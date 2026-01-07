청구인 카운트 변경은 주어진 달 동안 실업급여를 청구하는 총인원의 변화를 제시합니다. 이 지표는 복지 및 사회 지원 시스템에 대한 행정 데이터를 기반으로 계산됩니다.

여기에는 실업 관련 급여를 주장하는 사람들이 포함되며, 소득 기회 상실에 따른 다른 형태의 재정적 지원을 신청하는 것도 포함됩니다. 예를 들어, 이러한 형태에는 월별 지급인 이른바 유니버설 크레딧이 포함되어 있는데, 현재는 이전에 해지된 6개의 혜택과 수수료를 대체하고 있습니다.

청구인 수의 변화는 실업률 증가와 관련이 있지만 완전히 동일하지는 않습니다. 첫째, 모든 실업자가 복리후생비를 청구하는 것은 아니며 공식적으로 등록됩니다. 둘째, 구직 의무가 없는 일부 사람들(예: 질병 또는 장애로 인해)도 혜택을 받을 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 이 지표는 노동시장의 상황을 반영하고 있습니다. 청구인 수 증가는 노동 시장의 악화를 나타냅니다. 고용 보고서는 BoE의 통화 정책 위원회의 조치에 영향을 미치는 가장 중요한 요인 중 하나이며, 따라서 노동 시장의 약세는 GBP 인용에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: