Magic番号： 10004
もっと取引したいですか？
アプローチ： CPI + CPI（多段階のCPIシグナル確認）
Magic番号： 10005
シグナル・エンジン＆フィルタ（抜粋）
エントリー： CPI (Candle Power Indicator)、RSI、またはその組み合わせ。
エグジット： 7種類（SL/TP/トレーリングストップに加えて）、RSI-/CPI-エグジットを含む。
-
マネーマネジメント： 8手法、リスクはMM手法内でのみ設定。
ストップ＆目標： 7つのSL、6つのTP、3つのブレークイーブン手法、さらにタイムストップ。
トレンド/ボラ： 2本の移動平均（完全パラメータ化可能）、ボラティリティ・フィルタ（3手法）。
レジーム/タイミング： 日中高値/安値、終値、月/週/日フィルタ、季節性、金利サイクル、取引日、足および前足フィルタ（色 + %）。
テスト＆データベース
ティックデータ・バックテストは 15.10.2010 時点から。
S&P先物 (M1) とのデータ整合は 01.01.2008 から（堅牢性チェック）。
（バックテスト/分析は将来の結果を保証しません。）
取引頻度（年平均）
Big Bad Bug Bounce： 約 35回の取引
Marauder Mondays： 約 17回の取引
Arachnid Anchors： 約 12回の取引
CPI + Daily： 約 21回の取引
もっと取引したいですか？： 約 21回の取引
すべてのロジックが同じ頻度で取引するわけではありません：年8～17回のものもあれば、他のモジュールはより頻繁です。これにより時間と市場レジームにわたる分散が得られます。取引回数はパフォーマンスを示すものではありません。
銘柄＆プリセット
メイン： S&P 500
（ブローカー表記例：US500、SPX500USD、US500Cash）
追加プリセット（計画中・未同梱）：VIX、金、原油
価格＆ライセンス・モデル
アーリーアダプターの利点：
VIX、金、原油、および他のインストゥルメント向けの追加設定/プリセットを2026年初頭までにリリース予定。
既存顧客には追加費用なしのアップデートとして提供します。戦略範囲の拡大に伴い、新規購入者向けの価格は上がる可能性があります。
納品内容＆サポート
EA (.ex4) + 5つの設定（S&P標準；VIX/金/原油のプリセットは利用可能になり次第追って提供）
60ページのマニュアルは英語・ドイツ語で提供；AIにより全言語への追加翻訳も可能（クイックスタート、パラメータ、セットアップ、ベストプラクティス、リスク注意）
→ 購入後はMQL5メッセージにてダウンロードリンク（購入者確認を含む）をお送りします
解説動画（DE & EN）： 購入者限定の非公開リンク — 全パラメータを詳細に解説
サンプル戦略：季節性および金利サイクル・フィルタの活用例
サポートはMQL5メッセージ、アップデートはMarket経由
透明性＆免責
取引にはリスクがあります。過去の結果（バックテスト/ライブトラッキング）は将来のパフォーマンスを保証しません。保守的に開始し、まずデモ口座でテストし、コントロールされた方法で規模を拡大してください。投資助言ではありません。